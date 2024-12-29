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Bir yılda 17 ülke 19 ziyaret! Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı boyunca birçok ülke ile yoğun temasını sürdürdü. Erdoğan, bir yılda 17 ülkeye 19 ziyarette bulunup uluslararası zirvelere katıldı. Söz konusu ziyaretlerde ana güdem ise Gazze’deki zulüm oldu.

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Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 11:48 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2024 , 12:10
Bir yılda 17 ülke 19 ziyaret! Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında da devam eden İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve küresel sorunlara çözüm üretmek için diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan, gerek resmi ziyaretler gerek zirveler vesilesiyle 17 ülkeye ziyarette bulundu, 18 ülkenin devlet ve hükümet başkanını ağırladı.

    Erdoğan, yurt içinde de deprem konutlarının teslimi ve toplu açılışların yapıldığı çok sayıda ziyaret gerçekleştirdi.

    Başkan Erdoğandan BAEde peş peşe kritik temaslar! Uluslararası yatırım şirketleri ve Emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcileriyle görüştüBaşkan Erdoğandan BAEde peş peşe kritik temaslar! Uluslararası yatırım şirketleri ve Emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcileriyle görüştü

    YURT DIŞI ZİYARETLER

    İlk yurt dışı ziyaretini 13 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrine yapan Erdoğan, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu oldu.

    Başkan Erdoğan Mısırda! Abdulfettah es-Sisi kırmızı halı serdi... Ticarette hedef 15 milyar dolar! Netanyahuya Refah uyarısıBaşkan Erdoğan Mısırda! Abdulfettah es-Sisi kırmızı halı serdi... Ticarette hedef 15 milyar dolar! Netanyahuya Refah uyarısı

    Başkan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin daveti üzerine, 14 Şubat'ta Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

    Başkan Erdoğandan Bağdat çıkarması! Petrolden teröre PKKnın fişini çekecek kritik zirve: Anlaşmalar imzalandıBaşkan Erdoğandan Bağdat çıkarması! Petrolden teröre PKKnın fişini çekecek kritik zirve: Anlaşmalar imzalandı

    Resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a 22 Nisan'da giden Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü, Irak Türkmen toplumu ile Irak Sünni toplumu temsilcilerini kabul etti.

    Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'e geçen Başkan Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

    Başkan Erdoğan, İspanyada: Kral 6. Felipe ile görüştü! Gündem Gazze: Soykırımcı İsraile baskı artmalıBaşkan Erdoğan, İspanyada: Kral 6. Felipe ile görüştü! Gündem Gazze: Soykırımcı İsraile baskı artmalı

    Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere 12 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'e giden Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez ile görüştü, ortak anlaşmaların imza törenine iştirak eden Başkan Erdoğan, Sanchez ile ortak basın toplantısı düzenledi.

    Başkan Erdoğandan İtalyada Gazze diplomasisi: ABD Başkanı Biden ile görüştüBaşkan Erdoğandan İtalyada Gazze diplomasisi: ABD Başkanı Biden ile görüştü
    Başkan Erdoğan'dan İtalya'da Gazze diplomasisi: ABD Başkanı Biden ile görüştü

    İspanya'daki temasları sonrası G-7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 14 Haziran'da İtalya'nın Brindisi şehrine giden Erdoğan, oturum öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

    Başkan Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

    Başkan Erdoğan yurda döndü

    ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ZİRVESİ

    Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 3 Temmuz'da Kazakistan'ın başkenti Astana'ya giden Erdoğan, Astana'daki temasları kapsamında Rusya, Çin, Azerbaycan, Pakistan, Moğolistan, Belarus ve Katar liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

    Bizim Çocuklara tam destek: Başkan Erdoğan, Berlin Olimpiyat StadındaBizim Çocuklara tam destek: Başkan Erdoğan, Berlin Olimpiyat Stadında

    Başkan Erdoğan, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda - Türkiye karşılaşmasını izlemek üzere 6 Temmuz'da Berlin'e gitti.

    Başkan Erdoğanın katıldığı NATO Liderler Zirvesinde Sonuç Bildirgesi yayınlandı: 2026da Türkiyede düzenlenecek! Bidendan yemek davetiBaşkan Erdoğanın katıldığı NATO Liderler Zirvesinde Sonuç Bildirgesi yayınlandı: 2026da Türkiyede düzenlenecek! Bidendan yemek daveti

    NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 9 Temmuz'da ABD'nin başkenti Washington'a giden Erdoğan, Zirve kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da aralarında bulunduğu liderlerle ikili görüşmeler yaptı.

    Başkan Erdoğandan Kıbrıs Barış Harekatının 50. yılı kutlama törenlerinde önemli açıklamalarBaşkan Erdoğandan Kıbrıs Barış Harekatının 50. yılı kutlama törenlerinde önemli açıklamalar

    Başkan Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak için 20 Temmuz'da gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'daki programlara katıldı.

    Gözler Başkan Erdoğanın konuşmasında... 14üncü kez BMye seslenecek: Gündem Gazze!Gözler Başkan Erdoğanın konuşmasında... 14üncü kez BMye seslenecek: Gündem Gazze!

    Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere 22 Temmuz'da ABD'nin New York şehrine gelen Erdoğan, Zirvede birçok liderle bir araya gelerek yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

    Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile görüştü, Almanya Başbakanı Scholz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan'ı kabul etti.

    Başkan Erdoğan Osmanlının göz bebeği Balkanlarda! Arnavutlukta imzalar atıldı... Dünyaya İsrail uyarısıBaşkan Erdoğan Osmanlının göz bebeği Balkanlarda! Arnavutlukta imzalar atıldı... Dünyaya İsrail uyarısı

    Resmi temaslarda bulunmak üzere 10 Ekim'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gelen Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ve Başbakan Edi Rama ile görüştü.

    Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ortak anlaşmaların imza törenine iştirak eden Başkan Erdoğan, Rama ile ortak basın düzenledi, finansmanı Türkiye tarafından sağlanan, Balkanların en büyük camisi konumundaki Tiran Namazgah Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

    Arnavutluk programı sonrası Sırbistan'ın başkenti Zagreb'e giden Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na iştirak etti.

    Kazanda kazan kazan vakti! Türkiye BRICS üyeliğinin eşiğinde... Başkan Erdoğandan peş peşe diplomatik temaslarKazanda kazan kazan vakti! Türkiye BRICS üyeliğinin eşiğinde... Başkan Erdoğandan peş peşe diplomatik temaslar

    BRICS ZİRVESİ

    Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere 23 Ekim'de Tataristan'a giden Erdoğan, 4 Kasım'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'a gitti.

    Başkan Erdoğandan Kırgızistan ve Macaristan dönüşü uçakta önemli açıklamalarBaşkan Erdoğandan Kırgızistan ve Macaristan dönüşü uçakta önemli açıklamalar


    Avrupa Siyasi Topluluğu 5. Zirvesi'ne katılmak üzere 7 Kasım'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye giden Başkan Erdoğan, Zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

    Başkan Erdoğan, Selman ile görüştü

    İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere 11 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giden Erdoğan, buradaki temasları sonrası aynı akşam Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katılmak üzere Bakü'ye hareket etti.

    G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için 17 Kasım'da Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine giden Başkan Erdoğan, Zirvede, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüştü.

    Başkan Erdoğandan Kahiredeki D-8 Zirvesinde önemli açıklamalar | Hedef terörsüz SuriyeBaşkan Erdoğandan Kahiredeki D-8 Zirvesinde önemli açıklamalar | Hedef terörsüz Suriye

    Erdoğan, son yurt dışı ziyaretini Mısır'a yaptı. Erdoğan, 19 Aralık'ta D8 11. Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret etti. Zirve toplantısı ile "Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturum"da konuşma yapan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

    Başkan Erdoğan ayrıca, yurt içinde Ankara ve İstanbul dışında 53 şehre 73 ziyarette bulunarak toplu açılış törenleri ve organizasyonlara iştirak etti.

    AĞIRLANAN KONUKLAR

    Başkan Erdoğan, 2024'te çok sayıda devlet ve hükümet başkanını ağırladı.

    Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (AA)Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (AA)

    Erdoğan'ın ilk konuğu 24 Ocak'ta eski İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi oldu. Başkan Erdoğan, 19 Şubat'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5 Mart'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve 8 Mart Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

    Başkan Erdoğan ve Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier (AA)Başkan Erdoğan ve Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier (AA)

    Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ı 18 Nisan'da, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ı 24 Nisan'da, Kuveyt Emiri Mişal el Ahmed el Cabir el Sabah'ı 7 Mayıs'ta, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i 6 Haziran'da konuk eden Erdoğan, 10 Haziran'da yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

    Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani (AA)Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani (AA)

    Başkan Erdoğan, 27 Haziran'da Estonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Alar Karisw'i, 4 Eylül'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'yi, 1 Ekim'de Finlandiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ı, 31 Ekim'de Senegal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye'yi, 14 Kasım'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yi, 28 Kasım'da Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'i, 2 Aralık'ta Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'i ağırladı.

    Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali (AA)Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali (AA)

    SOMALİLAND KRİZİ ANKARA'DA ÇÖZÜLDÜ

    Afrika Boynuzu ülkelerinden Etiyopya ile Somali arasında bir süredir devam eden Somaliland krizi de Türkiye'nin arabuluculuğunda çözüm yoluna girdi.

    Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da bir araya gelen Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, iki ülke arasında yaklaşık bir yıldır süren krizin çözümü için mutabakata vardı.

    Başkan Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Victor Orban (AA)Başkan Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Victor Orban (AA)

    Başkan Erdoğan, 12 Aralık'ta Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katıldı.

    Erdoğan, 17 Aralık'ta da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yi konuk etti.

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