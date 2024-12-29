Bir yılda 17 ülke 19 ziyaret! Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi

Resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a 22 Nisan'da giden Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü, Irak Türkmen toplumu ile Irak Sünni toplumu temsilcilerini kabul etti.
Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'e geçen Başkan Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.
Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere 12 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'e giden Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez ile görüştü, ortak anlaşmaların imza törenine iştirak eden Başkan Erdoğan, Sanchez ile ortak basın toplantısı düzenledi.
İspanya'daki temasları sonrası G-7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 14 Haziran'da İtalya'nın Brindisi şehrine giden Erdoğan, oturum öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.
Başkan Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ZİRVESİ
Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 3 Temmuz'da Kazakistan'ın başkenti Astana'ya giden Erdoğan, Astana'daki temasları kapsamında Rusya, Çin, Azerbaycan, Pakistan, Moğolistan, Belarus ve Katar liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda - Türkiye karşılaşmasını izlemek üzere 6 Temmuz'da Berlin'e gitti.
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 9 Temmuz'da ABD'nin başkenti Washington'a giden Erdoğan, Zirve kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da aralarında bulunduğu liderlerle ikili görüşmeler yaptı.
Başkan Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak için 20 Temmuz'da gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'daki programlara katıldı.