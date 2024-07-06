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Başkan Erdoğan'dan Berlin çıkarması: A Milli Takıma destek için gidiyor!

UEFA skandal bir karar alarak, Avusturya maçında bozkurt selamı veren A Milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Başkan Erdoğan tüm programlarını iptal ederek Berlin'e Hollanda karşısında A Milli Takıma destek olmaya gidiyor. Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu?" dedi. Tüm meselenin bugün oynanacak maç olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Biz sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkalım. Fevkalade bir durum olmazsa, maça gitme kararımızı verdik." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 08:39 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 09:26
Başkan Erdoğan’dan Berlin çıkarması: A Milli Takıma destek için gidiyor!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Milli Takıma destek için Berlin'e gidiyor.

MERİH DEMİRAL'A SKANDAL CEZA
UEFA, siyasi ve ideolojik davranışlar sergileyen, ülke liderlerinin resmini gösteren, çetnik selamı veren, genel davranış ilkelerine aykırı davranan, etik davranış kurallarını ihlal eden futbolcuların eylemlerini bile para cezası ile geçiştirirken 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.

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BAŞKAN ERDOĞAN BERLİN'E GİDİYOR
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Alman yayın organı Bild'in baskılarıyla böyle bir karar veren UEFA'ya Türkiye'den tepki yağdı. Spor ve siyaset dünyası hem UEFA'ya hem de Almanya'ya tepki gösterirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik bir karar aldı.

Erdoğan tüm programlarını iptal ederek Berlin'e A Milli Takıma destek olmaya gidiyor.

Kazakistan dönüşü uçakta soruları yanıtlayan Başkan Erdoğan'a Milli futbolcu Merih Demiral'ın çeyrek final maçındaki bozkurt işaretine de değindi.

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BÜTÜN MESELE BUGÜN
Erdoğan şunları söyledi:

"Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de malum Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımlar da buna göre atılıyor. İnşallah bütün mesele cumartesi günü, biz sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkalım. Fevkalade bir durum olmazsa, maça gitme kararımızı verdik."

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RAKİBİMİZ HOLLANDA
A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile karşılaşacak.

Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Maç TRT ekranlarından yayınlanacak. M

MUHTEMEL 11'LER:
TÜRKİYE: Mert Günok; Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; Okay Yokuşlu, Kaan Ayhan; Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz; Arda Güler

HOLLANDA: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake; Schouten, Simons, Reijnders; Malen, Depay, Gakpo

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