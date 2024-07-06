Başkan Erdoğan’dan Berlin çıkarması: A Milli Takıma destek için gidiyor!

BAŞKAN ERDOĞAN BERLİN'E GİDİYOR Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Alman yayın organı Bild'in baskılarıyla böyle bir karar veren UEFA'ya Türkiye'den tepki yağdı. Spor ve siyaset dünyası hem UEFA'ya hem de Almanya'ya tepki gösterirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik bir karar aldı.

Erdoğan tüm programlarını iptal ederek Berlin'e A Milli Takıma destek olmaya gidiyor.

Kazakistan dönüşü uçakta soruları yanıtlayan Başkan Erdoğan'a Milli futbolcu Merih Demiral'ın çeyrek final maçındaki bozkurt işaretine de değindi.

Başkan Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı

BÜTÜN MESELE BUGÜN

Erdoğan şunları söyledi:

"Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de malum Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımlar da buna göre atılıyor. İnşallah bütün mesele cumartesi günü, biz sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkalım. Fevkalade bir durum olmazsa, maça gitme kararımızı verdik."