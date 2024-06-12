Başkan Erdoğan, İspanya’da: Kral 6. Felipe ile görüştü! Gündem Gazze: Soykırımcı İsrail’e baskı artmalı





GÖRÜŞMEDE FİLİSTİN VURGUSU



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile görüşmesinde, İsrail yönetiminin Filistin topraklarındaki soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Madrid'deki görüşmede, Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Görüşmede, Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin gelişerek daha da derinleşeceğine inandığını ifade eden Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasındaki ticaret hacminin genişletilmesinden savunma sanayi alanında işbirliğine kadar her alanda atılacak adımların iki ülkeye de kazandıracağının altını çizdi.





KATİLE BASKI ARTMALI



İsrail yönetiminin Filistin topraklarında gerçekleştirdiği soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini, İspanya'nın bu konuda attığı adımlar ile Filistin'e verdiği desteğin çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu süreçte uluslararası camianın İsrail'e yönelik baskılarını artırmasının bölgede kalıcı barışın kapısını aralayabileceğine işaret etti. Başkan Erdoğan görüşmede, Kral Felipe'yi en kısa sürede mutlaka Türkiye'ye beklediğini kaydetti.



BAŞKAN ONUR YEMEĞİNE KATILDI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında bulunduğu İspanya'da, Kral 6. Felipe'nin onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı. Zarzuela Kraliyet Sarayı'ndaki yemek, basına kapalı gerçekleşti. Yemeğe, iki ülke heyetleri de katıldı.



ESENBOĞA'DAN UĞURLANDI



Erdoğan, özel uçak "CAN" ile Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'e hareket etti. Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.



Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Başkan Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de Madrid'e hareket etti.





ANA GÜNDEM GAZZE

Başkan Erdoğan'ın Madrid'de katılması beklenen İspanya-Türkiye İş Forumu'nda finans, yeşil dönüşüm, enerji, altyapı, ulaşım alanlarında gerçekleştirilecek panellerde iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin artırılması hedefleniyor.



Diğer yandan ise görüşmede, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması için yürütülen diplomatik girişimler de masaya yatırılacak.