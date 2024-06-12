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Başkan Erdoğan, İspanya'da: Kral 6. Felipe ile görüştü! Gündem Gazze: Soykırımcı İsrail'e baskı artmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı öncesi peş peşe kritik görüşmeler gerçekleştiriyor. Başkan Erdoğan ilk durağı olan İspanya'da Kral 6. Felipe ile görüştü. Erdoğan görüşmede, İspanya'nın Filistin'e desteğinin önemli olduğunu, uluslararası camianın İsrail'e baskısını artırmasının kalıcı barışın kapısını aralayabileceğini belirtti.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 01:29 Güncelleme 13 Haziran 2024, 09:37
Başkan Erdoğan, İspanya’da: Kral 6. Felipe ile görüştü! Gündem Gazze: Soykırımcı İsrail’e baskı artmalı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e geldi.

Başkan Erdoğan İspanya'da!

Başkan Erdoğan'ı Madrid-Torrejon de Ardoz Askeri Havalimanı'nda İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakan Yardımcısı Fernando Sampedro Marcos, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ile ilgililer karşıladı.



Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Başkan Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de Madrid'e geldi.



BAŞKAN ERDOĞAN, İSPANYA KRALI 6. FELİPE İLE GÖRÜŞTÜ

Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere Madrid'e giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile bir araya geldi.



GÖRÜŞMEDE FİLİSTİN VURGUSU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile görüşmesinde, İsrail yönetiminin Filistin topraklarındaki soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Madrid'deki görüşmede, Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin gelişerek daha da derinleşeceğine inandığını ifade eden Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasındaki ticaret hacminin genişletilmesinden savunma sanayi alanında işbirliğine kadar her alanda atılacak adımların iki ülkeye de kazandıracağının altını çizdi.



KATİLE BASKI ARTMALI

İsrail yönetiminin Filistin topraklarında gerçekleştirdiği soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini, İspanya'nın bu konuda attığı adımlar ile Filistin'e verdiği desteğin çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu süreçte uluslararası camianın İsrail'e yönelik baskılarını artırmasının bölgede kalıcı barışın kapısını aralayabileceğine işaret etti.

Başkan Erdoğan görüşmede, Kral Felipe'yi en kısa sürede mutlaka Türkiye'ye beklediğini kaydetti.

BAŞKAN ONUR YEMEĞİNE KATILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında bulunduğu İspanya'da, Kral 6. Felipe'nin onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

Zarzuela Kraliyet Sarayı'ndaki yemek, basına kapalı gerçekleşti.

Yemeğe, iki ülke heyetleri de katıldı.

ESENBOĞA'DAN UĞURLANDI

Erdoğan, özel uçak "CAN" ile Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'e hareket etti. Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.


Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Başkan Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de Madrid'e hareket etti.



ANA GÜNDEM GAZZE
Başkan Erdoğan'ın Madrid'de katılması beklenen İspanya-Türkiye İş Forumu'nda finans, yeşil dönüşüm, enerji, altyapı, ulaşım alanlarında gerçekleştirilecek panellerde iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin artırılması hedefleniyor.

Diğer yandan ise görüşmede, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması için yürütülen diplomatik girişimler de masaya yatırılacak.

İSPANYA FİLİSTİN'İ TANIDI
İspanya'nın, Filistin devletini resmi olarak tanıması da ziyaretin ayrı bir detayı olarak dikkat çekiyor.

Başkan Erdoğan 27 Mayıs'ta Sanchez ile yaptığı telefon görüşmesinde, İspanya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararını takdirle karşıladığını, bu adımın hem bölgede barış ve adaletin tesisine hem de iki devletli çözüm çabalarına güç katacağına inandığını ifade etmişti.

Sanchez ve Başkan ErdoğanSanchez ve Başkan Erdoğan

14 HAZİRAN'DA İTALYA GİDECEK
Başkan Erdoğan, İspanya ziyaretinin ardından ise bir diğer Avrupa ülkesi olan İtalya'ya gidecek. Erdoğan,14 Haziran'da İtalya'da düzenlenen G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılım sağlayacak.

Başkan Erdoğan, G7 Zirvesi'nde gerçekleştireceği görüşmelerde de Gazze konusunu öncelikli olarak gündemde tutacak.



BAYRAM SONRASI BIDEN İLE GÖRÜŞECEK
Kurban Bayramı sonrası da Başkan Erdoğan'ın yurt dışı ziyaretleri devam edecek. Başkan Erdoğan 9-11 Temmuz tarihlerinde ise en önemli ziyaretlerinden birini ABD'de gerçekleştirecek.

Erdoğan, bayram sonrası Washington'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak. ABD'deki ziyaretinde birçok liderler görüşecek olan Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile de görüşmesi bekleniyor.

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Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü: İki devletli çözüm vurgusu

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