Başkan Erdoğan'dan İtalya'da Gazze diplomasisi: ABD Başkanı Biden ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'daki Borgo Egnazia'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi kapsamında Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı. Erdoğan'ı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni karşıladı. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de devam eden katil İsrail soykırımına tepki gösteren Başkan Erdoğan, liderlere uluslararası sistemin siyonist İsrail'in soykırımına verdiği destekten başlayarak nasıl çürüdüğünü muhataplarına anlattı. Erdoğan, zirvede yan yana oturduğu ABD Başkanı Biden ile bir süre sohbet etti.