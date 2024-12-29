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DEM'den "İmralı" açıklaması! Öcalan "Çağrı yaparım" deyip PKK'nın selasını okudu: "Erdoğan ve Bahçeli'nin paradigmasına katkıya hazırım"

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşen DEM Parti heyeti yazılı açıklama yaptı. "Sürecin gerçekleşmesi için en önemli zemin TBMM'dir" denilen açıklamada "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk" ifadelerine yer verildi. Bahse konu açıklamada Öcalan'ın görüşmelerine de yer verildi. Buna göre Öcalan, "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" diyerek PKK'nın selasını okudu.

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Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 11:15 Güncelleme Tarihi :29 Aralık 2024 , 11:32
DEM’den İmralı açıklaması! Öcalan Çağrı yaparım deyip PKK’nın selasını okudu: Erdoğan ve Bahçeli’nin paradigmasına katkıya hazırım

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cephe" vurgusu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Öcalan çıksın PKK'yı lağvetsin" çağrıları sonrası "Terörsüz Türkiye" adımları hız kazandı.

    DEM heyetine İmralı yolu gözüktü. Ömer Öcalan'dan sonra DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüştü.

    ÖCALAN PKK'YI LAĞVETMEYE HAZIR: "ÇAĞRIYI YAPMAYA HAZIRIM"

    DEM heyeti ile İmralı'da görüşen teröristbaşı Abdullah Öcalan PKK'nın selasını okudu.

    Öcalan, "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" diyen Öcalan, "Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya haz��rım" şeklinde konuştu.

    Bilindiği üzere MHP lideri Devlet Bahçeli defaatle Öcalan'a "Çık PKK'yı lağvet" mesajı göndermişti.

    Öte yandan DEM Parti İmralı görüşmesi sonrası "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk" vurgusuyla "Sürecin başarısı için Türkiye'deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır" açıklamasını yaptı.

    DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    Basına ve kamuoyuna;
    "İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan ile 28 Aralık 2024 tarihinde kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisinin sağlığı iyi, morali oldukça yüksekti. Kürt Sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik yaptığı değerlendirmeler hayati önemdeydi.

    Ortadoğu ve Türkiye'de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Sayın Öcalan, dayatılan karanlık gelecek senaryolarına karşı pozitif çözüm önerilerini sunmuştur.

    Düşünceleri ve yaklaşımının genel çerçevesi aşağıdaki gibidir.

    -Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır.
    -Sürecin başarısı için Türkiye'deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.
    -Gazze ve Suriye'de yaşanan hadiseler göstermiştir ki, dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir.

    -Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim.

    -Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.

    -Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır.
    Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir. "

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