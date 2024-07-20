SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlama törenlerinde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlama törenlerinde önemli açıklamalarda bulunuyor. İktidar ve muhalefet olarak Kıbrıs'ta bulunmalarının önemine dikkat çeken Erdoğan, "Bugün tıpkı yarım asır önce olduğu gibi yine tek yürek, tek bileğiz. Bugün burada bulunmamız Türkiye'nin Türk milletinin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesidir. Kuzey Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir, canımızdan bir parçadır." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 08:27 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 11:27
Başkan Erdoğan’dan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı kutlama törenlerinde önemli açıklamalar

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlama törenlerinde önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN


Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, değerli genel başkanlar, kıymetli gazilerimiz sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Barış harekatının 50. yıl dönümünde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Yurdu yaşatmak için can veren kahraman şehitlerimizi milletle yad ediyorum. Kıbrıs Barış Harekatı'nın mimarı olan dönemin Başbakanı Ecevit'i, diğer devlet ve siyaset adamlarımızı rahmetle anıyorum. Kanları kanlarına karışan Mehmetçikleri ve mücahitleri de yad ediyorum.



KIBRIS BİZİM CANIMIZDAN BİR PARÇADIR
Bugün tıpkı yarım asır önce olduğu gibi yine tek yürek, tek bileğiz. Bugün burada bulunmamız Türkiye'nin Türk milletinin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesidir. Kuzey Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir, canımızdan bir parçadır. Milli meselelerde koyduğumuz ortak dayanışma tablosunu güçlendirerek devam ettireceğiz.

Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin. 1974 yılına gelindiğine Kıbrıs Türkü'ne yönelik insanlık dışı saldırılar zirveye ulaşmıştı. 50 yıl önce bugün tarihi bir adım atıldı. İnsan olmak, vicdan sahibi olmak bize ne sorumluluk yüklüyorsa bu sorumluluğu yerine getirdik. Kıbrıs Türkünün yalnız olmadığını gösterdik.

DENDİAS'TA TEPKİ MİÇOTAKİS'E UYARI
Ada'nın güneyinde şımarık bir yönetim var. Geçenlerde Yunanistan Savunma Bakanı akla ziyan açıklamalar yaptı. Bölgede devam eden çatışmalar karşısında tüm adanın güvenliğini tehdit eden adımlar atılıyor. Miçotakis'le görüştüm. 'Sataşma yapma' dedim, 'Düşünmüyorum' dedi. Son derece sorumsuz adımlar atılıyor. Aynı suda iki kere yıkanılmaz. Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz.

Törene Başkan Erdoğan ve devlet erkanı katılıyor.Törene Başkan Erdoğan ve devlet erkanı katılıyor.

Başkan Erdoğan, törenin yapılacağı alana geldi.

Başkan Erdoğan tören alanındaBaşkan Erdoğan tören alanında

Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti.

ATATÜRK ANITI'NA ÇELENKT BIRAKTI
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başkan Erdoğan, anıta çelenk bıraktı.

Başkan Erdoğan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.Başkan Erdoğan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.


Anıt Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, deftere şunlara kaydetti:

"Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin Kıbrıs Türk halkı ile omuz omuza mücadele ederek gerçekleştirdiği 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümüne kavuşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türk milleti, istiklal ve istikbaline olan sarsılmaz bağlılığını bu harekatla tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Kıbrıs Türk halkı, zaferle taçlandırdığı bağımsızlık mücadelesini Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle, kararlı bir şekilde sürdürmekte, geleceğe umut ve güvenle bakmaktadır."

Başkan Erdoğan, Atatürk Anıtı Özel Defteri'ni imzaladı.Başkan Erdoğan, Atatürk Anıtı Özel Defteri'ni imzaladı.

"Çetin mücadeleler neticesinde, şehitlerimizin canı pahasına kazanılan özgürlüğün ilelebet devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle bu toprakları vatan olarak bırakan şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Ruhun şad olsun."



Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri katıldı.

ERSİN TATAR KARŞILADI
Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.

Başkan Erdoğan Kıbrıs'ta!

Karşılamada, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı.

Başkan Erdoğan ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da KKTC'ye geldi.



TÖRENE KİMLER KATILACAK?
Törenlere Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve kabine üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda milletvekili katılacak.

50 GEMİYLE GEÇİT TÖRENİ
Harekâtın 50. yılı dolayısıyla 20 Temmuz'da KKTC'de yapılacak törene, Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu da katılacak. Programı kapsamında TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 50 gemi geçit töreni gerçekleştirecek.



Kıbrıs Türkü'nün kutlu gününde Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekiplerinin de gösteri yapması planlanıyor. Anma programlarının yanı sıra KKTC Barış Harekâtı'nın 50. yılına özel bando ve mehteran birliği konserleri, spor müsabakaları, konferans, seminer, sempozyum, makale yarışması gibi etkinlikler düzenlenecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin TatarBaşkan Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Harekatın 50. yılı için KKTC'de yapılacak törene, Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu da katılacak. TCG Anadolu ve çok sayıda gemi, geçit töreni yapacak.

Etkinlikler kapsamında Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekiplerinin de 20 Temmuz'da gösteri yapması planlanıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan

DEVLET ERKANI KKTC'DE OLACAK
Kutlamalar kapsamında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve kabine üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda milletvekili de KKTC'de olacak.

Kurtulmuş'a, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve Grup Başkanvekilleri de eşlik edecek.

CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelCHP Genel Başkanı Özgür Özel

ÖZGÜR ÖZEL MYK VE ÇOK SAYIDA MİLLETVEKİLİYLE KATILACAK
Kutlamalara, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 174 Kıbrıs Gazisi, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda milletvekiliyle katılacak.

Özel'in davetiyle, Kıbrıs Barış Harekatı'nda "Ayşe tatile çıksın" parolasına ilham veren, dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata, dönemin Çalışma Bakanı Önder Sav da etkinliklerde yer alacak.

Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Prof. Dr. Ayşe Güneş AyataDışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata

Erdoğan ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de KKTC'ye gidecek.

MİÇOTAKİS GÜNEY'DE OLACAK
Türkiye'nin normalleşme sürecinde olduğu Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in de 20 Temmuz'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) olması bekleniyor. Erdoğan ve Miçotakis'in aynı anda adada olması nedeniyle bu yıl 20 Temmuz günü dünya medyasının ilgisi Kıbrıs adasında olacak. Adanın kuzeyinin görkemli kutlamalara şahit olacağı gün, güneyde de yas havası olacağı değerlendiriliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı kutlama törenlerinde önemli açıklamalar
Rumların zulmü bu belgelerde... Arşiv açıldı: Kıbrıs Barış Harekatı için devlet böyle alarma geçti
Küresel yazılım kesintisi tüm dünyayı kaosa sürükledi! Yerli yazılımın önemi ortaya çıktı! Türkiye’de ne kullanılıyor? Rusya ve Çin neden hiç etkilenmedi?
Türkiye soykırımı engelledi huzuru sağladı: Kıbrıs’a barış getiren harekatın 50. yılı! Türk askeri olmasaydı Doğu Akdeniz’de adım atamazdık
Beşiktaş’tan bir çalım da Fenerbahçe’ye! Kartal durmuyor
Konya’da muhtar swinger partisinde tanıştığı kadının kızını istismar etti! İfadeler ortaya çıktı! Detaylar korkunç
HAVA DURUMU | Meteoroloji 10 kent için sarı alarm verdi! Cumartesi için kritik uyarı
EMEKLİYE EN AZ 2 BİN 846 TL | 2 milyon kişinin banka hesabına yatacak! Zam farkı ödemeleri ne zaman? Kim, ne alacak?
Transferi duyurdular! Atletico Madrid’in yıldızı Beşiktaş’a
Rapor ortaya çıktı | Deniz Akkaya’nın kızı psikologlara işte böyle söyledi: Beni anneme vermeyin yurtta kalmaya razıyım
Moody’s kredi notunu açıkladı! Türkiye 2 kademe birden artırdı: B3’ten B1’e! Bakan Şimşek’ten açıklama: Kararlılıkla devam edeceğiz
3.7 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine ay başın da ödeme! 12.500 TL için ilk adım tamam! Düzenleme ne zaman yasalaşacak?
AFAD duyurdu: Marmara 4.1’le sallandı! Sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Uzman isim A Haber ekranlarında açıkladı
Fenerbahçe En Nesyri transferini bitirdi: Resmi anlaşma tamam! İşte ödenecek rakam
Dışişleri Bakanlığı: ’’İsrail, Filistin topraklarındaki mevcudiyetini bir an önce sona erdirmeli’’
SON DAKİKA