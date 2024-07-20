Başkan Erdoğan’dan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı kutlama törenlerinde önemli açıklamalar

Yurdu yaşatmak için can veren kahraman şehitlerimizi milletle yad ediyorum. Kıbrıs Barış Harekatı'nın mimarı olan dönemin Başbakanı Ecevit'i, diğer devlet ve siyaset adamlarımızı rahmetle anıyorum. Kanları kanlarına karışan Mehmetçikleri ve mücahitleri de yad ediyorum.





KIBRIS BİZİM CANIMIZDAN BİR PARÇADIR

Bugün tıpkı yarım asır önce olduğu gibi yine tek yürek, tek bileğiz. Bugün burada bulunmamız Türkiye'nin Türk milletinin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesidir. Kuzey Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir, canımızdan bir parçadır. Milli meselelerde koyduğumuz ortak dayanışma tablosunu güçlendirerek devam ettireceğiz.

Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin. 1974 yılına gelindiğine Kıbrıs Türkü'ne yönelik insanlık dışı saldırılar zirveye ulaşmıştı. 50 yıl önce bugün tarihi bir adım atıldı. İnsan olmak, vicdan sahibi olmak bize ne sorumluluk yüklüyorsa bu sorumluluğu yerine getirdik. Kıbrıs Türkünün yalnız olmadığını gösterdik.

DENDİAS'TA TEPKİ MİÇOTAKİS'E UYARI

Ada'nın güneyinde şımarık bir yönetim var. Geçenlerde Yunanistan Savunma Bakanı akla ziyan açıklamalar yaptı. Bölgede devam eden çatışmalar karşısında tüm adanın güvenliğini tehdit eden adımlar atılıyor. Miçotakis'le görüştüm. 'Sataşma yapma' dedim, 'Düşünmüyorum' dedi. Son derece sorumsuz adımlar atılıyor. Aynı suda iki kere yıkanılmaz. Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz.

Törene Başkan Erdoğan ve devlet erkanı katılıyor.

Başkan Erdoğan, törenin yapılacağı alana geldi.