Kazan'da 'kazan kazan' vakti! Türkiye BRICS üyeliğinin eşiğinde... Başkan Erdoğan'dan peş peşe diplomatik temaslar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da peş peşe kritik temaslar gerçekleştirdi, "Genişletilmiş BRICS+ Oturumu"nda konuştu. Erdoğan, ekonomiden güvenliğe, küresel adaletsizliklerden iklim değişikliğine her alanda etkileri hissedilen ciddi meydan okumalarla karşı karşıya olunduğunu belirterek, zirve için belirlenen "adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi" temasının önemine dikkat çekti. Zirvede diplomatik anlamda kritik temaslarda bulunan Erdoğan Kazan'dan ayrıldı.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 01:29Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 15:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da peş peşe kritik temaslar gerçekleştirdi, "Genişletilmiş BRICS+ Oturumu"nda konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili, "Bu alçakça saldırı, Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen BRICS Zirvesi'nde konuşma yaptı. (AA)
Burada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, misafirperverliği ve daveti için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etti ve kendisini başarılı ev sahipliği dolayısıyla kutladı. Erdoğan, ocak ayı itibarıyla dönem başkanlığını üstlenecek Brezilya'ya şimdiden başarılar diledi.
Başkan Erdoğan, "Dün Ankara'da gerçekleştirilen hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu alçakça saldırı Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir." diye konuştu.
Erdoğan, Kazan’da Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso ile görüştü.
Başkan Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan'ın BRICS Zirvesi'ndeki temasları kapsamındaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
KAZAN'DAN AYRILDI
Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Kazan'dan ayrıldı.
Erdoğan'ı, Uluslararası Kazan Havalimanı'ndan, Tataristan Başbakanı Birinci Yardımcısı Rustem Nigmatulen, Kazan Belediye Başkanı İlsur Metşin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile Moskova Büyükelçiliği ve Kazan Başkonsolosluğu yetkilileri uğurladı.
İLK GÜN NELER YAŞANDI?
Başkan Erdoğan ilk gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Vietnam Başbakanı Minh Chinh ile bir araya geldi.
MASADA HANGİ KONULAR VARDI?
Başkan Erdoğan Putin, ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşının seyri, İsrail'in bölgede yayılan saldırıları, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. (AA)
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin güçlenerek geliştiğini ve bunun her alanda devam etmesi için gayretlerin sürdüğünü belirtti.
İsrail'in Filistin'deki katliamlarına Lübnan'da yenilerini eklediğini, saldırıların yalnızca Orta Doğu'yu değil, küresel güvenliği de tehdit eder noktaya geldiğini ifade eden Erdoğan, İsrail'in Filistinlileri ana vatanlarında topraksız bırakma planlarına karşı durmanın insanlık görevi olduğunu kaydetti.
Erdoğan, BRICS ülkelerinin İsrail saldırganlığına karşı durmasının Filistin'in haklı davasına güç katacağını, İsrail'e yönelik kayıtsız şartsız silah ve mühimmat desteğinin devam ettirilmesinin bu ülkeyi saldırganlığa teşvik ettiğini ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. (AA)
Türkiye ile Rusya'nın Suriye konusunda yakın eşgüdümünün tüm tarafların çıkarına olduğunu belirten Başkan Erdoğan, Türkiye'nin PKK/YPG başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadelesinde kararlı olduğunu, Suriye'nin toprak bütünlüğünü zedeleyen girişimlere birlikte karşı koymanın önemine işaret etti.
SAVUNMA ATILIMLARIMIZI HEDEF ALAN ALÇAKÇA BİR SALDIRIDIR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türk savunma sanayisinin lokomotif kuruluşlarından olan TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör eylemi, ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve 'tam bağımsız Türkiye' idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. (Ekran görüntüsü)
Erdoğan, sosyal medya hesabından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesini hedef alan terör saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.
Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Türk savunma sanayisinin lokomotif kuruluşlarından olan TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör eylemi, ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve 'tam bağımsız Türkiye' idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır. Terör eyleminin ilk anından itibaren güvenlik kuvvetlerimiz olaya süratle müdahalede bulunmuş ve teröristleri etkisiz hale getirmiştir. Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye'ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak, güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır.
Her türlü terör tehdidiyle ve destekçileriyle mücadelemiz azimle, kararlılıkla ve çok boyutlu bir şekilde devam edecektir. Kalleş terör eyleminde şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Savunma sanayimizin gurur kaynağı TUSAŞ'ımızın fedakar çalışanlarına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. (AA)
PUTİN'DEN TAZİYE Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı ve taziye dileklerini iletti.
Putin, Başkan Erdoğan ile Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi.
Putin görüşmeden önce yaptığı konuşmada, Türkiye'nin BRICS'le işbirliği konusuna ilgi gösterdiğini belirterek, "Avrasya Kıtası'nın doğusu ile batısını birbirine bağlayan ülkenizin otoritesi ve özel jeopolitik rolü göz önüne alındığında burada önemli fırsatlar görüyoruz." dedi.
Rusya ve Türkiye'nin iyi komşuluk ve yapıcı ilişkilere sahip olduğunu belirten Putin, bu ilişkilerin çok sayıda alandaki uzun yıllara dayanan ortaklık tecrübesine dayandığının altını çizdi.
Bugünkü görüşmede, ticaret ve teknoloji alanındaki işbirliğinin etkinliğini artırmayı istişare edeceklerini ifade eden Putin, bu alanda iki ülkenin hızlı bir ilerleme kaydettiğini belirtti.
İKİ ÜLKE TİCARET HACMİ 55,4 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
Putin, geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin 55,4 milyar dolara ulaştığına işaret ederek, "Bu yılın ocak-ağustos döneminde de bu gösterge yüzde 6,2 daha artış gösterdi." diye konuştu.
Putin, Rus şirketlerinin Türkiye'nin metalürji ve otomotiv imalat sektörlerinde önemli projeleri hayata geçirdiğini söyleyerek, Rusya'nın da Türkiye'nin doğal gaz alanında güvenilir bir tedarikçi olmaya devam ettiğini söyledi.
TürkAkım ve Mavi Akım boru hatları üzerinden geçen 20,5 milyar metreküp doğal gaz ihraç ettiklerini anlatan Putin, "Uluslararası doğal gaz merkezi kurulmasına yönelik girişimimizin uygulanmasıyla ilgili hazırlıklar devam ediyor. Bunun, daha dengeli fiyatlandırma mekanizmaları aracılığıyla bölgesel enerji güvenliğini önemli ölçüde güçlendireceğinden eminim." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. (AA)
TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDEN YABANCILAR ARASINDA RUSLAR İLK SIRADA
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) çalışmaların dört ünitede birden devam ettiğini anlatan Putin, "Sayın Cumhurbaşkanı, sizin de söylediğiniz gibi, önümüzdeki yıl santralin Türkiye Cumhuriyeti elektrik şebekesine elektrik vermeye başlamasını bekliyoruz." diye konuştu.
Putin, turizmde de geçen yıl 6,3 milyon Rus vatandaşının Türkiye'yi ziyaret ederek bu alanda ilk sırayı aldığını söyledi.
İki ülkenin doğal afetler noktasında da yakın işbirliği yaptığını kaydeden Putin, geçen yıl Rus uçaklarının Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına katıldığını söyledi.
ORTA DOĞU VE UKRAYNA KONULARI
Uluslararası gelişmeleri de bugün istişare edeceklerini belirten Putin, şöyle konuştu:
"Bu etkinliğe katılımınız, Türkiye'nin modern dünyanın acil sorunlarını çözmede oynadığı önemli rolü yansıtacaktır. Şu anda en acil konu, Orta Doğu'daki durumun trajik bir şekilde gelişmesidir. Rusya ve Türkiye'nin bu konulardaki ilkeli pozisyonları birbirine çok yakındır ve Arap-İsrail çatışmasının kalıcı bir siyasi ve diplomatik çözümünü yalnızca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan genel olarak kabul görmüş iki devletli formül temelinde görüyoruz."
Putin, Başkan Erdoğan ile görüşmesinde Suriye'deki barış sürecinin yanı sıra Ukrayna'daki durumu da istişare edeceklerini söyledi.
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınayan Putin, "Ancak çalışmaya başlamadan önce, terör saldırısıyla ilgili olarak taziye dileklerimi iletmek istiyorum. Bu konuda ne hissettiğimizi biliyorsunuz, bu tür her türlü manifestoyu, motivasyonları ne olursa olsun kınıyoruz." dedi.
Başkan Erdoğan, BRICS için Kazan'a gitti (AA)
ERDOĞAN TATARİSTAN'DA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "CAN" ile Tataristan'a geldi.
Başkan Erdoğan'ı, Uluslararası Kazan Havalimanı'nda, Tataristan Başbakanı Birinci Yardımcısı Rustem Nigmatulen, Kazan Belediye Başkanı İlsur Metşin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile Moskova Büyükelçiliği ve Kazan Başkonsolosluğu yetkilileri karşıladı.
Başkan Erdoğan'ın Kazan'dan ilk görüntüleri. Fotoğraf:AA
HEYETTE KİMLER VAR?
Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan ile birlikte, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Tataristan'a gitti.
Başkan Erdoğan Kazan'da
MADURO İLE GÖRÜŞTÜ
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yer aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi. Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamındaki temaslarına başladı. Zirve'nin düzenlendiği Kazan EXPO'daki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Başkan Erdoğan Kazan'da Maduro ile görüştü (AA)
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Venezuela ilişkilerinin son yıllarda birçok alanda geliştiğini, işbirliğinin daha ileriye taşınması için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.
Erdoğan, İsrail'in yayılan saldırganlığının sadece Orta Doğu'nun değil, dünyanın tamamının huzur ve güvenliğini tehdit ettiğini, uluslararası toplumun İsrail'i durdurmak için acil ve etkili adımlar atması gerektiğini belirtti.
(AA)
MİRZİYOYEV İLE GÖRÜŞTÜ
Erdoğan, ikili temasları kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı.
Başkan Erdoğan, Özbek mevkidaşı Mirziyoyev ile bir araya geldi (DHA)
İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 16. BRICS Zirvesi için gittiği Tataristan'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin dost ve kardeş Özbekistan ile birlikte sağlam ve kararlı adımlar attığını, enerji ve savunma sanayii alanlarında iki ülkenin önemli potansiyele sahip olduğunu, siyasi ilişkilerde yakalanan ivmenin ekonomik ve kültürel alanlarda sağlanması için çabaların artarak devam edeceğini ifade etti."
Başkan Erdoğan, Özbek mevkidaşı Mirziyoyev ile bir araya geldi (DHA)
"Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistin ve Lübnan topraklarındaki saldırılarının bölgede çok büyük bir güvenlik riski oluşturduğunu, İsrail'in acilen uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun hareket etmeye zorlanması gerektiğini, bunun için Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail'e kapsamlı bir silah ambargosu konulmasının etkili bir karar olacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Bişkek'te gerçekleştireceği zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de en üst düzeyde temsilinin mühim olduğunu, Afganistan'da kalıcı istikrarın tesisinin terör, düzensiz göç, yasa dışı uyuşturucu üretimi gibi tehditlerin bertaraf edilmesi açısından önem taşıdığını söyledi."
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olan BRICS Zirvesi kapsamında, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile bir araya geldi. (AA)
VİETNAM BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile görüştü. Kabulde Türkiye ile Vietnam ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olan BRICS Zirvesi kapsamında, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile bir araya geldi. (AA)
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Vietnam arasındaki ikili ilişkilerin gelişiminin önemini belirtirken, özellikle karşılıklı ticaret hacminin artırılması için çabaların devam edeceğini ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olan BRICS Zirvesi kapsamında, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile bir araya geldi. (AA)
İsrail'in uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı saldırılarının bütün dünyanın huzur ve istikrarına kastettiğini, ülkelerin İsrail'in bu hukuk tanımazlığına ve yayılan saldırganlığına karşı insanlık ittifakına katılmasının önemli olduğunu söyledi.
BRICS üyesi ülkelerin bayrakları (Takvim.com.tr/ Arşiv görüntü)
"BRICS İLE İŞBİRLİĞİMİZİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında, "Türkiye olarak BRICS ile işbirliğimizi samimi bir şekilde geliştirmek istiyoruz. İnşallah Kazan Zirvesi'nin buna vesile olacağına inanıyorum" diyen Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birebir görüşecek.
Zirvede birliğin genişlemesi konusu yanı sıra finans, teknoloji ve gıda ticareti gibi başlıklarda ele alınacak. Son dönemde Türkiye'nin organizasyona yönelik ilgisinin arttığı da biliniyordu.
KREMLİN: TÜRKİYE BRICS'E KATILMAYA İLGİ GÖSTERİYOR
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, ABD basınının Türkiye üyeliğiyle gündeme getirdiği iddianın sorulması üzerine, "Evet, Türkiye BRICS'e katılmaya ilgi gösteriyor. Bu gerçekten de böyle" yanıtını vermişti.
Ankara'nın üyeliğe kabul edilmesi halinde Türkiye, BRICS grubundaki ilk NATO ülkesi olacak.
BRICS ZİRVESİ'NDEKİ GÖRÜŞMEDEKİ HANGİ KONULAR MASADA?
Kremlin'den yapılan açıklama göre, Erdoğan ve Putin'in öne çıkan konuları arasında Türkiye'de kurulması planlanan gaz merkezi olacak. Bunun yanında Türkiye'nin Ukrayna krizindeki rolü, Filistin meselesi ve ikili ilişkiler ele alınacak. Putin - Erdoğan görüşmesinden 2 hafta önce de Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya'nın St. Petersburg kentinde Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Sergey Tsivilev ile görüşmüştü. Toplantıda Tsivilev, Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturma temennisini belirtirken Bakan Bayraktar ise Rus şirketlerinin gaz ve kömür enerjisi alanında projelerin hayat geçirilmesi konuları hakkında konuştuklarını açıklamıştı. İki bakan ayrıca akaryakıt ve enerji işletmelerine nitelikli personel yetiştirilmesi alanında deneyim alışverişinde bulunulması konusunda da anlaşmışlardı.
BRICS Zirvesi (Takvim.com.tr/ Arşiv görüntü)
BRICS ZİRVESİ'NDE HANGİ ÜLKELER KATILACAK?
36 ülkenin temsil edildiği ve 22 üst düzey ülke liderinin katılacağı buluşmada Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith, Moritanya Devlet Başkanı Mohamed Ould Ghazwani, Vietnam Başbakanı Pham Minh Trinh ve Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce gibi isimler de katılacak.
Putin, Erdoğan ile görüşmesinin ardından perşembe günü Filistin Lideri Mahmud Abbas ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek. BRICS zirvesi kapsamında perşembe günü ise basın toplantısı düzenlenecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin (Takvim.com.tr/ Arşiv görüntü)
TÜRKİYE BRICS'E ÜYE OLACAK MI?
BRICS'e katılmak isteyen ülkeler arasında Bahreyn, Bangladeş, Beyaz Rusya, Cezayir, Endonezya, Fas, Honduras, Kuveyt, Küba, Meksika, Nijerya, Suriye, Tacikistan, Tayland, Tunus, Vietnam ve Yunanistan gibi pek çok ülke var.
27 Temmuz 2018'de Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde gerçekleştirilen 10. BRICS Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer almış, Erdoğan, zirveye 'İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı' sıfatıyla özel olarak katılım göstermişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından BRICS'e davet edilen Türkiye, zamanında söz konusu davete yeşil ışık yakmıştı. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin BRICS'e dahil edilmesi gerektiği yönünde beyanatta bulunmuştu.