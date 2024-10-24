Kazan’da ’kazan kazan’ vakti! Türkiye BRICS üyeliğinin eşiğinde... Başkan Erdoğan’dan peş peşe diplomatik temaslar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. (AA)



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin güçlenerek geliştiğini ve bunun her alanda devam etmesi için gayretlerin sürdüğünü belirtti. İsrail'in Filistin'deki katliamlarına Lübnan'da yenilerini eklediğini, saldırıların yalnızca Orta Doğu'yu değil, küresel güvenliği de tehdit eder noktaya geldiğini ifade eden Erdoğan, İsrail'in Filistinlileri ana vatanlarında topraksız bırakma planlarına karşı durmanın insanlık görevi olduğunu kaydetti. Erdoğan, BRICS ülkelerinin İsrail saldırganlığına karşı durmasının Filistin'in haklı davasına güç katacağını, İsrail'e yönelik kayıtsız şartsız silah ve mühimmat desteğinin devam ettirilmesinin bu ülkeyi saldırganlığa teşvik ettiğini ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. (AA) Türkiye ile Rusya'nın Suriye konusunda yakın eşgüdümünün tüm tarafların çıkarına olduğunu belirten Başkan Erdoğan, Türkiye'nin PKK/YPG başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadelesinde kararlı olduğunu, Suriye'nin toprak bütünlüğünü zedeleyen girişimlere birlikte karşı koymanın önemine işaret etti. SAVUNMA ATILIMLARIMIZI HEDEF ALAN ALÇAKÇA BİR SALDIRIDIR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türk savunma sanayisinin lokomotif kuruluşlarından olan TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör eylemi, ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve 'tam bağımsız Türkiye' idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. (Ekran görüntüsü) Erdoğan, sosyal medya hesabından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesini hedef alan terör saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: "Türk savunma sanayisinin lokomotif kuruluşlarından olan TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör eylemi, ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve 'tam bağımsız Türkiye' idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır. Terör eyleminin ilk anından itibaren güvenlik kuvvetlerimiz olaya süratle müdahalede bulunmuş ve teröristleri etkisiz hale getirmiştir. Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye'ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak, güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır. Her türlü terör tehdidiyle ve destekçileriyle mücadelemiz azimle, kararlılıkla ve çok boyutlu bir şekilde devam edecektir. Kalleş terör eyleminde şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Savunma sanayimizin gurur kaynağı TUSAŞ'ımızın fedakar çalışanlarına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. (AA) PUTİN'DEN TAZİYE

Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı ve taziye dileklerini iletti. Putin, Başkan Erdoğan ile Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Putin görüşmeden önce yaptığı konuşmada, Türkiye'nin BRICS'le işbirliği konusuna ilgi gösterdiğini belirterek, "Avrasya Kıtası'nın doğusu ile batısını birbirine bağlayan ülkenizin otoritesi ve özel jeopolitik rolü göz önüne alındığında burada önemli fırsatlar görüyoruz." dedi. Rusya ve Türkiye'nin iyi komşuluk ve yapıcı ilişkilere sahip olduğunu belirten Putin, bu ilişkilerin çok sayıda alandaki uzun yıllara dayanan ortaklık tecrübesine dayandığının altını çizdi. Bugünkü görüşmede, ticaret ve teknoloji alanındaki işbirliğinin etkinliğini artırmayı istişare edeceklerini ifade eden Putin, bu alanda iki ülkenin hızlı bir ilerleme kaydettiğini belirtti. Putin: Ankara'daki saldırıyı kınıyoruz! İKİ ÜLKE TİCARET HACMİ 55,4 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Putin, geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin 55,4 milyar dolara ulaştığına işaret ederek, "Bu yılın ocak-ağustos döneminde de bu gösterge yüzde 6,2 daha artış gösterdi." diye konuştu. Putin, Rus şirketlerinin Türkiye'nin metalürji ve otomotiv imalat sektörlerinde önemli projeleri hayata geçirdiğini söyleyerek, Rusya'nın da Türkiye'nin doğal gaz alanında güvenilir bir tedarikçi olmaya devam ettiğini söyledi. TürkAkım ve Mavi Akım boru hatları üzerinden geçen 20,5 milyar metreküp doğal gaz ihraç ettiklerini anlatan Putin, "Uluslararası doğal gaz merkezi kurulmasına yönelik girişimimizin uygulanmasıyla ilgili hazırlıklar devam ediyor. Bunun, daha dengeli fiyatlandırma mekanizmaları aracılığıyla bölgesel enerji güvenliğini önemli ölçüde güçlendireceğinden eminim." dedi.