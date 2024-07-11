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Başkan Erdoğan'ın katıldığı NATO Liderler Zirvesi'nde Sonuç Bildirgesi yayınlandı: 2026'da Türkiye'de düzenlenecek! Biden'dan yemek daveti

ABD, 25 yıl aradan sonra ilk kez bir NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. NATO Zirvesi'nin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı ilk oturumu gerçekleştirildi. Oturum sonrası yayınlanan NATO Sonuç Bildirgesi'nde, 2025'te Hollanda'da gerçekleşecek zirvenin ardından bir sonraki zirvenin Türkiye'de yapılacağı duyuruldu. Müttefiklerin Ukrayna'ya 40 milyar dolar fon sağlayacağı bildirilirken Çin’e, Rusya’nın Ukrayna’yla savaşına verdiği desteği sonlandırma çağrısı yapıldı. Liderler teröristler ve terör örgütleri tarafından ortaya konan tehdit ve zorluklara kararlılıkla karşı koymaya devam edeceklerini duyurdu. NATO Zirvesi'nde Türkiye için 10 farklı başlık ön plana çıktı. Öte yandan Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, verdiği resmi akşam yemeğine katıldı.

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 18:54 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 09:09
Başkan Erdoğan’ın katıldığı NATO Liderler Zirvesi’nde Sonuç Bildirgesi yayınlandı: 2026’da Türkiye’de düzenlenecek! Biden’dan yemek daveti

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NATO Zirvesi'nin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı ilk oturumu gerçekleştirildi.

NATO Sonuç Bildirgesi yayımlandı!

NATO ZİRVESİ 2026'DA TÜRKİYE'DE
Oturumun ardından yayınlanan sonuç bildirgesinde 2025'te Hollanda'da gerçekleşecek zirvenin ardından bir sonraki zirvenin Türkiye'de yapılacağı duyuruldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katıldı. Erdoğan, burada aile fotoğrafı çektirdi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katıldı. Erdoğan, burada aile fotoğrafı çektirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN VE EŞİ EMİNE ERDOĞAN RESMİ AKŞAM YEMEĞİNE KATILDI
Zirve kapsamında kritik temaslarını sürdüren Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte ABD Başkanı Biden'ın, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde, devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Beyaz Saray'da verdiği resmi akşam yemeğine katıldı.

UKRAYNA'YA 40 MİLYAR DOLAR FON SAĞLANACAK
Zirvenin ardından yayınlanan sonuç bildirgesinde müttefiklerin Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolar fon sağlaması kararlaştırıldı.

ÇİN'E RUSYA'YA DESTEĞİ KESME ÇAĞRISI
NATO Sonuç Bildirgesi'nde Çin'e, Rusya'nın Ukrayna'yla savaşına verdiği desteği sonlandırma çağrısı yapıldı.

TERÖRE KARŞI BİRLİK MESAJI
Liderler teröristler ve terör örgütleri tarafından ortaya konan tehdit ve zorluklara kararlılıkla karşı koymaya devam edeceklerini bildirdi.

NATO ZİRVESİ'NDEN TÜRKİYE İÇİN ÖNE ÇIKAN 10 BAŞLIK
NATO'nun 75. yıl dönümünün kutlandığı ve 2025'ten sonraki zirvenin Türkiye'de düzenleneceği bildirilen Washington'daki NATO Zirvesi'nde, Türkiye için 10 farklı başlık ön plana çıktı.

NATO'da, 2025'te Hollanda'da düzenlenecek zirveden sonra, bir sonraki toplantı için liderler Türkiye'de bir araya gelecek.

TERÖRİZMLE MÜCADELE NATO'NUN KARŞILAŞTIĞI İKİNCİ BÜYÜK TEHDİT OLARAK KAYDA GEÇTİ
Türkiye'yi yakından ilgilendiren terörle mücadele konusunda ise önemli bir kazanım, NATO'nun bu konudaki izleyeceği stratejiyi belirleyen belgenin güncellenmesi oldu. NATO'nun Sonuç Bildirgesi'nde, terörizmle mücadele, NATO'nun karşı karşıya olduğu ikinci büyük tehdit olarak kayda geçirildi.

Öte yandan, geçen sene Vilnuis Zirvesi'nde müttefiklerin birbirlerine yaptırım uygulamamaları gerektiği yönünde alınan karar, bu yıl Washington Zirvesi'nde yeniden teyit edildi.

NATO MÜTTEFİKLERİNİN BALİSTİK FÜZE TEHDİDİNE KARŞI KORUNMASI
Balistik füze savunması bağlamında tehdidin büyüdüğüne işaret edilen zirvede, tüm NATO müttefiklerinin tamamen koruma kapsamına alınması taahhüdünün yeniden kabul edilmesi, Türkiye açısından önemli bir husus olarak ön plana çıktı.

Türkiye için diğer önemli bir konu ise NATO-AB ilişkileri bağlamında, iki teşkilat arasında işbirliğinin, Türkiye'nin tercih ettiği bir politikayı yansıtan ve daha eski bir döneme dayanan bir müktesebat temelinde yürütülmesinin karara bağlanması oldu.

Ayrıca, Türkiye'nin, NATO'nun tek güvenlik şemsiyesi olduğu yönündeki bakışını destekler nitelikte bazı ülkelerin kendi aralarında veya NATO kapsamı dışında geliştirdikleri müşterek projelerin, NATO'nun savunma planlama sürecine uygun olarak yapılmaları kararlaştırıldı.

TÜRKİYE'NİN YÜZDE 2 HEDEFİNE ULAŞMASI TAKDİRLE KARŞILANDI
Türkiye'nin savunma harcamalarının, yeniden gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 2'si düzeyine yükseldiğinin açıkça kayda geçildiği zirvede, NATO Türkiye'yi takdirle karşıladı. Bu çerçevede ilaveten Türkiye, Vilnius Zirvesi'nde kabul etmiş olduğu, NATO'nun savunma sanayisi kapasitesinin geliştirilmesine yönelik destek planını yinelerken, ayrıca yeni bir destek taahhüdünde bulundu.

MONTRÖ'YE ATIF YAPILDI
Ukrayna-Rusya ihtilafı çerçevesinde Türkiye'nin, Montrö Sözleşmesi'ni uygulaması ile Karadeniz Tahıl Anlaşması ve taraflar arasındaki arabuluculuk girişimleri, dünya genelinde sıkça gündem olmuştu. Sonuç Bildirgesi'nde, Montrö Sözleşmesi'ne doğrudan atıfta bulunulan Washington Zirvesi'nde müttefikler, Ukrayna'ya yönelik parasal olmayan katkıların da NATO tarafından tanınmasını kararlaştırdı.

Zirvede aynı zamanda Ukrayna'ya eğitim desteği sağlanması ve uzun dönemli bir güvenlik yardım paketi hazırlanması karara bağlandı.

Washington Zirvesi'nde bir de NATO-Ukrayna Müşterek Analiz Talim ve Eğitim Öğretim Merkezi kurulması kararlaştırıldı. Söz konusu merkezin, müttefiklerin Ukrayna'ya desteğini koordine etmesi konusunda mutabık kalındı.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ
Liderler, Washington'daki zirve alanında, ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından resmi törenle karşılandı, ardından aile fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Türkiye'yi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği NATO Zirvesi'nin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı ilk oturumu gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi toplantısına katıldı!

Oturumda, NATO'nun savunma ve caydırıcılık kabiliyeti ile savunma endüstrisiyle işbirliğinin geliştirilmesi gibi konular ele alındı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, oturumun başlangıcında yaptığı konuşmada, üye ülkelerin savunma harcamalarını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Asya-Pasifik'te ortaklıkların güçlendirilmesinin önemine işaret eden Stoltenberg, "Bu, Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore arasındaki yakınlaşmayla mücadele etmek için önemli." dedi.

İTTİFAKIN GERİDE KALMASINA İZİN VEREMEYİZ
Ev sahibi ABD Başkanı Biden da son 75 yılda NATO'nun kalkanıyla üye ülkelerin büyüdüğünü ve geliştiğini belirtti.

Joe Biden'den Başkan Erdoğan'a samimi karşılama!

"Hiç olmadığımız kadar güçlüyüz." diyen Biden, NATO'nun doğu kanadında muharebe kanadının güçlendirildiğini, İsveç ve Finlandiya'nın İttifaka katıldığını ve savunma harcamalarının artırıldığını bildirdi.

Biden, Rusya'nın hızla Çin, Kuzey Kore ve İran'ın desteğiyle savunma üretimini artırdığını belirterek, "İttifakın geride kalmasına izin veremeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İlk kez tüm NATO müttefiklerinin kendi ülkelerinde savunma üretimi gerçekleştirmek için planlar ürettiğine dikkati çeken Biden, böylelikle NATO'nun daha yenilikçi ve rekabetçi olacağını, hızlı şekilde kritik savunma teçhizatı üretebileceğini kaydetti.

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