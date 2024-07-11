Başkan Erdoğan’ın katıldığı NATO Liderler Zirvesi’nde Sonuç Bildirgesi yayınlandı: 2026’da Türkiye’de düzenlenecek! Biden’dan yemek daveti

TERÖRE KARŞI BİRLİK MESAJI Liderler teröristler ve terör örgütleri tarafından ortaya konan tehdit ve zorluklara kararlılıkla karşı koymaya devam edeceklerini bildirdi.

TERÖRİZMLE MÜCADELE NATO'NUN KARŞILAŞTIĞI İKİNCİ BÜYÜK TEHDİT OLARAK KAYDA GEÇTİ Türkiye'yi yakından ilgilendiren terörle mücadele konusunda ise önemli bir kazanım, NATO'nun bu konudaki izleyeceği stratejiyi belirleyen belgenin güncellenmesi oldu. NATO'nun Sonuç Bildirgesi'nde, terörizmle mücadele, NATO'nun karşı karşıya olduğu ikinci büyük tehdit olarak kayda geçirildi.

NATO'da, 2025'te Hollanda'da düzenlenecek zirveden sonra, bir sonraki toplantı için liderler Türkiye'de bir araya gelecek.

NATO MÜTTEFİKLERİNİN BALİSTİK FÜZE TEHDİDİNE KARŞI KORUNMASI

Balistik füze savunması bağlamında tehdidin büyüdüğüne işaret edilen zirvede, tüm NATO müttefiklerinin tamamen koruma kapsamına alınması taahhüdünün yeniden kabul edilmesi, Türkiye açısından önemli bir husus olarak ön plana çıktı.

Türkiye için diğer önemli bir konu ise NATO-AB ilişkileri bağlamında, iki teşkilat arasında işbirliğinin, Türkiye'nin tercih ettiği bir politikayı yansıtan ve daha eski bir döneme dayanan bir müktesebat temelinde yürütülmesinin karara bağlanması oldu.

Ayrıca, Türkiye'nin, NATO'nun tek güvenlik şemsiyesi olduğu yönündeki bakışını destekler nitelikte bazı ülkelerin kendi aralarında veya NATO kapsamı dışında geliştirdikleri müşterek projelerin, NATO'nun savunma planlama sürecine uygun olarak yapılmaları kararlaştırıldı.