Gündem İsrail’in saldırıları ve Suriye! Başkan Erdoğan Kahire’de D-8 Zirvesi’ne katılacak

İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Ayrıca zirve marjında Başkan Erdoğan'ın, 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesiyle birlikte Suriye'nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısının korunması, istikrarın sağlanması, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerine müsaade edilmemesi hususunda işbirliği vurgusu yapması öngörülüyor. Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi (Takvim.com.tr Arşiv)



DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ KONUM GÜÇLENDİRİLECEK

5 trilyon ekonomik büyüklüğe sahip teşkilat, tarım ve gıda güvenliği, ticaret, ulaştırma, sanayi, enerji, sağlık ve turizm alanlarında yapılan çalışmaları değerlendirecek.

Zirvede kalkınma yolundaki ülkelerin dünya ekonomisi içindeki konumlarını iyileştirmek için atılacak adımlar ele alınacak. 8 ülkenin ticari ilişkilerini çeşitlendirmek ve ticaret alanında üye ülkelere yeni imkanlar yaratmak, uluslararası seviyede karar verme mekanizmalarına güçlü biçimde katılımlarını sağlamak için yapılacaklar ele alınacak.