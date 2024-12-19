Gündem İsrail’in saldırıları ve Suriye! Başkan Erdoğan Kahire’de D-8 Zirvesi’ne katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak için özel uçak "TUR" ile Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.
Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak için özel uçak "TUR" ile Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.
Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.
Erdoğan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Mısır'a hareket etti.
GÜNDEM İSRAİL SALDIRILARI VE SURİYE
D-8 Teşkilatı 11. Liderler Zirvesi'nin ana gündem maddeleri İsrail'in saldırıları ve Suriye'deki gelişmeler olacak.
Başkan Erdoğan'ın toplantıda, İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırım ile savaşı bölgesel bir çatışmaya dönüştürmeye yönelik eylemlerinin bir an önce durdurulması çağrısında bulunması ve iki devletli çözüm formülünün önemine işaret etmesi bekleniyor.
İŞBİRLİĞİ VURGUSU
Ayrıca zirve marjında Başkan Erdoğan'ın, 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesiyle birlikte Suriye'nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısının korunması, istikrarın sağlanması, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerine müsaade edilmemesi hususunda işbirliği vurgusu yapması öngörülüyor. Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.
DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ KONUM GÜÇLENDİRİLECEK
5 trilyon ekonomik büyüklüğe sahip teşkilat, tarım ve gıda güvenliği, ticaret, ulaştırma, sanayi, enerji, sağlık ve turizm alanlarında yapılan çalışmaları değerlendirecek.
Zirvede kalkınma yolundaki ülkelerin dünya ekonomisi içindeki konumlarını iyileştirmek için atılacak adımlar ele alınacak. 8 ülkenin ticari ilişkilerini çeşitlendirmek ve ticaret alanında üye ülkelere yeni imkanlar yaratmak, uluslararası seviyede karar verme mekanizmalarına güçlü biçimde katılımlarını sağlamak için yapılacaklar ele alınacak.