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Gündem İsrail'in saldırıları ve Suriye! Başkan Erdoğan Kahire'de D-8 Zirvesi'ne katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi’ne katılmak üzere Mısır’ın başkenti Kahire’ye gitti. İşgalci İsrail’in Filistin’deki saldırıları ve Suriye’deki gelişmelerin masaya yatırılacağı zirvede, Başkan Erdoğan’ın Filistin’deki soykırımın durdurulması çağrısında bulunması ve Suriye’nin toprak bütünlüğü ile terörle mücadele konusunda işbirliği vurgusu yapması bekleniyor. Dünya ekonomisinde kalkınma yolundaki ülkelerin konumunu güçlendirmek amacıyla işbirliği adımlarının ele alınacağı toplantıda, Erdoğan ayrıca çeşitli liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 09:31 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 09:54
Gündem İsrail’in saldırıları ve Suriye! Başkan Erdoğan Kahire’de D-8 Zirvesi’ne katılacak

İÇİNDEKİLER

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak için özel uçak "TUR" ile Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

    Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

    Erdoğan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Mısır'a hareket etti.

    Başkan Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı Açılış Oturumu ile Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturum'a katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan Mısır'a hareket etti (Fotoğraf: AA)Başkan Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı Açılış Oturumu ile Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturum'a katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan Mısır'a hareket etti (Fotoğraf: AA)

    GÜNDEM İSRAİL SALDIRILARI VE SURİYE
    D-8 Teşkilatı 11. Liderler Zirvesi'nin ana gündem maddeleri İsrail'in saldırıları ve Suriye'deki gelişmeler olacak.

    Başkan Erdoğan'ın toplantıda, İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırım ile savaşı bölgesel bir çatışmaya dönüştürmeye yönelik eylemlerinin bir an önce durdurulması çağrısında bulunması ve iki devletli çözüm formülünün önemine işaret etmesi bekleniyor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan D-8 Zirvesi'nde ikili temaslarda bulunacakBaşkan Recep Tayyip Erdoğan D-8 Zirvesi'nde ikili temaslarda bulunacak

    İŞBİRLİĞİ VURGUSU
    Ayrıca zirve marjında Başkan Erdoğan'ın, 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesiyle birlikte Suriye'nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısının korunması, istikrarın sağlanması, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerine müsaade edilmemesi hususunda işbirliği vurgusu yapması öngörülüyor. Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

    Başkan Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi (Takvim.com.tr Arşiv)Başkan Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi (Takvim.com.tr Arşiv)

    DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ KONUM GÜÇLENDİRİLECEK
    5 trilyon ekonomik büyüklüğe sahip teşkilat, tarım ve gıda güvenliği, ticaret, ulaştırma, sanayi, enerji, sağlık ve turizm alanlarında yapılan çalışmaları değerlendirecek.

    Zirvede kalkınma yolundaki ülkelerin dünya ekonomisi içindeki konumlarını iyileştirmek için atılacak adımlar ele alınacak. 8 ülkenin ticari ilişkilerini çeşitlendirmek ve ticaret alanında üye ülkelere yeni imkanlar yaratmak, uluslararası seviyede karar verme mekanizmalarına güçlü biçimde katılımlarını sağlamak için yapılacaklar ele alınacak.

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