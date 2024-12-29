Serbestiyet'e konuşan Buldan, "Barış ve demokrasi isteniyorsa herkesin elini taşın altına koymasının vakti geldi artık. Herkes katkı sunmalı. 2015 herkese ders oldu. Bir dönemi daha heba etmemek gerekiyor. O süreçten hepimizin dersler çıkarması gerekiyor. Bu dönemi iyi değerlendirmek lazım. Muhalefet açısından söylüyorum tabii bunları" ifadelerini kullandı.

"Şimdi meclisteki partilerle görüşeceğiz, herkesten randevu isteyeceğiz. Genel başkanlar düzeyinde yapacağız görüşmelerimizi. Bu görüşmeleri yine Sırrı Süreyya Önder ile birlikte yapacağız ama büyük olasılıkla Ahmet Türk de katılacak heyetimize. Yılbaşı ertesi partilerden randevu almaya başlayacağız."

DEM'li Pervin Buldan ve Sırrı Süreyye Önder, İmralı'da Öcalan'la görüştü (Takvim.com.tr)



"DEVİR BARIŞ VE DEMOKRASİ DEVRİ"

"Ben her zaman umutuyum barış konusunda" diyen Buldan, şunları söyledi:



"Bu topraklara illa ki barış gelecek ama sanırım barışa en yakın olduğumuz zaman içerisindeyiz. İmralı'da çok olumlu ve iyi bir görüşme yaptık. Evet, devir barış ve demokrasi devri."

ÖCALAN NE ZAMAN ÇAĞRI YAPACAK?

Buldan ayrıca Abdullah Öcalan'ın PKK'ye ne zaman silah bırakma çağrısı yapacağı konusunda henüz bir tarihin belli olmadığını aktardı.