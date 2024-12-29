Teröristbaşı Abdullah Öcalan
'la İmralı'da görüşen DEM
Parti heyeti yazılı açıklama yaptı.
"Sürecin gerçekleşmesi için en önemli zemin TBMM'dir" denilen açıklamada "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk" ifadelerine yer verildi.
Bahse konu açıklamada Öcalan'ın görüşlerine de yer verildi. Buna göre Öcalan, "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" diyerek PKK'nın selasını okudu. Bahçeli'nin "Çık PKK'yı lağvet" telkinleri sonrası "Çağrıyı yapmaya hazırım"
mesajı verdi.
"TEKRAR İMRALI'YA GİDECEĞİZ"
Öte yandan İmralı'ya giden heyette yer alan Pervin Buldan, "Yılbaşı ertesi siyasi partilerden randevu talep edeceğiz" dedi ve kısa bir süre sonra tekrar İmralı'ya gideceklerini bildirdi.
TBMM'DEKİ PARTİLERİN GENEL BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞÜLECEK
"Şimdi meclisteki partilerle görüşeceğiz, herkesten randevu isteyeceğiz. Genel başkanlar düzeyinde yapacağız görüşmelerimizi. Bu görüşmeleri yine Sırrı Süreyya Önder ile birlikte yapacağız ama büyük olasılıkla Ahmet Türk de katılacak heyetimize. Yılbaşı ertesi partilerden randevu almaya başlayacağız."
Serbestiyet'e konuşan Buldan, "Barış ve demokrasi isteniyorsa herkesin elini taşın altına koymasının vakti geldi artık. Herkes katkı sunmalı. 2015 herkese ders oldu. Bir dönemi daha heba etmemek gerekiyor. O süreçten hepimizin dersler çıkarması gerekiyor. Bu dönemi iyi değerlendirmek lazım. Muhalefet açısından söylüyorum tabii bunları" ifadelerini kullandı.
DEM'li Pervin Buldan ve Sırrı Süreyye Önder, İmralı'da Öcalan'la görüştü (Takvim.com.tr)
"DEVİR BARIŞ VE DEMOKRASİ DEVRİ"
"Ben her zaman umutuyum barış konusunda" diyen Buldan, şunları söyledi:
"Bu topraklara illa ki barış gelecek ama sanırım barışa en yakın olduğumuz zaman içerisindeyiz. İmralı'da çok olumlu ve iyi bir görüşme yaptık. Evet, devir barış ve demokrasi devri."
ÖCALAN NE ZAMAN ÇAĞRI YAPACAK?
Buldan ayrıca Abdullah Öcalan'ın PKK'ye ne zaman silah bırakma çağrısı yapacağı konusunda henüz bir tarihin belli olmadığını aktardı.