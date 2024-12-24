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Başkan Erdoğan Lübnan'daki Dürzi Lider Velid Canbolat'ı kabul etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen kabulden fotoğraflar paylaşıldı.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 14:57 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 15:28
Başkan Erdoğan Lübnan’daki Dürzi Lider Velid Canbolat’ı kabul etti!

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

    Başkan Erdoğan Dürzi Lider Velid Canbolat'ı kabul etti!

    Kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

    Külliye'de kritik görüşme (İletişim Baikanlığı) Külliye'de kritik görüşme (İletişim Baikanlığı)

    Basına kapalı olarak gerçekleştirilen kabulden fotoğraflar paylaşıldı.

    YILLAR SONRA SURİYE'YE ZİYARET

    Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat, yıllar sonra Suriye'ye ziyaret gerçekleştirmişti.

    Dün gerçekleştirilen ziyarette Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmet eş-Şera ile görüştü.

    ORTA DOĞU MESAİSİNDE YOĞUN GÜNDEM

    Öte yandan, Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir araya gelmişti.

    Gazze ve Suriye'deki son durumun ele alındığı görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlenmişti.

    Ortak basın toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, Suriye'nin istikrarı için Lübnan'la mutabık olduklarını bildirmişti.

    Açıklamasında işbirliği vurgusunda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan devamında "Aziz kardeşimle Suriye'deki gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Suriye'de artık yeni bir dönem başlamıştır. Suriye'nin iki önemli komşusu olarak birlikte hareket etmemiz gerektiği hususunda mutabıkız." ifadelerinde bulunmuştu.

    LÜBANAN'A YÖNELİK İSRAİL SALDIRILARI

    Ayrıca görüşmede İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına değinen ve "Lübnan, tıpkı Kardeş Filistin gibi geride bıraktığımız yılı İsrail tehdidi ve saldırganlığıyla tamamladı." diyen Başkan Erdoğan, Lübnan'ın güvenliğinin bölgenin istikrarından ayrı değerlendirilemeyeceğinin altını da çizmişti.

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