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CIA ajanı Michael Rubin'den Başkan Erdoğan ve Mehmetçik'e küstah tehdit: ABD Suriye'de Türkleri öldürmeye hazırlanmalı

Suriye'de tesis edilen yeni dönem ve Ankara'nın bölgedeki kilit rolü emperyal tetikçileri çıkmaza soktu. CIA şeytani planlara girişip "İsrail, Suriye'de Türklere karşı PKK'ya ağır silah ve SİHA versin" planları yaptı. Lazkiye - Tartus hattında "Alevi özerk yapı" söylemleri geliştirdi. Kirli ve sinsi planların arkasında ise azılı Türkiye düşmanı Michael Rubin yer alıyor. Rubin son olarak Başkan Erdoğan ve Mehmetçik'e küstah tehditler savurup "ABD Suriye'de Türkleri öldürmeye hazırlanması gerekiyor" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 15:46 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 16:05
CIA ajanı Michael Rubin’den Başkan Erdoğan ve Mehmetçik’e küstah tehdit: ABD Suriye’de Türkleri öldürmeye hazırlanmalı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Esad'sız Suriye'de yeni dönem şekillenirken Türkiye kritik aktör olarak hem sahada hem de masadaki yerini koruyor.

    Şam'da yeni süreç tesis edildiği şu günlerde ABD, Avrupa ve Batılı ülkelerin Ankara ile olan "Suriye" konu başlıklı diplomasi trafiği ivme kazandı.

    MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam'ı ziyaret edip Ahmet El Şara (Golani) ile temas kurması ise Türkiye'nin Suriye politikasında oyun kurucu rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

    Başkan Erdoğan ve ABD'nin seçilmiş başkanı Trump (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan ve ABD'nin seçilmiş başkanı Trump (Takvim.com.tr)

    ABD BAŞKANI TRUMP: "SURİYE'NİN ANAHTARI TÜRKİYE'DE! ERDOĞAN ÇOK AKILLI VE ÇOK GÜÇLÜ"

    ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump da açık açık "Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Bunu söyleyen kimseyi duymamışsınızdır ama bu böyle" beyanında bulunup Başkan Erdoğan için "Çok akıllı bir adam ve çok güçlü" ifadelerini kullandı.

    Aynı Trump geride bıraktığımız günlerde de ABD askerlerinin Suriye'den çekileceğini duyurmuştu.

    CIA-İsrailden şeytani Suriye planı! Michael Rubinin Tartusa ABD üssü Lazkiyeye Alevi özerk yapı hayali: Türkiye Hatayda işgalciCIA-İsrailden şeytani Suriye planı! Michael Rubinin Tartusa ABD üssü Lazkiyeye Alevi özerk yapı hayali: Türkiye Hatayda işgalci


    CIA ARTIĞI RUBİN YİNE SAHNEDE

    Suriye'de oluşan yeni denklem ve Ankara'nın giderek sağlamlaşan otoritesi başta İran, MOSSAD, CIA olmak üzere bölge üzerine planlar kuran birçok yapının sinsi hesaplarını boşa çıkardı.

    Sürece müteakip CIA şeytani planlara girişti. Geride bıraktığımız günlerde "İsrail, Suriye'de Türklere karşı PKK'ya ağır silah ve SİHA versin" diyen ve Lazkiye - Tartus hattında "Alevi özerk yapı" hayalleri kuran CIA ajanı Michael Rubin yine sahneye çıktı.



    "ABD SURİYE'DE TÜRKLERİ ÖLDÜRMELİ"

    Middle East Forum'da "ABD Suriye'de Türkleri Öldürmeye Hazırlanması Gerekiyor" başlıklı köşe yazısı kalema alan Rubin, Türkiye'nin stratejik adımlarının Amerikan çıkarlarını tehlikeye attığını öne sürdü.

    "İncirlik Üssü'nün stratejik önemi azaldı" diyen Rubin, "Yirmi yıllık Erdoğanizm ülkeyi geri döndürülemez bir şekilde dönüştürdü" şeklinde konuştu.

    KIBRIS, LİBYA, SOMALİ... TÜRKİYE OYUN BOZDUKÇA ONLAR KUDURDU!

    Türkiye'nin Kıbrıs, Libya ve Somali'deki askeri varlığından rahatsızlık duyduğunu dile getiren CIA ajanı sözlerini şöyle sürdürdü:

    Türkiye Kıbrıs'ı istikrarsızlaştırıyor, Libya'daki İslamcılara insansız hava araçları ve diğer silahlar gönderiyor ve sonra diğer savaşlarında Libyalıları paralı asker olarak kullanıyor. Türkiye'nin Somali'deki İslamcı ve demokratik olmayan gruplara verdiği destek, Afrika Boynuzu'ndaki kırılgan istikrarı giderek daha fazla riske atıyor. Hamas'a verdiği destek, 7 Ekim 2023'teki vahşetin tek sorumlusu olan ve Holokost'tan bu yana Yahudilere yönelik en büyük tek günlük katliam olan bir gruba can simidi attı.

    CIA ajanı Rubinden İsraile YPGli yol haritası! ABDye Suriyeden asker çekme baskısı: Türklere karşı PKKya İHA verip silahlandırınCIA ajanı Rubinden İsraile YPGli yol haritası! ABDye Suriyeden asker çekme baskısı: Türklere karşı PKKya İHA verip silahlandırın



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