CIA ajanı Michael Rubin’den Başkan Erdoğan ve Mehmetçik’e küstah tehdit: ABD Suriye’de Türkleri öldürmeye hazırlanmalı





"ABD SURİYE'DE TÜRKLERİ ÖLDÜRMELİ"



Middle East Forum'da "ABD Suriye'de Türkleri Öldürmeye Hazırlanması Gerekiyor" başlıklı köşe yazısı kalema alan Rubin, Türkiye'nin stratejik adımlarının Amerikan çıkarlarını tehlikeye attığını öne sürdü.



"İncirlik Üssü'nün stratejik önemi azaldı" diyen Rubin, "Yirmi yıllık Erdoğanizm ülkeyi geri döndürülemez bir şekilde dönüştürdü" şeklinde konuştu.



KIBRIS, LİBYA, SOMALİ... TÜRKİYE OYUN BOZDUKÇA ONLAR KUDURDU!



Türkiye'nin Kıbrıs, Libya ve Somali'deki askeri varlığından rahatsızlık duyduğunu dile getiren CIA ajanı sözlerini şöyle sürdürdü:



Türkiye Kıbrıs'ı istikrarsızlaştırıyor, Libya'daki İslamcılara insansız hava araçları ve diğer silahlar gönderiyor ve sonra diğer savaşlarında Libyalıları paralı asker olarak kullanıyor. Türkiye'nin Somali'deki İslamcı ve demokratik olmayan gruplara verdiği destek, Afrika Boynuzu'ndaki kırılgan istikrarı giderek daha fazla riske atıyor. Hamas'a verdiği destek, 7 Ekim 2023'teki vahşetin tek sorumlusu olan ve Holokost'tan bu yana Yahudilere yönelik en büyük tek günlük katliam olan bir gruba can simidi attı.





