FETÖ destekçisi operasyon çocuğu Michael Rubin'in kanlı geçmişi: 15 Temmuz'u 4 ay önceden yazdı Başkan Erdoğan'a nefret kusup darbe çağrısı yaptı

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz kalkışmasından yaklaşık 4 ay önce yazdığı bir yazıyla Türkiye'de darbe olabileceğini söyleyen eski Pentagon çalışanı Michael Rubin, ilk kez bunun bir analiz değil bazı kaynaklar tarafından kendisine aktarılmış bir istihbarat olduğunu açıklamıştı.
FETÖ DESTEKÇİSİ CIA'NIN OPERASYON ÇOCUĞU RUBIN'DEN 15 TEMMUZ İTİRAFI | VİDEO İZLE
İHANET KALKIŞMASINI 4 AY ÖNCEDEN YAZMIŞTI
Amerikalı yeni muhafazakar (neo-con) düşünce kuruluşu Amerikan Girişim Enstitüsü'nde (AEI) uzman olan Rubin, 21 Mart 2016'da yazdığı yazıda 'savunuculuk anlamında değil ama analiz olarak Türk ordusunun Erdoğan'ı devirmeye çalışırsa başarılı olacağını düşünüyorum' demişti. CIA'nın operasyon çocuğu Rubin söz konusu yazıda Türkiye'de olan bitenleri sıralayarak darbe ihtimalini olağan seçeneklerden biri olarak öne çıkarmış, fakat bir kaynak belirtmemişti. Kehanetinin gerçekleşmesinin ardından Rubin'in, FETÖ'cülerle yakın bir ilişki kurduğuna dair Washington kulislerinde dedikodular başlamıştı.
MICHAEL RUBIN
1,5 YIL SONRA İTİRAF ETTİ
Hain darbe girişiminden yaklaşık 1,5 yıl sonra 3 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili AEI'nin websitesinde bir başka yazı daha kaleme alan Rubin bu kez ağız değiştirdi. Rubin, 'bazı kaynakların' gerçekleşmeden aylar önce kendisine Türkiye'de bir darbe olabileceğiyle ilgili ipucu verdiklerini söyledi.