FETÖ destekçisi operasyon çocuğu Michael Rubin'in kanlı geçmişi: 15 Temmuz'u 4 ay önceden yazdı Başkan Erdoğan'a nefret kusup darbe çağrısı yaptı

BAŞKAN ERDOĞAN'A YÖNELİK İĞRENÇ SÖZLER

"Başkan Erdoğan'ın ciddi bir rahatsızlığı var ancak duyurulmuyor" iddiasında bulunan Rubin, adeta kanlı bir darbe çağrısında bulunmuştu. Sözde demokrasi savunuculuğu yapan ABD'nin destek verdiği isim, demokrasi ile yönetilen bir ülkenin lideri için akılalmaz ifadeler kullanmıştı. "Erdoğan ya ölümle ya sürgünle ya hapisle ya da idamla gider" gibi kan dondurucu sözler kullanan Rubin, Türkiye için darbe imasında bulunmayı ihmal etmemişit.

"TÜRKİYE'DE TOPLU TASFİYE YAPIN"

"Erdoğan ölürse kutlamak için acele etmeyin" diyerek ABD ve AB'ye seslenen isim, "Türkiye'de toplu tasfiye yapın" ifadelerini kullanmıştı. "Türkiye'nin son 20 yılını silmek için ilkokullardan üniversitelere, ordudan kamuya her yere müdahale edilmeli" çağrısında bulunan Rubin, "doğru yolda" bir Türkiye için ABD ve AB'nin canla başla çalışması gerektiğini savunmuştu.