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    • 15.07.2023 16:26
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    FETÖ destekçisi operasyon çocuğu Michael Rubin'in kanlı geçmişi: 15 Temmuz'u 4 ay önceden yazdı Başkan Erdoğan'a nefret kusup darbe çağrısı yaptı

    FETÖ destekçisi CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin 15 Temmuz hain darbe girişiminden 4 ay önce yazdığı bir yazıyla Türkiye'de darbe olabileceğini söylemişti. Son olarak 14 Mayıs seçimleri öncesi alçak bir yazıyla yeniden Başkan Erdoğan'ı hedef alan Rubin'in FETÖ'cü bağlantıları da deşifre olmuş, Türkiye ile ilgili yazdığı yazılarda sık sık bilgisine başvurduğu ismin FETÖ'cü eski polis müdürü Ahmet Sait Yayla olduğu ortaya çıkmıştı. FETÖ'yü destekleyen ve Başkan Erdoğan'a nefret kusan operasyon çocuğu Rubin'in 15 Temmuz haricinde Biden göreve gelmeden önce Erdoğan'ın üçüncü darbe girişimine maruz kalacağını ve darbenin Sedat Peker üzerinden olacağını öne sürmüştü. Rubin, 14 Mayıs öncesi de alçakça bir yazıyı kaleme almış Başkan Erdoğan'ın ciddi bir hastalığı olduğu öne sürmüştü. Rubin, seçimlerin ardından kanlı bir darbe yapılması çağrısında bulunmuştu.

    takvim.com.tr
    CIA’nın operasyon çocuğu Rubin’in kirli geçmişi!

    FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz kalkışmasından yaklaşık 4 ay önce yazdığı bir yazıyla Türkiye'de darbe olabileceğini söyleyen eski Pentagon çalışanı Michael Rubin, ilk kez bunun bir analiz değil bazı kaynaklar tarafından kendisine aktarılmış bir istihbarat olduğunu açıklamıştı.



    FETÖ DESTEKÇİSİ CIA'NIN OPERASYON ÇOCUĞU RUBIN'DEN 15 TEMMUZ İTİRAFI | VİDEO İZLE

    İHANET KALKIŞMASINI 4 AY ÖNCEDEN YAZMIŞTI
    Amerikalı yeni muhafazakar (neo-con) düşünce kuruluşu Amerikan Girişim Enstitüsü'nde (AEI) uzman olan Rubin, 21 Mart 2016'da yazdığı yazıda 'savunuculuk anlamında değil ama analiz olarak Türk ordusunun Erdoğan'ı devirmeye çalışırsa başarılı olacağını düşünüyorum' demişti. CIA'nın operasyon çocuğu Rubin söz konusu yazıda Türkiye'de olan bitenleri sıralayarak darbe ihtimalini olağan seçeneklerden biri olarak öne çıkarmış, fakat bir kaynak belirtmemişti. Kehanetinin gerçekleşmesinin ardından Rubin'in, FETÖ'cülerle yakın bir ilişki kurduğuna dair Washington kulislerinde dedikodular başlamıştı.

    MICHAEL RUBIN

    1,5 YIL SONRA İTİRAF ETTİ
    Hain darbe girişiminden yaklaşık 1,5 yıl sonra 3 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili AEI'nin websitesinde bir başka yazı daha kaleme alan Rubin bu kez ağız değiştirdi. Rubin, 'bazı kaynakların' gerçekleşmeden aylar önce kendisine Türkiye'de bir darbe olabileceğiyle ilgili ipucu verdiklerini söyledi.

        FETÖ ELEBAŞINDAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ
        Daha önce Gülen karşıtı görüşleriyle ön plana çıkan Rubin'in FETÖ'cülerin radarına girmesi 2015'in Mayıs ayında kaleme aldığı bir yazıyla oldu. The Commentary dergisine yazdığı yazıda Rubin FETÖ'cüleri yanlış değerlendirdiğini belirterek onlarla bir araya gelip dinlemeye hazır olduğunu söylemişti. Rubin yazıda, FETÖ elebaşı Gülen'in Türkiye'ye dönüşünü Humeyni'nin İran'a dönüşüne benzettiği için de Gülen'den özür dilemişti. FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nin eski Başyazarı Ali Ünal da, Türkiye'de verdiği ifadede Michael Rubin'i darbe girişiminden bir yıl önce yani Haziran 2015'te Pennslyvania'da gördüğünü söylemişti. Rubin sosyal medya hesabından bu iddiayı reddetti.

        RUBIN HANGİ FETÖ İLE YAKIN İRTİBATTA?
        Rubin'in Türkiye ile ilgili yazdığı yazılarda sık sık bilgisine başvurduğu bir isim var: FETÖ'cü eski polis müdürü Ahmet Sait Yayla. Ankara'nın FETÖ'cü elebaşı Gülen'in geçici tutuklanmasıyla ilgili ABD'ye gönderdiği dosyada Ahmet Yayla'nın ismi kıdemli FETÖ'cülerin içerisinde yer alıyor. Yayla, Kasım 2015'te çalıştığı Harran Üniversitesi'nden izin alarak bir konferans için ABD'ye gelmiş ve bir daha da geri dönmemişti.



        FETÖ'cü Ahmet Sait Yayla

        Washington'daki FETÖ aktivitelerinde organizatör olarak boy gösteren Yayla, Rubin'le de yakın temas içinde. Yazılarında sık sık Yayla'ya referans veren Rubin, Aralık 2016'da isim vermeden terör ve istihbarat konularında uzman olan eski bir Türk emniyet müdürünü AEI'de ağırladıklarını açıklamıştı. Washington'da Türkiye ile ilgilenen uzman ve Amerikalı yetkililerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Yayla olduğu tahmin edilen kişi Türkiye'yi, DEAŞ'a silah vermekle, İran'la işbirliği yapmakla suçlamış ve darbenin kuşkulu bir girişim olduğunu öne sürmüştü.

        BAŞKAN ERDOĞAN'A YİNE DARBE TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU
        Türkiye'de 14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala, sandıktan umudunu kesen küresel çeteler algı operasyonuna soyunmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayın sırasında mide rahatsızlığı geçirmesi üzerine Batı medyasında tezviratın ardı arkası kesilmedi. Son olarak FETÖ destekçisi CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin, alçakça bir yazıyı kaleme aldı. Yazısında Başkan Erdoğan'ın ciddi bir hastalığı olduğu öne süren Rubin, seçimlerin ardından kanlı bir darbe yapılması çağrısında bulunmuştu. "Erdoğan Ölürse Kutlama İçin Çok Erken Olacak" başlıklı skandal analizde, adeta tehdit içeren mesaj ve çağrılar yer almıştı.

            BAŞKAN ERDOĞAN'A YÖNELİK İĞRENÇ SÖZLER
            "Başkan Erdoğan'ın ciddi bir rahatsızlığı var ancak duyurulmuyor"             iddiasında bulunan Rubin, adeta kanlı bir darbe çağrısında bulunmuştu. Sözde demokrasi savunuculuğu yapan ABD'nin destek verdiği isim, demokrasi ile yönetilen bir ülkenin lideri için akılalmaz ifadeler kullanmıştı. "Erdoğan ya ölümle ya sürgünle ya hapisle ya da idamla gider" gibi kan dondurucu sözler kullanan Rubin, Türkiye için darbe imasında bulunmayı ihmal etmemişit.

            "TÜRKİYE'DE TOPLU TASFİYE YAPIN"
            "Erdoğan ölürse kutlamak için acele etmeyin"             diyerek ABD ve AB'ye seslenen isim, "Türkiye'de toplu tasfiye yapın" ifadelerini kullanmıştı. "Türkiye'nin son 20 yılını silmek için ilkokullardan üniversitelere, ordudan kamuya her yere müdahale edilmeli" çağrısında bulunan Rubin, "doğru yolda" bir Türkiye için ABD ve AB'nin canla başla çalışması gerektiğini savunmuştu.


            ABD'NİN OPERASYON ÇOCUĞU RUBIN!
            Rubin'in 12 Ekim 2016 tarihli yazısı, suç örgütü lideri Sedat Peker'in içinde olduğu senaryoyu açığa çıkarıyor. Michael Rubin, Erdoğan'ın üçüncü darbe girişimine maruz kalacağını ve darbenin Sedat Peker üzerinden olacağını öne sürüyor. ABD'de Joe Biden'ın göreve başlamasıyla 4,5 yıl önceki senaryonun raftan indiği görülüyor. Biden, daha önce de Erdoğan'ı devirme planı olduğunu, bunun için içerideki unsurları harekete geçireceğini itiraf etmişti.

            Rubin'in, The American Enterprise Institute'daki yazısı 15 Temmuz'da başarısız olan ABD Başkanı Obama ve halefi görülen Hillary Clinton'ın yeni darbe için düğmeye bastığını gösteriyor.

            SPONSOR ABD, BAE VE FETÖ
            Ancak Kasım 2016'da Trump'ın başkan seçilmesiyle hesaplar bozuldu. Biden'ın göreve başlamasıyla 4,5 yıl önceki senaryo raftan indirildi.

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            Balıkesir Belediyesi
            Haberler Güncel FETÖ destekçisi operasyon çocuğu Michael Rubin'in kanlı geçmişi: 15 Temmuz'u 4 ay önceden yazdı Başkan Erdoğan'a nefret kusup darbe çağrısı yaptı
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