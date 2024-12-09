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CIA-İsrail'den şeytani "Suriye" planı! Michael Rubin'in "Tartus'a ABD üssü Lazkiye'ye "Alevi özerk yapı" hayali: Türkiye Hatay'da işgalci

Suriye'de BAAS rejiminin çöküp Esad'ın devrilmesi sonrası CIA şeytani planlara girişti. İsrail'in Golan'dan başlattığı "Suriye'yi işgal" hamlesiyle eş güdümlü olarak CIA ajanı Michael Rubin sahneye çıktı. Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG terörünü meşrulaştırıp Lazkiye - Tartus hattında "Alevi özerk yapı" hayaline kapılan Rubin, "Türkiye Hatay'da işgalci" diyecek kadar ileri gitti. Rubin, "ABD, Tartus'taki deniz üssünü Türkiye'yi kontrol altına almak için kiralamalı" dedi.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :09 Aralık 2024 , 10:35 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 10:55
CIA-İsrail’den şeytani Suriye planı! Michael Rubin’in Tartus’a ABD üssü Lazkiye’ye Alevi özerk yapı hayali: Türkiye Hatay’da işgalci

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13 yıldır Esad mezalimi altında olan Suriye'de dengeler 12 günde değişti. 31 yıllık BAAS rejimi çöktü, ülkenin bayrağı değişti... Beşar Esad pılını pırtını toplayıp Rusya'ya kaçtı.

MÜLTECİ DİKTATÖR ESAD!

Moskova Esad'ı "sığınmacı" olarak kabul etti. Böylelikle Esad, milyonlarca mazlum Suriyeliye reva gördüğü mülteciliği kendisi de tatmış oldu.

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İSRAİL'İN ŞEYTANİ ARZ-I MEV'UD PLANI! SURİYE TOPRAKLARINDA SİYONİST İŞGAL

Suriye'de oluşan yeni denklem sonrası İsrail Arz-ı Mev'ud emelleri doğrultusunda şeytani planlara girişti.

Siyonist ordu, işgal altında tuttuğu Golan bölgesindeki tampon bölgeyi geçerek Suriye topraklarına girdi. "Bölgede haritaları değiştireceğiz" deyip Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren Netanyahu'nun "Suriye'yi işgal" talimatının ardından Şeyh Dağı ve El Hamdiye bölgesine İsrail postalları ayak bastı.

CIA ajanı Rubinden İsraile YPGli yol haritası! ABDye Suriyeden asker çekme baskısı: Türklere karşı PKKya İHA verip silahlandırınCIA ajanı Rubinden İsraile YPGli yol haritası! ABDye Suriyeden asker çekme baskısı: Türklere karşı PKKya İHA verip silahlandırın

CIA ARTIĞI YİNE SAHNEDE: "TÜRKİYE HATAY'DA İŞGALCİ"

Geride bıraktığımız günlerde "İsrail, Suriye'de Türklere karşı PKK'ya ağır silah ve SİHA versin" diyen CIA ajanı Michael Rubin de İsrail'in Suriye'yi işgal planıyla eş güdümlü olarak sahneye çıktı.

Esad'ın devrilmesi sonrası Tartus'ta bulunan Rus güçlerinin yerini ABD'nin alması gerektiğini savunan Rubin, bölgedeki Suriye Alevilerinin varlığına dikkat çekip "Türkiye Hatay'da işgalci" diyecek kadar iler gitti.

Azılı Türkiye düşmanı CIA ajanı Michael Rubin (Takvim.com.tr)Azılı Türkiye düşmanı CIA ajanı Michael Rubin (Takvim.com.tr)

PKK İŞGALİNİ MEŞRULAŞTIRDI "ALEVİ ÖZERK" YAPI HAYALİNE KAPILDI

Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG/SDG işgalini meşrulaştırmaya kalkan CIA kafası, Türkiye'nin güneyinde özerk Alevi bir yapının kurulmasını destekleyeceklerini açık açık söyledi.

Michael Rubin, "ABD, Kürtlerin (PKK/YPG/SDG) kuzeydoğu Suriye'deki özerkliğini yansıtmak için Lazkiye'de Alevi özerkliğini destekleyecek. ABD Donanması, Suriye Sünni güçleri bölgeye girmeye çalışırsa Alevileri hava gücüyle savunmaya istekli olacak. Karşılığında ABD, Tartus'taki Rus Deniz Üssü'nü devralacak" dedi.


Michael Rubin'in ʺTartus'a ABD üssü Lazkiye'ye ʺAlevi özerk yapıʺ hayali (Takvim.com.tr)Michael Rubin'in ʺTartus'a ABD üssü Lazkiye'ye ʺAlevi özerk yapıʺ hayali (Takvim.com.tr)


"TÜRKİYE'Yİ KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN"

Ankara'nın bölgedeki karar verici tutumu ve Suriye'deki sürece olan etkin müdahalesinden rahatsızlık duyan Rubin, "Açıkçası, Tartus'ta kalıcı bir ABD Donanması varlığı, giderek irredantist ve istikrarsızlaşan bir Türkiye'yi kontrol altına almaya da yardımcı olurdu" şeklinde konuştu.

Azılı Türkiye düşmanı CIA ajanı Michael Rubin (Takvim.com.tr)Azılı Türkiye düşmanı CIA ajanı Michael Rubin (Takvim.com.tr)



SURİYE, LİBYA, SOMALİ, KARABAĞ... KUYRUK ACISI BÜYÜK!

Azılı Türkiye düşmanı Michael Rubin, Türkiye'nin Suriye, Libya, Somali'deki askeri varlığını ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef aldı.

Erdoğan'ı "Soykırımcı"lıkla suçlayan CIA artığı Rubin rezil sözlerini şöyle sürdürdü:

Bugün, Yahudiler Türkiye'den kaçıyor ve Erdoğan, Suriyeli Hristiyanların, Kürtlerin ve Ezidilerin etnik temizliğini koordine ediyor. Türk Özel Kuvvetleri ve paralı askerler, Libya ve Somali'deki teröristlerle koordine oluyor ve Dağlık Karabağ'daki Ermeni toplumunun etnik temizliğini kolaylaştırıyor.

Bir zamanlar Washington'daki destekçilerinin iddia ettiği gibi Avrupa ile Orta Doğu arasında bir köprü ve istikrar gücü olmaktan ziyade, Erdoğan iktidarı sağlamlaştırırken ideoloji pragmatizmi alt etti. Bugün Türkiye, ismi dışında her şeyiyle bir terör sponsorudur.

CIA artığı Michael Rubin İsrail'e ʺYPG'ye İHA verʺ diye çağrıda bulundu (Takvim.com.tr)CIA artığı Michael Rubin İsrail'e ʺYPG'ye İHA verʺ diye çağrıda bulundu (Takvim.com.tr)

MICHAEL RUBIN: İSRAİL SURİYE'DE YPG'YE İHA VERSİN, PKK'YI DESTEKLESİN

Rubin aynı zamanda azılı bir Erdoğan düşmanı ve "İsrail, Suriye'de Türklere karşı PKK'ya ağır silah ve SİHA versin" tezini savunuyor.

İsrail'e "Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a İHA ve gelişmiş silah verdin şimdi Suriye'de Türklere karşı YPG'ye İHA ver" telkininde bulunan Rubin, "İsrail'in Kürtleri silahlandırması gerekir. Türkiye Hamas'a destek oluyorsa İsrail PKK'yı destekleyip tedarik sağlamalı" şeklinde konuştu.

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CHP'NİN MASA ARKADAŞI

Rubin'in 2014'te CHP'nin davetiyle MOSSAD'la birlikte İstanbul ve Ankara'ya geldiği biliniyor.

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