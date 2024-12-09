CIA-İsrail'den şeytani "Suriye" planı! Michael Rubin'in "Tartus'a ABD üssü Lazkiye'ye "Alevi özerk yapı" hayali: Türkiye Hatay'da işgalci

Azılı Türkiye düşmanı CIA ajanı Michael Rubin (Takvim.com.tr)
SURİYE, LİBYA, SOMALİ, KARABAĞ... KUYRUK ACISI BÜYÜK!
Azılı Türkiye düşmanı Michael Rubin, Türkiye'nin Suriye, Libya, Somali'deki askeri varlığını ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef aldı.
Erdoğan'ı "Soykırımcı"lıkla suçlayan CIA artığı Rubin rezil sözlerini şöyle sürdürdü:
Bugün, Yahudiler Türkiye'den kaçıyor ve Erdoğan, Suriyeli Hristiyanların, Kürtlerin ve Ezidilerin etnik temizliğini koordine ediyor. Türk Özel Kuvvetleri ve paralı askerler, Libya ve Somali'deki teröristlerle koordine oluyor ve Dağlık Karabağ'daki Ermeni toplumunun etnik temizliğini kolaylaştırıyor.
Bir zamanlar Washington'daki destekçilerinin iddia ettiği gibi Avrupa ile Orta Doğu arasında bir köprü ve istikrar gücü olmaktan ziyade, Erdoğan iktidarı sağlamlaştırırken ideoloji pragmatizmi alt etti. Bugün Türkiye, ismi dışında her şeyiyle bir terör sponsorudur.
CIA artığı Michael Rubin İsrail'e ʺYPG'ye İHA verʺ diye çağrıda bulundu (Takvim.com.tr)
MICHAEL RUBIN: İSRAİL SURİYE'DE YPG'YE İHA VERSİN, PKK'YI DESTEKLESİN
Rubin aynı zamanda azılı bir Erdoğan düşmanı ve "İsrail, Suriye'de Türklere karşı PKK'ya ağır silah ve SİHA versin" tezini savunuyor.
İsrail'e "Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a İHA ve gelişmiş silah verdin şimdi Suriye'de Türklere karşı YPG'ye İHA ver" telkininde bulunan Rubin, "İsrail'in Kürtleri silahlandırması gerekir. Türkiye Hamas'a destek oluyorsa İsrail PKK'yı destekleyip tedarik sağlamalı" şeklinde konuştu.
CHP'NİN MASA ARKADAŞI
Rubin'in 2014'te CHP'nin davetiyle MOSSAD'la birlikte İstanbul ve Ankara'ya geldiği biliniyor.