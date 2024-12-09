CIA-İsrail'den şeytani "Suriye" planı! Michael Rubin'in "Tartus'a ABD üssü Lazkiye'ye "Alevi özerk yapı" hayali: Türkiye Hatay'da işgalci

Azılı Türkiye düşmanı CIA ajanı Michael Rubin (Takvim.com.tr)





SURİYE, LİBYA, SOMALİ, KARABAĞ... KUYRUK ACISI BÜYÜK!



Azılı Türkiye düşmanı Michael Rubin, Türkiye'nin Suriye, Libya, Somali'deki askeri varlığını ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef aldı.



Erdoğan'ı "Soykırımcı"lıkla suçlayan CIA artığı Rubin rezil sözlerini şöyle sürdürdü:

Bugün, Yahudiler Türkiye'den kaçıyor ve Erdoğan, Suriyeli Hristiyanların, Kürtlerin ve Ezidilerin etnik temizliğini koordine ediyor. Türk Özel Kuvvetleri ve paralı askerler, Libya ve Somali'deki teröristlerle koordine oluyor ve Dağlık Karabağ'daki Ermeni toplumunun etnik temizliğini kolaylaştırıyor.

Bir zamanlar Washington'daki destekçilerinin iddia ettiği gibi Avrupa ile Orta Doğu arasında bir köprü ve istikrar gücü olmaktan ziyade, Erdoğan iktidarı sağlamlaştırırken ideoloji pragmatizmi alt etti. Bugün Türkiye, ismi dışında her şeyiyle bir terör sponsorudur.