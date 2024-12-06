CIA ajanı Rubin'den İsrail'e YPG'li yol haritası! ABD'ye "Suriye'den asker çekme" baskısı: "Türklere karşı PKK'ya İHA verip silahlandırın"

CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı, azılı Türkiye düşmanı Michael Rubin, Halep ve Tel Rıfat'ın PKK/YPG'den arındırılması sonrası sahneye çıktı.
Suriye'nin kuzeyine yuvalanan PKK/YPG/PYD/SDG terör örgütüne sahip çıkan Rubin, "İsrail'in 'kürdistan'a karşı ya konuş ya sus zamanı" başlıklı skandal bir makale kaleme aldı.
Azılı Türkye düşmanı CIA ajanı Michael Rubin (Takvim.com.tr)
CIA'DAN İSRAİL'E YPG'Lİ YOL HARİTASI
Soykırım kabinesinin yeni dışişleri bakanı Gideon Sa'ar'ın "Kürtler bizim doğal müttefikimiz" sözlerini örnek gösteren Rubin, "İsrail Kürtlere karşı ya direnmeli ya da susmalı. (Tel Aviv) Kürtleri desteklemeye gönüllüyse, her şeyi göze almalı, ancak İsrail samimiyetsizce bir Kürt ittifakı önerirse, 50 yıl önce Kissinger'ın ihaneti kadar dar görüşlü bir şekilde Kürtlerin sırtına bir hedef çizebilir" diyerek Tel Aviv'e yol haritası çizdi.
CIA artığı Michael Rubin İsrail'e ʺYPG'ye İHA verʺ diye çağrıda bulundu (Takvim.com.tr)
MICHAEL RUBIN: İSRAİL SURİYE'DE YPG'YE İHA VERSİN, PKK'YI DESTEKLESİN
İsrail'e "Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a İHA ve gelişmiş silah verdin şimdi Suriye'de Türklere karşı YPG'ye İHA ver" telkininde bulunan Rubin, "İsrail'in Kürtleri silahlandırması gerekir. Türkiye Hamas'a destek oluyorsa İsrail PKK'yı destekleyip tedarik sağlamalı" şeklinde konuştu.
TERÖRİSTAN TEZGAHI DAĞILINCA ZIPLADI! BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALAN SKANDAL SÖZLER
Ermeni tezlerine destek verip "soykırım" yalanını tekrarlayan Rubin, Türkiye'nin güney sınırlarında oluşturmayı planladığı "terörsüz kuşağı" da hedef aldı.
Skandal sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef gösteren CIA ajanı, "Erdoğan, Kürtlere karşı derin, ırkçı bir nefret besliyor ve ABD başkanlık transferi sırasında Washington'ın dikkatinin dağılmasından yararlanarak, bir milyondan fazla Kürt'ü bir asırdan biraz daha önce aynı sayıda Ermeni'nin öldüğü aynı çöle itecek bir "tampon bölge" yaratmaya çalışıyor" dedi.
CIA ajanı Michael Rubin'den ʺABD'ye Suriye'den asker çekmeʺ baskısı (Takvim.com.tr)
PKK'YI BÖYLE AKLADI... "SURİYELİ KÜRTLER TÜRKLERDEN DAHA BATILI"
PKK/YPG'lileri "Suriyeli Kürtler Türklerden daha Batılı ve liberaldir" diyerek aklayan Rubin sözlerini şöyle sürdürdü:
ABD'nin dünya çapında yerli güçlerle girdiği tüm ortaklıklar arasında, Suriyeli Kürtlerle ortak çabalar belki de ABD güvenliği için en yararlı ve en sıcak olanıydı. İdeolojik olarak, Suriyeli Kürtler Türklerden daha Batılı ve liberaldir.
"TÜRKİYE SDG'Yİ ABD'NİN YANINDA BOMBALADI"
Biden, F-16'ları Türkiye'ye göndermek için çırpındıktan ve Türkiye'nin bölgesel güvenliğe katkılarını defalarca övdükten sonra Erdoğan, Suriye Kürtlerini bombalamaya başladı ve şimdi açıkça onların özyönetimini ortadan kaldırmakla tehdit ediyor. Suriye Kürt güçlerini Amerikalı meslektaşlarının yakınında bombaladı. Türkiye'nin Amerikan birliklerini öldürmemiş olması, yönlendirmeden çok şanstır. 1 milyondan fazla Suriyeli Kürt, yakın bir etnik temizlik tehlikesiyle karşı karşıya. Amerikan güvenilirliği, Trump'ın Suriye Kürtlerine ihanet etmeye çalıştığı zamanki kadar tehlikede.
TRUMP'A "SURİYE'DEN ABD GÜÇLERİNİ ÇEKME" BASKISI
ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'a "Suriye'den asker çekme" baskısında bulunan CIA ajanı Micheal Rubin, "Trump'ın ekibi sonunda Kürtleri terk etme kararından vazgeçti. Biden'ın ekibi şimdiye kadar Türk saldırısını engellemek için hiçbir şey yapmadı. Biden'ın ekibinin müttefiklere ve liberallere ihanet etme isteği ne yazık ki Amerika'nın yeni markasını sağlamlaştırıyor. Bu iyi bir görüntü değil ve gelecekteki koalisyon inşası için ciddi sonuçları olacak bir görüntü. Kürtler genellikle dağlardan başka dostları olmadığını söylerler. Biden'ın müttefiklere davranış biçimiyle Amerika'nın dostu kalmayacak" ifadelerini kullandı.