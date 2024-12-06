CIA ajanı Rubin'den İsrail'e YPG'li yol haritası! ABD'ye "Suriye'den asker çekme" baskısı: "Türklere karşı PKK'ya İHA verip silahlandırın"

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı, azılı Türkiye düşmanı Michael Rubin, Halep ve Tel Rıfat'ın PKK/YPG'den arındırılması sonrası sahneye çıktı.



Suriye'nin kuzeyine yuvalanan PKK/YPG/PYD/SDG terör örgütüne sahip çıkan Rubin, "İsrail'in 'kürdistan'a karşı ya konuş ya sus zamanı" başlıklı skandal bir makale kaleme aldı.



Azılı Türkye düşmanı CIA ajanı Michael Rubin (Takvim.com.tr)



CIA'DAN İSRAİL'E YPG'Lİ YOL HARİTASI



Soykırım kabinesinin yeni dışişleri bakanı Gideon Sa'ar'ın "Kürtler bizim doğal müttefikimiz" sözlerini örnek gösteren Rubin, "İsrail Kürtlere karşı ya direnmeli ya da susmalı. (Tel Aviv) Kürtleri desteklemeye gönüllüyse, her şeyi göze almalı, ancak İsrail samimiyetsizce bir Kürt ittifakı önerirse, 50 yıl önce Kissinger'ın ihaneti kadar dar görüşlü bir şekilde Kürtlerin sırtına bir hedef çizebilir" diyerek Tel Aviv'e yol haritası çizdi.

CIA artığı Michael Rubin İsrail'e ʺYPG'ye İHA verʺ diye çağrıda bulundu (Takvim.com.tr)



MICHAEL RUBIN: İSRAİL SURİYE'DE YPG'YE İHA VERSİN, PKK'YI DESTEKLESİN



İsrail'e "Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a İHA ve gelişmiş silah verdin şimdi Suriye'de Türklere karşı YPG'ye İHA ver" telkininde bulunan Rubin, "İsrail'in Kürtleri silahlandırması gerekir. Türkiye Hamas'a destek oluyorsa İsrail PKK'yı destekleyip tedarik sağlamalı" şeklinde konuştu.



TERÖRİSTAN TEZGAHI DAĞILINCA ZIPLADI! BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALAN SKANDAL SÖZLER



Ermeni tezlerine destek verip "soykırım" yalanını tekrarlayan Rubin, Türkiye'nin güney sınırlarında oluşturmayı planladığı "terörsüz kuşağı" da hedef aldı.



Skandal sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef gösteren CIA ajanı, "Erdoğan, Kürtlere karşı derin, ırkçı bir nefret besliyor ve ABD başkanlık transferi sırasında Washington'ın dikkatinin dağılmasından yararlanarak, bir milyondan fazla Kürt'ü bir asırdan biraz daha önce aynı sayıda Ermeni'nin öldüğü aynı çöle itecek bir "tampon bölge" yaratmaya çalışıyor" dedi.