CIA artığı Michael Rubin'in ağzındaki bakla! Kıbrıs üzerine kirli hesaplar... "İngilizler Türklere karşı koyamaz üsler ABD'ye kiralansın"

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CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin paylaştığı Kıbrıs Adası ile ilgili zamanlaması manidar bir makale kaleme aldı.



"TÜRKİYE VE KKTC'SİZ KIBRIS" PLANI



Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'in ABD'ye yaptığı ziyaret ve GKRY'ye uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasıyla eş güdümlü olarak sahneye çıkan Rubin, "Türkiye ve KKTC'siz Kıbrıs" planını dile getirdi.



CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin, FETÖ'ye verdiği kesintisiz destekle de biliniyor (Takvim.com.tr / Arşiv)



İngiltere'nin içerisinde bulunduğu ekonomik kriz ve Orta Doğu'da sönen etki alanını ABD'nin avantaj olarak kullanması gerektiğini dile getiren CIA ajanı Rubin, "İngiltere, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin oluşturduğu güçlü zorluklara karşı koyamayabilir" ifadelerini kullandı.

CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin'in ʺTürkiye ve KKTC'siz Kıbrısʺ planı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)





BAHREYN FORMÜLÜ... "KIBRIS'TAKİ İNGİLİZ ÜSLERİ ABD'YE KİRALANSIN"



1971 tarihli Bahreyn formülünü gündeme getiren Rubin, Kıbrıs'taki İngiliz üslerini ABD'nin kiralaması gerektiğini savundu.



Şu ifadeleri kullandı;



"İngiliz ordusu üsleri kapatmak yerine 1971'de tesislerin çoğunu Amerikan meslektaşlarına devretti. Örneğin, Bahreyn'deki eski İngiliz tesisi bugün ABD Donanması Beşinci Filosu'nun merkezi olan ABD Deniz Destek Faaliyeti Bahreyn'dir"



"Bugün, İngilizlerin Egemen Üs Alanları'na sahip olması, güç yansıtmak veya Doğu Akdeniz'i korumak için etkili bir mekanizma olmaktan çok, geçmişteki nüfuzun bir anıtıdır"



Kıbrıs Adası (AA)



"Birleşik Krallık, çekilmelerine eşlik etmek için Kıbrıs üslerinin kontrolünü Bahreyn'de yaptığı gibi ABD'ye devredebilir. Bahreyn'deki ABD varlığı Bahreyn egemenliği altında faaliyet göstermektedir. ABD üsleri Kıbrıs'tan kiralayabilir ancak adaya tam egemenlik iade edebilir. Benzer şekilde, ABD aktif askeri kullanımda olmayan alanları tamamen Kıbrıs'a iade edebilir. Bahreyn'deki ABD tesisi yalnızca 152 dönümlük bir alanda faaliyet göstermektedir. Egemen Üs Alanları yaklaşık 100 mil karelik bir alanı talep etmektedir"