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Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık'ın silahla saldırdığı Murat Köylü o geceyi anlattı: "Beni öldürmeye teşebbüs etti, şikayetçiyim"

Ankara'da bir restoranda Murat Köylü'yü silahla yaralama suçundan 37 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılanan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık'ın adli kontrol kararının devamına karar verildi. Tanık Fatih A, Sakık'ın Köylü'ye küfür ve ettiğini belirterek, "Cenk, Murat'a 'Seni öldüreceğim, geberteceğim' dedi." ifadelerini kullandı. Köylü, Sakık'tan şikayetçi olduğunu ifade ederken, "Beni öldürmeye teşebbüs etti, şikayetçiyim." dedi.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 14:10 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 14:10
Sırrı Sakık’ın oğlu Cenk Sakık’ın silahla saldırdığı Murat Köylü o geceyi anlattı: Beni öldürmeye teşebbüs etti, şikayetçiyim

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ankara'da restoranda çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaraladığı öne sürülen DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık'ın "kasten öldürmeye teşebbüs", "ruhsatsız silah bulundurma", "tehdit" ve "alenen hakaret" suçlarından 37 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

    Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Cenk Sakık ile avukatı katıldı.

    Mahkeme Heyeti Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra tanık dinlenileceğini bildirdi.

    DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık (AA)DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık (AA)

    GARSON KONUŞTU

    Tanık Fatih A, olayın geçtiği mekanda garson olarak görev yaptığını, olay günü bağrışma sesi duyması üzerine dışarı çıktığınında Sakık'ın müşteki Murat Köylü'ye silah doğrulttuğunu gördüğünü anlattı.

    CENK KÜFÜR ETTİ SENİ ÖLDÜRECEĞİM DEDİ

    Fatih A, "Cenk geriye doğru gitti. Cenk, Murat abinin ayağına 3-4 el sıktı, ardından komiye doğru sıktı. Cenk, Murat'a 'Seni öldüreceğim, geberteceğim' dedi. Cenk küfür ediyordu. Silahı çıkarmadan önce de 'Seni öldüreceğim' dedi." diye konuştu.

    DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ve oğlu Cenk Sakık (Takvim.com.tr)DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ve oğlu Cenk Sakık (Takvim.com.tr)

    "BENİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETTİ"

    Tanık ifadesinin ardından müşteki Murat Köylü'nün beyanı alındı.

    Köylü, kapının önünde birkaç personelle sohbet ederken mekana sanık Sakık'ın geldiğini, selamlaştıktan sonra içeriye girdiğini söyledi.

    Bir müddet sonra içeriden garsonun yanına geldiğini ve "Abi, Cenk içeride sıkıntı çıkardı" dediğini aktaran Köylü, hemen mekanın içine girdiğini belirtti.

    Silah (Takvim.com.tr)Silah (Takvim.com.tr)

    Köylü, yaşadıklarına ilişkin şunları anlattı:

    "Belki Cenk'i tanımıyor olabilirler diye içeri girdim. 'Cenk seni severiz, sayarız ne oldu?' dedim. Alkollüydü, bana küfür etti. Personel aramıza girdi. Ben vale kulübesine gittim, arkamdan geldi. Bana 'Sen benim ölmüşlerime nasıl laf edersin' dedi. Ardından bana tekme attı ve ateş etmeye başladı. Komi arkadaşa da ateş etti. Sonra ben ona doğru hamle yaptım, ardından bacağıma ateş etti, ben yere yığıldım. Cenk'in ailesini severim, ağabeyi ve dayısı da benim arkadaşımdır. Olay esnasında konuşarak yakınlaşmaya çalıştım, aradaki mesafeyi azaltıp silahı alabilirim diye düşündüm. Ben düşer düşmez kaçmış. Beni öldürmeye teşebbüs etti, şikayetçiyim."

    SİLAHLA SALDIRDI "GEÇMİŞ OLSUN" DEDİ

    Müşteki beyanına karşı söz alan sanık Sakık da "Ailem vasıtasıyla kendisine geçmiş olsun dilemiştim. Burada da kendisine geçmiş olsun diliyorum." ifadesini kullandı.

    Müşteki avukatı da olaya ilişkin detaylı bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

    Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, yeniden bilirkişi raporu alınması talebinin reddine, sanığın adli kontrol kararının devamına hükmetti.

    Duruşma, 12 Şubat 2025'e ertelendi.

    Silah (Takvim.com.tr)Silah (Takvim.com.tr)

    İDDİANAMEDEN

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Cenk Sakık'ın 9 Haziran saat 04.00 sıralarında Çankaya ilçesi Hoşdere Caddesi'ndeki bir restorana borcunu ödemek için gittiği belirtiliyor.

    Sakık'ın kapıda karşılaştığı restoranın güvenlik görevlisi Murat Köylü ile tartıştığı anlatılan iddianamede, Sakık'ın Köylü'ye yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunduğu sırada diğer çalışan M.C.D'nin yanlarına geldiği kaydediliyor.

    İddianamede, taraflar arasında çıkan kavga sırasında Sakık'ın ruhsatsız tabancayla Köylü ve M.C.D'ye doğru 6 el ateş ettiği, açılan ateş sonucu Köylü yaralanırken, M.C.D'nin ise yara almadan kurtulduğu bildiriliyor.

    Olay sonrası kaçan Cenk Sakık'ın daha sonra güvenlik güçlerine teslim olduğu aktarılan iddianamede, Sakık'ın, müştekiler Köylü ve M.C.D'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 30 yıla, Köylü'ye yönelik "tehdit" ve "alenen hakaret"ten 4 yıl 4 aya, "ruhsatsız silah bulundurma"dan da 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

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