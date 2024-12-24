Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık'ın silahla saldırdığı Murat Köylü o geceyi anlattı: "Beni öldürmeye teşebbüs etti, şikayetçiyim"

Silah (Takvim.com.tr)

Köylü, yaşadıklarına ilişkin şunları anlattı:

"Belki Cenk'i tanımıyor olabilirler diye içeri girdim. 'Cenk seni severiz, sayarız ne oldu?' dedim. Alkollüydü, bana küfür etti. Personel aramıza girdi. Ben vale kulübesine gittim, arkamdan geldi. Bana 'Sen benim ölmüşlerime nasıl laf edersin' dedi. Ardından bana tekme attı ve ateş etmeye başladı. Komi arkadaşa da ateş etti. Sonra ben ona doğru hamle yaptım, ardından bacağıma ateş etti, ben yere yığıldım. Cenk'in ailesini severim, ağabeyi ve dayısı da benim arkadaşımdır. Olay esnasında konuşarak yakınlaşmaya çalıştım, aradaki mesafeyi azaltıp silahı alabilirim diye düşündüm. Ben düşer düşmez kaçmış. Beni öldürmeye teşebbüs etti, şikayetçiyim."

SİLAHLA SALDIRDI "GEÇMİŞ OLSUN" DEDİ



Müşteki beyanına karşı söz alan sanık Sakık da "Ailem vasıtasıyla kendisine geçmiş olsun dilemiştim. Burada da kendisine geçmiş olsun diliyorum." ifadesini kullandı.

Müşteki avukatı da olaya ilişkin detaylı bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, yeniden bilirkişi raporu alınması talebinin reddine, sanığın adli kontrol kararının devamına hükmetti.

Duruşma, 12 Şubat 2025'e ertelendi.