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CHP-DEM hattındaki kirli ittifakta yeni perde: İstanbul'dan sonra Ankara'da da Kandil Uzlaşısı!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ardından DEM'in kapısından ayrılmayan CHP, deyim yerindeyse Kandil'in talimatlarını bir bir yerine getiriyor. DEM Eş Başkanları ve Özgür Özel yönetimi 31 Mart Yerel Seçimleri için 'Kandil Uzlaşısı' parolasını belirledi. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde skandal 'Kürdistan' böğürtüsü ortaya çıkan Ahmet Özer'i aday gösteren CHP/DEM Ankara için de yeni bir karar aldı. DEM, 3 ilçede aday çıkarmayacaklarını açıkladı.

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 01:15 Güncelleme 08 Mart 2024, 01:33
CHP-DEM hattındaki kirli ittifakta yeni perde: İstanbul’dan sonra Ankara’da da Kandil Uzlaşısı!

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Türkiye, yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala CHP - DEM hattındaki kirli pazarlıklara şahitlik ediyor. CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti 31 Mart Yerel Seçimlerine 'Kandil Uzlaşısı' parolasıyla giriyor.

İstanbul'un Esenyurt, Mersin'in Akdeniz ve Toroslar ilçesinde CHP ile anlaştıklarını duyuran DEM, bu kez de Ankara için kirli ittifakı belgeleyen kararlarını açıkladı.

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3 İLÇEDE ADAY GÖSTERMEDİLER
DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Öztürk Türkdoğan ve DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay, yerel seçimlere ilişkin düzenledikleri basın toplantısında Ankara'da 3 ilçede belediye başkan adayı göstermediklerini söyledi. Türkdoğan bu ilçelerin Polatlı, Yenimahalle ve Bala olduğunu ifade etti.



PAROLA: KANDİL UZLAŞISI
Türkdoğan, "Yenimahalle dahil bütün ilçelerimizde belediye meclis üyelerimiz var. Bu üç ilçede de kent uzlaşısı kapsamında aday göstermediğimizi de belirtmek isterim" dedi.

Öte yandan DEM Parti; Esenyurt, Tuzla, Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sancaktepe, Sarıyer, Beyoğlu, Maltepe ve Zeytinburnu ilçelerinde 30 meclis üyesi adayını CHP listesine yazdırdı.

PKK ELEBAŞI MUSTAFA KARASU'DAN DEM VE CHP'YE İTTİFAKI BOZMAYIN MESAJI
PKK terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu da yerel seçim öncesi DEM Parti ve CHP'ye 'İttifakı bozmayın' mesajı vermişti. Karasu, "Kürt halkı açısından Türkiye demokrasi güçleriyle ittifak içinde olmak çok önemli. Kürt sorununun çözümünün buradan geçtiği bilinmeli. Her yerde Kürtler demokrasi güçleriyle, sosyalist güçlerle hep ittifak kurdu. Yakın zamanda Emek ve Özgürlük İttifakı kuruldu. Bunlar önemlidir. Bunlara sahip çıkmak lazım." ifadelerini kullanmıştı.



KARASU KENT UZLAŞISINA ÖVGÜLER DİZDİ
Terör elebaşı Mustafa Karasu DEM Parti-CHP iş birliğine övgüler diziyor. Yerel seçimlerin genel seçimlerden daha önemli olduğunu belirten Mustafa Karasu; "Kayyumları da götürmeli.'Yeni belediyeler de kazanacağız' diyorlar. Böyle yapacaklar doğrusu budur. Bu yönüyle çalışmalar yapılıyor. Kürtler yerel seçimi önemsiyor. Kürtler için yerel seçim, genel seçimden daha önemli. Kürtlerin bir özgürlük sorunu var. Kendi kendini yönetme sorunu var. Kendi değerlerine sahiplenme sorunu var.

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En başta da kendisine sahiplenme sorunu var. Bu bakımdan yerel yönetimler Kürtler için çok çok önemlidir. Bu nedenle zaten Kürtler önemli görüyor. Yoksa Meclis'e de grup kurma, orada da siyaset yapma önemlidir. Bunlar zaten oluyor, gerçekleşiyor ama Kürtler için yerel yönetimler, belediyeler daha da önemli. Doğrudan kendi toplumunu, kendi coğrafyasını ilgilendirir, kendi insanını ilgilendiriyor. Kendi toplumuyla iç içe siyaset yapacağı bir yerdir. Bu bakımdan yerel yönetimler önemlidir" demişti.



AHMET ÖZER'İN KİRLİ SİCİLİ
CHP'nin DEM Parti'yle uzlaşarak Esenyurt'ta aday gösterdiği Prof. Dr. Ahmet Özer, Kürtçenin eğitim dili olarak kabul edildiği, ideolojik olarak "tarafsız" vurgulardan oluşan, Kürt kimliğine de atıf yapılan çok kimlikli bir vatandaşlık tanımı içeren hukukî düzenlemeleri savunuyor. Bu talepler de Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilmesi anlamına geliyor. Ahmet Özer'in geçmişteki skandal demeçleri de dikkat çekiyor. Sözde "Kürdistan" naraları atan Özer, "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" demişti.

Kandil ittifakının yürütüldüğü bölgelerden birisi de Mersin'in Toroslar İlçesi... CHP, Toroslar'da DEM ile tanınan, genel seçimlerde DEM için çalışan Abdurrahman Yıldız'ı aday gösterdi. Abdurrahman Yıldız'ın kampanyasında DEM ve CHP de el ele verdi. Ortak düzenlenen programda DEM'in Eş sözcüsü Ahmet Asen, Yıldız için destek istedi.

TOROSLAR ADAYINDAN ALÇAK PAYLAŞIM
Öte yandan CHP milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün çok seviyorlar dediği Toroslar adayı Abdurrahman Yıldız'ın sosyal medyadaki paylaşımları tepki çekti.

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