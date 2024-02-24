İşte kirli ittifakın fotoğrafı! Ekrem İmamoğlu’nun Sancaktepe mitinginde DEM Parti’nin bayrakları sallandı

Görevliler tarafından izin verilmemesi üzerine bu duruma tepki gösteren partili kadın, "Ben Çekmeköy'ü kaybetmek istemiyorum, kazanmak istiyorum. Partidenim, böyle bir rezalet görmedim. Şuraya bakın görüştürmüyorlar." ifadesini kullandı. Bu sözlerinin ardından İmamoğlu'nun aracının yanına giden partili, yine de kendisiyle görüştürülmedi. METRO TEPKİSİ

İmamoğlu, daha sonra Sancaktepe'de esnaf ziyaretinde bulundu. Bu sırada Ümit Demirhas isimli kişi, İmamoğlu'na, "Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metrosunun" ne zaman açılacağını sordu. İmamoğlu'nun, "20 gün sonra" cevabını vermesi üzerine Demirhas, "Seçim dönemine denk getirdiniz" diye sitemde bulundu. İmamoğlu'nun, AK Parti'nin metro hattını yapmadığını, kendilerinin ise üç senede bitirdiğini iddia etmesi üzerine Demirhas, "Siz 5 senedir yapamadınız." cevabını verdi. İmamoğlu'nun, "Sizi vicdanınıza emanet ediyorum." sözlerine Demirhas, "Vicdanım rahat." yanıtını kullandı. Başka bir vatandaş ise İmamoğlu'na, ilçedeki ana yollarda çukurlar olduğunu ve aracıyla bunlara düşmemek için çabaladıklarını söyleyip, yolların yapılmasını istedi. TAKVİM CHP-DEM-KANDİL HATTINDAKİ TEZGAHI YAZDI

Öte yandan TAKVİM, CHP-DEM-Kandil pazarlığını tüm ayrıntılarıyla yazdı. Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile CHP arasında süren yerel seçim pazarlığı Kandil'in müdahalelerine sahne oldu.

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylığı Kandil'den gelen veto ile çekilerek Ekrem İmamoğlu'na alan açacak isimler (Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni) aday yapıldı. Özgür Özel DEM ile pazarlık temaslarını sürdürdü (23 Aralık 2023) TAKVİM YAZDI: KANDİL'İN MÜDAHALESİ!

TAKVİM bu kararın, terör örgütü PKK elebaşlarından Mustafa Karasu'nun CHP ile DEM'e "ittifakı güçlendirin" talimatı vermesinin ardından geldiğini yazdı. HEM KANDİL HEM DEM İTİRAF ETTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından hem Kandil'den hem de DEM Parti'den pazarlığa ilişkin itiraf geldi. İsmi gizlenen DEM'li bir yönetici CHP yandaşı Aytunç Erkin'e 13 Şubat'ta yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun elini güçlendirmek istediklerini itiraf ederek, "Biz aday tercihlerimizle İmamoğlu'na alan bıraktık. O alanda ne yapacağı İmamoğlu'na bağlı." dedi.