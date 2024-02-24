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İşte kirli ittifakın fotoğrafı! Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde DEM Parti'nin bayrakları sallandı

Türkiye adım adım yerel seçimlere giderken CHP - DEM - Kandil hattındaki ittifak netleşmeye başladı. DEM Kandil'den gelen talimatla İmamoğlu'na alan açacak adaylar çıkarırken CHP de 'Kent uzlaşısı' maskesine sığınıp Esenyurt'ta DEM'e göre adayını değiştirdi. Özellikle İstanbul merkezli kurulan ittifakın en net kanıtlarından biri de Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde görüldü. İBB Başkan Ekrem İmamoğlu konuşurken DEM Partilililer "zafer" işareti yaparak DEM bayrakları açtı.

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 09:15 Güncelleme 24 Şubat 2024, 09:32
İşte kirli ittifakın fotoğrafı! Ekrem İmamoğlu’nun Sancaktepe mitinginde DEM Parti’nin bayrakları sallandı

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile CHP arasındaki Kandil müdahaleli kirli ittifak İstanbul'da net olarak görüldü.

Kandil'den gelen veto ile Başak Demirtaş'ın adaylığını çekerek Ekrem İmamoğlu'na "alan açacak" isimleri aday gösteren DEM dün de(23 Şubat) Sancaktepe'de İmamoğlu mitingine katıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde DEM bayrakları sallandıEkrem İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde DEM bayrakları sallandı

İMAMOĞLU MİTİNGİNDE DEM BAYRAKLARI
İstanbul'da CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde DEM Parti bayrakları açıldı. CHP bayraklarının yanı sıra DEM Parti bayrakları sallayan bir grup "zafer" işareti yaparak Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

Bu durum ne DEM'in sözde aday çıkararak kirli ittifakı perdelemeye çalıştığını gösterdi.

İMAMOĞLU'NA HEM ÇEKMEKÖY'DE HEM SANCAKTEPE'DE TEPKİ
Programın ardından İmamoğlu, otobüsten inip aracına binerken CHP'li bir kadın, ilçedeki aday seçiminin yanlış olduğunu ileri sürerek, İmamoğlu ile görüşmek istedi.

Görevliler tarafından izin verilmemesi üzerine bu duruma tepki gösteren partili kadın, "Ben Çekmeköy'ü kaybetmek istemiyorum, kazanmak istiyorum. Partidenim, böyle bir rezalet görmedim. Şuraya bakın görüştürmüyorlar." ifadesini kullandı.

Bu sözlerinin ardından İmamoğlu'nun aracının yanına giden partili, yine de kendisiyle görüştürülmedi.

METRO TEPKİSİ
İmamoğlu, daha sonra Sancaktepe'de esnaf ziyaretinde bulundu. Bu sırada Ümit Demirhas isimli kişi, İmamoğlu'na, "Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metrosunun" ne zaman açılacağını sordu. İmamoğlu'nun, "20 gün sonra" cevabını vermesi üzerine Demirhas, "Seçim dönemine denk getirdiniz" diye sitemde bulundu.

İmamoğlu'nun, AK Parti'nin metro hattını yapmadığını, kendilerinin ise üç senede bitirdiğini iddia etmesi üzerine Demirhas, "Siz 5 senedir yapamadınız." cevabını verdi.

İmamoğlu'nun, "Sizi vicdanınıza emanet ediyorum." sözlerine Demirhas, "Vicdanım rahat." yanıtını kullandı.

Başka bir vatandaş ise İmamoğlu'na, ilçedeki ana yollarda çukurlar olduğunu ve aracıyla bunlara düşmemek için çabaladıklarını söyleyip, yolların yapılmasını istedi.

TAKVİM CHP-DEM-KANDİL HATTINDAKİ TEZGAHI YAZDI
Öte yandan TAKVİM, CHP-DEM-Kandil pazarlığını tüm ayrıntılarıyla yazdı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile CHP arasında süren yerel seçim pazarlığı Kandil'in müdahalelerine sahne oldu.

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylığı Kandil'den gelen veto ile çekilerek Ekrem İmamoğlu'na alan açacak isimler (Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni) aday yapıldı.

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TAKVİM YAZDI: KANDİL'İN MÜDAHALESİ!
TAKVİM bu kararın, terör örgütü PKK elebaşlarından Mustafa Karasu'nun CHP ile DEM'e "ittifakı güçlendirin" talimatı vermesinin ardından geldiğini yazdı.

HEM KANDİL HEM DEM İTİRAF ETTİ
Yaşanan gelişmelerin ardından hem Kandil'den hem de DEM Parti'den pazarlığa ilişkin itiraf geldi.

İsmi gizlenen DEM'li bir yönetici CHP yandaşı Aytunç Erkin'e 13 Şubat'ta yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun elini güçlendirmek istediklerini itiraf ederek, "Biz aday tercihlerimizle İmamoğlu'na alan bıraktık. O alanda ne yapacağı İmamoğlu'na bağlı." dedi.

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Terör elebaşlarından Helin Ümit ise 16 Şubat'ta PKK'nın İstanbul seçimlerine müdahalesini itiraf ederek, "PKK Türkiye siyasetini etkiliyor. PKK Türkiye siyasetini derinden etkileyen ve yönlendiren bir güçtür. Bunu herkes bilecek." dedi.

PKK elebaşlarından Helin ÜmitPKK elebaşlarından Helin Ümit

Daha sonra 'Kent uzlaşısı' maskesine sığınıp "DEM'e göre aday belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'ta Ali Gökmen'i çekip eski HDP'li Ahmet Özer'i aday gösterdi.

Özer'in sözde 'Kürdistan' hayalleri kurup "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" şeklinde beyanatlar verdiği CHP-DEM arasındaki tezgahı bir kez daha gösterdi.

GECİKME OYUNU
Son olarak DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusunu son ana bırakarak "gecikme" oyunu oynadı.

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Bu durum "Suçu Yüksek Seçim Kurulu'na atarak hem devlet suçlanacak hem de seçmenler çok daha kolay İmamoğlu'na yönlendirilecek" yorumlarını beraberinde getirdi. Ancak İstanbul Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, DEM Parti'nin başvurusunun saat 16.55'te alındığı, 17.14'te işlemlerin tamamlandığı ve seçimlere gireceği bildirildi.

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