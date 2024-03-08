Türk kadınlar Somalili gençlere örnek oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Somali'nin başkenti Mogadişu 'da Eylül 2017'de kurulan Somali Türk Görev Kuvvet Komutanlığı da bu işbirliğinin en önemli göstergelerinden biri. Türkiye ile Somali arasındaki Askeri Eğitim ve İşbirliği Anlaşması kapsamında Harp Okulu ve Astsubay Okulu öğrencilerinin eğitimlerinin yapıldığı merkezde görevli kadın subaylar ve öğrenciler konuştu.

BARIŞIN VE GÜVENİN SİMGESİ

Türkiye'de çeşitli sahalarda 6 yıl bölük komutanlığı yapmasının ardından şimdi de 5 aydır Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nda görev yapan kadın yüzbaşı, yaptıkları eğitim çalışmalarına ilişkin şunları anlattı: "Burada görev yapmaktan gurur duyuyorum. 'Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye' anlayışıyla 22. yüzyılda da şartlar ne olursa olsun görevimizin başındayız. Türk milletinin sevgisini ve gücünü her zaman arkamızda hissediyoruz. Dünyanın her neresinde olursa olsun Türk Ordusu barışın ve güvenin simgesi olmuştur ve olmaya devam edecektir. Biz burada Somali Silahlı Kuvvetleri için personel yetiştirmekteyiz. Onlara burada planlar dahilinde atış, spor ve diğer temel askeri eğitimleri vermekteyiz. Dün öğrencilerimizi mezun ettik. Bundan dolayı da çok mutluyuz" dedi.

KADINLAR GÜNÜ MESAJI

Kadınlar Günü'nü de kutlayan yüzbaşı, "Bizim buraya geliş amacımız her ne kadar asker yetiştirmek, öğrenci yetiştirmek olsa da buradaki kadın öğrencilere, kadın personele örnek oluyoruz. Onlar da bizim gibi davranmaya çalışıyorlar. Bizim gibi spor yapmaya, bizim gibi olmaya çalışıyorlar. Biz onlara bir kadının aslında nasıl olması gerektiğini, ikinci planda kalmaması, ikinci-üçüncü eş olup sadece çocuk doğurmaması, aynı zamanda bizim gibi öğretmen, doktor, asker olarak erkeklerle omuz omuza görev yapabileceklerini öğretmeye çalışıyoruz" diye konuştu.