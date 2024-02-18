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'Kent uzlaşısı' maske...CHP direkt Kandil'le anlaştı! İstanbul'da "Bir oy DEM'e bir oy İmamoğlu'na" formülü | Önce Esenyurt şimdi de Adalar

CHP - DEM hattındaki pazarlık iyiden iyiye kızıştı. Esenyurt'ta aday çekip DEM'le ortak aday belirlemeye niyetlenen CHP, Adalar'da da aday çekip DEM'in uygun gördüğü bir ismi atamaya hazırlanıyor. DEM, CHP ile anlaşma sağlanan yerlerin Mersin, Akdeniz ve Esenyurt olduğunu açıkladı. CHP ise 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp "DEM'e göre aday belirliyoruz" itirafında bulundu. Böylelikle "Bir oy DEM'e bir oy İmamoğlu'na" formülü tescillenmiş oldu. Öte yandan PKK elebaşı Helin Ümit'in "İstanbul seçimlerine müdahale ediyoruz" itirafına müteakiben CHP'nin aday çekip DEM'le ortak isim belirlemesi "CHP direkt Kandil'le anlaştı" yorumlarına yol açtı.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 07:00 Güncelleme 18 Şubat 2024, 07:30
’Kent uzlaşısı’ maske...CHP direkt Kandil’le anlaştı! İstanbul’da Bir oy DEM’e bir oy İmamoğlu’na formülü | Önce Esenyurt şimdi de Adalar
Türkiye, yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala CHP - DEM hattındaki kirli pazarlıklara şahitlik ediyor. Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP Esenyurt'ta anlaşınca CHP aday değişikliğine gitti.

DEM'DEN İTİRAF GELDİ: ESENYURT'TA ANLAŞTIK
DEM ise yürütülen pazarlık sürecini itiraf etti. DEM Sözcüsü Ayşegül Doğan "kent uzlaşı" kılıflı pazarlıklarda anlaşma sağlanan yerlerin Mersin, Akdeniz ve Esenyurt olduğunu açıkladı.
CHP ile DEMden Esenyurtta ortak aday kararı! Ayşegül Doğandan İtiraf geldi... Mersin ve Akdeniz de listede!CHP ile DEMden Esenyurtta ortak aday kararı! Ayşegül Doğandan İtiraf geldi... Mersin ve Akdeniz de listede!


NERELERDE PAZARLIK SÜRÜYOR?
Terör partisinin sözcüsü Doğanay yaptığı açıklamada, "Kent uzlaşı sağlanan bazı yerleri de açıklamak istiyorum. Kent uzlaşısı görüşmeleri devam ediyor. Bazı yerlerde yol alınabildi. Süren görüşmeler varken oralara ilişkin açıklama yapamıyorum. Uzlaşının sağlandığı bazı yerler var mesela; Mersin, Akdeniz, Esenyurt... Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde ise görüşmeler sürüyor." dedi.

DEM Parti'nin "İstanbul'da bazı ilçelerde CHP ile görüşmeler sürüyor" dediği ilçelerden biri de Adalar...

Adalar'da adaylığı çekileceği konuşulan Ali Ercan AkpolatAdalar'da adaylığı çekileceği konuşulan Ali Ercan Akpolat

ADALAR'A 'DEM' PAYI... CHP ADAY ÇEKMEYE HAZIRLANIYOR
CHP, DEM Parti ile yürütülen 'kent uzlaşısı' karşısında Adalar adayı Ali Ercan Akpolat'ı geri çekmeye hazırlanıyor.

Eski CHP Milletvekili Selina DoğanEski CHP Milletvekili Selina Doğan

Akpolat'ın yerine DEM'in de uygun gördüğü bir isim olan Ermeni asıllı eski CHP Milletvekili Selina Doğan'ın aday gösterilmesi bekleniyor.



CHP KİRLİ İTTİFAKI AKLADI! "DEM'E GÖRE ADAY BELİRLİYORUZ" İTİRAFI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "DEM Parti ile görüşmelerimizi, şeytanla pazarlık ediyormuş gibi gösteriyorlar ama bizim görüşmelerimiz samimi" sözleriyle DEM Parti'yi akladı.

Yürütülen kirli ittifakı, "Bölgede DEM seçmeni yoğunluğu varsa, onların da oy vereceği aday belirlenebilir dedik. Bizim DEM Parti ile görüşmemiz cesarettir. DEM Parti başka bir partinin adayını uygun görüp aday çıkarmazsa kent uzlaşısı olmuş demektir" açıklamasıyla özetledi.



"BİR OY DEM'E BİR OY İMAMOĞLU'NA" FORMÜLÜ
Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok CHP - DEM - Kandil hattındaki pazarlıklara dikkat çeken "Esenyurt'ta bir oy DEM'e bir oy İmamoğlu'na formülü" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

DEM'in PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun çizdiği stratejiye göre hareket ettiğini belirten Altınok, "Anlaşılan o ki ortada romantiklerimizin inandığı gibi, DEM'in İBB için aday çıkarması, partinin sivilleşme yolunda Kandil'e karşı bir rest değil. Olsa olsa "İttifak yapın" emri veren Mustafa Karasu'nun stratejisine uygun olarak geliştirilmiş bir taktik adım gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

DEM'in İBB'de aday çıkarmasının altında İmamoğlu'na alan açmak olduğunu yazan Melih Altınok şu ifaderi kullandı;

"Bir yandan İBB adayı çıkararak İmamoğlu'na oy verme potansiyeli olan milliyetçileri, Trabzonluları, İyi Partilileri ürkütmemeyi hedefliyorlar. İttifak yapmıyoruz görüntüsü vermeye çalışıyorlar. Diğer yandan da geçen seçimlerde olduğu gibi otopark ya da park bekçiliği gibi kadrolarla yetinmeyip güçlü oldukları bir iki ilçede başkanlığı almayı amaçlıyorlar"

Olmayacak şey de değil. Ulusalcı CHP tabanı geçtiğimiz yıllarda "Her evden bir oy CHP'ye, bir oy Selahattin'e" formülüyle bu pratiğe ikna olduğunu göstermişti.

Seçim öncesi bir hamle yapıp eşini aday göstermeye çalışan Demirtaş, patenti kendisine ait olan bu formülün aleyhine çalışacağını hiç düşünmüş müdür acaba?"

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PKK ELEBAŞLARI SIRAYA GİRDİ... ÖNCE KARASU ARDINDAN HELİN ÜMİT
Bir yandan da Kandil'in sürece müdahil olduğu noktaları atlamamakta fayda var. Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylığı Kandil'den gelen veto ile çekilerek Ekrem İmamoğlu'na alan açacak isimler aday gösterildi.

TÜRKİYE TAKVİM'DEN OKUDU
Takvim bu kararın, terör örgütü PKK elebaşlarından Mustafa Karasu'nun CHP ile DEM'e "ittifakı güçlendirin" talimatı vermesinin ardından geldiğini yazdı. Dijital medya platformları, TV ve gazeteler Takvim'in haberini kaynak aldı, Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesindeki PKK parmağını ve CHP - DEM - Kandil hattında süregelen pazarlıkları haberleştirdi.

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Terör elebaşlarından Helin Ümit ise PKK'nın İstanbul seçimlerine müdahalesini itiraf ederek, "PKK Türkiye siyasetini etkiliyor. PKK Türkiye siyasetini derinden etkileyen ve yönlendiren bir güçtür. Bunu herkes bilecek." dedi.

"CHP DİREKT KANDİL'LE ANLAŞTI"
Bu gelişmeler ışığında Kandil'in "İstanbul seçimlerine müdahale ediyoruz" itirafına müteakiben CHP'nin aday çekip DEM'le ortak isim belirlemesi, 'kent uzlaşılı' maskeli kirli pazarlıkların devam etmesi "CHP direkt Kandil'le anlaştı" yorumlarını da beraberinde getirdi.




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