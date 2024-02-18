'Kent uzlaşısı' maske...CHP direkt Kandil'le anlaştı! İstanbul'da "Bir oy DEM'e bir oy İmamoğlu'na" formülü | Önce Esenyurt şimdi de Adalar





"BİR OY DEM'E BİR OY İMAMOĞLU'NA" FORMÜLÜ

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok CHP - DEM - Kandil hattındaki pazarlıklara dikkat çeken "Esenyurt'ta bir oy DEM'e bir oy İmamoğlu'na formülü" başlıklı bir yazı kaleme aldı.



DEM'in PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun çizdiği stratejiye göre hareket ettiğini belirten Altınok, "Anlaşılan o ki ortada romantiklerimizin inandığı gibi, DEM'in İBB için aday çıkarması, partinin sivilleşme yolunda Kandil'e karşı bir rest değil. Olsa olsa "İttifak yapın" emri veren Mustafa Karasu'nun stratejisine uygun olarak geliştirilmiş bir taktik adım gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.



DEM'in İBB'de aday çıkarmasının altında İmamoğlu'na alan açmak olduğunu yazan Melih Altınok şu ifaderi kullandı;



"Bir yandan İBB adayı çıkararak İmamoğlu'na oy verme potansiyeli olan milliyetçileri, Trabzonluları, İyi Partilileri ürkütmemeyi hedefliyorlar. İttifak yapmıyoruz görüntüsü vermeye çalışıyorlar. Diğer yandan da geçen seçimlerde olduğu gibi otopark ya da park bekçiliği gibi kadrolarla yetinmeyip güçlü oldukları bir iki ilçede başkanlığı almayı amaçlıyorlar"



Olmayacak şey de değil. Ulusalcı CHP tabanı geçtiğimiz yıllarda "Her evden bir oy CHP'ye, bir oy Selahattin'e" formülüyle bu pratiğe ikna olduğunu göstermişti.



Seçim öncesi bir hamle yapıp eşini aday göstermeye çalışan Demirtaş, patenti kendisine ait olan bu formülün aleyhine çalışacağını hiç düşünmüş müdür acaba?"