CHP ile DEM Parti arasında kirli ittifak | Al birini vur ötekine! Biri İHA düşmanı çıktı diğeri PKK kuryesinin yeğeni

Türkiye, son 20 yılda savunma sanayiinde çok büyük adımlar attı. Teröristlerin korkulu rüyası olan İHA'lar ve SİHA'lar ile kahraman askerlerimiz terör örgütlerine karşı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
İHA ve SİHA'larla düzenlenen operasyonlarda terör örgüt mensupları tek tek etkisiz hale getiriliyor.
PKK'nın siyasi kolu DEM Parti ise İHA ve SİHA'larla düzenlenen operasyonlardan duydukları rahatsızlıkları sık sık dile getiriyorlar.
Son olarak; DEM Partili Abdulcebar Barış, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den 2. sıra Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi adayı yapıldı.
DEM Partili Abdulcebar Barış.
DEM PARTİ RAHATSIZ OLDU
Abdulcebar Barış'ın teröre kök söktüren İHA ve SİHA'larla ilgili sosyal medyaya düşen açıklamaları ise şu şekilde;
"Bizim Yeşil Sol Parti bir düzen istiyor. Bütün bu sorunların ana kaynağı aslında Kürdistan'da ve Kürtlerle yürütülen savaşın sonucudur. 'Bir mermi kaç para' diyen kendisi. Evet doğrudur. Bir merminin kaç para olduğunu biliyoruz. Türkiye devleti artık ömür boyu savaşacak bir ülke değildir. Bir reklamlar yapılıyor. İHA ve SİHA'larla.. İHA ve SİHA'lar bir ailenin ekonomi çarkıdır. Bu ülke İHA'larla, SİHA'larla tanklarla toplarla korunacak bir ülke değil."
DEM PARTİ 31 MECLİS ÜYESİ ADAYIYLA CHP LİSTELERİNDEN SEÇİMLERE GİRECEK
CHP'nin listeleri terör operasyonlarında adı geçen isimlerle doldu taştı.
DEM Parti; Esenyurt, Tuzla, Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sancaktepe, Sarıyer, Beyoğlu, Maltepe ve Zeytinburnu ilçelerinde 31 meclis üyesi adayıyla CHP listelerinden seçimlere girecek.
İşte CHP listesinde yer alan DEM Partili meclis adaylarının tam listesi:
SANCAKTEPE'DE DEM PARTİLİ 5 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
1 SIRA - Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül (4 Nisan 2023 tarihinde Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Örgütü'nün, ilçede bulunan seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Kesilen kurdelenin ardından alkışlarla "Biji serok Apo" sloganları atıldı. PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle pasta kesildi)