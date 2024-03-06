CHP ile DEM Parti arasında kirli ittifak | Al birini vur ötekine! Biri İHA düşmanı çıktı diğeri PKK kuryesinin yeğeni

Türkiye, son 20 yılda savunma sanayiinde çok büyük adımlar attı. Teröristlerin korkulu rüyası olan İHA'lar ve SİHA'lar ile kahraman askerlerimiz terör örgütlerine karşı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

DEM Partili Abdulcebar Barış.

DEM PARTİ RAHATSIZ OLDU

Abdulcebar Barış'ın teröre kök söktüren İHA ve SİHA'larla ilgili sosyal medyaya düşen açıklamaları ise şu şekilde;

"Bizim Yeşil Sol Parti bir düzen istiyor. Bütün bu sorunların ana kaynağı aslında Kürdistan'da ve Kürtlerle yürütülen savaşın sonucudur. 'Bir mermi kaç para' diyen kendisi. Evet doğrudur. Bir merminin kaç para olduğunu biliyoruz. Türkiye devleti artık ömür boyu savaşacak bir ülke değildir. Bir reklamlar yapılıyor. İHA ve SİHA'larla.. İHA ve SİHA'lar bir ailenin ekonomi çarkıdır. Bu ülke İHA'larla, SİHA'larla tanklarla toplarla korunacak bir ülke değil."