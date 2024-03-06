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CHP ile DEM Parti arasında kirli ittifak | Al birini vur ötekine! Biri İHA düşmanı çıktı diğeri PKK kuryesinin yeğeni

CHP Zeytinburnu Belediye meclis üyeliği aday listesine 2. sıradan giren DEM Partili Abdulcebar Barış’ın, PKK terör örgütüne yakın söylemlerde bulunduğu tespit edildi. Abdulcebar Barış’ın, “Türkiye devleti artık ömür boyu savaşacak bir ülke değildir. Bu ülke İHA’larla, SİHA’larla tanklarla toplarla korunacak bir ülke değil” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Öte yandan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan ve CHP ile Mersin'de 'örtülü' ittifak kuran DEM Parti'nin Akdeniz ilçesinde gösterdiği adaylardan Hoşyar Sarıyıldız'ın, terör suçundan aranan Faysal Sarıyıldız'ın yeğeni olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 15:00 Güncelleme 06 Mart 2024, 15:53
CHP ile DEM Parti arasında kirli ittifak | Al birini vur ötekine! Biri İHA düşmanı çıktı diğeri PKK kuryesinin yeğeni

Türkiye, son 20 yılda savunma sanayiinde çok büyük adımlar attı. Teröristlerin korkulu rüyası olan İHA'lar ve SİHA'lar ile kahraman askerlerimiz terör örgütlerine karşı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

İHA ve SİHA'larla düzenlenen operasyonlarda terör örgüt mensupları tek tek etkisiz hale getiriliyor.

PKK'nın siyasi kolu DEM Parti ise İHA ve SİHA'larla düzenlenen operasyonlardan duydukları rahatsızlıkları sık sık dile getiriyorlar.

Son olarak; DEM Partili Abdulcebar Barış, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den 2. sıra Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi adayı yapıldı.

DEM Partili Abdulcebar Barış.DEM Partili Abdulcebar Barış.

DEM PARTİ RAHATSIZ OLDU
Abdulcebar Barış'ın teröre kök söktüren İHA ve SİHA'larla ilgili sosyal medyaya düşen açıklamaları ise şu şekilde;

"Bizim Yeşil Sol Parti bir düzen istiyor. Bütün bu sorunların ana kaynağı aslında Kürdistan'da ve Kürtlerle yürütülen savaşın sonucudur. 'Bir mermi kaç para' diyen kendisi. Evet doğrudur. Bir merminin kaç para olduğunu biliyoruz. Türkiye devleti artık ömür boyu savaşacak bir ülke değildir. Bir reklamlar yapılıyor. İHA ve SİHA'larla.. İHA ve SİHA'lar bir ailenin ekonomi çarkıdır. Bu ülke İHA'larla, SİHA'larla tanklarla toplarla korunacak bir ülke değil."

DEM PARTİ 31 MECLİS ÜYESİ ADAYIYLA CHP LİSTELERİNDEN SEÇİMLERE GİRECEK

CHP'nin listeleri terör operasyonlarında adı geçen isimlerle doldu taştı.

DEM Parti; Esenyurt, Tuzla, Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sancaktepe, Sarıyer, Beyoğlu, Maltepe ve Zeytinburnu ilçelerinde 31 meclis üyesi adayıyla CHP listelerinden seçimlere girecek.

İşte CHP listesinde yer alan DEM Partili meclis adaylarının tam listesi:

SANCAKTEPE'DE DEM PARTİLİ 5 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
1 SIRA - Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül (4 Nisan 2023 tarihinde Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Örgütü'nün, ilçede bulunan seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Kesilen kurdelenin ardından alkışlarla "Biji serok Apo" sloganları atıldı. PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle pasta kesildi)



5 SIRA - HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç (PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda tutuklandı)

7 SIRA - Cevdet Dalkılıç

8 SIRA - Dicle Özdaş

10 SIRA - Abdullah Aydın (HDP'nin barajı geçmesini çok istediklerini ve desteklerini sürdüreceklerini ifade etti)

SANCAKTEPE'DE DEM PARTİLİ 5 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDESANCAKTEPE'DE DEM PARTİLİ 5 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE



BEYOĞLU'NDA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
1 SIRA – DEM Parti PM üyesi Turabi Şen
11 SIRA – Elif Yıldırım

BEYOĞLU’NDA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEBEYOĞLU’NDA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE



TUZLA'DA DEM PARTİLİ 3 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
3. SIRA - DEM Parti Tuzla Belediye Başkanı adayı Hasan Özdemir (2014 ve 2019 yerel seçimlerinde HDP Tuzla Belediye Başkan adayı oldu)
15. SIRA - Musa Avyüzen
16 SIRA - Dilek Ateş

TUZLA’DA DEM PARTİLİ 3 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDETUZLA’DA DEM PARTİLİ 3 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE



EYÜPSULTAN'DA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
3. SIRA - DEM Parti Eyüpsultan İlçe Başkan adayı Servet Güzel
9. SIRA – Hüseyin Cebe (Kesin aday listesinden çıkarıldı)

EYÜPSULTAN'DA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEEYÜPSULTAN'DA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE



ÜSKÜDAR'DA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE


3. SIRA – DEM Parti Üsküdar Belediye Meclis üyesi adayı Bülent Kaygun
13. SIRA – Hüseyin Kazan

ÜSKÜDAR'DA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEÜSKÜDAR'DA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE



ZEYTİNBURNU'NDA DEM PARTİLİ 1 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
2. SIRA – Yeşil Sol Parti Milletvekili adayı Abdulcebar Barış

ZEYTİNBURNU'NDA DEM PARTİLİ 1 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEZEYTİNBURNU'NDA DEM PARTİLİ 1 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE



ESENYURT'TA DEM PARTİLİ 10 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
3. SIRA – Osman Yalçın
7. SIRA – Yıldız Serinyel
9. SIRA – Orhan Yeler
13. SIRA – Memet Tel
16. SIRA – Elvan Uçar Kordu
19. SIRA – Menduh Kaplan
20. SIRA – Murat Turğut
22. SIRA – Güven Yılmaz
24. SIRA – Kenan Özyolcu

ZEYTİNBURNU'NDA DEM PARTİLİ 1 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDEZEYTİNBURNU'NDA DEM PARTİLİ 1 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE



KARTAL'DA DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
3. SIRA – Sinan Kılıç
13. SIRA – Cemalettin Yüksel

SARIYER'DE DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
3. SIRA – İsmail Çarboğa
22. SIRA – Mehmet Tel



MALTEPE'DE DEM PARTİLİ 2 MECLİS ÜYESİ ADAYI CHP LİSTESİNDE
5. SIRA – Suat Karaoğlan
22. SIRA – Şükrü Akçadağ

Faysal SarıyıldızFaysal Sarıyıldız

AKDENİZ'DE DEM'E ÖRTÜLÜ DESTEK
Öte yandan CHP'nin Akdeniz'de DEM Parti'ye 'örtülü' destek vereceği de ortaya çıktı.

Anlaşma gereği DEM Parti büyükşehirde CHP adayını destekleyecek, CHP ise Akdeniz ve Toroslar ilçelerini peşkeş çekerek bu iki ilçeyi DEM Parti'ye bırakacak.

DEM Parti Akdeniz Belediye Başkan Adayı Hoşyar SarıyıldızDEM Parti Akdeniz Belediye Başkan Adayı Hoşyar Sarıyıldız

Akdeniz ilçesinde başkan adaylığı başvurusu bile bulunmayan Kadın Kolları Başkanı Nesibe Teker Hazim'i düşük profilli aday olarak gösteren CHP Genel Merkezinin, 'kazanamayacak aday' algısı nedeniyle seçmenlerini DEM Parti'ye daha kolay yönlendirebileceği öne sürüldü.

TERÖRİSTİN YEĞENİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
DEM Parti Akdeniz'de, Nuriye Arslan ile Hoşyar Sarıyıldız'ı isimlerini aday çıkardı.

Bu adaylardan Hoşyar Sarıyıldız'ın, 17 Haziran 2009'da terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan ve PKK'nın Suriye'den getirip Türkiye'ye sokmak istediği silahları arabasıyla taşıyarak terör örgütünün Suruç yapılanmasına teslim ettiği gerekçesiyle fezlekesi bulunan Faysal Sarıyıldız'ın yeğeni olduğu tespit edildi.

HENDEK OPERASYONLARI SONRASINDA FRANSA'YA KAÇTI
DEM Parti Akdeniz Belediye Başkan Adayı Hoşyar Sarıyıldız'ın amcası Faysal Sarıyıldız kimdir?

Faysal Sarıyıldız, 17 Haziran 2009'da terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklandı ve Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Siyasi tutuklu ve hükümlülerin Türkiye genelinde birçok cezaevinde başlattığı süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine 15 Ekim 2012'de katıldı. 4 Ocak 2014'te tahliye edildi.

PKK'nın Suriye'den getirerek Türkiye'ye sokmak istediği silahları arabasıyla taşıdığı ve terör örgütünün Suruç yapılanmasına teslim ettiği gerekçesiyle fezlekesi bulunmaktadır.

2015 yılında başlayan Hendek operasyonları sonrası Fransa'ya kaçarak sığınma talep etti.

MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ
Bu noktadan itibaren Türkiye dışında yaşayan Sarıyıldız hakkında Türkiye'de 'terör soruşturmaları' kapsamında gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı.

27 Temmuz 2017'de "devamsızlık" gerekçesiyle de milletvekilliği düşürüldü.

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