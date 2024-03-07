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CHP direkt teröristbaşlarıyla uzlaştı! PKK'dan sonra THKP-C elebaşı Mihraç Ural dilenciliğe soyundu: "CHP-DEM ortaklığı desteklenmeli"

CHP - DEM ittifakı tehlike arz edecek boyuta ulaştı. PKK elebaşı Mustafa Karasu Kandil'deki ininden Özgür Özel'e 'kayyum' talimatı verdi. Karasu'dan sonra sahneye Reyhanlı katliamının sorumlularından THKP-C elebaşı Mihraç Ural çıktı. Başkan Erdoğan ve AK Parti'ye nefret kusan Ural, "Üçüncü yol DEM-CHP ortaklığının desteklenmesi" diyerek CHP ve DEM'e 'safları sıkılaştırın' talimatı gönderdi. Kent uzlaşısı maskeli bölücü iş birliği adına oy dilenen Ural, "Büyükşehirlerin ve sahil şeridindeki belediyelerin kazanılmış olması bu yeni seçimler açısından büyük önem taşımaktadır" dedi. Ural'ın daha önce 'faşist' dediği CHP'li Lütfü Savaş için açık açık destek istemesi CHP'nin direkt teröristbaşları ile uzlaştığını gözler önüne serdi.

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 13:23 Güncelleme 07 Mart 2024, 13:46
CHP direkt teröristbaşlarıyla uzlaştı! PKK’dan sonra THKP-C elebaşı Mihraç Ural dilenciliğe soyundu: CHP-DEM ortaklığı desteklenmeli

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PKK elebaşları ve terör örgütlerinin saha elemanları CHP - DEM ittifakına yol haritası çizmek için sıraya girdi.

Daha önce CHP ve DEM'e "ittifakı güçlendirin" talimatı veren PKK elebaşı Mustafa Karasu bu kez de sağlanan uzlaşıyla eş güdümlü olarak 'sokak' çağrısı yapıp "Şimdi artık İmralı kapılarını parçalama zamanıdır" dedi.

İşte PKK uzlaşısı! Elebaşı Mustafa Karasu Bu sadece yerel seçim değil deyip CHP - DEMe istikamet çizdi: Özgür Özele kayyum talimatıİşte PKK uzlaşısı! Elebaşı Mustafa Karasu Bu sadece yerel seçim değil deyip CHP - DEMe istikamet çizdi: Özgür Özele kayyum talimatı



PKK ELEBAŞI MUSTAFA KARASU'DAN CHP'YE KAYYUM TALİMATI

CHP - DEM hattındaki uzlaşının 'önemli' olduğunu söyleyen Karasu, küstah bir üslupla "Bu sadece bir belediye başkanı seçimi değildir! AK Parti ve MHP'yi çökerteceğiz" şeklinde konuştu. Karasu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le de 'kayyum' birliği yaptı. Özel'in "CHP olarak kayyumlardan rahatsızız" sözleri sonrası Karasu, "Kayyumları göndereceğiz diyorlar. Gerçekten de bu iddialarını yerine getirmeliler" diyerek CHP'ye talimat verdi.



BÜYÜKBAŞ TERÖRİST SAHNEDE: CHP - DEM ORTAKLIĞI DESTEKLENMELİ

Karasu'dan sonra sahneye Reyhanlı katliamının sorumlularından THKP-C terör örgütü elebaşı Mihraç Ural çıktı. Ural, PKK'nın yayın organı olan Yeni Özgür Politika isimli paçavrada CHP - DEM ortaklığının desteklenmesi gerektiğini savundu.

"TÜRKİYE TARİHİNİN EN ÖNEMLİ SEÇİMİ" DEDİ BAŞKAN ERDOĞAN'E NEFRET KUSTU

Yaklaşan yerel seçimleri "Türkiye tarihinin en önemli seçimi" olarak tanımlayan elebaşı Ural, CHP - DEM ortaklığının önemli olduğunu vurgulayarak "Üçüncü yol DEM+CHP ortaklığının desteklenmesidir. Bizler bu desteği Erdoğan siyaseti ve sisteminin tasfiyesi için göz önüne alınması gereken platform olarak görmekteyiz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye nefret kusan Mihraç Ural, "Bu açıdan gündemde olan seçimler, bu iktidarın sona erdirilmesi gerektiğini dile getirmektedir. Erdoğan yönetimi acilen tasfiyesi gereken bir yönetimdir" şeklinde küstah açıklamalarda bulundu.



CHP - DEM'E SAFLARI SIKILAŞTIRAN TALİMATI: BÜYÜKŞEHİRLERİ VE SAHİL ŞERİDİNİ KAZANMAK ÖNEMLİ

2019'daki yerel seçimlerde CHP ve HDP'nin büyükşehirlerde yürüttüğü bölücü ittifakı anımsatan Ural, "Büyükşehirlerin ve sahil şeridindeki belediyelerin kazanılmış olması bu yeni seçimler açısından büyük önem taşımaktadır. Dolaysıyla bu birikimle birlikte yeni birikimleri ele alarak güçlü bir muhalif duruş sergilemek yerinde olacaktır" şeklinde konuştu.

Lütfü Savaş ve Özgür ÖzelLütfü Savaş ve Özgür Özel

'FAŞİST' DEDİKLERİ LÜTFÜ SAVAŞ'A BİLE DESTEK İSTEDİLER

CHP - DEM ittifakı öyle bir boyut kazandı ki terör elebaşıları 'faşist' dedikleri CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın bile desteklenmesi için çağrıda bulundu.

THKP-C terör örgütü elebaşı Mihraç Ural, "Hatay'da ne türden pislikler yaptığının farkındayız" dediği Lütfü Savaş'a açık açık destek istedi ve "Buna rağmen DEM+CHP'nin varsa ortak anlayışla oluşturduğu adaylara Erdoğan siyaseti ve siyasal konumunu yerle bir etmek için destek verilebileceğini belirtiriz" dedi.

Ural şu ifadeleri kullandı;

Hatay adayı olan Lütfi Savaş, bir Türk milliyetçisi olarak siyaset sahnesine girmiştir ve şimdi de bunu CHP saflarında temsil etmektedir. Lütfi Savaş "Bunlar Esad yönetiminin saflarında savaşan Mukaveme Suriyyi komutanı Mihrac Ural'ın adamlarıdır" diyerek adımı da kirli siyasetine bulamaya çalışmıştır. Buradan baktığımızda bu ülkücü aşağılık kişinin yıllarca Hatay'da ne türden pislikler yaptığının farkındayız. Buna rağmen DEM+CHP'nin varsa ortak anlayışla oluşturduğu adaylara Erdoğan siyaseti ve siyasal konumunu yerle bir etmek için destek verilebileceğini belirtiriz.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve terörist Mihraç UralPKK elebaşı Abdullah Öcalan ve terörist Mihraç Ural

AÇIK AÇIK CHP - DEM'E OY DİLENDİ

Yerel seçimlere ilişkin kendilerini bekleyen görevlerin olduğunu öne süreç teröristbaşı açık açık CHP - DEM'in uzlaşıya vardıkları adaylara destek istedi.

Elebaşı Mihraç Ural, "Sonuç olarak bu seçimler hayati önem taşıyan seçimlerdir. Türkiye tarihinin en önemli seçimleri olarak bizleri devrimci direnişçi çizgide bekleyen görevleri bulunmaktadır. Bizler de bu görevleri yerine getirmek için bu temel kıstaslara dayanarak oyumuzu vereceğiz" şeklinde konuştu.



KILIÇDAROĞLU İÇİN DE OY DİLENDİ: "ERDOĞAN'IN YIKILMASI İÇİN TÜM GÜÇLER BİRLEŞTİK"

Hatırlanacağı üzere 14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde terör örgütleri tekmili birden Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamıştı. PKK elebaşları gün aşırı beyanatlar vererek Kılıçdaroğlu'na oy dilenmişti.

Reyhanlı katliamının sorumlularından THKP-C terör örgütü elebaşı Mihraç Ural da ö dönem Başkan Erdoğan'ı hedef alıp Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamıştı. Ural, "Erdoğan'ın yıkılması için tüm güçler birleştik. Biz de bu birlikte HDP etrafında yerimizi alacağız. Millet İttifakı ve tüm demokrasi güçlerinin toplandığı Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç birliği gücümüzü birleştirdik" demişti.

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