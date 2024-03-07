CHP direkt teröristbaşlarıyla uzlaştı! PKK'dan sonra THKP-C elebaşı Mihraç Ural dilenciliğe soyundu: "CHP-DEM ortaklığı desteklenmeli"

PKK elebaşları ve terör örgütlerinin saha elemanları CHP - DEM ittifakına yol haritası çizmek için sıraya girdi.



Daha önce CHP ve DEM'e "ittifakı güçlendirin" talimatı veren PKK elebaşı Mustafa Karasu bu kez de sağlanan uzlaşıyla eş güdümlü olarak 'sokak' çağrısı yapıp "Şimdi artık İmralı kapılarını parçalama zamanıdır" dedi.





PKK ELEBAŞI MUSTAFA KARASU'DAN CHP'YE KAYYUM TALİMATI



CHP - DEM hattındaki uzlaşının 'önemli' olduğunu söyleyen Karasu, küstah bir üslupla "Bu sadece bir belediye başkanı seçimi değildir! AK Parti ve MHP'yi çökerteceğiz" şeklinde konuştu. Karasu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le de 'kayyum' birliği yaptı. Özel'in "CHP olarak kayyumlardan rahatsızız" sözleri sonrası Karasu, "Kayyumları göndereceğiz diyorlar. Gerçekten de bu iddialarını yerine getirmeliler" diyerek CHP'ye talimat verdi.