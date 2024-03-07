CHP direkt teröristbaşlarıyla uzlaştı! PKK'dan sonra THKP-C elebaşı Mihraç Ural dilenciliğe soyundu: "CHP-DEM ortaklığı desteklenmeli"

PKK elebaşları ve terör örgütlerinin saha elemanları CHP - DEM ittifakına yol haritası çizmek için sıraya girdi.
Daha önce CHP ve DEM'e "ittifakı güçlendirin" talimatı veren PKK elebaşı Mustafa Karasu bu kez de sağlanan uzlaşıyla eş güdümlü olarak 'sokak' çağrısı yapıp "Şimdi artık İmralı kapılarını parçalama zamanıdır" dedi.
PKK ELEBAŞI MUSTAFA KARASU'DAN CHP'YE KAYYUM TALİMATI
CHP - DEM hattındaki uzlaşının 'önemli' olduğunu söyleyen Karasu, küstah bir üslupla "Bu sadece bir belediye başkanı seçimi değildir! AK Parti ve MHP'yi çökerteceğiz" şeklinde konuştu. Karasu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le de 'kayyum' birliği yaptı. Özel'in "CHP olarak kayyumlardan rahatsızız" sözleri sonrası Karasu, "Kayyumları göndereceğiz diyorlar. Gerçekten de bu iddialarını yerine getirmeliler" diyerek CHP'ye talimat verdi.
BÜYÜKBAŞ TERÖRİST SAHNEDE: CHP - DEM ORTAKLIĞI DESTEKLENMELİ
Karasu'dan sonra sahneye Reyhanlı katliamının sorumlularından THKP-C terör örgütü elebaşı Mihraç Ural çıktı. Ural, PKK'nın yayın organı olan Yeni Özgür Politika isimli paçavrada CHP - DEM ortaklığının desteklenmesi gerektiğini savundu.
"TÜRKİYE TARİHİNİN EN ÖNEMLİ SEÇİMİ" DEDİ BAŞKAN ERDOĞAN'E NEFRET KUSTU
Yaklaşan yerel seçimleri "Türkiye tarihinin en önemli seçimi" olarak tanımlayan elebaşı Ural, CHP - DEM ortaklığının önemli olduğunu vurgulayarak "Üçüncü yol DEM+CHP ortaklığının desteklenmesidir. Bizler bu desteği Erdoğan siyaseti ve sisteminin tasfiyesi için göz önüne alınması gereken platform olarak görmekteyiz" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye nefret kusan Mihraç Ural, "Bu açıdan gündemde olan seçimler, bu iktidarın sona erdirilmesi gerektiğini dile getirmektedir. Erdoğan yönetimi acilen tasfiyesi gereken bir yönetimdir" şeklinde küstah açıklamalarda bulundu.
CHP - DEM'E SAFLARI SIKILAŞTIRAN TALİMATI: BÜYÜKŞEHİRLERİ VE SAHİL ŞERİDİNİ KAZANMAK ÖNEMLİ
2019'daki yerel seçimlerde CHP ve HDP'nin büyükşehirlerde yürüttüğü bölücü ittifakı anımsatan Ural, "Büyükşehirlerin ve sahil şeridindeki belediyelerin kazanılmış olması bu yeni seçimler açısından büyük önem taşımaktadır. Dolaysıyla bu birikimle birlikte yeni birikimleri ele alarak güçlü bir muhalif duruş sergilemek yerinde olacaktır" şeklinde konuştu.