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CHP'de DEM kaosu! Burcu Köksal seçim meydanında fitili ateşledi Ekrem İmamoğlu İstanbul'da kirli ittifakı itiraf etti: "Kendine parti bul!"

Terörün siyasi ayağı DEM ile kol kola 31 Mart'a giden CHP, seçim meydanlarından milletin aklıyla alay ediyor. Seçim meydanlarında ortaklık olmadığına vatandaşı ikna etmeye çalışan CHP'liler adeta milliyetçilik oyunu oynuyor. Dün CHP'nin seçim bürosu açılışında konuşan Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" dedi. DEM'li Sırrı Sakık'ın sosyal medyada tepki göstermesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel Uşak'taki mitingde geri vites yaptı. Daha sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Köksal, CHP'li Özel'i yalancı durumuna düşürerek dil sürçmesi olmadığını ifade etti. Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözlerine partinin Genel Başkanı gibi hareket eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Bakırköy'de katıldığı programda cevap vererek, "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" dedi.

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 21:25 Güncelleme 07 Mart 2024, 13:15
CHP’de DEM kaosu! Burcu Köksal seçim meydanında fitili ateşledi Ekrem İmamoğlu İstanbul’da kirli ittifakı itiraf etti: Kendine parti bul!

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31 Mart 2024'teki yerel seçimlere terörün siyasi ayağı DEM ile kol kola giden CHP, seçim meydanlarından milletin aklıyla alay ediyor.

CHP'lilerin Afyonkarahisar'daki milliyetçilik tiyatrosu kısa sürdü!


MEYDANLARDA MİLLİYETÇİLİK PALAVRASI

Kandil'in talimatı ile 'kent uzlaşısı' maskesi adı altında CHP listelerinden birçok DEM'linin seçime gireceği biliniyor. Buna rağmen seçim meydanlarında ortaklık olmadığına vatandaşı ikna etmeye çalışan CHP'liler adeta milliyetçilik oyunu oynuyor.

KAPILAR DEM PARTİ'YE KAPALI YALANI

Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili ve Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, dün yaptığı konuşmada, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" dedi.

CHP'de ''DEM'' kaosu!

AK PARTİ'YE İFTİRA

Afyonkarahisar'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan Köksal, milliyetçilik oyununda AK Parti'yi hedef alarak iftira atmaktan geri durmadı. AK Parti'nin kapalı kapılar ardından DEM Parti ile pazarlık yaptığı yalanını ortaya atan Köksal, "AKP'nin adayı bunu söyleyemez, onlar ancak yaygara koparıp kapalı kapılar ardında pazarlık yaparlar" diyerek skandal ifadeler kullandı.



DEM'Lİ SAKIK'TAN TEPKİ

Köksal'ın DEM Parti sözleri alanda bulunanlardan alkış toplarken CHP'nin ittifak ortağı DEM'li Sırrı Sakık sosyal medyadan tepki gösterdi.

Kol kola seçimlere gittiği CHP'ye "faşist, ırkçı" ifadeleriyle sert çıkan Sakık, "Ben Kürtlere seslendim, herkes size karşı ittifak oluşturuyor sizde kendi ittifakınızı oluşturun diye. Hiçbir partiye kazandırmak gibi bir mecburiyetimiz yok dedim diye bana "mikro milliyetçi" dahi diyen oldu. Peki bunun adı nedir? Bizim belediyelerimizde kapımız herkese açık faşist, ırkçılar hariç" dedi.

TEPKİ GELDİ ÖZGÜR ÖZEL UŞAK'TA KUŞAK DEĞİŞTİRDİ

Afyonkarahisar'da milliyetçilik oyunu oynayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak'ta kuşak değiştirdi. Sakık'ın tepkisi sonrası Burcu Köksal'ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını iddia ederek milletin aklıyla alay eden Özel, "Afyon'da konuşurken küçük bir dil sürçmesi yaşandı. 'Aman başkanım sen düzelt' dedi. Afyon Belediyesi'nin de Uşak Belediyesi'nin de seçildikten sonra kapıları ardında kadar tüm siyasi partilere açıktır." dedi.

KÖKSAL'IN SOSYAL MEDYADA YAPTIĞI BEĞENİ YALANI ORTAYA ÇIKARDI

Özel'in açıklamalarına rağmen CHP'li Köksal'ın sosyal medya hesabında açıklamalarını paylaşan bir hesabın paylaşımını beğendiği ortaya çıktı.



ÖZGÜR ÖZEL'İ CİDDİYE ALAN YOK

CHP'de yaşanan DEM krizinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Köksal, dil sürçmesi olmadığını itiraf etti. CHP'li Özel'i yalancı durumuna düşürerek parti içinde büyük bir kavganın olduğunu gözler önüne seren Köksal, "Ben Suriyeliler amasız fakatsız lakinsiz Afyonkarahisar'dan göndereceğim diyorum, Akp mevcut işçileri çıkaracak pkk'lıları işe alacak diyorlar, ben emeklilere 4 ay doğalgaz ve Afjet konusunda destek vereceğim diyorum, belediyeyi dem'lilerle yönetecek diyorlar, rantsal dönüşüm değil garip gurabaya bedelsiz ev yapacağım diyorum, gizli kapılar ardında demlilerle görüşüyor diyorlar. Açık ve net Afyonkarahisarı demlilerle ve hüdaparlılarla yönetmeyeceğim… Net…." diyerek yeniden DEM Parti'ye rest çekti. Bu durum siyaset kulislerinde, "Partide Özgür Özel'i ciddiye alan yok" değerlendirmelerine neden oldu. Köksal, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile biliniyor.



CHP YANDAŞI HALK TV'DE ZIPLADI: İSTANBUL SEÇİMİNİ BİLE ETKİLER

CHP yandaşı Halk TV'de sunucusu İsmail Küçükkaya, bu sabah canlı yayında Burcu Köksal'ın yaptığının sabotaj olduğunu iddia ederek CHP Genel Başkan Özgür Özel'e çağrı yaptı.

CHP yandaşı İsmail Küçükkaya'dan Özgür Özel'e çağrı

Küçükkaya, "Genel Başkanın uyarısına rağmen bunu söylemesi çok düşündürücü. İstanbul seçimlerini bile etkileyecek bir konu. Ben Özgür Özel'in yerinde olsam bu sabah görevden alırdım. Afyon'da seçimi kaybetsin CHP ne olur? Parti Genel Başkanı'nın karizmasını çizdi. Bu sabah yolları ayırırdım. Kesinlikle adaylıktan alırdım. Afyon'u verin, önemli değil. Bazen ileride kazanmak, liderliği perçinlemek için geçici yenilgileri kabul etmek gerekir." dedi. Küçükkaya, "adaylıktan al" çağrısı sonrası CHP'nin İstanbul'daki seçimlerde terörün siyasi ayağı DEM Parti ile yapılan ittifakın tehlikeye girebileceği iddia etti.

CHP'NİN "EŞ BAŞKANI" İMAMOĞLU'NDAN KÖKSAL'A TEPKİ: BAŞKA PARTİ BULACAK

Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözlerine partinin Genel Başkanı gibi hareket eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Bakırköy'de katıldığı programda cevap verdi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Burcu Köksal'a bombardıman

Özgür Özel'in sessizliğine karşı parmak sallayarak Köksal'ı tehdit eden İmamoğlu, "Öyle 'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partiler hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun Köksal'ı tehditleri sonrası İstanbul'da DEM'le kurulan kirli ittifak bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

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