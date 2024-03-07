CHP fondaşı kanalda kirli ortaklık itirafı! Terör uzantısı DEM Parti’nin Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç: CHP ile ilişkisi olan partiyiz





"BUNU GİZLEYECEK BİR DURUM YOK"

Sözlerinin devamında Kılıç, "İttifak yaptığımız, kent uzlaşısı yaptığımız yerlerde tabi ki sürecin bir parçası, sürecin paydaşı da CHP'dir. Bunu gizleyecek ya da sakınacak bir durum bizim açımızdan. CHP için varsa onu bilemem" dedi.

CHP'Lİ ATICI DA İTİRAF ETMİŞTİ

Öte yadan geçtiğimiz günlerde (02.03.2024) CHP'li Aytuğ Atıcı da kirli ortaklıkğı itiraf etmişti. Atıcı katıldığı canlı yayında, "Şimdi birkaç şeyden daha bahsetmek istiyorum. (DEM Parti ile ) Biz açık açık ittifak yaptık. Bunun daha ötesi yok ki. Kent uzlaşısı çerçevesinde açık seçik, herkesin gözü önünde ittifak yaptık. Biz kent uzlaşısı çerçevesinde uzlaşıya vardık demiyor muyuz? Gizli İttifak tabi ki değil, kimse gizleyemez zaten. Gizli İttifak nerede yapıldı? Zafer Parti'de yapıldı, dünya başımıza yıkıldı.Esenyurt'ta yaşanan, Mersin'de yaşanan, Akdeniz'de yaşanan bir işbirliğidir. Kent uzlaşısı adı altında elbette ki bir işbirliği yapılmıştır. Keşke daha çok yerde yapılsaydı. Bu gizli değil, açık seçik yapılmış bir ittifak" ifadelerini kullanmıştı.