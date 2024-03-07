PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP fondaşı kanalda kirli ortaklık itirafı! Terör uzantısı DEM Parti'nin Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç: CHP ile ilişkisi olan partiyiz

CHP koltuğuna oturduğu ilk gün terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a selam çakan, Türkiye düşmanlarının elini öpen ve yerel seçimlerde terör partisi DEM'in yol arkadaş olan Özgür Özel'in kirli ortaklığı bir kez daha gözler önüne serildi. Terör uzantısı DEM Parti’nin Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç, CHP fondaşı KRT’de kirli birlikteliği itiraf etti. Kılıç, "İttifak yaptığımız, kent uzlaşısı yaptığımız yerlerde tabi ki sürecin bir parçası, sürecin paydaşı da CHP’dir. Bunu gizleyecek ya da sakınacak bir durum bizim açımızdan. CHP için varsa onu bilemem” ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 22:28 Güncelleme 07 Mart 2024, 22:44
CHP fondaşı kanalda kirli ortaklık itirafı! Terör uzantısı DEM Parti’nin Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç: CHP ile ilişkisi olan partiyiz

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde 'kent uzalaşısı' maskesi altındaki CHP ve terör partisi DEM arasındaki kirli ortaklık katmerlenerek büyümeye devam ediyor.



CHP FONDAŞI KRT'DE İTİRAF ETTİ
Terör uzantısı DEM Parti'nin Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç, CHP fondaşı KRT'de kirli birlikteliği bir kez daha itiraf etti.

DEM'li Gülistan Kılıç fondaş KRT'de kirli ortaklığı itiraf etti!

Terör uzantısı DEM Parti’nin Grup Başkanvekili Gülistan KılıçTerör uzantısı DEM Parti’nin Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç

"CHP İLE İLİŞKİSİ OLAN PARTİYİZ"
Kılıç, "Herkes kendi durduğu yeri kendi partisini ifade eder. Ama şunu söyleyelim biz kurumsal olarak CHP ile ilişkisi olan bir partiyiz. Bugün değil geçmiş dönemde görüştük şimdi de görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.



"BUNU GİZLEYECEK BİR DURUM YOK"
Sözlerinin devamında Kılıç, "İttifak yaptığımız, kent uzlaşısı yaptığımız yerlerde tabi ki sürecin bir parçası, sürecin paydaşı da CHP'dir. Bunu gizleyecek ya da sakınacak bir durum bizim açımızdan. CHP için varsa onu bilemem" dedi.

CHPli Aytuğ Atıcı, terör partisi DEM ve CHP ortaklığını itiraf etti: Açık açık herkesin gözü önünde ittifak yaptıkCHPli Aytuğ Atıcı, terör partisi DEM ve CHP ortaklığını itiraf etti: Açık açık herkesin gözü önünde ittifak yaptık

CHP'Lİ ATICI DA İTİRAF ETMİŞTİ
Öte yadan geçtiğimiz günlerde (02.03.2024) CHP'li Aytuğ Atıcı da kirli ortaklıkğı itiraf etmişti. Atıcı katıldığı canlı yayında, "Şimdi birkaç şeyden daha bahsetmek istiyorum. (DEM Parti ile ) Biz açık açık ittifak yaptık. Bunun daha ötesi yok ki. Kent uzlaşısı çerçevesinde açık seçik, herkesin gözü önünde ittifak yaptık. Biz kent uzlaşısı çerçevesinde uzlaşıya vardık demiyor muyuz? Gizli İttifak tabi ki değil, kimse gizleyemez zaten. Gizli İttifak nerede yapıldı? Zafer Parti'de yapıldı, dünya başımıza yıkıldı.Esenyurt'ta yaşanan, Mersin'de yaşanan, Akdeniz'de yaşanan bir işbirliğidir. Kent uzlaşısı adı altında elbette ki bir işbirliği yapılmıştır. Keşke daha çok yerde yapılsaydı. Bu gizli değil, açık seçik yapılmış bir ittifak" ifadelerini kullanmıştı.

CHPli Sezgin Tanrıkulu Burcu Köksalı aforoz etti! DEMe birlik olalım çağrısı: İstanbulda ve başka kentlerde iş birliği varCHPli Sezgin Tanrıkulu Burcu Köksalı aforoz etti! DEMe birlik olalım çağrısı: İstanbulda ve başka kentlerde iş birliği var
CHPde Köksalan kriz! Özgür Özelden PKK/DEMe taahhütname... Genel Merkezden bölücülere kurumsal özürCHPde Köksalan kriz! Özgür Özelden PKK/DEMe taahhütname... Genel Merkezden bölücülere kurumsal özür

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP fondaşı kanalda kirli ortaklık itirafı! Terör uzantısı DEM Parti’nin Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç: CHP ile ilişkisi olan partiyiz
Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Canavar anne Eylem Tok ve oğlu hakkında tutuklama kararı! ABD’ye kaçtıkları tespit edildi
İnsani Yardım Vakfı
Fenerbahçe’nin Gilloise maçı 11’i belli oldu!
CHP’li Sezgin Tanrıkulu Burcu Köksal’ı aforoz etti! DEM’e birlik olalım çağrısı: İstanbul’da ve başka kentlerde iş birliği var
Beslediği trol yine patlattı! CHP’li Ekrem İmamoğlu, İstanbullunun parasına çöktü! Ekrem’in seçim PR’ına İBB bütçesinden 980 milyon TL
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye sert tepki: Atatürk istismarcıları, DEM müptelalarının devrini kapatalım
CHP’de ’Köksal’an kriz! Özgür Özel’den PKK/DEM’e taahhütname... Genel Merkez’den bölücülere ’kurumsal’ özür
Meclis’teki emekli yasası ne içeriyor? Refah payı sürecek mi? Emekliye 7 destek geliyor
CHP direkt teröristbaşlarıyla uzlaştı! PKK’dan sonra THKP-C elebaşı Mihraç Ural dilenciliğe soyundu: CHP-DEM ortaklığı desteklenmeli
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde direnişin adı Filistinli kadınlar! İsrail soykırımına, ablukaya ve açlığa rağmen Gazze’de hayatı onlar devam ettiriyor
CHP’de kara para kötü koku! İmamoğlu-Böcek arasında sır 30 milyon TL: Kuşadası’na çöken ’Ağababa’lar | Kılıçdaroğlu’ndan intikam dosyası
CHP’de DEM kaosu! Burcu Köksal seçim meydanında fitili ateşledi Ekrem İmamoğlu İstanbul’da kirli ittifakı itiraf etti: Kendine parti bul!
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum Eşsiz Şehir Eşsiz İstanbul programında projelerini açıkladı: İSMEK özüne dönecek!
SON DAKİKA