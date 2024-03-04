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Toroslar'da 'Kandil' uzlaşısı! CHP Türk düşmanı Abdurrahman Yıldız'ı aday gösterdi... Vahap Seçer bölücülerle aynı masada 'DEM'lendi

CHP - DEM ittifakı tehlikeli sonuçlar doğurmaya başladı. Mersin'in Toroslar ilçesinde 'kent uzlaşı' maskesine sığınıldı, Türk düşmanı paylaşımlarıyla ön plana çıkan Abdurrahman Yıldız aday gösterildi. Yıldız'ın seçim kampanyası için DEM ve CHP el ele verip saha çalışmalarına başladı. Düzenlenen ortak mitingde CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, DEM'lilerle aynı masaya oturup karşılıklı sohbet etti. CHP listesinden seçime giren Abdurrahman Yıldız, DEM Partililere mesaj vererek "Biz kazanacağız ve hep beraber yöneteceğiz" dedi. DEM'li Ahmet Asena "Mersin'de kazanmak demek Türkiye'ye bir işaret feneri yakmak demektir" sözleriyle ağzındaki baklayı çıkardı.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 14:41 Güncelleme 04 Mart 2024, 15:13
Toroslar’da ’Kandil’ uzlaşısı! CHP Türk düşmanı Abdurrahman Yıldız’ı aday gösterdi... Vahap Seçer bölücülerle aynı masada ’DEM’lendi

CHP - DEM - Kandil hattında saflar iyiden iyiye sıkılaşıyor. Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp belirli noktalarda ortak aday çıkardı.

"DEM'e göre isim belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'u DEM'e peşkeş çekti, diğer ilçelerde de listelerinde DEM'lilere yer verdi.

Kirli ittifakın bir diğer sacayağı ise Adana ve Mersin.

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CHP'Lİ ATICI'DAN 'DEM' İTİRAFI: ESENYURT, MERSİN VE AKDENİZ'DE İTTİFAK YAPIYORUZ

CHP'li Aytuğ Atıcı, DEM Parti ile açık açık ittifak yaptıklarını belirterek, "Esenyurt'ta yaşanan, Mersin'de yaşanan, Akdeniz'de yaşanan bir işbirliğidir. Kent uzlaşısı adı altında elbette ki bir işbirliği yapılmıştır. Keşke daha çok yerde yapılsaydı" dedi.

CHP'li Atıcı'nın "Mersin'de Akdeniz'de iş birliği yaptık" itirafı boşa değil...



Bilindiği üzere CHP, Mersin'in Toroslar ilçesinde PKK'nın siyasi ayağı DEM ile tanınan, genel seçimlerde de DEM için çalışan Abdurrahman Yıldız'ı aday gösterdi.

Toroslar'da 'Kandil' uzlaşısı!



CHP VE DEM'DEN ORTAK MİTİNG! VAHAP SEÇER DE KATILDI

Yıldız'ın seçim kampanyası için DEM ve CHP el ele verip saha çalışmalarına başladı. Düzenlenen ortak mitinge CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yanı sıra DEM Partili isimler de katıldı.



Seçer, DEM Partili Ahmet Asena ile aynı masaya oturup karşılıklı sohbet etti.

DEM 'BÖLÜCÜLÜK' BAKLASINI ÇIKARDI

Düzenlenen ortak mitingde DEM'in Eş Sözcüsü Ahmet Asena, "30 sene sonra, Toroslar belediyesini -adını koyarak söyleyelim- faşist bir yönetimden almak kadar önemli olan şey, bu belediyeyi halkın belediyesi yapmaktır. Kazanan Abdurrahman Yıldız olmayacak. Mersin'de kazanmak demek Türkiye'ye bir işaret feneri yakmak demektir" şeklinde skandal sözler sarf etti.

CHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman YıldızCHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız

"DEM'LE BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ" İTİRAFI

Toroslar'ın demografisinin Türkiye'nin bir yansıması olduğunu dile getiren CHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız da adaylığının da bir kent uzlaşısı ve ortak fikrin açığa çıkartılması ile gerçekleştiğini söyledi.

Yıldız, DEM Partililere mesaj vererek "Biz kazanacağız ve hep beraber yöneteceğiz" dedi.



CHP/DEM'DEN TOROSLAR'A TÜRK DÜŞMANI ADAY

CHP/DEM'in Toroslar adayı Abdurrahman Yıldız'ın sosyal medyadaki paylaşımları ise tepki çekti.

Kendisine 'Türk' denilmesinden hoşlanmadığını ve üzüntü duyduğunu söyleyen Yıldız'ın paylaşımında "Empati yapıyorum. Bana neler demediler ki. Affedersiniz Türk diyen bile oldu. Hatta özür dilerim Sünni Müslüman diyenleri gördüm" ifadelerini kullandı.



Yıldız, 14 Mayıs seçimleri öncesi de "Bir oy Kılıçdaroğlu'na bir oy Yeşil Sol'a" kampanyasını yürütüen isimler arasında olduğu gözlemlendi.


CHP TÜRK DÜŞMANINI AKLAMAYA YELTENDİ

CHP'li Ali Rıza Öztürk ise "Çok seviyorlar" diyerek Türk düşmanı adayları Abdurrahman Yıldız'ı aklamaya yeltendi.

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