Toroslar’da ’Kandil’ uzlaşısı! CHP Türk düşmanı Abdurrahman Yıldız’ı aday gösterdi... Vahap Seçer bölücülerle aynı masada ’DEM’lendi





Seçer, DEM Partili Ahmet Asena ile aynı masaya oturup karşılıklı sohbet etti.



DEM 'BÖLÜCÜLÜK' BAKLASINI ÇIKARDI



Düzenlenen ortak mitingde DEM'in Eş Sözcüsü Ahmet Asena, "30 sene sonra, Toroslar belediyesini -adını koyarak söyleyelim- faşist bir yönetimden almak kadar önemli olan şey, bu belediyeyi halkın belediyesi yapmaktır. Kazanan Abdurrahman Yıldız olmayacak. Mersin'de kazanmak demek Türkiye'ye bir işaret feneri yakmak demektir" şeklinde skandal sözler sarf etti.

CHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız



"DEM'LE BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ" İTİRAFI



Toroslar'ın demografisinin Türkiye'nin bir yansıması olduğunu dile getiren CHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız da adaylığının da bir kent uzlaşısı ve ortak fikrin açığa çıkartılması ile gerçekleştiğini söyledi.



Yıldız, DEM Partililere mesaj vererek "Biz kazanacağız ve hep beraber yöneteceğiz" dedi.





CHP/DEM'DEN TOROSLAR'A TÜRK DÜŞMANI ADAY



CHP/DEM'in Toroslar adayı Abdurrahman Yıldız'ın sosyal medyadaki paylaşımları ise tepki çekti.



Kendisine 'Türk' denilmesinden hoşlanmadığını ve üzüntü duyduğunu söyleyen Yıldız'ın paylaşımında "Empati yapıyorum. Bana neler demediler ki. Affedersiniz Türk diyen bile oldu. Hatta özür dilerim Sünni Müslüman diyenleri gördüm" ifadelerini kullandı.







Yıldız, 14 Mayıs seçimleri öncesi de "Bir oy Kılıçdaroğlu'na bir oy Yeşil Sol'a" kampanyasını yürütüen isimler arasında olduğu gözlemlendi.

CHP TÜRK DÜŞMANINI AKLAMAYA YELTENDİ



CHP'li Ali Rıza Öztürk ise "Çok seviyorlar" diyerek Türk düşmanı adayları Abdurrahman Yıldız'ı aklamaya yeltendi. CHPKK İstanbulun 5 ilçesinde DEMlendi! İttifakın diyeti listelerde meclis üyeliği... Kandil direkt İmamoğlu ile pazarlığa oturdu