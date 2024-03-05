Ekrem İmamoğlu'ndan PKK destekçisi Rojda'ya övgü!

Cumhuriyet Halk Partisi terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile kirli bir ittifak yürütüyor.
CHP LİSTELERİNDE 31 DEMLİ!
Özellikle İstanbul merkezli yürütülen ve Kandil müdahaleli ittifak kapsamında DEM Parti'nin Esenyurt, Tuzla, Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sancaktepe, Sarıyer, Beyoğlu, Maltepe ve Zeytinburnu ilçelerinde 31 meclis üyesi adayı CHP listelerine yazıldı.
İMAMOĞLU MİTİNGİNDE DEM BAYRAĞI
Meclis üyesi ve adaylık alış-verişlerinin yanı sıra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde sallanan DEM Parti bayrakları "Kent uzlaşı" maskesiyle gizlenmeye çalışılan kirli ittifakın en net kanıtı oldu.
Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde DEM bayrakları sallanıp ʺzaferʺ işareti yapıldı
EKREM İMAMOĞLU'NDAN PKK DESTEKÇİSİ ROJDA'YA ÖVGÜ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak suçundan cezası bulunan Rojda'yı alkışlarla dinlediği ortaya çıktı.
CHP yandaşı Halk TV yayınına katılan Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Ahmet Güneştekin Ahmet Güneştekin atölyesinde Yaşar Kemal için düzenlenen bir anma yemeğine katıldığığı ve PKK destekçisi Rojda'ya alkış tuttuğu anlar gösterildi.
"ÇOK HOŞ BİR SES GÖZLERİM DOLDU"
O anları yorumlayan Ekrem İmamoğlu, "O kadar etkileyiciydi ki. Rojda'yı ilk kez canlı dinledim. O kadar etkilendim ki. Ben anlamadım ama gözlerim doldu. Başarıları daim olsun çok hoş bir ses." dedi.
DAHA ÖNCE ROJDA'YA KONSER VERDİRMİŞTİ
PKK destekçisi Rojda daha önce de İBB tarafından sahneye çıkarılmıştı. Rojda 13 Aralık 2023'te Sultangazi'de tüm masraflarını İBB'nin karşıladığı bir konser düzenledi. Konser vatandaşların tepkisini çekmişti.