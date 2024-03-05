Ekrem İmamoğlu'ndan PKK destekçisi Rojda'ya övgü!

"ÇOK HOŞ BİR SES GÖZLERİM DOLDU"

O anları yorumlayan Ekrem İmamoğlu, "O kadar etkileyiciydi ki. Rojda'yı ilk kez canlı dinledim. O kadar etkilendim ki. Ben anlamadım ama gözlerim doldu. Başarıları daim olsun çok hoş bir ses." dedi.

DAHA ÖNCE ROJDA'YA KONSER VERDİRMİŞTİ

PKK destekçisi Rojda daha önce de İBB tarafından sahneye çıkarılmıştı. Rojda 13 Aralık 2023'te Sultangazi'de tüm masraflarını İBB'nin karşıladığı bir konser düzenledi. Konser vatandaşların tepkisini çekmişti.