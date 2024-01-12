PKK’nın siyasi uzantısı DEM’e desteğini esirgemedi! Şehitlere taziye mesajı paylaşan Özgür Özel’e tepkiler çığ gibi: Tarih böyle ikiyüzlülük görmedi

"UTANMADİNİZ MI?" Bir vatandaş da "Özgür Özel, 5 şehit vermeden 1 gün önce HDP-DEM ile ilişkilerini sürdüreceklerini açıkladı Bu laflardan sonra bu twiti atmaya utanmadiniz mı?" ifadeleri ile Özgür Özel'e tepki gösterdi. "MANİSA'DA YAPACAĞIMIZ ADAY TANITIM TOPLANTISINI İPTAL ETTİK" Öte yandan Özgür Özel paylaşımının ardından dakikalar sonra tekrar bir paylaşımında bulunarak, Manisa'da yapacağımız aday tanıtım toplantısını iptal ettiklerini duyurdu. Özel şu ifadelere yer verdi; "Bugün yüreğimizi yakan şehit haberleri ve bölgeden gelen endişe verici haberler üzerine yarın Manisa'da yapacağımız aday tanıtım toplantısını iptal ettik. Ayrıca yarın diğer şehirlerimizde yapılacak tüm etkinlikleri de iptal ediyoruz. Merkez Yönetim Kurulu'muzu yarın sabah olağanüstü toplantıya çağırdım. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun."

"DEM'İ KIRMIZI HALILAR İLE KARŞILAYANLAR..." Özel'in bu paylaşımına da tepkiler gecikmedi. Vatandaşlar, "Attığınız bu tweetle güya üzüldünüz mü? DEM'i kırmızı halılar ile karşılayanlar, Selahattin Demirtaş'a selam çakan Özgür Özel, bu tweeti atmaya hiç mi utanmadın?" NE OLMUŞTU? CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine koltuğa oturan Özgür Özel göreve geldiği ilk günden itibaren HDP/DEM Parti ile yakın ilişkiler kurarken yerel seçimlerde ittifak sinyali verdi.

Pervin Buldan ile operaya giden, Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpen ve son olarak HDP/DEM'e randevulaşan Özel bugün DEM'i ziyaret ederek ittifak için pazarlık yoklaması yaptmıştı. "Kayyum işine kökten karşıyız" diyen Özel'le ağız birliği yapan HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Doğu ve Güney Doğu'daki illerimizi 'kürdistan' ilan edip "Kayyumu 'kürdistan' coğrafyasından göndereceğimiz günler çok yakındır" ifadelerini kullanmıştı.



ÖCALAN'LA PAZARLIK MASASI KURULSUN



Atatürk'ün kurduğu, ikinci yüzyılına girdiğimiz Cumhuriyet'e düşmalık beslediğini aleni bir şekilde itiraf eden Bakırhan, "Bu Cumhuriyetin geçmişi baya lekeli" sözleriyle bölücülük yapmıştı. Ölen PKK'lılara ağıt yakan Bakırhan, devletin Öcalan'la pazarlık masasına oturması gerektiğini savunmuştu. Özel, CHP yandaşı Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, İyi Parti ve terörün siyasi ayağı HEDEP ile ittifak yapıp yapmayacaklarını sorusunu da yanıtladı. İttifak değil işbirliği diyerek yapılacak pazarlık ve kurulacak masanın şeklini belirlemek isteyen Özel, İyi Parti ile önümüzdeki günlerde görüşebileceklerini belirtmişti.



HEDEP'İN TEKLİFİSİNİ KABUL ETTİ: GÖRÜŞMELER GİZLİ OLMAYACAK

İyi Parti'nin 6'lı koalisyon sürecinde kabul aynı masada olmayı kabul etmediği terörün siyasi ayağı HEDEP ile de görüşebileceklerini ifade eden Özel, "HEDEP de Meclis'te temsil edilen, milyonlarca vatandaşın yetkilendirdiği, çok sayıda belediyeyi kazanmış ve haksızca kayyum atanarak elinden alınmış bir parti. Onlar hem kayyum meselesini hem seçimlerde ne düşündüğümüzü paylaşacağız. Gizli kapılar ardında bir görüşmemiz olmayacak. Bir görüşmemiz olursa bu kamuoyuna açık olacak." demişti.