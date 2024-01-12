PKK’nın siyasi uzantısı DEM’e desteğini esirgemedi! Şehitlere taziye mesajı paylaşan Özgür Özel’e tepkiler çığ gibi: Tarih böyle ikiyüzlülük görmedi

CHP'de isimler değişiyor, ancak zihniyet değişmiyor.
Tavşan Özgür Özel kurultayda HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çakmıştı.
CHP'de isimler değişiyor, ancak zihniyet değişmiyor.
Tavşan Özgür Özel kurultayda HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çakmıştı.
Özel takip eden süreçte DEM/HDP'li Pervin Buldan ile birlikte operaya giderek Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Pervin Chakar'ın elini öpmüştü.
Skandalı daha da ileri götüren CHP'nin yeni genel başkanı "Onurumdur gururumdur" diyerek Türkiye düşmanı Chakar'ın elini öpmesini küstahça savunmuştu.
6 KAHRAMANIMIZ ŞEHİT OLDU
Yaşanan skandallar hafızalara kazınırken Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğu bildirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği belirtilirken taziye mesajları peş peşe geldi. PKK'nın siyasi uzantısı HDP/DEM'e yol yürüyen CHP lideri Özgür Özel Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı diledi.
Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:
"Son dönemde gelen şehit haberleriyle millet olarak yüreğimiz yanmaya devam ediyor. Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 5 askerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ: TARİH BÖYLE İKİYÜZLÜLÜK GÖRMEDİ
Türkiye'yi derinden yaralayan acı olay sonrası PKK'nın siyasi uzantısı HDPKK/DEM ve CHP'ye tepkiler yağdı. Yerel seçimlerde kaybetme korkusu ile PKK'nın siyasi uzantısının kapısını aşındıran CHP'nin şehitlerimiz için taziye mesajları samimi bulunmazken, vatandaşlar CHP'lideri Özgür Özel'in paylaşımına, "Tarih böyle ikiyüzlülük görmedi" , " Milletle kafa bulmayı bırakın artık. Daha dün DEM ile beraberdiniz" , "Samimi değilsiniz" ifadeleri ile ateş püskürdü.
İşte o paylaşımlar:
"SAMİMİYETSİZSİNİZ"
Bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımında, "Kravatlı örgüt mensuplarıyla poz verip ilişkilerimizi sürdüreceğiz diye açıklama yapıyorsunuz, sonra da burada yüreğimiz yanıyor diyorsunuz. Samimiyetsizsiniz." ifadeleri ile Özel'e tepki gösterdi.
"DEM İLE ŞEFFAF İLİŞKİ YÜRÜTENİN SAMİMİYETİNE KİM İNANIR?"
Bir sosyal medya kullanıcı da "Dem ile şeffaf ilişki yürütenin samimiyetine kim inanır? Utanın be utanın…" ifadelerine yer verdi.
"DEM ZİYARETİ NE ZAMAN ÖZGÜR EFENDİ"
Sosyal medya kullanıcılarından bir vatandaşın tepkisi ise şöyle: "Dem ziyareti ne zaman Özgür efendi?"
Bir vatandaş ise Özgür Özel'in DEM Parti'ye ile olan desteğini, "Dünkü görüşmenizde DEM partiye bunu sordunuz mu Özgür bey, sorsaydınız ya yendiğiniz içtiğiniz ayrı gitmiyor" ifadeleri ile tepki gösterdi.
"UTANMADİNİZ MI?"
Bir vatandaş da "Özgür Özel, 5 şehit vermeden 1 gün önce HDP-DEM ile ilişkilerini sürdüreceklerini açıkladı Bu laflardan sonra bu twiti atmaya utanmadiniz mı?" ifadeleri ile Özgür Özel'e tepki gösterdi.
"MANİSA'DA YAPACAĞIMIZ ADAY TANITIM TOPLANTISINI İPTAL ETTİK"
Öte yandan Özgür Özel paylaşımının ardından dakikalar sonra tekrar bir paylaşımında bulunarak, Manisa'da yapacağımız aday tanıtım toplantısını iptal ettiklerini duyurdu. Özel şu ifadelere yer verdi; "Bugün yüreğimizi yakan şehit haberleri ve bölgeden gelen endişe verici haberler üzerine yarın Manisa'da yapacağımız aday tanıtım toplantısını iptal ettik. Ayrıca yarın diğer şehirlerimizde yapılacak tüm etkinlikleri de iptal ediyoruz. Merkez Yönetim Kurulu'muzu yarın sabah olağanüstü toplantıya çağırdım. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun."
"DEM'İ KIRMIZI HALILAR İLE KARŞILAYANLAR..."
Özel'in bu paylaşımına da tepkiler gecikmedi. Vatandaşlar, "Attığınız bu tweetle güya üzüldünüz mü? DEM'i kırmızı halılar ile karşılayanlar, Selahattin Demirtaş'a selam çakan Özgür Özel, bu tweeti atmaya hiç mi utanmadın?"
NE OLMUŞTU?
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine koltuğa oturan Özgür Özel göreve geldiği ilk günden itibaren HDP/DEM Parti ile yakın ilişkiler kurarken yerel seçimlerde ittifak sinyali verdi.
Pervin Buldan ile operaya giden, Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpen ve son olarak HDP/DEM'e randevulaşan Özel bugün DEM'i ziyaret ederek ittifak için pazarlık yoklaması yaptmıştı.
"Kayyum işine kökten karşıyız" diyen Özel'le ağız birliği yapan HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Doğu ve Güney Doğu'daki illerimizi 'kürdistan' ilan edip "Kayyumu 'kürdistan' coğrafyasından göndereceğimiz günler çok yakındır" ifadelerini kullanmıştı.
ÖCALAN'LA PAZARLIK MASASI KURULSUN
Atatürk'ün kurduğu, ikinci yüzyılına girdiğimiz Cumhuriyet'e düşmalık beslediğini aleni bir şekilde itiraf eden Bakırhan, "Bu Cumhuriyetin geçmişi baya lekeli" sözleriyle bölücülük yapmıştı. Ölen PKK'lılara ağıt yakan Bakırhan, devletin Öcalan'la pazarlık masasına oturması gerektiğini savunmuştu.
Özel, CHP yandaşı Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, İyi Parti ve terörün siyasi ayağı HEDEP ile ittifak yapıp yapmayacaklarını sorusunu da yanıtladı. İttifak değil işbirliği diyerek yapılacak pazarlık ve kurulacak masanın şeklini belirlemek isteyen Özel, İyi Parti ile önümüzdeki günlerde görüşebileceklerini belirtmişti.
HEDEP'İN TEKLİFİSİNİ KABUL ETTİ: GÖRÜŞMELER GİZLİ OLMAYACAK
İyi Parti'nin 6'lı koalisyon sürecinde kabul aynı masada olmayı kabul etmediği terörün siyasi ayağı HEDEP ile de görüşebileceklerini ifade eden Özel, "HEDEP de Meclis'te temsil edilen, milyonlarca vatandaşın yetkilendirdiği, çok sayıda belediyeyi kazanmış ve haksızca kayyum atanarak elinden alınmış bir parti. Onlar hem kayyum meselesini hem seçimlerde ne düşündüğümüzü paylaşacağız. Gizli kapılar ardında bir görüşmemiz olmayacak. Bir görüşmemiz olursa bu kamuoyuna açık olacak." demişti.
ÖZEL: ÖPTÜM YİNE ÖPERİM
HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyip Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan ve Kürdistan ifadelerini kullanan Pervin Chakar'ın elini öpmesiyle ilgili de konuşan Özel, pişman olmadığını ifade etti.
Söz konusu programı SİHA düşmanlığıyla bilinen CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun önerisiyle gittiğini itiraf eden Özel, "Sonra bana Pervin Buldan'ın da geleceğini söylediler. Hiçbir mahsuru olmadığını, söyledim. Hatta bekleme odasında birlikte çay içtik. Ayrılırken Pervin Hanım'ı da yolcu ettim. Çiçek verirken bir sanatçıya gösterilmesi gereken ilgi ve nezaket olarak öyle yaptım. Hiç de pişman değilim. Ben kendisini bir sanatçı olarak ve Kürt vatandaşların gurur duyduğu bir sanatçı olarak, yurtdışında başarılı bir sanatçı olarak elini nezaketen öptüm. Burada da hiçbir pişmanlığım yok." diyerek kendini savunmuştu.
PERVİN CHAKAR'IN ELİNİ ÖPMÜŞTÜ! ÖZGÜR ÖZEL: ONURUMDUR, GURURUMDUR
Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde, 12 askerimiz hain PKK'lı teröristler tarafından şehit edildi.
TBMM'de PKK'ya karşı hazırlanan bildiriye AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi imza attı. CHP ise terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti ile hareket ederek bildiriye imza atmadı.
Genel Başkanı Özgür Özel daha sonra üste çıkmak için "Milli yası, Suudi Arabistan Kralı'nın ölümünde ilan edenlerin aklına bugün milli yas ilan etmek gelmemektedir. Milli yas ilan ederler mi bilmiyorum ama milletimiz kendi yasını ilan etmiştir. Hepimizin Başı Sağolsun!" dedi.
YAS İSTEDİ GÖBEK ATANLARLA RİTİM TUTTU
Şehit cenazeleri hafta boyunca ebediyete uğurlanırken milli yas isteyen Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu dün gece Halk TV'de yayınlanan yılbaşı programına katıldı.
Sahneye çıkan Özel ve İmamoğlu oyun havaları çalarken dans eden sanatçılara da alkışlarla tempo tuttu.
VATANDAŞLAR GALATA'YI ÖRNEK GÖSTERDİ
Vatandaşlar Galata'da gerçekleştirilen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüşünü örnek göstererek Özgür Özel'in tavrına tepki gösterdi.
GALATA'DA ŞEHİTLERİMİZİN İSMİ OKUNDU
Galata'da gerçekleştirilen yürüyüşte Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki şehitlerimizin ismi okundu.
TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, çok anlamlı bir eylem için bir araya gelindiğini belirterek, "Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Cesur ve mazlum Filistin halkını tüm benliğimle selamlıyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Rabbim bu acıları bizlere vermesin. Asil ve soylu öfkemizi hatırlatmak için toplandık. 12 şehidimizi asla unutmayacağız. Çünkü onlar aramızdalar." dedi.
Şehitlerin isimlerini tek tek okuyan Beşinci'ye katılımcılar "burada" diyerek cevap verdi.
MURAT ONGUN'DAN "ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK DEDİRTEN" SAVUNMA
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e tepki yağarken İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun akla ziyan bir savunma ve itirafta bulundu.
Haberleri servis eden yayın kuruluşlarını hedef alan Murat Ongun programın daha önceden çekildiğini öne sürerek, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı yılbaşı programının çekimleri 15 Aralık tarihinde yapılmıştır. Yani; 22 Aralık'taki terör saldırısı ve milletçe kahrolduğumuz şehitlerimizin ardından yapılmış bir çekim söz konusu değildir. Aziz şehitlerimizin hatırası üzerinden yapılan alçak siyaseti kınıyor, hukuki haklarımızı saklı tutuyoruz." dedi.
Ongun'un itirafı "Özrü kabahatinden büyük" dedirtti. Öyle ki vatandaşlar, "Şehitlerimiz varken bu programın yayınlanmasına neden izin verdiniz. O kadar hassas bir tavrınız varsa Özel ve İmamoğlu'nun olduğu bölümleri çıkarttırabilirdiniz." diyerek tepki gösterdi.