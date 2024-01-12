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Başkan Erdoğan talimatı verdi: Alçak saldırı sonrası AK Parti aday tanıtım toplantısı ertelendi

Son dakika haberi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu hafta sonu yapılacak aday tanıtım toplantısının ertelendiğini açıkladı. Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda karar alındığını belirten Çelik, "Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir." dedi.

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Giriş Tarihi 12 Ocak 2024, 23:34 Güncelleme 12 Ocak 2024, 23:42
Başkan Erdoğan talimatı verdi: Alçak saldırı sonrası AK Parti aday tanıtım toplantısı ertelendi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu hafta sonu yapılacak aday tanıtım toplantısının ertelendiğini açıkladı.

▶️ AK Parti aday tanıtım toplantısı ertelendi!


Çelik şu ifadeleri kullandı:

Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn @RTErdogan'ın kararıyla ertelenmiştir.

Şehitlerimizin mekanı cennet olsun.
Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.

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