Başkan Erdoğan talimatı verdi: Alçak saldırı sonrası AK Parti aday tanıtım toplantısı ertelendi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu hafta sonu yapılacak aday tanıtım toplantısının ertelendiğini açıkladı.
Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn @RTErdogan'ın kararıyla ertelenmiştir.— Ömer Çelik (@omerrcelik) January 12, 2024
Şehitlerimizin mekanı cennet olsun.
Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.
Çelik şu ifadeleri kullandı:
Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn @RTErdogan'ın kararıyla ertelenmiştir.
Şehitlerimizin mekanı cennet olsun.
Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.