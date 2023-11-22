CHP'den teminat alan HEDEP doğu illerini 'kürdistan' ilan etti! PKK'lılara ağıt Cumhuriyete nefret... "Devlet Öcalan'la pazarlık yapsın"

HEDEPKK'DAN ALENİ CUMHURİYET DÜŞMANLIĞI
HEDEP'in Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, ağzındaki bölücü baklayı ise sonra çıkardı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, ikinci yüzyılına girdiğimiz Cumhuriyet'e düşmalık beslediğini aleni bir şekilde dile getiren Bakırhan, "Kürt sorunu var. Bu Cumhuriyetin geçmişi de baya lekelidir. Burada sayarsak saatlerce bunu bitiremeyebiliriz" şeklinde rezil ifadeler kullandı.
Hatırlanacağı üzere 14 - 28 Mayıs seçimleri döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'na kesintisiz destek sunan HDP'li Sırrı Sakık da "Bizim küçük hesaplarımız yok. Biz 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz" diyerek tehditler savurmıuştuı.
SKANDALDA VİTES YÜKSELTTİ: DEVLET ÖCALAN'LA PAZARLIK YAPSIN
"Cumhuriyetin geçmişi lekeli" diyerek Cumhuriyete dil uzatan HEDEP'li Bakırhan, imha edilen PKK'lılara ağıt yakıp Kandil'le ağız birliği yaparak olmayan Kürt sorununun var olduğunu iddia etti. Skandalda vites yükselten Bakırhan, devletin Öcalan'la pazarlık masasına oturması gerektiğini savundu.
PKK MEDYASI: KAZANACIĞIMIZ GÜNLER YAKINDIR
Bakırhan'ın bu açıklaması PKK medyası tarafından "Kazanacağımız günler yakındır" ifadeleriyle haberleştirildi.
HEDEP: YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR
HEDEP vekili Cengiz Çandar da geçtiğimiz günlerde Gazi Meclis'in çatısı altında PKK'nın uzantısı YPG için "YPG terör örgütü değildir" ifadelerini kullanmıştı.