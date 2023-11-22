CHP'den teminat alan HEDEP doğu illerini 'kürdistan' ilan etti! PKK'lılara ağıt Cumhuriyete nefret... "Devlet Öcalan'la pazarlık yapsın"

Türkiye yerel seçimlere giderayak CHP ve HEDEP eksenindeki kirli işbirliği ve söylem birliğine şahitlik ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı olan ve 'emanetçi' muamelesi gören Özgür Özel , selefi Kılıçdaroğlu gibi Kandil'in uzantısı HEDE PKK ile ittifak yapmak istiyor.





Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'şeffaf ittifak ve kayyum' teminatına HEDEP'ten yanıt gecikmedi.



İTTİFAK İÇİN TEMİNAT ALDILAR DOĞU İLLERİNİ 'KÜRDİSTAN' İLAN ETTİLER

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Iğdır'da "Bizi insan gibi bir ittifak gücü olarak görün, açık, şeffaf ve resmi olun" sözleriyle CHP'yle ittifaka şartlı yeşil ışık yaktı.



"Kayyum işine kökten karşıyız" diyen Özgür Özel'den yüz bulan HEDEP'li Bakırhan, skandalda vites yükselterek Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde yer alan illerimizi 'Kürdistan' ilan etti. Bakırhan, "Bu kayyum zulmüne her yerde 'dur' diyeceğiz. Bu anlayışı en başta Iğdır olmak üzere Kürdistan coğrafyasından göndereceğimiz günler çok yakındır" dedi.