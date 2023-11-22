PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'den teminat alan HEDEP doğu illerini 'kürdistan' ilan etti! PKK'lılara ağıt Cumhuriyete nefret... "Devlet Öcalan'la pazarlık yapsın"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'şeffaf ittifak ve kayyum' teminatı verdiği HEDEPKK, "Bizi insan gibi bir ittifak gücü olarak görün, açık, şeffaf ve resmi olun" sözleriyle CHP'ye yeşil ışık yaktı. "Kayyum işine kökten karşıyız" diyen Özel'le ağız birliği yapan HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Doğu ve Güney Doğu'daki illerimizi 'kürdistan' ilan edip "Kayyumu 'kürdistan' coğrafyasından göndereceğimiz günler çok yakındır" dedi. Atatürk'ün kurduğu, ikinci yüzyılına girdiğimiz Cumhuriyet'e düşmalık beslediğini aleni bir şekilde itiraf eden Bakırhan, "Bu Cumhuriyetin geçmişi baya lekeli" sözleriyle bölücülük yaptı. Ölen PKK'lılara ağıt yakan Bakırhan, devletin Öcalan'la pazarlık masasına oturması gerektiğini savundu.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 10:24 Güncelleme 22 Kasım 2023, 12:10
CHP’den teminat alan HEDEP doğu illerini ’kürdistan’ ilan etti! PKK’lılara ağıt Cumhuriyete nefret... Devlet Öcalan’la pazarlık yapsın

Türkiye yerel seçimlere giderayak CHP ve HEDEP eksenindeki kirli işbirliği ve söylem birliğine şahitlik ediyor.

Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı olan ve 'emanetçi' muamelesi gören Özgür Özel, selefi Kılıçdaroğlu gibi Kandil'in uzantısı HEDEPKK ile ittifak yapmak istiyor.

CHPden HEDEPKKya Özel muamele! Emanetçi Özgürden İttifak yapalım şeffaf olacağız teminatı: Kandille kayyum üzerinden ağız birliği

CHP'DEN HEDEP'E "ŞEFFAF İTTİFAK VE KAYYUM" TEMİNATI
Özel ilk önce "HEDEP'lilerle hiçbir sorunum yok, şeytanlaştırmam" dedi, sonra da "Gelin ittifak yapalım. Söz bu sefer şeffaf olacağız" teminatı verdi.

"Onlarla da bir iş birliği yapacaksak bunu kamuoyunun bilmeye hakkı var" diyen Özel "Kayyum işine kökten karşıyız" sözleriyle yerel seçim öncesi PKK'nın siyasi ayağı HEDEP'e mavi boncuk dağıttı.



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'şeffaf ittifak ve kayyum' teminatına HEDEP'ten yanıt gecikmedi.

İTTİFAK İÇİN TEMİNAT ALDILAR DOĞU İLLERİNİ 'KÜRDİSTAN' İLAN ETTİLER
HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Iğdır'da "Bizi insan gibi bir ittifak gücü olarak görün, açık, şeffaf ve resmi olun" sözleriyle CHP'yle ittifaka şartlı yeşil ışık yaktı.

"Kayyum işine kökten karşıyız" diyen Özgür Özel'den yüz bulan HEDEP'li Bakırhan, skandalda vites yükselterek Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde yer alan illerimizi 'Kürdistan' ilan etti. Bakırhan, "Bu kayyum zulmüne her yerde 'dur' diyeceğiz. Bu anlayışı en başta Iğdır olmak üzere Kürdistan coğrafyasından göndereceğimiz günler çok yakındır" dedi.



HEDEPKK'DAN ALENİ CUMHURİYET DÜŞMANLIĞI
HEDEP'in Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, ağzındaki bölücü baklayı ise sonra çıkardı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, ikinci yüzyılına girdiğimiz Cumhuriyet'e düşmalık beslediğini aleni bir şekilde dile getiren Bakırhan, "Kürt sorunu var. Bu Cumhuriyetin geçmişi de baya lekelidir. Burada sayarsak saatlerce bunu bitiremeyebiliriz" şeklinde rezil ifadeler kullandı.



Hatırlanacağı üzere 14 - 28 Mayıs seçimleri döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'na kesintisiz destek sunan HDP'li Sırrı Sakık da "Bizim küçük hesaplarımız yok. Biz 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz" diyerek tehditler savurmıuştuı.


SKANDALDA VİTES YÜKSELTTİ: DEVLET ÖCALAN'LA PAZARLIK YAPSIN
"Cumhuriyetin geçmişi lekeli" diyerek Cumhuriyete dil uzatan HEDEP'li Bakırhan, imha edilen PKK'lılara ağıt yakıp Kandil'le ağız birliği yaparak olmayan Kürt sorununun var olduğunu iddia etti. Skandalda vites yükselten Bakırhan, devletin Öcalan'la pazarlık masasına oturması gerektiğini savundu.



PKK MEDYASI: KAZANACIĞIMIZ GÜNLER YAKINDIR
Bakırhan'ın bu açıklaması PKK medyası tarafından "Kazanacağımız günler yakındır" ifadeleriyle haberleştirildi.

HEDEPli Vekil Cengiz Çandardan alçak terör desteği! YPG terör örgütü değildir



HEDEP: YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR
HEDEP vekili Cengiz Çandar da geçtiğimiz günlerde Gazi Meclis'in çatısı altında PKK'nın uzantısı YPG için "YPG terör örgütü değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan G20 Liderler Zirvesi’nde ’Filistin’ çağrısı: İki devletli çözüm için inisiyatif alın | Türkiye garantörlüğe hazır
İYİ Parti’de iç hesaplaşma! Tacizle suçlanıp ihracı istenen Ümit Dikbayır’dan Akşener’e rest: Rezil kepaze edeceğim! İYİ Parti soruşturma başlattı
Geçmişten günümüze İsrail-Filistin arasındaki esir takasları! Hamas’ın kurucu ismi Şeyh Ahmed Yasin detayı dikkat çekti
SON DAKİKA