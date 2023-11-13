PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Takvim.com.tr aylar önce yazmıştı! CHP'li isim itiraf etti: Ekrem İmamoğlu'nun trol ağı ifşa oldu

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultay'da Genel Başkanlık yarışını Özgür Özel'e kaybetti ve görevini devretti, ancak partide kavga bitmedi. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen CHP'li Tolga Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun yönlendirdiği trol ordusunu deşifre etti. İstanbul Planlama Ajansı (IPA) ile Ankara'da Mekik Plazadan yönetilen ve sosyal medyada itibar suikastı düzenleyen isimler tek tek ifşa oldu. Takvim.com.tr daha önce CHP'nin ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun trol ağını gündeme getirmişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 23:01 Güncelleme 13 Kasım 2023, 23:01
Takvim.com.tr aylar önce yazmıştı! CHP’li isim itiraf etti: Ekrem İmamoğlu’nun trol ağı ifşa oldu

14 ve 28 Mayıs hezimetinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki skandallar seçim sonrası ifşa olmaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultay'da Genel Başkanlık yarışını Özgür Özel'e kaybetti ve görevini devretti. Ancak partide kavga bitmedi.

Kılıçdaroğlu'nu destekleyen CHP'li Tolga Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun yönlendirdiği trol ordusunu deşifre etti.

İBB BAŞKANI YÖNETİYOR: RAKİPLERE İTİBAR SUİKASTI
Erdoğan, sosyal medyadan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Partide İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun komutasında bir trol ordusunun yer aldığını belirten Erdoğan, bu ekibin siyasi rakiplerine verilen emirle itibar suikastı düzenlediğini ifade etti. Operasyonların merkezinin ise İstanbul Planlama Ajansı (IPA) ve Ankara'da Mekik Plaza olduğunu söyledi.

İSTANBUL PLANLAMA AJANSI'NDAN YÖNETİLEN TROL ORDUSU

"Ekrem İmamoğlu'nun trol ordusu ifşa oldu" diyen CHP'li Tolgahan Erdoğan sosyal medyadan trol ağının listesini yayınladı. Erdoğan, "Sosyal Medyada troll orduları kurarak, medya, youtuber, sosyal medya haber siteleri ve gazeteciler ile iltisaklı çalışan bunların üzerinden dezenformasyon yapan, insanlara itibar suikasti gerçekleştiren , toplum üzerinde algı, siyasilere yönelik itibar suikastliğine varana kadar operasyon çeken, İstanbul Planlama Ajansı (IPA) ve Ankara'da Mekik Plazadan yönetilen bu ekipler derhal çökertilmelidir." dedi.

"HTS KAYITLARI VE BANKA HESAPLARININ İNCELENMESİ YETERLİ"

Yazdığı isimlerin listenin sadece bir bölümü olduğunu belirten Erdoğan, "Burada adını yazdığım isimler bu ekiplerin sadece bir kısmıdır. Daha detaylı bilgileri hem ilgili makamlarla , hem de sosyal medyada sizlerle yakın bir süreçte paylaşacağım. Ilgili makamların sadece bu isimlerin HTS kayıtlarını, banka hesaplarını ve bazı teknik konuları incelemesi yeterli olacaktır diye düşünüyorum.

O isimler: Emrah Şahan, Murat Ongun, Emrah Bağdatlı, Onursal Adıgüzel, Dilara Dalbudak, Utku Dogruyol, Mücahit Avcı, Muhammet Emre Topal, Samet Burak Sarı, Sercan Kılıç, Resul Burak Yıldırım, Ozan Işık, Şöhret Can Kolsuz, Ozan Özgür Doğru, Doğuş Doğukan Celasun" ifadelerini kullandı.

ADIGÜZEL'DEN AKILALMAZ TEHDİT
İmamoğlu'nun trol ekibinde yer aldığını iddia ettiği Onursal Adıgüzel'e de tepki gösteren Erdoğan, "Onursal Adıgüzel Kimdir? Milletvekili mi? Parti Meclisi Üyesi mi? Sayın Adıgüzel 01 Kasım günü tarafımı arayarak "5 Kasımın 6 Kasımı da var 6 Kasım sabahı görüşürüz" diye tehdit ettin kaale bile almadım. Şimdi düz üye sıfatıyla sen kimsin ki sağı solu arayıp beni partiden atması için talimat veriyorsun. Bak iddiali konuşuyorum beni sen değil, bi taneniz bi yerden atamaz. Sizin gittiğiniz yoldan ben dönüyordum." diyerek tehdit edildiğini ifade etti.

Anket itiraflarında yeni perde! Onursal Adıgüzel: Anketler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluna sunuldu! Adaylığına itiraz edenler etiketlendi

Bilindiği gibi seçim yenilgisi sonrası CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel görevden alınmıştı. Anket sonuçlarıyla seçim sonuçlarının doğru orantılı olduğunu söyleyen Onursal Adıgüzel parti genel merkezinin bunu görmezden geldiğini söylemişti. Adıgüzel açıklamalarında vites artıramaya devam etti. Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin'e konuşan Adıgüzel, "Bu anketlerin kendisine sunulduğunu biliyorum. Bir kısmına şahit oldum. Bu süreçlerin hepsinin merkezinde de Genel Başkan vardı. Genel Başkan'ın da analizleri görmeme şansı yoktu. Kampanya sürecini yöneten arkadaşın da görmeme şansı yoktu. Bunların aşılabilecek olduğunu düşündüler. Sonuç ortada" ifadelerini kullanmıştı.

TAKVİM.COM.TR CHP'DEKİ TROL AĞINI GÜNDEME GETİRMİŞTİ
Takvim.com.tr daha önce CHP'nin ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun trol ağını gündeme getirmişti. CHP'de seçimlerin ardından muhalefet yangın yerine dönmüş trol ağı iddiaları yandaş gazeteciler tarafından fondaş kanallarında dile getirilmişti.

DENİZ ZEYREK'TEN İTİRAF
CHP'deki trol ağına ilişkin Ekrem İmamoğlu'na yakın Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek'ten Haziran ayında olay bir itiraf gelmişti.

"CHP SOSYAL MEDYADA PARALI TROL ORDUSU BESLİYOR"
O dönemde, muhalif liderlere muhalif olan gazetecilerin hedefte olduğunu söyleyen Zeyrek, "CHP paralı trol ordusu besliyor" dedi.

Yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu duruma müdahale etmesi gerektiğini belirten Zeyrek şunları söyledi:

"Koskoca CHP, Atatürk'ün partisi falan... Onlar da sosyal medyada paralı trol ordusu besliyor. O troller gazetecilere saldırıyor. Hem de belden aşağı saldırıyorlar. Ne kadar utanç verici bir şey. Kılıçdaroğlu'nun buna müdahale etmesi lazım. Koskoca CHP'nin parasının böyle gazetecilere saldıracak trollere verilmesi oralara harcanması çok ayıp bir şey, utanılacak bir şey."

EKREM İMAMOĞLU'NUN TROL ORDUSUNDAN BAHSETMEDİ
Zeyrek'in trol ordusu olduğunu itiraf etmiş ancak İmamoğlu'nun adını zikretmemişti. Öyle ki bu defalarca ortaya çıktı Takvim.com.tr de defalarca gündeme getirmişti.

RESMİ HESAPTAN TROL PAYLAŞIMI
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medyada trol besliyor. Aynı tarihlerde CHP'li İBB iştiraki Metro A.Ş tarafından CHP yandaşı Halk TV'nin bakanlık tarafından yalanlanan algı içirikli "Okullara imam ataması yargıya taşındı" haberi paylaşıldı.

PAYLAŞIM KALDIRILDI
Trol hesaptan yapılacakken yanlışlık resmi hesaptan yapıldığı tahmin edilen bu paylaşım gelen tepkilerin ardından kaldırıldı.

EKREM İMAMOĞLU'NUN BOTLARI YAKALANMIŞTI
Ekrem İmamoğlu'nun da sosyal medyada bot kullandığı da ortaya çıkmıştı. İmamoğlu adaylık için Kılıçdaroğlu ile savaştığı dönemde 6'lı masa liderlerini Saraçhane'ye davet etti.

İmamoğlu, "Millet, iradesine liderleriyle sahip çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu ve Sayın Uysal'la buluşmak üzere sizleri yarın saat 16.00'da, Saraçhane'de, birliğe ve dayanışmaya davet ediyorum." ifadeleriyle bir paylaşım yaptı.

BEĞENİ VE PAYLAŞIM YAPANLAR BOT ÇIKTI
İmamoğlu'nun paylaşımı görünürde binlerde beğeni ve paylaşım alırken bunların çoğunun bot hesap olduğu ortaya çıktı. Hesapların 1 ve 2 takipçisi olduğu ve yaptıkları paylaşımlarda sadece Ekrem İmamoğlu'na etkileşim verdiği görüldü.

BOT HESAP NEDİR?
Yazılımlar tarafından oluşturulan profillere bot hesap adı veriliyor. Bu hesapları gerçek kullanıcılar kullanmıyor sadece takip amaçlı oluşturulan hesaplara ise bot takip hesapları ismi veriliyor. Bu hesaplarla belirlenen profillere etkileşim sağlanıyor.

Ekrem bot basıyor vidosunu izlemek için tıklayınız

Bu durum Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada algılara oynamak için giriştiği operasyonu da kanıtladı.

İşte o hesaplardan bazıları ve İmamoğlu'nun Saraçhane tiyatrosu;

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'na yönelik destek veren bazı hesap Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaparak aday olmaması yönünde baskı yapmıştı.

Bot basılması durumu ve hakaret içerikli hesapların aynı anlarda olması Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada kullandığı bot ve trol ekibinde kanıtı niteliğinde oldu.

KILIÇDAROĞLU PROPAGANDASI İÇİN 20 BİN PORNO İÇERİKLİ BOT HESAP KULLANILDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun trol ordusu da deşifre olmuştu.

Sosyal medyadaki trol ağının beslediği bot hesaplar oy kullanamadığı için anketler, sayfa görüntülemeleri üzerinden provokasyon yapan Kılıçdaroğlu seçimlerde hezimete uğrayıp gerçeklerle yüz yüze kalınca tweet atmayı da bıraktı.

Kılıçdaroğlu'nun 19 Nisan'da yaptığı "Alevi" başlıklı paylaşım çok hızlı bir şekilde olağan dışı etkileşim alan tweeti analiz edildi. Kılıçdaroğlu'nun bot ağı üzerine yapılan incelemede yetişkin içerikli paylaşımları beğenen hesaplar olduğu ortaya çıktı.

20 bini aşkın hesabın yetişkin içerikleri beğendiği gözlemlendi. Sosyal medyadaki yalan, manipülasyon, iftira, provokasyonların organize edildiği bu yapılanmada 40 bini aşkın kişinin olduğu belirtiliyor.

CHP'nin trol ordusunu ifşa eden o dosyayı Takvim.com.tr açtı. Söz konusu haberimiz için görsele tıklayınız;

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail Filistinlilere etnik temizlik uyguluyor! Hamas’tan 5 günlük ateşkes teklifi: 70 rehineyi serbest bırakacağız
Takvim.com.tr aylar önce yazmıştı! CHP’li isim itiraf etti: Ekrem İmamoğlu’nun trol ağı ifşa oldu
Casper
SON DAKİKA