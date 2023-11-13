Takvim.com.tr aylar önce yazmıştı! CHP’li isim itiraf etti: Ekrem İmamoğlu’nun trol ağı ifşa oldu

ADIGÜZEL'DEN AKILALMAZ TEHDİT İmamoğlu'nun trol ekibinde yer aldığını iddia ettiği Onursal Adıgüzel'e de tepki gösteren Erdoğan, "Onursal Adıgüzel Kimdir? Milletvekili mi? Parti Meclisi Üyesi mi? Sayın Adıgüzel 01 Kasım günü tarafımı arayarak "5 Kasımın 6 Kasımı da var 6 Kasım sabahı görüşürüz" diye tehdit ettin kaale bile almadım. Şimdi düz üye sıfatıyla sen kimsin ki sağı solu arayıp beni partiden atması için talimat veriyorsun. Bak iddiali konuşuyorum beni sen değil, bi taneniz bi yerden atamaz. Sizin gittiğiniz yoldan ben dönüyordum." diyerek tehdit edildiğini ifade etti.

Bilindiği gibi seçim yenilgisi sonrası CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel görevden alınmıştı. Anket sonuçlarıyla seçim sonuçlarının doğru orantılı olduğunu söyleyen Onursal Adıgüzel parti genel merkezinin bunu görmezden geldiğini söylemişti. Adıgüzel açıklamalarında vites artıramaya devam etti. Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin'e konuşan Adıgüzel, "Bu anketlerin kendisine sunulduğunu biliyorum. Bir kısmına şahit oldum. Bu süreçlerin hepsinin merkezinde de Genel Başkan vardı. Genel Başkan'ın da analizleri görmeme şansı yoktu. Kampanya sürecini yöneten arkadaşın da görmeme şansı yoktu. Bunların aşılabilecek olduğunu düşündüler. Sonuç ortada" ifadelerini kullanmıştı.

TAKVİM.COM.TR CHP'DEKİ TROL AĞINI GÜNDEME GETİRMİŞTİ Takvim.com.tr daha önce CHP'nin ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun trol ağını gündeme getirmişti. CHP'de seçimlerin ardından muhalefet yangın yerine dönmüş trol ağı iddiaları yandaş gazeteciler tarafından fondaş kanallarında dile getirilmişti.

"CHP SOSYAL MEDYADA PARALI TROL ORDUSU BESLİYOR"

O dönemde, muhalif liderlere muhalif olan gazetecilerin hedefte olduğunu söyleyen Zeyrek, "CHP paralı trol ordusu besliyor" dedi.

Yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu duruma müdahale etmesi gerektiğini belirten Zeyrek şunları söyledi:

"Koskoca CHP, Atatürk'ün partisi falan... Onlar da sosyal medyada paralı trol ordusu besliyor. O troller gazetecilere saldırıyor. Hem de belden aşağı saldırıyorlar. Ne kadar utanç verici bir şey. Kılıçdaroğlu'nun buna müdahale etmesi lazım. Koskoca CHP'nin parasının böyle gazetecilere saldıracak trollere verilmesi oralara harcanması çok ayıp bir şey, utanılacak bir şey."

EKREM İMAMOĞLU'NUN TROL ORDUSUNDAN BAHSETMEDİ

Zeyrek'in trol ordusu olduğunu itiraf etmiş ancak İmamoğlu'nun adını zikretmemişti. Öyle ki bu defalarca ortaya çıktı Takvim.com.tr de defalarca gündeme getirmişti.

RESMİ HESAPTAN TROL PAYLAŞIMI

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medyada trol besliyor. Aynı tarihlerde CHP'li İBB iştiraki Metro A.Ş tarafından CHP yandaşı Halk TV'nin bakanlık tarafından yalanlanan algı içirikli "Okullara imam ataması yargıya taşındı" haberi paylaşıldı.

PAYLAŞIM KALDIRILDI

Trol hesaptan yapılacakken yanlışlık resmi hesaptan yapıldığı tahmin edilen bu paylaşım gelen tepkilerin ardından kaldırıldı.

EKREM İMAMOĞLU'NUN BOTLARI YAKALANMIŞTI

Ekrem İmamoğlu'nun da sosyal medyada bot kullandığı da ortaya çıkmıştı. İmamoğlu adaylık için Kılıçdaroğlu ile savaştığı dönemde 6'lı masa liderlerini Saraçhane'ye davet etti.