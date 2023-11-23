CHP’li Özgür Özel’den terörün siyasi ayağı HEDEP’le ittifak açıklaması | Pervin Chakar’ın elini öptüm yine öperim pişman değilim

ÖZEL: ÖPTÜM YİNE ÖPERİM

HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyip Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan ve Kürdistan ifadelerini kullanan Pervin Chakar'ın elini öpmesiyle ilgili de konuşan Özel, pişman olmadığını ifade etti.

Söz konusu programı SİHA düşmanlığıyla bilinen CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun önerisiyle gittiğini itiraf eden Özel, "Sonra bana Pervin Buldan'ın da geleceğini söylediler. Hiçbir mahsuru olmadığını, söyledim. Hatta bekleme odasında birlikte çay içtik. Ayrılırken Pervin Hanım'ı da yolcu ettim. Çiçek verirken bir sanatçıya gösterilmesi gereken ilgi ve nezaket olarak öyle yaptım. Hiç de pişman değilim. Ben kendisini bir sanatçı olarak ve Kürt vatandaşların gurur duyduğu bir sanatçı olarak, yurtdışında başarılı bir sanatçı olarak elini nezaketen öptüm. Burada da hiçbir pişmanlığım yok." diyerek kendini savundu.

CHP İKTİDAR OLURSA ÖZEL ELEBAŞI İLE DE GÖRÜŞÜR



Özgür Özel'in ittifak açıklamalarının Bakırhan'ın "devletin Öcalan'la pazarlık masasına otursun" sözlerinin ardından gelmesi, "Özel iktidara gelirse PKK elebaşı ile de görüşür" değerlendirmelerine yol açtı.

"İLK GENEL SEÇİMDE KAYBEDERSEM BIRAKIRIM"

Özel, ilk genel seçimlerde iktidarı değiştirememeyi başarısızlık göreceğini ve görevi bırakacağını söyledi. Özel, "Yapılacak ilk genel seçimlerde iktidarı değiştirmeyi başarı, değiştirememeyi başarısızlık olarak görürüm. Örneğin parti birinci parti oldu ama iktidarı değiştiremedim, kendimi başarılı saymam, olağanüstü kongreye giderim. Delegeye sorarım, "başarılı mıyım, başarısız mıyım" diye. Yani başarılı görünen ama iktidar değiştirmeyen bir sonuç var ise kararı delegeye bırakırım. "Başarılıydık aslında" falan demem, hemen olağanüstü kongreyi toplarım. Eğer kötü bir sonuç aldıysam ve kaybedersem de derhal bırakırım." dedi.