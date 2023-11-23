CHP’li Özgür Özel’den terörün siyasi ayağı HEDEP’le ittifak açıklaması | Pervin Chakar’ın elini öptüm yine öperim pişman değilim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'şeffaf ittifak ve kayyum' teminatı verdiği HEDEPKK, "Bizi insan gibi bir ittifak gücü olarak görün, açık, şeffaf ve resmi olun" sözleriyle CHP'ye yeşil ışık yaktı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'şeffaf ittifak ve kayyum' teminatı verdiği HEDEPKK, "Bizi insan gibi bir ittifak gücü olarak görün, açık, şeffaf ve resmi olun" sözleriyle CHP'ye yeşil ışık yaktı.
TERÖRÜN SİYASİ AYAĞI HEDEP İL AĞIZ BİRLİĞİ: KAYYUM İŞİNE KÖKTEN KARŞIYIZ
"Kayyum işine kökten karşıyız" diyen Özel'le ağız birliği yapan HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Doğu ve Güney Doğu'daki illerimizi 'kürdistan' ilan edip "Kayyumu 'kürdistan' coğrafyasından göndereceğimiz günler çok yakındır" ifadelerini kullanmıştı.
ÖCALAN'LA PAZARLIK MASASI KURULSUN
Atatürk'ün kurduğu, ikinci yüzyılına girdiğimiz Cumhuriyet'e düşmalık beslediğini aleni bir şekilde itiraf eden Bakırhan, "Bu Cumhuriyetin geçmişi baya lekeli" sözleriyle bölücülük yaptı. Ölen PKK'lılara ağıt yakan Bakırhan, devletin Öcalan'la pazarlık masasına oturması gerektiğini savundu.
Özel, CHP yandaşı Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, İyi Parti ve terörün siyasi ayağı HEDEP ile ittifak yapıp yapmayacaklarını sorusunu da yanıtladı. İttifak değil işbirliği diyerek yapılacak pazarlık ve kurulacak masanın şeklini belirlemek isteyen Özel, İyi Parti ile önümüzdeki günlerde görüşebileceklerini belirtti.
HEDEP'İN TEKLİFİSİNİ KABUL ETTİ: GÖRÜŞMELER GİZLİ OLMAYACAK
İyi Parti'nin 6'lı koalisyon sürecinde kabul aynı masada olmayı kabul etmediği terörün siyasi ayağı HEDEP ile de görüşebileceklerini ifade eden Özel, "HEDEP de Meclis'te temsil edilen, milyonlarca vatandaşın yetkilendirdiği, çok sayıda belediyeyi kazanmış ve haksızca kayyum atanarak elinden alınmış bir parti. Onlar hem kayyum meselesini hem seçimlerde ne düşündüğümüzü paylaşacağız. Gizli kapılar ardında bir görüşmemiz olmayacak. Bir görüşmemiz olursa bu kamuoyuna açık olacak." dedi.
ÖZEL: ÖPTÜM YİNE ÖPERİM
HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyip Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan ve Kürdistan ifadelerini kullanan Pervin Chakar'ın elini öpmesiyle ilgili de konuşan Özel, pişman olmadığını ifade etti.
Söz konusu programı SİHA düşmanlığıyla bilinen CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun önerisiyle gittiğini itiraf eden Özel, "Sonra bana Pervin Buldan'ın da geleceğini söylediler. Hiçbir mahsuru olmadığını, söyledim. Hatta bekleme odasında birlikte çay içtik. Ayrılırken Pervin Hanım'ı da yolcu ettim. Çiçek verirken bir sanatçıya gösterilmesi gereken ilgi ve nezaket olarak öyle yaptım. Hiç de pişman değilim. Ben kendisini bir sanatçı olarak ve Kürt vatandaşların gurur duyduğu bir sanatçı olarak, yurtdışında başarılı bir sanatçı olarak elini nezaketen öptüm. Burada da hiçbir pişmanlığım yok." diyerek kendini savundu.
CHP İKTİDAR OLURSA ÖZEL ELEBAŞI İLE DE GÖRÜŞÜR
Özgür Özel'in ittifak açıklamalarının Bakırhan'ın "devletin Öcalan'la pazarlık masasına otursun" sözlerinin ardından gelmesi, "Özel iktidara gelirse PKK elebaşı ile de görüşür" değerlendirmelerine yol açtı.
"İLK GENEL SEÇİMDE KAYBEDERSEM BIRAKIRIM"
Özel, ilk genel seçimlerde iktidarı değiştirememeyi başarısızlık göreceğini ve görevi bırakacağını söyledi. Özel, "Yapılacak ilk genel seçimlerde iktidarı değiştirmeyi başarı, değiştirememeyi başarısızlık olarak görürüm. Örneğin parti birinci parti oldu ama iktidarı değiştiremedim, kendimi başarılı saymam, olağanüstü kongreye giderim. Delegeye sorarım, "başarılı mıyım, başarısız mıyım" diye. Yani başarılı görünen ama iktidar değiştirmeyen bir sonuç var ise kararı delegeye bırakırım. "Başarılıydık aslında" falan demem, hemen olağanüstü kongreyi toplarım. Eğer kötü bir sonuç aldıysam ve kaybedersem de derhal bırakırım." dedi.
EMANETÇİ TAVŞAN KRİZİ
Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay sonrası sular durulmuyor. Koltuğu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vesayeti altında kalan Özgür Özel 'emanetçi tavşan' konumuna düştü.
İMAMOĞLU'NDAN 81 İL BAŞKANI İLE KORSAN TOPLANTI
Tahakküm altında kalan Özel'in bu durumundan oldukça rahatsız olduğu belirtilirken CHP'deki güç savaşlarının ilk ayağı patlak verdi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'den habersiz CHP'nin 81 il başkanını İstanbul'a davet etti. Korsan toplantının İstanbul'da 5 yıldızlı lüks bir otelde her şey dahil şeklinde olacağı bildirildi. "Toplantının bütçesi İBB'den mi?" sorusu önem kazanırken; Özgür Özel'in olayı duyduktan sonra çok sinirlendiği, genel merkezde kriz çıktığı öğrenildi.
CHP GENEL BAŞKANI KUKLADIR
"Emanetçi tavşan" iddialarını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yeniden gündeme getirdi. Bahçeli, "CHP Genel Başkanı maalesef kukladır, kuklacı ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında oturan zattır." dedi.
KUKLACI EKREM
Bahçeli, Özel'in İstanbul Kadıköy'de bir operaya HEDEP'lilerle birlikte katıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:
"Sahne alan ve Kürdistan'dan bahsedip Türkiye'yi işgalci diye karalayan sözde bir sanatçının elini öpmesi utanç verici bir ayıp ve rezalettir. Eğer eli öpülecek hanımefendiler arıyorsanız Meclis'teki AK Parti ve MHP gruplarına bakın, her hanımın eli öpülür. Öpecek eli tanımayanların milletten tekme yemeleri mutlaktır. CHP gerçekten de sömürgeleşmiş, vesayet zincirine vurulmuştur. Bir bölücünün saygıyla elinin öpülmesi, CHP'nin mazisini inkar, Türkiye'ye rest çekmektir. Bu sefil fikri kimin verdiği az çok bellidir. CHP Genel Başkanı maalesef kukladır, kuklacı ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında oturan zattır. Onun da ipini tutanlar iç ve dış husumet cephesidir. CHP'de patron çıldırmış, tasfiye işlemi hızlanmış, yağma vites yükseltmiş, Atatürk'ün partisi kapanın elinde kalmıştır."
Konuyla ilgili CHP yandaşı Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Çok merak ediyorsa şöyle söyleyim: Ekrem Bey İstanbul'a mühürlü. Ben CHP'nin başarısına mühürlüyüm." diyerek İmamoğlu'na "yerini bil" mesajı göndedi.
Özel'in CHP yandaşı Cumhuriyet'e verdiği röportajın perde arkasında yaşananlar ise gün yüzüne çıktı. Kurultay sürecinde İmamoğlu ile güç birlikteliği yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'emanetçi tavşan' imajını kırmak için harekete geçtiği öğrenildi. Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu pasifleştirmek için Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri ile temasa geçti.
ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA YEMEK DAVETİ
Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu partisinin eski genel başkanları ile bir yemekte buluşacağı öğrenildi. CHP Genel Başkanı, dün eski genel başkanlar Altan Öymen ve Murat Karayalçın'ı Genel Merkez'de kabul ederek bir araya gelmişti. Öymen ve Karayalçın bu görüşmenin ardından da Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Özel, pazartesi günü de eski genel başkan Hikmet Çetin'i kabul edip görüşmüş ardından da kendisini Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına davet etmişti. Çetin, Özel ile birlikte katıldığı toplantıda MYK üyelerine de hitap etmişti. Özgür Özel'in Öymen ve Karayalçın'ı kabulünde Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da bulundu. Özel kabulde, partinin eski genel başkanları ile bir yemekte bir araya gelme düşüncesini paylaştı. Özel'i Kılıçdaroğlu, Öymen, Çetin ve Karayalçın ile bir araya getirecek bu yemek davetinin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği belirtildi.
KILIÇDAROĞLU'NA BİLGİ VERİLİYOR
Gelen kulis bilgilerine göre Özel, Meclis Grubu'nu Malatya Milletvekili Veli Ağbaba üzerinden koordine etmeye çalışıyor. Özel'in İmamoğlu'nun kontrolüne giren eski CHP'li isimlerden de yararlanmak istediği öğrenildi. CHP'nin TBMM kanadında açıktan veya kapalı olarak yürütülen temaslardan Kılıçdaroğlu da haberdar ediliyor.
Özel'in kurduğu Gölge Kabine'yi ise PM'de İmamoğlu'na yakın duran ve İstanbul ekibi olarak adlandırılan 20 kişiye karşı kullanacağı bu sayede PM üzerinde hakimiyet kuracağı iddia edildi.
ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU ARASINDA KAMP YARIŞI
Özel'i vesayeti tutmak isteyen İBB Başkanı İmamoğlu, genel merkeze rağmen adımlar atıyor. Önce 81 il başkanı ile korsan bir toplantı gerçekleştiren İmamoğlu, 25-26-27 Kasım'daki il başkanları kampının İstanbul'da toplanmasını sağlamıştı. Gelen kulis bilgilerine göre Özel programı nedeniyle kampın sadece son güne katılacak. İmamoğlu'nun bu hamlesine karşı Özel de 1-2-3 Aralık'ta Antalya'da milletvekilleri ile kampa girecek. İmamoğlu'nun il yönetimleri, Özel'in milletvekilleri için ayrı kamplar organize etmesi, parti içindeki ikiliği bir kez daha gözler önüne serdi.
CHP'deki vesayet gölgesi Genel Başkan Özgür Özel'in üzerine düşerken yerel seçimler için adaylık yarışı da başladı. Adaylık başvuruları alınmaya başlanırken, henüz yeni seçilen örgütlerden adaylık için yaşanabilecek istifalar ise parti yönetimini harekete geçirdi. Genelgeyle, 'il, ilçe yöneticilerinin aday olamayacakları' uyarısı yapıldı.