Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'ndan "göbekli" yılbaşı kutlaması: Hani bunlar "yas" istiyordu! Murat Ongun'dan tepki çeken savunma

Sahneye çıkan Özel ve İmamoğlu oyun havaları çalarken dans eden sanatçılara da alkışlarla tempo tuttu.

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, çok anlamlı bir eylem için bir araya gelindiğini belirterek, "Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Cesur ve mazlum Filistin halkını tüm benliğimle selamlıyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Rabbim bu acıları bizlere vermesin. Asil ve soylu öfkemizi hatırlatmak için toplandık. 12 şehidimizi asla unutmayacağız. Çünkü onlar aramızdalar." dedi.

Şehitlerin isimlerini tek tek okuyan Beşinci'ye katılımcılar "burada" diyerek cevap verdi.

MURAT ONGUN'DAN "ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK DEDİRTEN" SAVUNMA

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e tepki yağarken İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun akla ziyan bir savunma ve itirafta bulundu.

Haberleri servis eden yayın kuruluşlarını hedef alan Murat Ongun programın daha önceden çekildiğini öne sürerek, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı yılbaşı programının çekimleri 15 Aralık tarihinde yapılmıştır. Yani; 22 Aralık'taki terör saldırısı ve milletçe kahrolduğumuz şehitlerimizin ardından yapılmış bir çekim söz konusu değildir. Aziz şehitlerimizin hatırası üzerinden yapılan alçak siyaseti kınıyor, hukuki haklarımızı saklı tutuyoruz." dedi.