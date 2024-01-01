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Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'ndan "göbekli" yılbaşı kutlaması: Hani bunlar "yas" istiyordu! Murat Ongun'dan tepki çeken savunma

Geçtiğimiz hafta Irak'ın kuzeyinde şehit düşen askerlerimiz üzerinden siyasi şova kalkışan CHP'nin ikiyüzlü tavrı bir kez daha ortaya çıktı. Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile saf tutan CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha sonra "Milli yas ilan edilsin" diyerek üste çıkmaya çalıştı. Yas isteyen Özel'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Halk TV'de yılbaşı programında göbek atanlarla ritim tutması eleştirildi. Vatandaşlar Galata'da gerçekleştirilen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüşünü örnek göstererek Özgür Özel'in tavrına tepki gösterdi. Yaşanalar sonrası Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun "özrü kabahatinden büyük" dedirten bir savunma yaptı.

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 12:21 Güncelleme 01 Ocak 2024, 16:17
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu’ndan göbekli yılbaşı kutlaması: Hani bunlar yas istiyordu! Murat Ongun’dan tepki çeken savunma

Cumhuriyet Halk Partisi'nin benimsediği ikiyüzlü siyaset tarzı bir kez daha deşifre oldu.

Geçtiğimiz hafta Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde, 12 askerimiz hain PKK'lı teröristler tarafından şehit edildi.

TBMM'de PKK'ya karşı hazırlanan bildiriye AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi imza attı. CHP ise terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti ile hareket ederek bildiriye imza atmadı.

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Genel Başkanı Özgür Özel daha sonra üste çıkmak için "Milli yası, Suudi Arabistan Kralı'nın ölümünde ilan edenlerin aklına bugün milli yas ilan etmek gelmemektedir. Milli yas ilan ederler mi bilmiyorum ama milletimiz kendi yasını ilan etmiştir. Hepimizin Başı Sağolsun!" dedi.

YAS İSTEDİ GÖBEK ATANLARLA RİTİM TUTTU
Şehit cenazeleri hafta boyunca ebediyete uğurlanırken milli yas isteyen Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu dün gece Halk TV'de yayınlanan yılbaşı programına katıldı.

Sahneye çıkan Özel ve İmamoğlu oyun havaları çalarken dans eden sanatçılara da alkışlarla tempo tuttu.

VATANDAŞLAR GALATA'YI ÖRNEK GÖSTERDİ
Vatandaşlar Galata'da gerçekleştirilen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüşünü örnek göstererek Özgür Özel'in tavrına tepki gösterdi.

GALATA'DA ŞEHİTLERİMİZİN İSMİ OKUNDU
Galata'da gerçekleştirilen yürüyüşte Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki şehitlerimizin ismi okundu.

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TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, çok anlamlı bir eylem için bir araya gelindiğini belirterek, "Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Cesur ve mazlum Filistin halkını tüm benliğimle selamlıyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Rabbim bu acıları bizlere vermesin. Asil ve soylu öfkemizi hatırlatmak için toplandık. 12 şehidimizi asla unutmayacağız. Çünkü onlar aramızdalar." dedi.

Şehitlerin isimlerini tek tek okuyan Beşinci'ye katılımcılar "burada" diyerek cevap verdi.

Galata Köprüsü'nde tarihi buluşma

MURAT ONGUN'DAN "ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK DEDİRTEN" SAVUNMA
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e tepki yağarken İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun akla ziyan bir savunma ve itirafta bulundu.

Haberleri servis eden yayın kuruluşlarını hedef alan Murat Ongun programın daha önceden çekildiğini öne sürerek, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı yılbaşı programının çekimleri 15 Aralık tarihinde yapılmıştır. Yani; 22 Aralık'taki terör saldırısı ve milletçe kahrolduğumuz şehitlerimizin ardından yapılmış bir çekim söz konusu değildir. Aziz şehitlerimizin hatırası üzerinden yapılan alçak siyaseti kınıyor, hukuki haklarımızı saklı tutuyoruz." dedi.

Ongun'un itirafı "Özrü kabahatinden büyük" dedirtti. Öyle ki vatandaşlar, "Şehitlerimiz varken bu programın yayınlanmasına neden izin verdiniz. O kadar hassas bir tavrınız varsa Özel ve İmamoğlu'nun olduğu bölümleri çıkarttırabilirdiniz." diyerek tepki gösterdi.

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