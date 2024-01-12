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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! Alçak saldırı sonrası harekete geçildi: Sanal teröristlere geçit yok

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak'ın kuzeyindeki alçak saldırıda hayatını kaybeden kahraman şehitlerimizle ilgili provokatif amaçlı olarak terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesaplar hakkında gerekli tespit çalışmaları başlatıldığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 12 Ocak 2024, 23:04 Güncelleme 12 Ocak 2024, 23:04
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! Alçak saldırı sonrası harekete geçildi: Sanal teröristlere geçit yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak'ın kuzeyindeki alçak saldırıda hayatını kaybeden kahraman şehitlerimizle ilgili provokatif amaçlı olarak terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesaplar hakkında gerekli tespit çalışmaları başlatıldığını bildirdi.


Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bölücü Terör Örgütü'nün (BTÖ) hain saldırısında Şehit olan Kahraman Askerlerimize 🇹🇷 yönelik sosyal medyada "Provokatif amaçlı olarak"
❌Terör örgütünü öven,
❌Propagandasını yapan ve
❌Yanıltıcı bilgiyi alenen yayan
hesaplar hakkında gerekli tespit çalışmaları başlatılmıştır.

Bu şahıslar hakkında yasal işlemler yapılacaktır.

#TürkiyeninHuzuru🇹🇷

5 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu, 8 askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak'ta bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3'ü ağır 8 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır."

▶️Irak'ın kuzeyinde 5 asker şehit oldu!

12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
"Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.

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