İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! Alçak saldırı sonrası harekete geçildi: Sanal teröristlere geçit yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak'ın kuzeyindeki alçak saldırıda hayatını kaybeden kahraman şehitlerimizle ilgili provokatif amaçlı olarak terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesaplar hakkında gerekli tespit çalışmaları başlatıldığını bildirdi.



Bölücü Terör Örgütü'nün (BTÖ) hain saldırısında Şehit olan Kahraman Askerlerimize 🇹🇷 yönelik sosyal medyada "Provokatif amaçlı olarak"

❌Terör örgütünü öven,

❌Propagandasını yapan ve

❌Yanıltıcı bilgiyi alenen yayan

hesaplar hakkında gerekli tespit çalışmaları… pic.twitter.com/KOkkTyZfBX — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 12, 2024



Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



Bölücü Terör Örgütü'nün (BTÖ) hain saldırısında Şehit olan Kahraman Askerlerimize 🇹🇷 yönelik sosyal medyada "Provokatif amaçlı olarak"

❌Terör örgütünü öven,

❌Propagandasını yapan ve

❌Yanıltıcı bilgiyi alenen yayan

hesaplar hakkında gerekli tespit çalışmaları başlatılmıştır.

Bu şahıslar hakkında yasal işlemler yapılacaktır.

#TürkiyeninHuzuru🇹🇷

5 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu, 8 askerin yaralandığını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine… pic.twitter.com/Oq4aVx6I4C — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 12, 2024

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak'ta bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3'ü ağır 8 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır."

12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

"Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.