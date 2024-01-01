Galata'dan şehitlerimiz ve Filistin için dünyaya haykırış... İsimleri tek tek okundu | Tarihi günden tarihi kareler!

İstanbul'da binlerce vatandaş "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek" için Galata'ya koştu. Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen programda sabah namazının ardından şehitler ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dualar edildi. Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde şehit ettiği kahramanlarımızın ismi okunarak rahmet dilendi. İşte tarihi günden tarihi kareler...
İstanbul'da binlerce vatandaş "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek" için Galata'ya koştu. Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen programda sabah namazının ardından şehitler ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dualar edildi. Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde şehit ettiği kahramanlarımızın ismi okunarak rahmet dilendi.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camisi'nde sabah namazının kılınmasının ardından katılımcılar cami önlerindeki alanlarda toplandı.
Vatandaşların özel araçları veya otobüslerle camilere ulaşması nedeniyle Yenikapı sahil yolunda trafik yoğunluğu oluştu.