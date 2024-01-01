Galata'dan şehitlerimiz ve Filistin için dünyaya haykırış... İsimleri tek tek okundu | Tarihi günden tarihi kareler!

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İstanbul'da binlerce vatandaş "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek" için Galata'ya koştu. Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen programda sabah namazının ardından şehitler ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dualar edildi. Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde şehit ettiği kahramanlarımızın ismi okunarak rahmet dilendi.