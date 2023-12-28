12 şehidimiz üzerinden CHP'nin eleştirilmesini "cambaza bak oyunu" olarak nitelendiren CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan skandal sözler: Seçime yönelik çalışma! Sorumlusu Erdoğan

TAHKİMATIN YETERSİZ OLDUĞU İDDİALARI
Öte yandan CHP ve avanelerinin iddialarına bugün MSB tarafından cevap verildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının açıklamaları şu şekilde:
Bölgede yer alan Üs Bölgelerimize sızma veya taciz olabilecek ve ihtiyaç duyulan yerlere emniyet maksadıyla komando kolları çıkarılmakta, ihtiyaç olmayan yerlere çıkarılmamaktadır.
Arazi şartları bu şekilde bir harekatı zorunlu kılmakta, personelimiz de buna yönelik eğitim almaktadır. Teröristle mücadelenin doğasında zor şartlar ve kararlılık vardır. TSK, dünyada hiçbir ordunun cesaret bile edemediği operasyonları gerçekleştirmektedir. Operasyona çıkacak birlik hava, arazi ve diğer şartları göz önünde bulundurarak görevin gerektirdiği teçhizatı yanına alarak çıkmaktadır.
Ayrıca, personel sürekli olarak aynı yerlerde bulunmamakta, kontrol altına alınacak bölge göz önüne alınarak zamana bağlı kalmaksızın değiştirilmektedir.
ŞEHİT HABERİNİN GEÇ VERİLDİĞİ VE ŞEHİTLERİN GİZLENDİĞİ İDDİASI
Şehit/yaralı işlemleri Şehit ve Gazi İşlem Genelgesi'ne göre; önce gerekli tedbirler alınmak suretiyle ailesine verilmekte, akabinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Aileye haber verilmeden ve tedavisi devam edenlerin durumu netleşmeden kamuoyu ile paylaşılmamaktadır.
Şehit haberini MSB tarafından yapılacak açıklama öncesinde kamuoyuna açıklamak, yanlış haber olabileceği gibi terör örgütünün toplumda yaratmak isteyeceği algıyı hızlandırmakta, kamuoyunda karamsarlık yaratmaktadır. MSB tarafından yapılan açıklamalar dışında özellikle bireysel kullanıcılar tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımlara itibar edilmemelidir. Şehit haberinin başka kimselerce verilmesi kamuoyunda "Şehit haberinin gizlenmesi" gibi bir algı oluştursa da iletişimin bu kadar hızlı ve kolay olduğu bir çağda, gizlenmesi mümkün değildir ve böyle bir çaba asla olmamıştır. Zira gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır.
22 Aralık Cuma akşam saat Bazı sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde açıklananların dışında şehit askerimiz yoktur. Yaralı personelimizin tedavileri devam etmektedir. TSK, hiçbir şehidimizin fotoğrafını ve ismini açıklamadan ve halkımız nezdinde onore etmeden defnetmemiştir. Şehitlerimizin saklandığını iddia etmek terör örgütünün ağzıyla konuşmaktır.
BÖLGEDE GÖREV YAPAN PERSONEL TECRÜBESİZ Mİ?
Terörle mücadele ile ilgili görev yapan bütün personel profesyonel olup, gerekli tüm eğitimleri aldıktan sonra sorumlu olduğu bölgeye görevlendirilmektedir. Söz konusu personel, tecrübeli personel ile birlikte oryantasyonunu tamamlamayı müteakip görev almakta, seviyesine uygun taktik ve teknik bilgi donanımına sahip olmadıkça görevlendirilmemektedir.
Ayrıca, sıralı birlik komutanlıklarınca ve Ordu/Kuvvet Komutanlıkları tarafından zaman zaman denetlemeler yapılmakta, personelin ve birliğin eğitim, atış, spor, vb. konularda yeterlilik seviyesi tespit edilerek raporlanmaktadır.
Hâlihazırda üs bölgelerinde ve hudutlarımızda zorlu iklim ve arazi şartlarında kahramanlık ve fedakârlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadelesine; artan bir baskı ve yoğun bir tempoda, tüm terör inleri yok edilip tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.
OPERASYONLARDA STRATEJİK/TAKTİK HATA VAR MI?
TSK, daha evvel, bu tür arazileri sadece hava şartları müsaade ettiği zamanlarda tutarken, değişen ve gelişen konsept ile kışın da kontrolü altında bulundurmaya devam etmektedir. Nitekim, daha önce "Kış tertiplenmesi" kapsamında bu kontrol noktaları tutulmamakta, bahar aylarında tekrar tutulmaya başlandığında ise EYP ile karşılaşılmakta, bölgenin temizlenmesi daha zor hale gelmekteydi.
Bu kapsamda, televizyon/sosyal medya gibi yayın organlarında sıklıkla gösterilen ve "Benim zamanımda / görev yaptığım dönemde" diye başlayan cümlelerin hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. Zira, her şey değişmektedir: şartlar, teknoloji, taktik, insanlar, konsept… Hatta teröristler dahi değişmektedir. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.
Her eleştiriye saygımız var ancak eksik/eski bilgi ve tecrübelerle yapılan yorumlar halkın kafasını karıştırmakta hatta bazı yorumlar terör örgütü tarafından propaganda amaçlı kullanılmaktadır.