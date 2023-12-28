12 şehidimiz üzerinden CHP'nin eleştirilmesini "cambaza bak oyunu" olarak nitelendiren CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan skandal sözler: Seçime yönelik çalışma! Sorumlusu Erdoğan

Arazi şartları bu şekilde bir harekatı zorunlu kılmakta, personelimiz de buna yönelik eğitim almaktadır. Teröristle mücadelenin doğasında zor şartlar ve kararlılık vardır. TSK, dünyada hiçbir ordunun cesaret bile edemediği operasyonları gerçekleştirmektedir. Operasyona çıkacak birlik hava, arazi ve diğer şartları göz önünde bulundurarak görevin gerektirdiği teçhizatı yanına alarak çıkmaktadır.

TAHKİMATIN YETERSİZ OLDUĞU İDDİALARI Öte yandan CHP ve avanelerinin iddialarına bugün MSB tarafından cevap verildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının açıklamaları şu şekilde:

Ayrıca, personel sürekli olarak aynı yerlerde bulunmamakta, kontrol altına alınacak bölge göz önüne alınarak zamana bağlı kalmaksızın değiştirilmektedir.

ŞEHİT HABERİNİN GEÇ VERİLDİĞİ VE ŞEHİTLERİN GİZLENDİĞİ İDDİASI

Şehit/yaralı işlemleri Şehit ve Gazi İşlem Genelgesi'ne göre; önce gerekli tedbirler alınmak suretiyle ailesine verilmekte, akabinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Aileye haber verilmeden ve tedavisi devam edenlerin durumu netleşmeden kamuoyu ile paylaşılmamaktadır.

Şehit haberini MSB tarafından yapılacak açıklama öncesinde kamuoyuna açıklamak, yanlış haber olabileceği gibi terör örgütünün toplumda yaratmak isteyeceği algıyı hızlandırmakta, kamuoyunda karamsarlık yaratmaktadır. MSB tarafından yapılan açıklamalar dışında özellikle bireysel kullanıcılar tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımlara itibar edilmemelidir. Şehit haberinin başka kimselerce verilmesi kamuoyunda "Şehit haberinin gizlenmesi" gibi bir algı oluştursa da iletişimin bu kadar hızlı ve kolay olduğu bir çağda, gizlenmesi mümkün değildir ve böyle bir çaba asla olmamıştır. Zira gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır.