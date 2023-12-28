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12 şehidimiz üzerinden CHP'nin eleştirilmesini "cambaza bak oyunu" olarak nitelendiren CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan skandal sözler: Seçime yönelik çalışma! Sorumlusu Erdoğan

Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde PKK'nın kalleşçe saldırısında şehit düşen 12 askerimiz için hazırlanan ortak metne Kandil'in partisiyle birlikte imza atmayan CHP vatandaşın büyük tepkisini çekmişti. Yerel seçimler için DEM'in kapısına giden, Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpen Özgür Özel, Türk milletinin sinir uçlarına dokunmuş, ikiyüzlü siyaseti yüzünden şehit cenazelerinden kovulmuştu. Konuyla ilgili gölge başkan Ekrem İmamoğlu'ndan skandal açıklamalar geldi. CHP yandaşı Sözcü TV'deki programda konuşan Ekrem İmamoğlu, kendilerinin palazlandırdığı terörsevicileri görmezden gelip "Terör saldırısı var ama nasıl oldu?" ifadelerini kullandı. Öte yandan şehitler için CHP'nin tavrının eleştirilmesini "Seçime dönük çalışmalar, cambaza bak oyunu" olarak nitelendiren İmamoğlu, terör saldırılarının sorumlusunun Başkan Erdoğan olduğunu iddia etti.

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 21:30 Güncelleme 28 Aralık 2023, 21:30
12 şehidimiz üzerinden CHP’nin eleştirilmesini cambaza bak oyunu olarak nitelendiren CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan skandal sözler: Seçime yönelik çalışma! Sorumlusu Erdoğan

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın alçak saldırısı sonucu 12 kahraman askerimiz şehit oldu.

Türkiye gelen acı habere ağlarken şehitlerimiz bir bir memleketlerinde toprağa verildi.

TSK, şehitlerimizin intikamını almak için bölgeyi yerle bir ederken MSB kaynaklarının açıklamalarına göre, 71 hedef imha edildi, 59 terörist etkisiz hale getirildi.

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Ülkemizi derinden yaralayan acı haber kapsamında TBMM'de PKK'yı kınamak için ortak bir metin imzalandı. Ancak ortak metne Kandil partisi DEM'in yanında CHP'nin de imza atmaması büyük tepki çekti.

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Yerel seçimler için DEM'in kapısına kadar giden, Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpen CHP'nin tavşan başkanı Özgür Özel, ikiyüzlü siyasetiyle bu kez şehit cenazesinde boy göstermeye çalıştı.

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Şehitlerden Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, memleketi Manisa'da düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi. Düzenlenen törene, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin ittifak ortağı CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Ancak Özel'in cenaze törenine katılmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Özel, bir grup tarafından hem cami girişinde hem de cami çıkışında yuhalandı. Zor anlar yaşayan Özel, yaşanan arbededen polis eşliğinde çıkarıldı.

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Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan ise, Elazığ'da kılınan cenaze namazının ardından Özgür Özel'i hedef alarak, "Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya, selam gönderenlere de hakkımı helal etmiyorum." dedi.

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DEM ile yapılan iş birliğine tepkiler devam ederken CHP'nin gölge başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi yandaşları Sözcü TV'de skandal açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel ve kendisinin her fırsatta terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'a selam gönderdiğini unutan Ekrem İmamoğlu, terör saldırıları üzerinden hükümeti ve Başkan Erdoğan'ı suçladı. İmamoğlu, "Böylesi vahim olaylar yaşandığında öyle şeyler vaaddediyorlar ki sanarsınız hükümet yok bu ülkede. Hükümet bir anda muhalefete dönüşüyor. Muhalefet bir anda suçlu duruma geliyor. Birileri vatan haini ilan ediliyor. Hatta o insanlara leke sürülmeye, hakaret edilmeye dönük linç girişimlerine varıncaya kadar bir şeyler organize ediliyor. Bu da sanki normalmiş gibi hükümetin fertleri çıkıp muhalefete laf etmeyi kendilerinde hak görüyorlar. Bir kere şunu söyleyeyim terörün artmasının sebebi hükümettir, Sayın Cumhurbaşkanıdır" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU 12 ŞEHİT SONRASI CHP'YE TEPKİLERİ 'CAMBAZA BAK OYUNU' OLARAK NİTELEDİ: SEÇİME DÖNÜK ÇALIŞMALAR

"Niçin insanlarımız şehit oldu? Neden oldu, gerekçeleri neler?" diyen İmamoğlu, yaşananları 'cambaza bak oyunu' olarak nitelendirip, "Birçok şeyin üstü kapandı memlekette. Terör saldırısı var ama nasıl oldu neden oldu? Ben bu seçime dönük seçime yakın cambaza bak oyununun milletimiz tarafından çöpe atılacağını düşünüyorum." diye konuştu.

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TAHKİMATIN YETERSİZ OLDUĞU İDDİALARI
Öte yandan CHP ve avanelerinin iddialarına bugün MSB tarafından cevap verildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının açıklamaları şu şekilde:

Bölgede yer alan Üs Bölgelerimize sızma veya taciz olabilecek ve ihtiyaç duyulan yerlere emniyet maksadıyla komando kolları çıkarılmakta, ihtiyaç olmayan yerlere çıkarılmamaktadır.

Arazi şartları bu şekilde bir harekatı zorunlu kılmakta, personelimiz de buna yönelik eğitim almaktadır. Teröristle mücadelenin doğasında zor şartlar ve kararlılık vardır. TSK, dünyada hiçbir ordunun cesaret bile edemediği operasyonları gerçekleştirmektedir. Operasyona çıkacak birlik hava, arazi ve diğer şartları göz önünde bulundurarak görevin gerektirdiği teçhizatı yanına alarak çıkmaktadır.

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Ayrıca, personel sürekli olarak aynı yerlerde bulunmamakta, kontrol altına alınacak bölge göz önüne alınarak zamana bağlı kalmaksızın değiştirilmektedir.

ŞEHİT HABERİNİN GEÇ VERİLDİĞİ VE ŞEHİTLERİN GİZLENDİĞİ İDDİASI
Şehit/yaralı işlemleri Şehit ve Gazi İşlem Genelgesi'ne göre; önce gerekli tedbirler alınmak suretiyle ailesine verilmekte, akabinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Aileye haber verilmeden ve tedavisi devam edenlerin durumu netleşmeden kamuoyu ile paylaşılmamaktadır.

Şehit haberini MSB tarafından yapılacak açıklama öncesinde kamuoyuna açıklamak, yanlış haber olabileceği gibi terör örgütünün toplumda yaratmak isteyeceği algıyı hızlandırmakta, kamuoyunda karamsarlık yaratmaktadır. MSB tarafından yapılan açıklamalar dışında özellikle bireysel kullanıcılar tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımlara itibar edilmemelidir. Şehit haberinin başka kimselerce verilmesi kamuoyunda "Şehit haberinin gizlenmesi" gibi bir algı oluştursa da iletişimin bu kadar hızlı ve kolay olduğu bir çağda, gizlenmesi mümkün değildir ve böyle bir çaba asla olmamıştır. Zira gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır.

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22 Aralık Cuma akşam saat Bazı sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde açıklananların dışında şehit askerimiz yoktur. Yaralı personelimizin tedavileri devam etmektedir. TSK, hiçbir şehidimizin fotoğrafını ve ismini açıklamadan ve halkımız nezdinde onore etmeden defnetmemiştir. Şehitlerimizin saklandığını iddia etmek terör örgütünün ağzıyla konuşmaktır.

BÖLGEDE GÖREV YAPAN PERSONEL TECRÜBESİZ Mİ?
Terörle mücadele ile ilgili görev yapan bütün personel profesyonel olup, gerekli tüm eğitimleri aldıktan sonra sorumlu olduğu bölgeye görevlendirilmektedir. Söz konusu personel, tecrübeli personel ile birlikte oryantasyonunu tamamlamayı müteakip görev almakta, seviyesine uygun taktik ve teknik bilgi donanımına sahip olmadıkça görevlendirilmemektedir.

Ayrıca, sıralı birlik komutanlıklarınca ve Ordu/Kuvvet Komutanlıkları tarafından zaman zaman denetlemeler yapılmakta, personelin ve birliğin eğitim, atış, spor, vb. konularda yeterlilik seviyesi tespit edilerek raporlanmaktadır.

Hâlihazırda üs bölgelerinde ve hudutlarımızda zorlu iklim ve arazi şartlarında kahramanlık ve fedakârlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadelesine; artan bir baskı ve yoğun bir tempoda, tüm terör inleri yok edilip tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

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OPERASYONLARDA STRATEJİK/TAKTİK HATA VAR MI?
TSK, daha evvel, bu tür arazileri sadece hava şartları müsaade ettiği zamanlarda tutarken, değişen ve gelişen konsept ile kışın da kontrolü altında bulundurmaya devam etmektedir. Nitekim, daha önce "Kış tertiplenmesi" kapsamında bu kontrol noktaları tutulmamakta, bahar aylarında tekrar tutulmaya başlandığında ise EYP ile karşılaşılmakta, bölgenin temizlenmesi daha zor hale gelmekteydi.

Bu kapsamda, televizyon/sosyal medya gibi yayın organlarında sıklıkla gösterilen ve "Benim zamanımda / görev yaptığım dönemde" diye başlayan cümlelerin hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. Zira, her şey değişmektedir: şartlar, teknoloji, taktik, insanlar, konsept… Hatta teröristler dahi değişmektedir. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.

Her eleştiriye saygımız var ancak eksik/eski bilgi ve tecrübelerle yapılan yorumlar halkın kafasını karıştırmakta hatta bazı yorumlar terör örgütü tarafından propaganda amaçlı kullanılmaktadır.

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