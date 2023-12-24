PKK’nın siyasi uzantısı HDP/DEM’e yol yürüyen CHP lideri Özgür Özel’e Manisa’daki şehit cenazesinde tepki yağdı: Özgür dışarı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada toplam 12 askerimiz şehit oldu.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada toplam 12 askerimiz şehit oldu.
CHP VE HDPKK'YA TEPKİ YAĞDI
Türkiye'yi derinden yaralayan acı olay sonrası PKK'nın siyasi uzantısı HDPKK/DEM ve CHP'ye tepkiler yağdı. Yerel seçimlerde kaybetme korkusu ile PKK'nın siyasi uzantısının kapısını aşındıran CHP'nin şehitlerimiz için taziye mesajları samimi bulunmazken, vatandaşlar CHP'lideri Özgür Özel'e ateş püskürdü.
CENAZE YERİNE GELİRKEN YUHALADILAR
Meclis'teki kravatlı teröristlerle yol yürüyen ve Selahattin Demirtaş'a özgürlük diye naralar atan CHP lideri Özgür Özel'e şehit Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın cenazesinde ateş püskürüldü.
Cenaze yerine gelen Özgür Özel'e yoğun tepki gösterilip, yuhalandı.
ÖZGÜR DIŞARI
Öte yandan vatandaşlar tarafından "Özgür dışarı" sloganları atıldı.
HDP İLE ORTAK BİLDİRİYE KARŞI ÇIKTI
TBMM Genel Kurulunda Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarına yönelik "ortak bildiri" yayımlanması gündeme gelmişti. Her fırsatta HPKK ile aynı masaya oturan ve şimdi de yerel seçimler için aynı yolda yürüyen CHP'nin riyakalığı bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Kandil'in siyasi uzantısı HPKK/DEM ve CHP skandal bir karara imza atarak, şehitlerimiz için yayımlanacak olan ortak bildiriye karşı çıkmıştı.
SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A SELAM ÇAKMIŞTI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine CHP'nin genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel'in ilk işi terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ve Osman Kaval'a selam çakması olmuştu.
PERVİN BULDAN İLE BİRLİKTE OPERAYA GİTTİ
Özel daha önce de HDPKK ile ittifakı görünür kılarak HDP'li Pervin Buldan ile birlikte, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Süreyya Opera Sahnesi'nde "Bir Opera Gecesi" dinletisine katıldı.
PERVİN CHAKAR'IN ELİNİ ÖPTÜ
HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyip Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan ve Kürdistan ifadelerini kullanan Pervin Chakar'ın elini öptü.
ÖZEL: ÖPTÜM YİNE ÖPERİM
HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyip Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan ve Kürdistan ifadelerini kullanan Pervin Chakar'ın elini öpmesiyle ilgili de konuşan Özel, pişman olmadığını ifadelerini kullanmıştı.