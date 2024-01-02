Yeni yılın ilk gününde tarihi yürüyüş: Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet

"Filistin soykırımına sebep olanların ve şehitlerimizin katillerinin aynı olduğunu bizler biliyoruz. Bizler biliyoruz ki ancak birlik olduğumuzda bu zulümlere karşı durmak için güçlü olabiliriz. Bizler, bizi fırkalara bölmek isteyenlerin asıl dertlerini biliyoruz. Bizler, medyada suni gündemler oluşturup bizi ayrıştırmaya, Filistin davasını sulandırmaya çalışanların Amerika'nın ve İsrail'in etki ajanları olduğunu biliyoruz. Bizler, mülteci düşmanlığını körüklemeye çalışanların da kimler olduğunu biliyoruz. Bizler biliyoruz, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Ayasofya'nın prangalarının kırılması Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğünün ilk adımıdır, bizler bunu da biliyoruz."

Filistin davası sürdüğü müddetçe hayatlarında boykota yer açacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Elimizden geleni yapacağız ki bu sermaye sahipleri ayağını denk alsınlar. Söz veriyor muyuz? Bizler en büyük silahımız duamızla, başkaları uyanırken sabahları uyanacağımıza ve en büyük silahımız duamızı kuşanıp zulmetten aydınlığa çıkmak için dua edeceğimize söz veriyoruz. O zaman inşallah bu mücadelemizi dualarımızla taçlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan, "bir sabah karanlıktan aydınlık gelsin diye toplananlar" olarak bir söz verdiklerini ifade ederek, "Filistin'in bizler için önemini, kıymetini, tarihini, değerini öğreneceğimize, çocuklarımıza ve bizden sonra gelenlere aktaracağımıza ve öğreteceğimize söz veriyoruz. Amerika'nın arkasında durduğu siyonist düzene karşı birliğimizi sağlayacağımıza, pekiştireceğimize söz veriyoruz. Boykota devam edeceğimize söz veriyoruz. Bu iş ateşkesle bitmeyecek." diye konuştu. BOYKOTA DEVAM

Galata Köprüsü üzerinde kalabalığın toplanmasının ardından TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci hitabında: "Direnişin ateşi tüm dünyada yandı. Kendi ülkesinde mahkûm olan Filistin bayrağı, dünyanın her yerinde dalgalandı. İmanımızla – İnancımızla galibiyete az kaldı. Âlemde, duyulacak kutlu bir âvaz kaldı; zalimler için karar verildi; infaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılâba az kaldı. Buradan sizlere güçlü bir yemin kaldı: Kubbetü's-Sahra'nın safları, Mescid-i Aksa'nın avlusu, Kadim Filistin sokakları, dolana kadar durmayacağız, bir gün gelecek, bir gün kalacak. Bu gençlik yürüyecek, bir sabah kardan aydınlık gelecek" diyerek Filistin'e destek mesajını yineledi.





TÜGVA BAŞKANI ŞEHADET YOKLAMASI YAPTI

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, konuşmasının devamında oldukça anlamlı bir "yoklama" yaptı. Beşinci "Yusuf Muhammed'i, Mervan El-Masri'yi, Velid Nassar'ı, Kudüs'te ölen her bir kardeşimizi, unutmadık, unutmuyoruz, unutmayacağız, unutturmayacağız. 12 şehidimizi asla unutmayacağız; Çünkü onlar aramızdalar. ABDULKADİR İYEM, Burada mı? AHMET ARSLAN - CEBRAİL DÜNDAR - SEMİH YILMAZ - KEMAL ASLAN - ENİS BUDAK - RAMAZAN GÜNAY - MEHMET SERİNKAN - ÇAĞATAY ERENOĞLU - YASİN KARACA – EMRE TAŞKIN - İSMAİL YAZICI. Bugün hepsi burada!" dedi. Kalabalık, ismi okunan her bir şehidimizin ardından "Burada" diye karşılık verdi.

İbrahim Beşinci'nin konuşmasının ardından, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan alanda yaptığı konuşmada, "Bizler kayıtsız kalamayız. Çünkü verdiğimiz en son 12 şehitten önce verdiğimiz on binlerce şehidimizin katilleri aynı olduğu için kayıtsız kalamayız. Yüz binler, terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerimizin katillerinin kim olduğunu biliyoruz." dedi.

Yürüyüş programı, Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa, ÖNDER Başkanı Abdullah Ceylan, MEMURSEN Başkanı Ali Yalçın ve TÜRGEV Başkanı Fatmanur Altun'un konuşmalarıyla tamamlandı.

"GAZZE ÖZGÜR OLUNCAYA KADAR BU MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEKTİR"

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı da Filistin'in kurtuluşunun, insanlığın kurtuluşu olduğunun bugün bir kez daha görüldüğünü kaydetti.

Kudüs'ün dünyanın kilit taşı olduğunu vurgulayan Asmalı, "Kudüs'e barış ve huzur gelmeden dünyaya barışın ve huzurun gelmesi imkansızdır. Buradan hep birlikte haykırıyoruz. Gazze'nin hürriyeti, insanlığın hürriyetidir. Gazzeli kardeşlerimiz güvende olmadıkça, asla biz de güvende olmayacağız. Gazze özgür oluncaya kadar, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar bu mücadelemiz devam edecektir." dedi.

Asmalı, burada olduğu gibi farklılıkları ve ayrılıkları bir tarafa bırakarak, ortak değerler etrafında kenetlenerek daha adil, daha yaşanabilir bir dünya kurmak için hep birlikte mücadele edeceklerini belirterek, "Unutmayalım Türkiye, Türkiye'den büyüktür ve ecdadımızın emaneti olan vatanımızın her karış toprağı bizim için kutsaldır. İnsani, İslami ve tarihi sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Gereği neyse vakti, yeri geldiğinde yerine getirileceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Gazze'de ve Filistin'in muhtelif yerlerinde soykırım yapan İsrail'i ve destek veren hükümetleri, PYD, PKK ve tüm terör örgütlerini şiddetle lanetlediklerini dile getirerek, "Apaçık bir hakikatle inanıyor ve ilan ediyoruz ki Allah'tan başka galip yok. Allah intikam alanların en hayırlısıdır." ifadelerini kullandı.