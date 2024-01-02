Yeni yılın ilk gününde tarihi yürüyüş: Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" etkinliği tamamlandı.
Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" etkinliği tamamlandı.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camisi'nde buluşan katılımcılar, kılınan sabah namazının ardından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.
Katılımcılar daha sonra Türk ve Filistin bayrakları ile Ayasofya ve Sultanahmet meydanları ile Yeni Camii ve Süleymaniye Camisi'nin önünde toplandı.
Ellerinde "Hamas'a selam", "Çocuk katili İsrail" pankartları ile Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılı dövizler taşıyan katılımcılar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "İşbirlikçi hainler hesap verecek, katil İsrail hesap verecek", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kanımız canımız feda olsun Aksa'ya", "Hamas'a selam direnişe devam", "Uyan ey Müslüman", "İstanbul uyuma kardeşine sahip çık", "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam" sloganları eşliğinde Galata Köprüsü'ne yürüdü.
Bazı katılımcıların Filistin bayrağının renklerini taşıyan atkılar ile Filistin kefiyesi taktığı görüldü.
YÜRÜYÜŞ SIRASINDA SIK SIK TEKBİR GETİRİLDİ
Sultanahmet'te oluşturulan kortejde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da yer aldı.
Yürüyüş sırasında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlerin adı tek tek okundu, katılımcılar da "burada" diyerek karşılık vererek sık sık tekbir getirdi.
Marmaray'ın Sirkeci istasyonundan gelen çok sayıda kişi Eminönü'nden korteje katıldı. Katılımcıların ilgisi nedeniyle Marmaray'da yoğunluk oluştu.
Yürüyüşe, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak ile birçok milletvekili ve ilçe belediye başkanı ile siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.
Namaz sonrası Ayasofya Meydanı'nda toplanan katılımcılar ise "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "İşbirlikçi hainler hesap verecek, katil İsrail hesap verecek", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kanımız canımız feda olsun Aksa'ya", "Hamas'a selam direnişe devam" sloganları attı.
Katılımcılar burada "Katil İsrail hesap verecek, Katil İsrail Orta Doğu'dan defol", "İstanbul'dan Aksa'ya direnişe bin selam", "İstanbul uyuma Filistin'e sahip çık", "Kudüs bizimdir bizim kalacak" sloganları attı. Bu sırada kalabalık tarafından dev Filistin ve Türk bayrağı açıldı.
Galata Köprüsü civarında bulunan 200'e yakın balıkçı teknesi de etkinliğe destek verdi.
YÜRÜYÜŞ 250 BİN KİŞİNİN KATIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Sabahın erken saatlerinden itibaren kendi imkanlarıyla Galata Köprüsü'ne gelen katılımcılar da burada toplandı. Köprüye çıkan yolların trafiğe kapatılması nedeniyle katılımcılardan bazıları yürüyerek, bazıları da Üsküdar'dan vapurlarla alana ulaştı.
Kortejdeki vatandaşların da alana ulaşmasıyla yüz binlerce kişi Galata Köprüsü'nü, Eminönü Meydanı'nı ve köprünün Karaköy çıkışını doldurdu.
Katılımcılar burada "Katil İsrail hesap verecek, Katil İsrail Orta Doğu'dan defol", "İstanbul'dan Aksa'ya direnişe bin selam", "İstanbul uyuma Filistin'e sahip çık", "Kudüs bizimdir bizim kalacak" sloganları attı. Bu sırada kalabalık tarafından dev Filistin ve Türk bayrağı açıldı.
Galata Köprüsü civarında bulunan 200'e yakın balıkçı teknesi de etkinliğe destek verdi.
Yürüyüşe 250 bin kişinin katıldığı anonsu yapıldı.
Yeni Camii'nin yakınında oluşturulan bir noktaya, Filistin'de öldürülen bebek ve çocukları temsilen kefene sarılmış bebek maketleri bırakıldı. Bazı katılımcılar da kucaklarında kefene sarılı temsili bebek maketi taşıdı.
Etkinlikte müzisyen Ömer Karaoğlu "Şehit tahtında Rabbe gülümser" adlı eserini seslendirdi.
Tüm Türkiye'yi Galata Köprüsü'ndeki yürüyüşe davet eden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak da kalabalığın için yerlerini aldı.
Abdurrahim Karakoç'un "Kardan aydınlık" bestesinin de seslendirildiği etkinlikte, katılımcılar cep telefonlarının ışıklarını açarak eserlere eşlik etti.
Galata Köprüsü'ndeki platformlarda "ForFairFuture" (Adil gelecek için) yazılı etiketler yer alırken alana dev ekranlar kuruldu, ses sistemi için kolonlar yerleştirildi. Led ekranlara da "ForFairFuture" etiketi yansıtıldı.
Köprünün Karaköy çıkışında oluşturulan platformda, birçok yerli ve yabancı basın mensubu programı takip etti.
ETKİNLİK ŞEHİTLER VE FİLİSTİNLİLER İÇİN YAPILAN DUAYLA SONA ERDİ
"Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" etkinliği, Avcılar Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Lisesi mezunlarından hafız Yusuf Bozkurt'un Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Daha sonra konuşmalarla devam eden programda sırasıyla TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun, TÜGVA Başakşehir Teşkilatı Okul Başkanı Usame Zeyd Demir konuşma yaptı.
Etkinlik, İstanbul Medeniyet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın şehitler ve Filistinliler için dua etmesinin ardından sona erdi.
YÜRÜYÜŞE KATILANLAR TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK OLUŞTURDU
Programın bitmesiyle yürüyüşe katılan yüz binlerce kişi alandan ayrıldı.
Bölgeden Marmaray'la ayrılmayı tercih edenler Sirkeci istasyonunda yoğunluk oluşması nedeniyle sırayla içeri alındı.
Marmaray'ın X sosyal medya hesabından, "Galata Köprüsü'nde düzenlenen 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşüne katılan vatandaşlarımızın ulaşımı için yoğunluk olan Sirkeci istasyonunda ilave trenler sefere konulmuştur." duyurusu paylaşıldı.
Bazı vatandaşlar da Eminönü'ndeki arabalı vapur iskelesinde bekleyen, organizasyonun ayarladığı otobüs ve minibüslerle Yenikapı'ya götürüldü.
Tramvayla gitmek isteyenler ise yürüyüş nedeniyle seferlerin Beyazıt-Bağcılar arasında yapılıyor olması dolayısıyla Beyazıt istasyonuna kadar yürüdükten sonra araçlara binebildi. Seferlerin bir süre sonra Sultanahmet durağından itibaren başlatılmasıyla bazı katılımcılar buraya yöneldi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yürüyüş nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Sultanahmet-Bağcılar, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda ise Küçükpazar-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılan seferlerin normale döndüğü bilgisi paylaşıldı.
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, yürüyüş sonrası açıklamalarda bulundu.
Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" etkinliği, katılımcıların konuşmalarıyla başladı.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Cami'sinden, sabah namazının kılınmasının ardından yürüyen katılımcılar, Galata Köprüsü ile Eminönü Meydanı'nda toplandı.
Burada Milli İrade Platformu adına konuşma yapan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, 7 Ekim'de "İsrail Naziliği"nin tarihin en kanlı katliamlarından bir tanesine başladığını söyledi.
İsrail'in her gün yüzlerce masumu, çocuğu katlettiğini, onlarca yıldır olduğu gibi Filistinlilerin haklarını gasbetmeye, canlarını, mallarını almaya yeni bir boyutta devam ettiğine işaret eden Erdoğan, dünyanın da buna seyirci kaldığını dile getirdi.
FİLİSTİN'DEKİ SOYKIRIM İLE 12 ŞEHİDİN KATİLLERİ AYNI
Yılın ilk gününün sabahında İstanbul'dan bütün dünyaya haykırmak istediklerini ifade eden Erdoğan, "12 şehidimizi de Filistin'de olup bitenleri de takip eden, uyumayan, uyanık yığınlar olarak bütün dünyaya haykırmak istiyoruz. Biz bu olup bitenlere kayıtsız kalamayız. Biz Türkiye'nin terörle mücadelesinde verdiği şehitlerin de Filistin'de düşen şehitlerin de orada öldürülen çocukların da katillerinin aynı odaklar olduğunu biliyoruz. Biz bunlara kayıtsız kalmayacağımıza, bütün dünyaya hakkı, adaleti haykırmaya devam edeceğimize söz veriyoruz." diye konuştu.
Bilal Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bizler kayıtsız kalamayız, çünkü Kudüs bizim ilk kıblemiz. Çünkü Mescid-i Aksa bizim kutlu mabedimiz. Bizler kayıtsız kalamayız. Çünkü Hazreti Ömer'den Selahaddin Eyyübi'ye, Yavuz Sultan Selim'e kadar bizden önce gelen ecdadımız bu toprakları şehit kanlarıyla sulamıştır ve bu topraklarda üç dinin mensuplarının da huzur ve barış içerisinde yaşamalarını temin etmişlerdir. Bizler kayıtsız kalamayız. Çünkü topraklarımız üzerinde gözü olanlar, Arz-ı Mevud safsatalarıyla milyonların kanına girenlerin gözlerini çıkarmak için bizler kayıtsız kalamayız. Bizler kayıtsız kalamayız, çünkü verdiğimiz en son 12 şehitten önce gelen on binlerce şehidimizin de katilleri aynı olduğu için kayıtsız kalamayız."
"BİLİYORUZ Kİ ANCAK BİRLİK OLDUĞUMUZDA BU ZULÜMLERE KARŞI DURMAK İÇİN GÜÇLÜ OLABİLİRİZ"
Terörle mücadelede yıllar boyunca verilen şehitlerin katillerinin kim olduğunu bildiklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Filistin soykırımına sebep olanların ve şehitlerimizin katillerinin aynı olduğunu bizler biliyoruz. Bizler biliyoruz ki ancak birlik olduğumuzda bu zulümlere karşı durmak için güçlü olabiliriz. Bizler, bizi fırkalara bölmek isteyenlerin asıl dertlerini biliyoruz. Bizler, medyada suni gündemler oluşturup bizi ayrıştırmaya, Filistin davasını sulandırmaya çalışanların Amerika'nın ve İsrail'in etki ajanları olduğunu biliyoruz. Bizler, mülteci düşmanlığını körüklemeye çalışanların da kimler olduğunu biliyoruz. Bizler biliyoruz, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Ayasofya'nın prangalarının kırılması Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğünün ilk adımıdır, bizler bunu da biliyoruz."
Bilal Erdoğan, "bir sabah karanlıktan aydınlık gelsin diye toplananlar" olarak bir söz verdiklerini ifade ederek, "Filistin'in bizler için önemini, kıymetini, tarihini, değerini öğreneceğimize, çocuklarımıza ve bizden sonra gelenlere aktaracağımıza ve öğreteceğimize söz veriyoruz. Amerika'nın arkasında durduğu siyonist düzene karşı birliğimizi sağlayacağımıza, pekiştireceğimize söz veriyoruz. Boykota devam edeceğimize söz veriyoruz. Bu iş ateşkesle bitmeyecek." diye konuştu.
BOYKOTA DEVAM
Filistin davası sürdüğü müddetçe hayatlarında boykota yer açacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Elimizden geleni yapacağız ki bu sermaye sahipleri ayağını denk alsınlar. Söz veriyor muyuz? Bizler en büyük silahımız duamızla, başkaları uyanırken sabahları uyanacağımıza ve en büyük silahımız duamızı kuşanıp zulmetten aydınlığa çıkmak için dua edeceğimize söz veriyoruz. O zaman inşallah bu mücadelemizi dualarımızla taçlandıracağız." ifadelerini kullandı.
PENÇE-KİLİT OPERASYONU BÖLGESİNDEKİ 12 ŞEHİDİN İSMİ OKUNDU
Galata Köprüsü üzerinde kalabalığın toplanmasının ardından TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci hitabında: "Direnişin ateşi tüm dünyada yandı. Kendi ülkesinde mahkûm olan Filistin bayrağı, dünyanın her yerinde dalgalandı. İmanımızla – İnancımızla galibiyete az kaldı. Âlemde, duyulacak kutlu bir âvaz kaldı; zalimler için karar verildi; infaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılâba az kaldı. Buradan sizlere güçlü bir yemin kaldı: Kubbetü's-Sahra'nın safları, Mescid-i Aksa'nın avlusu, Kadim Filistin sokakları, dolana kadar durmayacağız, bir gün gelecek, bir gün kalacak. Bu gençlik yürüyecek, bir sabah kardan aydınlık gelecek" diyerek Filistin'e destek mesajını yineledi.
TÜGVA BAŞKANI ŞEHADET YOKLAMASI YAPTI
TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, konuşmasının devamında oldukça anlamlı bir "yoklama" yaptı. Beşinci "Yusuf Muhammed'i, Mervan El-Masri'yi, Velid Nassar'ı, Kudüs'te ölen her bir kardeşimizi, unutmadık, unutmuyoruz, unutmayacağız, unutturmayacağız. 12 şehidimizi asla unutmayacağız; Çünkü onlar aramızdalar. ABDULKADİR İYEM, Burada mı? AHMET ARSLAN - CEBRAİL DÜNDAR - SEMİH YILMAZ - KEMAL ASLAN - ENİS BUDAK - RAMAZAN GÜNAY - MEHMET SERİNKAN - ÇAĞATAY ERENOĞLU - YASİN KARACA – EMRE TAŞKIN - İSMAİL YAZICI. Bugün hepsi burada!" dedi. Kalabalık, ismi okunan her bir şehidimizin ardından "Burada" diye karşılık verdi.
İbrahim Beşinci'nin konuşmasının ardından, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan alanda yaptığı konuşmada, "Bizler kayıtsız kalamayız. Çünkü verdiğimiz en son 12 şehitten önce verdiğimiz on binlerce şehidimizin katilleri aynı olduğu için kayıtsız kalamayız. Yüz binler, terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerimizin katillerinin kim olduğunu biliyoruz." dedi.
Yürüyüş programı, Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa, ÖNDER Başkanı Abdullah Ceylan, MEMURSEN Başkanı Ali Yalçın ve TÜRGEV Başkanı Fatmanur Altun'un konuşmalarıyla tamamlandı.
"GAZZE ÖZGÜR OLUNCAYA KADAR BU MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEKTİR"
MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı da Filistin'in kurtuluşunun, insanlığın kurtuluşu olduğunun bugün bir kez daha görüldüğünü kaydetti.
Kudüs'ün dünyanın kilit taşı olduğunu vurgulayan Asmalı, "Kudüs'e barış ve huzur gelmeden dünyaya barışın ve huzurun gelmesi imkansızdır. Buradan hep birlikte haykırıyoruz. Gazze'nin hürriyeti, insanlığın hürriyetidir. Gazzeli kardeşlerimiz güvende olmadıkça, asla biz de güvende olmayacağız. Gazze özgür oluncaya kadar, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar bu mücadelemiz devam edecektir." dedi.
Asmalı, burada olduğu gibi farklılıkları ve ayrılıkları bir tarafa bırakarak, ortak değerler etrafında kenetlenerek daha adil, daha yaşanabilir bir dünya kurmak için hep birlikte mücadele edeceklerini belirterek, "Unutmayalım Türkiye, Türkiye'den büyüktür ve ecdadımızın emaneti olan vatanımızın her karış toprağı bizim için kutsaldır. İnsani, İslami ve tarihi sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Gereği neyse vakti, yeri geldiğinde yerine getirileceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.
Gazze'de ve Filistin'in muhtelif yerlerinde soykırım yapan İsrail'i ve destek veren hükümetleri, PYD, PKK ve tüm terör örgütlerini şiddetle lanetlediklerini dile getirerek, "Apaçık bir hakikatle inanıyor ve ilan ediyoruz ki Allah'tan başka galip yok. Allah intikam alanların en hayırlısıdır." ifadelerini kullandı.
BERAT ALBAYRAK VE ESRA ALBAYRAK'TAN ŞEHİTLERİMİZ İLE GAZZE İÇİN ÇAĞRI YAPMIŞTI
Dünya katil İsrail'in Gazze'deki katliamına şahit olurken geçtiğimiz hafta sonu Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberi Türkiye'nin yüreğine kor düşürdü. PKK'nın alçak saldırısı sonucu 12 kahraman askerimiz Irak'ın kuzeyinde şehit düştü. Terörün her türlüsüne lanet eden binlerce kişi sokağa döküldü.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yeni yılın ilk gününde teröre karşı duruşumuzu dünyaya göstermek için bir video mesajla çağrıda bulunmuştu.
Albayrak, "Yeni yılın ilk sabahı saat 08:30'da Mehmetçiklerimizin ve Gazze'deki şehitlerimizin acısını paylaşmak ve bu zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstermek için hepinizi Galata Köprüsü'ne davet ediyoruz" dedi.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak paylaşılan videoda şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili gençler, kıymetli aileler. Bir yanda vatan mücadelesi için sınır ötesinde mücadele ederken şehit düşen Mehmetçiklerimizin acısını, hüznünü yaşıyoruz. Diğer yanda yaklaşık 3 aydır insanlık tarihinde benzerine az rastlanan bir soykırımı adeta canlı yayın ekranlarında takip ediyoruz. Biz çocukları sistematik bir biçimde öldüren bir rejime teslim olmayı reddediyoruz. Hiçbir saçma ideoloji bu korkunç soykırımı aklayamaz. Dünyanın tek bir ülkeye teslim olmaması gerektiğini her platformda haykırıyoruz. Tam da bugün yaşanan zulüm karşısında herkesi küresel sistemi sorgulamaya davet ediyoruz. İşlenen savaş suçları sebebiyle Netanyahu hükümetinin yargılanmasını ve vicdanlardaki mahkumiyetin uluslararası ceza mahkemelerinde de karşılığını bulmasını istiyoruz.
Yeni yılın ilk sabahı saat 08:30'da Mehmetçiklerimizin ve Gazze'deki şehitlerimizin acısını paylaşmak ve bu zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstermek için hepinizi Galata Köprüsü'ne davet ediyoruz"
TÜRKİYE TARİHİNDE BİR İLK
En son yüz yıl önce bir eylemin gerçekleştiği Galata Köprüsü, yürüyüşün gerçekleştirilmesinin ardından sembolik bir anlama da kavuştu.
Yürüyüşe resmi rakamlara göre 250 bin kişi katılım sağladı.
Galata Köprüsü'nde toplanan yüz binlerce kişi hep bir ağızdan "Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık" eserini söyledi.
Hem şehitlerimiz anıldı hem de aylardır İsrail tarafından yoğun bombardımana maruz kalan Filistin halkı için tüm dünyaya destek çağrıları yapıldı.
Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter)'de yürüyüşe çağrı niteliğinde olan mesajlar uzun süre TT listesinde ilk sırada kaldı.