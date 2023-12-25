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Metina'ya TSK kilidi: Mehmetçik inlerini başlarına yıktı! En az 26 terörist etkisiz hale getirildi | SİHA'lar terör hedeflerini vuruyor

Milli Savunma Bakanlığı, devam eden operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada en 26 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Terör örgütü PKK'nın 12 Mehmetçiğimizi şehit etmesinin ardından Türkiye'ye sızmak için kullandığı Metina bölgesinde örgüte büyük darbe indirildi. 20 F-16 savaş uçağı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 120 km derinliğe indi. Havada ikmal desteğiyle belirlenen koordinatlar tek tek vurulurken teröristler de etkisiz hale getirildi. Metina'ya indirilen her darbe ile Türkiye'nin sınır hattına yönelik olası saldırı girişimlerinin önüne geçiliyor. PKK'nın bütün geçiş güzergahı Mehmetçiğin bütün kontrol noktalarını ele geçirmesiyle kilitlenmiş durumda. Öte yandan Kamışlı'daki terör hedefleri SİHA'larla yerle bir ediliyor.

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Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 23:08 Güncelleme 25 Aralık 2023, 16:29
Metina’ya TSK kilidi: Mehmetçik inlerini başlarına yıktı! En az 26 terörist etkisiz hale getirildi | SİHA’lar terör hedeflerini vuruyor

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Milli Savunma Bakanlığı, devam eden operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı.

EN AZ 26 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yapılan açıklamada, "23 Aralık 2023 tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekâtlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hâle getirildi.



Hava harekâtlarının sonucuna ilişkin hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor." denildi.

PKK'nın enerji tesisleri vuruluyor


PKK'NIN ENERJİ TESİSLERİ VURULUYOR

Kamışlı'daki terör hedefleri SİHA'larla yerle bir ediliyor.




Terör örgütü PKK'nın Kamışlı bölgesinde işgal ettiği enerji tesisleri imha ediliyor.

Teröristlerin inleri bir bir başlarına yıkılıyor





TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARININ TÜRKİYE'YE GİRİŞLERİ ENGELLENDİ

Türkiye son iki günde yaşanan hain saldırılar sonrasında acısını yüreğine bastı. Hakurk'ta 6 askerimizin şehit edildiği alçak saldırının ardından bir acı haber de Kuzey Irak Metina'dan geldi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 2019'da Kuzey Irak'ta başlattığı Pençe Harekâtlarında terörden temizlenen bölgelere üs kurularak, terör örgütü mensuplarının Türkiye'ye girişleri engellendi.

Sınır güvenliğinin alınmasının ardından sıkışan PKK'lı teröristler, son 2 günde olumsuz hava şartlarının yaşandığı geçici üs bölgeleri hedef aldı.

2 SAAT SICAK ÇATIŞMA SÜRDÜ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Metina'da 1740 ve 1754 rakımlı tepelerdeki geçici üs bölgelerine saldırı yaptı.

Karın 2 metreye ulaştığı ve görüş mesafesinin 1 metreye kadar düştüğü 41'inci Komando Tugay Komutanlığı'nın güvenliğini sağladığı 2 üs bölgede PKK'lı teröristlerle çatışma yaşandı.

6 kahraman askerimizin şehit olduğu saldırıda, 1 askerimiz de yaralandı. Yaklaşık 2 saat süren çatışma esnasında geçici üs bölgesini hain saldırıyı yapan 16 teröristte etkisiz hale getirildi.

İNLERİ BAŞLARINA YIKILDI

Hain saldırının ardından Hava Kuvvetleri devreye girdi. F-16 uçaklar ile Irak ve Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine hava harekatları yapıldı. Harekatta içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendiren mağara, sığınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan 29 hedef imha edildi.

METİNA, TÜRKİYE'YE GEÇİŞ İÇİN KİLİT BÖLGE

Metina, Gara'nın kuzeyinde Türkiye sınırına 20 km mesafede olan kritik bir konum olarak yer alıyor. Teröristler bağlantı ve barınma bölgesi olan Metina'ya özellikle bahar aylarında Kandil'den çıkıp Türkiye'ye geçiş için geliyor. Örgüt Metina'yı Türkiye'ye sızmak için kullanıyor.

Metina'ya indirilen her darbe ile Türkiye'nin sınır hattına yönelik olası saldırı girişimlerinin önüne geçiliyor. PKK'nın bütün geçiş güzergahı Mehmetçiğin bütün kontrol noktalarını ele geçirmesiyle kilitlenmiş durumda.

ÜST ÜSTE YAŞANAN SALDIRILAR DESTEKÇLERİ AKILLARA GETİRDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hain saldırı sonrasında yayınladığı mesajında, "Türkiye, ne pahasına olursa olsun Irak'ın veya Suriye'nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir. Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız" dedi. Üst üste yapılan saldırılan PKK'ya ABD'nin verdiği desteği bir kez daha akıllara getirdi.

Öyle ki Nisan ayında PKKYPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'e Kuzey Irak'ta 3 ABD'li askerin eşlik ettiği ortaya çıkmıştı.

IRAK'IN KUZEYİNDE TSK'YI HEDEF ALDIKLARINI İLAN ETMİŞLERDİ

Geçen ay PKK terör örgütüne ait sosyal medya hesabında yayınlanan videoda bir mağarayı sığınak olarak kullanan teröristlerden 9 kişilik bir grubun TSK'ya saldırı öncesi hazırlıkları gösterilmişti.

Irak'ın kuzeyindeki TSK varlığını hedef aldıklarını söyleyen gruptakilerden çoğunun elinde ABD yapımı M16 ve M4 gibi hafif piyade tüfekleri ile termal dürbünler olduğu görülmüştü.

ABD DESTEĞİNİ AÇIKÇA SÜRDÜRÜYOR

ABD, Suriye'de DEAŞ'la mücadele altında 2015 yılından itibaren giderek artan şekilde örgütün Suriye uzantısına yoğun silah ve mühimmat transfer etmeye devam etti.

Amerikan yönetimi, Türkiye'nin sert tepkileri karşısında silah, ekipman ve mühimmatın Türkiye'ye karşı kullanılmayacağı, Suriye'den çıkmayacağı ve PKK/KCK unsurlarına geçmesine izin vermeyeceği teminatını yinelemişti.

Türkiye ise YPG'nin PKK'yla organik bir bütün olduğu ve silahların dolaşımının kontrol altında tutulacağının sözünün gerçekçi olmadığı konusunda uyarmaya devam etmişti. ABD, terör örgütü PKK/YPG'ye askeri yardımlarını istikrarlı şekilde sürdürüyor.

BAKAN GÜLER SINIR HATTINA GİTTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak sınır hattına gitti.

Milli Savunma Bakanı sınır hattında


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden operasyonları yöneten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Irak sınır hattına gitti." ifadelerine yer verildi.

Bakan Güler'in beraberinde TSK komuta kademesi de bulundu.


ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 30'A YÜKSELDİ

Bakan Güler, Pençe-Kilit bölgesindeki saldırılar sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısının 30'a yükseldiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan askerleri ziyaretinin ardından beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi ile 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçti.

Burada askeri törenle karşılanan Bakan Güler, inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Daha sonra Bakan Güler başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla toplantı yapıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, talimatlar verdi.

Bakan Güler, Pençe-Kilit bölgesindeki saldırılar sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısının 30'a yükseldiğini açıkladı.

MSB: 29 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Dün gece 13 terörist etkisiz hale getirilirken, bugün de 12 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Böylece yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 156'ya ulaştı." dedi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare ettiği Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatları sonrasında pilotlara seslendi.

Bakan Güler, "Dün gece, maalesef, Pençe Harekât bölgesinde görev yapan 6 kahraman evladımız şehit oldu, 7 kahraman silah arkadaşımız da yaralandı. Bugün de, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çıkan çatışmada da 6 kahraman evladımız şehit oldu, 6 kahraman silah arkadaşımız da hafif yaralandı. Kahraman evlatlarımız, aziz vatanımızın mukaddes savunucuları olarak üstün bir cesaret ve fedakarlıkla görevlerini yaparken şehadet makamına ulaştılar. Şehit olan silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı diliyorum." şeklinde konuştu.

"Acımız büyük. Ancak evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam. Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." diyen Güler, şöyle devam etti:

"Dün gece 13 terörist etkisiz hale getirilirken, bugün de 12 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Böylece yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 156'ya ulaştı. Hiçbir hain terör örgütü mensubu, kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

"ÖRGÜTÜN HAREKET KABİLİYETİ BİTME NOKTASINA GETİRİLDİ"

Güler, bugüne kadar terörle mücadelede yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vurulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Artık, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirildi. Bu saldırı da bir kez daha göstermiştir ki, can çekişen hain terör örgütü, son çırpınışlarını vermektedir. Operasyonlarımız, kim destek verirse versin, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye artan bir şiddet ve baskı ile aralıksız taarruzi anlayışla devam edecektir."

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin pilotlar tarafından büyük bir başarıyla vurulduğunu dile getiren Güler, "Bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz. Terörle mücadelede elde ettiğimiz tüm başarılarda en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkacak, onların fedakarlıklarını daima şükran ve minnetle yad edeceğiz." şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanı sınır hattında

Bakan Güler, Pençe ve Pençe-Kilit Harekatı bölgelerinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Siz değerli silah ve mesai arkadaşlarıma da hayırlı, başarılı görevler diliyorum. Kılıcınız keskin, azminiz ve gayretiniz daim olsun. Kalın sağlıcakla." dedi.

"Şehitlerimiz için! ☾☆"



Milli Savunma Bakanlığı (MSB) geçtiğimiz saatlerde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere düzenlenen hava harekatlarında 29 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından, "Şehitlerimiz için" başlığıyla, Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarına ilişkin açıklama yapıldı.



Açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak ve Suriye kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak-Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine bugün 22.00'da hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

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Açıklamada, "İcra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Asil milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin ve milletin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye "tek bir terörist kalmayıncaya kadar" azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Bu harekatlar sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır." denildi.

BAKAN GÜLER, 29 HEDEFİN İMHA EDİLDİĞİ HAVA HAREKATLARINI SEVK VE İDARE ETTİ
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak- Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edildiği hava harekatını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare etti.

Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Harekat Merkezinde operasyonu takip eden Bakan Güler, hedefleri başarıyla vuran pilotları tebrik etti.

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