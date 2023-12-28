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CHP'nin listelerinden Meclis'e giren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan büyük satış: Şimdiki aklım olsa Kılıçdaroğlu'nu desteklemezdim

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde 6’lı masanın büyük ortağı CHP’nin milletvekili listesinden Meclis’e giren ve sonrasında istifa edip Saadet Partisi’yle ortak grup kuran Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediğinden pişman olduğunu söyledi. CHP vekil listelerini dolduran 0,9 oy oranına sahip Davutoğlu, seçimin kaybedilmesini de üç ana sebebe bağladı.

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 20:35 Güncelleme 28 Aralık 2023, 20:42
CHP’nin listelerinden Meclis’e giren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan büyük satış: Şimdiki aklım olsa Kılıçdaroğlu’nu desteklemezdim

Kritik seçimlerin ardından muhalefet kanadında işler iyice sarpa sardı.

CHP listelerinden Meclis'e 10 milletvekili ile giren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan çok konuşulacak bir itiraf gelmişti.

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Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir yayında, CHP listelerinden seçime girmenin hata olduğunu söylemiş, Davutoğlu'nun bu sözleri muhalefette bomba etkisi yaratmıştı.

Davutoğlu hata olarak nitelediği seçimlerde CHP listelerinden 10 vekil Meclis'e sokmuştu.

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GAZETECİLERLE BULUŞTU
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul'da gazetecilerle bir araya geldi.

Davutoğlu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, yerel seçimler, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri ve terör gibi konularda konuştu.

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"ŞİMDİ OLSA KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEMEZDİM"
Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlere yönelik dikkat çeken açıklamalar yapan Davutoğlu, şimdi aynı durum olsa Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceğini söyledi.

Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'na Alevi ve Kürt bir cumhurbaşkanının Türkiye demokrasisi adına olumlu olacağı için destek verdiğini açıkladı.

SEÇİMLERİ KAYBETTİREN ÜÇ HATAYI SIRALADI
Seçimin neden kaybedildiği ile ilgili de konuşan Davutoğlu üç stratejik hatayı sıraladı.

Davutoğlu bu hataları terörle mücadelede ortak tavır alınmaması, Kılıçdaroğlu'nun seccadeye bilinçsiz de olsa basmış olması ve iktidarın bu iletişim kazasını lehine çevirmesi, Akşener'in masadan kalkması olarak sıraladı.

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GÖNLÜNDEKİ ADAYI AÇIKLADI
Davutoğlu ayrıca Cumhurbaşkanlığı için gönlündeki adayın Hikmet Çetin olduğunu da ilk kez söyledi.

Davutoğlu, Çetin'in hem Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin hem de muhafazakar seçmenin oy vereceği bir aday olacağını söyledi.

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