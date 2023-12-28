CHP’nin listelerinden Meclis’e giren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan büyük satış: Şimdiki aklım olsa Kılıçdaroğlu’nu desteklemezdim

Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir yayında, CHP listelerinden seçime girmenin hata olduğunu söylemiş, Davutoğlu'nun bu sözleri muhalefette bomba etkisi yaratmıştı.

CHP'yi koparan Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ilk Grup toplantısını yaptı! Ahmet Davutoğlu yine bildiğiniz gibi...

CHP listelerinden Meclis'e 10 milletvekili ile giren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 'ndan çok konuşulacak bir itiraf gelmişti.

Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'na Alevi ve Kürt bir cumhurbaşkanının Türkiye demokrasisi adına olumlu olacağı için destek verdiğini açıkladı.

"ŞİMDİ OLSA KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEMEZDİM" Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlere yönelik dikkat çeken açıklamalar yapan Davutoğlu, şimdi aynı durum olsa Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceğini söyledi.

Davutoğlu İsrail'in Gazze 'ye yönelik saldırıları, yerel seçimler, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri ve terör gibi konularda konuştu.

GAZETECİLERLE BULUŞTU Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu , İstanbul 'da gazetecilerle bir araya geldi.

SEÇİMLERİ KAYBETTİREN ÜÇ HATAYI SIRALADI

Seçimin neden kaybedildiği ile ilgili de konuşan Davutoğlu üç stratejik hatayı sıraladı.

Davutoğlu bu hataları terörle mücadelede ortak tavır alınmaması, Kılıçdaroğlu'nun seccadeye bilinçsiz de olsa basmış olması ve iktidarın bu iletişim kazasını lehine çevirmesi, Akşener'in masadan kalkması olarak sıraladı.

GÖNLÜNDEKİ ADAYI AÇIKLADI

Davutoğlu ayrıca Cumhurbaşkanlığı için gönlündeki adayın Hikmet Çetin olduğunu da ilk kez söyledi.

Davutoğlu, Çetin'in hem Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin hem de muhafazakar seçmenin oy vereceği bir aday olacağını söyledi.