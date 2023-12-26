SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Terörün siyasi ayağı DEM Parti ve CHP'ye tepki yağdı: "Siz DEM'lenirken biz şehit verdik"

Son dakika haberi! Türkiye, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada şehit olan 6 askerini son yolculuğuna uğurladı. Şehitler memleketlerinde toprağa verildi. Şehitlerin yakınları ise terörün siyasi ayağı DEM Parti ile aynı masada yer alan CHP'ye tepki gösterdi. Şehit Günay'ın memleketi Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi Çalışlar köyünde Türk bayrağının dalgalandığı eve, 'Siz DEM'lenirken biz şehit verdik' yazılı pankart asıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 15:52 Güncelleme 26 Aralık 2023, 16:05
Terörün siyasi ayağı DEM Parti ve CHP’ye tepki yağdı: Siz DEM’lenirken biz şehit verdik

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın cenazesi memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Ramazan Günay'ın (25) cenazesi, helallik alınmak üzere Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi Çalışlar Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Daha sonra mahalle meydanına götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşına yakınları sarılarak gözyaşı döktü.

Ağabeyinin asker üniformasını giyen Yasemin Günay, tabutun üstüne subay kılıcı bıraktı.

Şehit annesi Firdevs Günay, oğlunun tabutu başında, "Herkesi korudun kendin şehit düştün. İlk göz ağrım, bebeğim hiçbir zaman incitmedin beni. Hiç hatır kırmadın. Hakkım sana helal olsun. Sende hakkını helal et. Söyleyecek çok sözüm var. Allah bana dayanma gücü ve sabır versin." diyerek gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine katılanlar tekbir getirerek "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganı attı.

Törene, şehidin ailesi, yakınları, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, AK Parti Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Hakan Şeref Olgun, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TERÖRÜN SİYASİ AYAĞI DEM VE İŞBİRLİKÇİSİ CHP'YE TEPKİ

Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın cenazesinin defnedileceği köyde vatandaşlar tarafından asılan bir pankart teröre ve siyasi uzantılarına unutamayacakları bir mesaj verdi.



SİZ DEM'LENİRKEN BİZ ŞEHİT VERDİK

Şehit Günay'ın memleketi Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi Çalışlar köyündeki baba ocağında acılı bekleyiş sürerken, köy sakinleri bir eve pankart asarak hem acılarını hem de teröre olan tepkilerini dile getirdi. Türk bayrağının dalgalandığı eve, 'Siz DEM'lenirken biz Şehit verdik' yazılı pankart asıldı.

TÜRKİYE ŞEHİTLERİNİ UĞURLADI

Türkiye, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada şehit olan 6 askerini son yolculuğuna uğurluyor. Şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törende, şehitler Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, piyade sözleşmeli erler Çağatay Erenoğlu, Yasin Karaca ve Emre Taşkın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, şehitlerin öz geçmişleri okundu.

Şehitlere veda!

İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun okuduğu dua sonrası şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından helikoptere konularak Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü.

Havalimanındaki törenin ardından Günay'ın naaşı Afyonkarahisar'a, Serinkan'ın naaşı Denizli'ye, Yazıcı'nın naaşı Gümüşhane'ye, Erenoğlu'nun naaşı Sinop'a, Karaca'nın naaşı Tokat'a, Taşkın'ın naaşı Malatya'ya uğurlandı.

Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, vali yardımcıları, kurum amirleri, polis ve askerler katıldı.

ŞEHİT SERİNKAN DENİZLİ'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 32 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın cenazesi, memleketi Denizli'nin Tavas ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin 11. Komando Tugay Komutanlığındaki hastanenin morgundan alınan naaşı, Tavas ilçesi Yorga Mahallesi'ndeki ailesinin evine götürülerek helallik alındı.

Şehidin babası Ali, annesi Rabia, eşi Çilem, ağabeyi Hüseyin ve kız kardeşi Büşra Serinkan, taziyeleri kabul etti. Şehidin cenazesi Çarşı Camisi'nde İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun kıldırdığı namazın ardından askerlerin omzunda top arabasına taşındı.

Şehidin kız kardeşi Büşra Serinkan, ağabeyinin üniformasıyla törene katılırken, aile üyeleri de şehidin naaşına sarılarak gözyaşı döktü.

Bu sırada vatandaşlar tekbir getirdi, "Vatan canım sana feda", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Şehidim sen hakkını helal eyle bize" sloganları attı.

Kentte programları bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katılarak aileye başsağlığı dilediği cenaze töreninde Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ile kent protokolü de hazır bulundu.

Törenin ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Serinkan'ın cenazesi, ilçe mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi.

ŞEHİT ÇAĞATAY ERENOĞLU'NUN CENAZESİ MEMLEKETİ SİNOP'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun cenazesi memleketi Sinop'ta toprağa verildi.

Naaşı Hakkari'den uçakla Sinop'a getirilen 27 yaşındaki evli ve iki çocuk babası şehit Çağatay Erenoğlu için Boyabat ilçesinde Hükümet Konağı önünde cenaze töreni düzenlendi.

Burada İl Müftü Vekili Kamil Tuncel tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından askerlerin omzunda cenaze aracına taşınan şehidin naaşı Yeşilyurt köyündeki baba ocağına götürüldü.

Erenoğlu'nun cenazesi helallik alınmasının ardından aynı köydeki aile kabristanlığında defnedildi. Vali Mustafa Özarslan, defin sonrası şehidin babası Tuncay Erenoğlu'na Türk bayrağını teslim etti.

Cenazeye, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Özarslan, Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, kaymakam ve ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile STK yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

ŞEHİT YAZICI TOPRAĞA VERİLDİ
Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın cenazesi, memleketi Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Yazıcı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzunda Şiran Belediyesi yanındaki alana getirildi.

Burada öğle vakti düzenlenen törende, şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından cenaze namazı kılındı.

Şehit Yazıcı'nın cenazesi, ilçeye bağlı Telme köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

4 AYLIK HAMİLE EŞİ GÖZYAŞI DÖKTÜ
Şehidin tabutuna sarılan 4 aylık hamile eşi Seda Yazıcı, gözyaşı döktü. Tören sonunda Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, şehidin eşi ve annesine Türk bayrağını teslim etti.

Öte yandan törene katılan bazı kişiler, üzerindeki "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener" yazısını yırttıkları çelengi alan dışına çıkarttı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, şehit oldu. Yazıcı'nın naaşı, dün Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketi Gümüşhane'ye getirildi. Şehit Yazıcı için Şiran ilçe merkezindeki pazar yerinde tören düzenledi. Törende, şehidin 4 aylık hamile eşi Seda Yazıcı, şehidin annesi Miyase Yazıcı ile kardeşleri, gözyaşlarına boğuldu. Cenazede Seda Yazıcı, şehit eşinin Türk bayrağına sarılı tabutu okşayarak gözyaşı döküp, "Kızım sensiz büyüyecek, seni göremeyecek. Bak kızını getirdim sana diyorum, kalkmıyorsun" diyerek ağıt yaktı. Şehidin annesi Miyase Yazıcı da oğlunun tabutuna sarıldı.

Törene şehidinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Amasya Valisi Çetin Doruk, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Av. Celalettin Köse, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tören öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gönderdiği çelengin üzerindeki yazınını ise sökülüp yere atıldığı görüldü.

Kalp krizi geçiren babası Salih Yazıcı'yı 2005 yılında kaybeden, 11 kardeş olup, 4 ay önce Seda Yazıcı ile evlendiği öğrenilen şehit Yazıcı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Telme köyünde toprağa verildi.

ŞEHİT KARACA'NIN CENAZESİ, TOKAT'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Tokat'ın Almus ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Yasin Karacanın son görüntüleri ortaya çıktı: Kızılelmaya kadar devam komutanım | Ortaokulda şehit olan bir askeri canlandırdığı ortaya çıktı

Almus Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Karaca'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarını tarafından Ormandibi köyü meydanına getirildi.

Burada düzenlenen törende öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Esat Yapıcı tarafından öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası şehit Karaca'nın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye şehidin babası Ahmet, annesi Zahide Karaca ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48. Piyade Alay Komutanı Albay Salih Çetintürk, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük ile vatandaşlar katıldı.

ŞEHİT TAŞKIN'IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Irak'ın kuzeyinde terör örgütünce yapılan saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenazesi memleketi Malatya'da toprağa verildi.

Şehit cenazesinde CHP'ye tepki!



Şehit Emre Taşkın'ın (22) cenazesi, Şehir Mezarlığı'ndaki işlemlerinin ardından helallik alınmak üzere merkez Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Daha sonra Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'na götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında katafalka konuldu.

Şehidin yakınları bu sırada tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Taşkın'ın babası Engin, annesi Ümmühan, kardeşleri ile yakınları törende gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından bir süre omuzlarda taşınan Taşkın'ın naaşı, şehitlikte toprağa verildi.

Cenaze törenine katılanlar tekbir getirerek "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Güçlükle ayakta duran şehidin annesi Ümmühan Taşkın, duygusal anlar yaşadı.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İhsan Koca, AK Parti Bingöl milletvekilleri Fevzi Berdibek ve Zeki Korkutata, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, diğer ilgililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin kardeşi Yunus Taşkın'ın da Şırnak'ta uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Cenaze töreni öncesi, alanda bulunan CHP çelengine bazı vatandaşlarca zarar verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 22 Aralık'ta bölücü terör örgütünün saldırısı ve ardından sağlanan temasta 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını duyurmuştu.

Bakanlık, yaralılardan 3'ünün de kaldırıldıkları hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadığını açıklamıştı.

Türkiye Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerini ebediyete uğurladı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Terörün siyasi ayağı DEM Parti ve CHP’ye tepki yağdı: Siz DEM’lenirken biz şehit verdik
Son dakika: Yılın son Kabinesi yarın toplanacak! İşte masadaki konular! Asgari ücret, terörle mücadele, İsrail’in Gazze’deki zulmü, İsveç...
‘Mevlevilik Yolunda 18 Hizmet’
SON DAKİKA