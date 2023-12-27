Özgür Özel’in teröre karşı bildiriye imza atmaması Kemal Kılıçdaroğlu’nu bile rahatsız etti!

Son çırpınışlarını yaşayan terör örgütü PKK Irak'ın kuzeyindeki üslerimize alçak saldırılar gerçekleştirerek 12 askerimizi şehit etti.
Devlet ve millet teröre karşı tek yürek oldu. TBMM'de AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, PKK'ya karşı ortak bildiri yayımlarken CHP ve PKK'nın siyasi ayağı DEM bildiriye imza atmadı.
ÖZGÜR ÖZEL TEPKİ ÇEKTİ
PKK'nın siyasi ayağının yanında yer alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel büyük tepki çekti. Karar sonrası şehit cenazelerinde CHP çelengleri parçalandı. "Özgür dışarı" sloganlarıyla CHP Genel Başkanı Özel alanlardan kovuldu.
Özel şehit yakınlarını provokasyon yapmakla suçlarken CHP içinde vekiller rahatsızlık bildirdi.
130 Milletvekili bulunan CHP'nin 100 milletvekilinin durumdan memnun olmadığı ve Özgür Özel'e tepkili olduğu öğrenildi. Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da seçimleri kaybetme korkusuyla durumdan yırtmak için manevra yapmaya çalıştığı iddia edili.