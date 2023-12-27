Özgür Özel’in teröre karşı bildiriye imza atmaması Kemal Kılıçdaroğlu’nu bile rahatsız etti!

Son çırpınışlarını yaşayan terör örgütü PKK Irak'ın kuzeyindeki üslerimize alçak saldırılar gerçekleştirerek 12 askerimizi şehit etti. Devlet ve millet teröre karşı tek yürek oldu. TBMM'de AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, PKK'ya karşı ortak bildiri yayımlarken CHP ve PKK'nın siyasi ayağı DEM bildiriye imza atmadı. CHPnin kirli terör geçmişi! Siyasi ayak HDP/DEM ile ortaklık Kemal Kılıçdaroğlu ile başladı Özgür Özel ile zirveye çıktı: Parti tarihinde kara bir leke ÖZGÜR ÖZEL TEPKİ ÇEKTİ

PKK'nın siyasi ayağının yanında yer alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel büyük tepki çekti. Karar sonrası şehit cenazelerinde CHP çelengleri parçalandı. "Özgür dışarı" sloganlarıyla CHP Genel Başkanı Özel alanlardan kovuldu. Özel şehit yakınlarını provokasyon yapmakla suçlarken CHP içinde vekiller rahatsızlık bildirdi.

130 Milletvekili bulunan CHP'nin 100 milletvekilinin durumdan memnun olmadığı ve Özgür Özel'e tepkili olduğu öğrenildi. Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da seçimleri kaybetme korkusuyla durumdan yırtmak için manevra yapmaya çalıştığı iddia edili.

KEMAL KILIÇDAROĞLU BİLE RAHATSIZ OLDU

Özel'in aldığı karardan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bile rahatsız oldu. Bildiriye imza atılmaması Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etti CHP'li vekillerin "Bildiriyi imzalamamız gerekiyordu" görüşünü dillendirirken, Kılıçdaroğlu'nun da, partinin kararından rahatsız olduğu belirtiliyor. Milliyet'in aktardığına göre Kılıçdaroğlu'na yakın isimler "Kemal Bey bildiriye imza atılmamasından dolayı rahatsız. İmza atılması gerektiğini söylüyor." diye konuştu.