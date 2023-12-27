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Özgür Özel'in teröre karşı bildiriye imza atmaması Kemal Kılıçdaroğlu'nu bile rahatsız etti!

Terör örgütü PKK Irak'ın kuzeyinde 12 askerimizi şehit etti. Meclis'te AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ortak bildiriye imza atarak teröre karşı dururken CHP ise PKK'nın siyasi kanadı DEM ile saf tutarak bildiriye imza atmadı. Özgür Özel'in aldığı karar parti için rahatsızlık yarattı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da durumdan memnun olmadığı ve "Bildiriyi imzalamamız gerekiyordu" görüşünü dillendirdiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 09:57 Güncelleme 27 Aralık 2023, 10:24
Özgür Özel’in teröre karşı bildiriye imza atmaması Kemal Kılıçdaroğlu’nu bile rahatsız etti!

Son çırpınışlarını yaşayan terör örgütü PKK Irak'ın kuzeyindeki üslerimize alçak saldırılar gerçekleştirerek 12 askerimizi şehit etti.

Devlet ve millet teröre karşı tek yürek oldu. TBMM'de AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, PKK'ya karşı ortak bildiri yayımlarken CHP ve PKK'nın siyasi ayağı DEM bildiriye imza atmadı.

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ÖZGÜR ÖZEL TEPKİ ÇEKTİ
PKK'nın siyasi ayağının yanında yer alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel büyük tepki çekti. Karar sonrası şehit cenazelerinde CHP çelengleri parçalandı. "Özgür dışarı" sloganlarıyla CHP Genel Başkanı Özel alanlardan kovuldu.

Özel şehit yakınlarını provokasyon yapmakla suçlarken CHP içinde vekiller rahatsızlık bildirdi.


130 Milletvekili bulunan CHP'nin 100 milletvekilinin durumdan memnun olmadığı ve Özgür Özel'e tepkili olduğu öğrenildi. Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da seçimleri kaybetme korkusuyla durumdan yırtmak için manevra yapmaya çalıştığı iddia edili.

KEMAL KILIÇDAROĞLU BİLE RAHATSIZ OLDU
Özel'in aldığı karardan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bile rahatsız oldu.

Bildiriye imza atılmaması Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etti

CHP'li vekillerin "Bildiriyi imzalamamız gerekiyordu" görüşünü dillendirirken, Kılıçdaroğlu'nun da, partinin kararından rahatsız olduğu belirtiliyor.

Milliyet'in aktardığına göre Kılıçdaroğlu'na yakın isimler "Kemal Bey bildiriye imza atılmamasından dolayı rahatsız. İmza atılması gerektiğini söylüyor." diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU DA HDP İLE YOL YÜRÜMÜŞTÜ
Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yol yürüdüğü, adaylık sürecinde Kandil'den gelen destek açıklamaları ve Irak Suriye tezkeresine karşı çıktığı hafızalardaki yerini koruyor. Geçmişinde HDP ile yol yürüyen Kılıçdaroğlu'nun bile teröre karşı ortak bildiriye imza atılmamasından rahatsız olması Özgür Özel'in düştüğü durumu gösteriyor.

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