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Şehit Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan'dan CHP'yi DEM'leyen Özgür Özel'e tepki: Kendilerini Kandil'e verdiler

Irak’ın kuzeyinde PKK’lı hainlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen 12 kahramanımızdan biri Sözleşmeli Piyade Er Kemal Aslan’dı. Oğlunun şehit haberini alan acılı baba Mehmet Aslan, sosyal medya hesabından “Ne mutlu bana oğlum şehit oldu” paylaşımı yapınca önce lağım çukuru Ekşi Sözlük’te alçakların hedefi oldu. Baba Aslan’ın “Demirtaş’a selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum” sözleri ise CHP’nin trolü Can Ataklı’yı rahatsız etti. Ataklı, "Kimsin ulan sen!" şeklinde rezil sözler söyledi. Onurlu duruşuyla Türkiye’nin konuştuğu acılı baba Mehmet Aslan, hem Özgür Özel’e hem de Can Ataklı’ya sert ifadeler kullandı. Baba Aslan “Yine söylüyorum, kime selam söylemişlerse ben hakkımı helal etmiyorum, etmeyeceğim. O ne demek ya, Selahattin Demirtaş'a, Kavala'ya bilmem kime selam söylüyorum diyor ve ondan sonra şehidin cenazesine gidiyor. Böyle bir şey olmaz. Kendilerini Kandil'e verdiler” dedi.

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Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 15:56 Güncelleme 26 Aralık 2023, 16:39
Şehit Kemal Aslan’ın babası Mehmet Aslan’dan CHP’yi DEM’leyen Özgür Özel’e tepki: Kendilerini Kandil’e verdiler

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada piyade sözleşmeli er Kemal Aslan (22) şehit düştü. Şehit Aslan pazar günü Elazığ'da düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin acılı babası Mehmet Aslan'ın dirayetli duruşu ise gurur ve hüznü bir arada yaşattı.

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Bilindiği üzere oğlunun şehadet haberini alan Mehmet Arslan, "Ne mutlu bana oğlum şehit oldu" demiş, lağım çukuru Ekşi Sözlük'te acılı babaya alçakça ifadeler kullanılmıştı.

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Cenaze namazı sonrasında "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum" diyerek tepkisini gösteren Mehmet Aslan'a, CHP trolü Can Ataklı da "Kimsin lan kimsin! Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" şeklinde skandal sözler kullanmıştı.

Oğlunun askeri parkasını biran olsun üzerinden çıkarmayan acılı baba Mehmet Aslan, hem CHP'ye hem de Can Ataklı'ya sert tepki gösterdi.


''ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN''
Şehit babası Mehmet Aslan, ''Allah, devletimize milletimize zeval vermesin. Mevla verirken sevindirdi, alırken sevindirdi. Şeref duyduk, onur duyduk, gurur duyduk. Allah, beni şehit babası yaptı daha bundan iyisi olmaz, ne mutlu bana. Coğrafyamız sıkıntılı bir coğrafya, temennim son şehit benim olur. Umuyorum ki öyle olur ama coğrafyamız öyle değil, şiddet bitmiyor. Allah, onları kahrı perişan eylesin. Allah, tüm şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin, bizi de onlara komşu eylesin. Bir ağaç diktiğinde dalını kırdıkları zaman ofluyosun, evladımız gitmiş, ciğerimiz gitmiş kolay değil. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Yüreğimiz kanıyor ama metanetimizi koruyoruz. Allah, devletimize zeval vermesin onlar iyi ki var. Onlar olmasa biz burada rahat rahat uyuyamayız. Vatan sağ olsun. Allah, kimsenin evine ciğer acısı düşürmesin. Söylenecek çok laflar vardı ama söyleyemiyoruz. O anda içimizden gelen, hazırlanmış bir şey da yoktu. Allah, bütün ekipleriyle her türlü maddi ve manevi yanımızda iyi ki devletimiz var. Ben yine tekrarlıyorum ve her zaman da tekrarlayacağım. Allah, vatan düşmanlarına fırsat vermesin."

"KENDİLERİNİ KANDİL'E VERDİLER!"
"Selahattin Demirtaş, Osman Kavala'ya, Can Atalay gibi destekçileri var ve şehitlerin yanında durmadılar. Kendilerini Kandil'e verdiler. Biz de ondan dolayı üzülüyoruz. Bizim yanımızda olsalardı daha iyi olmaz mıydı. Bizim evlatlarımızın onların evlatları olması lazımdı. Onların evlatlarına bir şey gelse emin olun ki biz üzüleceğiz ama giden bizim ciğerimizdir.

Neden selam söylüyorlar, selamlarını istemiyoruz. Yine söylüyorum, kime selam söylemişlerse ben hakkımı helal etmiyorum, etmeyeceğim. O ne demek ya, Selahattin Demirtaş'a, Kavala'ya bilmem kime selam söylüyorum diyor ve ondan sonra şehidin cenazesine gidiyor. Böyle bir şey olmaz. Ben kabullenemiyorum, zoruma gidiyor" şeklinde konuştu.

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