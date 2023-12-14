İmamoğlu'ndan "israf" şov: Yine reklam peşinde | CHP'li İBB'de milyonluk yolsuzluk, israf, vurgun ve yalan vaatler...

İBB'nin "İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik" sloganının olduğu reklamı İstanbul 'un en pahalı açık hava reklam mecralarındaki kulede yayımlaması, ilginç bir ironi ortaya çıkarırken sosyal medyada ise alay konusu oldu.

İMAMOĞLU'NA İSRAF TEPKİSİ: MİLLETLE DALGA GEÇMEK DENİYOR Bir sosyal medya kullancısı İmaoğlu'nun İBB'nin "İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik" sloganının olduğu reklama tepkis göstererek, "Buna da milletle dalga geçmek deniyor. Yazıklar olsun. O yol kenarlarında heba olacak tuzlar bile israf" ifadelerini kullandı.

"HAZIR İSRAF BİTTİ BİRAZ DA BİZ Mİ YÜZ BİNLERCE LİRAYI İSRAF EDELİM DEDİNİZ"

Bir sosyal medya kullancısı ise İmamoğluna, şu sözlerle tepki gösterdi; "İsrafı İstanbul'un en yoğun lokasyonda bulunan Avm ekranlarına ilan vererek mi bitirdiniz sayın ibb? Veya hazır israf bitti biraz da biz mi yüz binlerce lirayı israf edelim dediniz? "



İşte İmaoğlu'nun hizmet etmek yerine ettiği israflardan bazıları...

İBB iştiraki İSKİ'de 2022'de yapılan 220 milyon 166 bin TL'lik "açık ihale" usulü ihaleler iptal edilerek, "pazarlık usulü"ne çevrildi. Bu şekilde yapılan ihalelere 3 milyon 170 bin lira fazladan ödendi. İSKİ'deki skandallar bununla da bitmek bilmedi.

İhale edilen işlerin alt yükleniciler eliyle gördürülmesi nedeniyle de İSKİ kasasından 6 milyon 806 bin TL fazladan para çıktı.

PAZARLIK USULÜ İHALELERLE VURGUN

CHP'li İBB'nin iştirakı olan İSKİ'de 2022'de yapılan toplam bedeli 220 milyon 166 bin TL'yi bulan ihalelerde "açık ihale" usulü, kanuna uygun olmayan gerekçelerle terk edilerek ilan yapılmadan sadece belediyenin davet ettiği firmaların katılabildiği "pazarlık usulü" ihalelere çevrildi. 2022 yılı için hazırlanan İBB Denetim Komisyon Raporu'nda yer alan rakamlara göre yapılan 15 adet "pazarlık usulü" ihale ile İSKİ kasasından fazladan 3 milyon 170 bin lira çıktı.

KASADAN FAZLADAN 3 MİLYON 170 BİN LİRA ÇIKTI

4734 sayılı Kanunun 19. Maddesi kapsamında gerçekleştirilen 20.06.2022 tarih ve 2022/452585 ihale kayıt numaralı 22 milyon 965 bin 496 TL + KDV yaklaşık maliyetli "Ömerli İAT Dağıtım Merkezi Orta Gerilim (36 kV) SF6 Gaz İzoleli Modüler Hücre Temini ve Montaj İşi" ihalesi, ihale komisyonunda yer alan uzman üyelerin yaklaşık maliyetin güncelliğini kaybettiği, işin aciliyeti ve herhangi bir araştırma yapılmadan tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu değerlendirmesinin yapıldığı yönündeki şerhlerine rağmen tüm teklifler yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle iptal edildi.