İmamoğlu'ndan "israf" şov: Yine reklam peşinde | CHP'li İBB'de milyonluk yolsuzluk, israf, vurgun ve yalan vaatler...

Göreve geldiği 2019 yılından bu yana İstanbul'un sorunlarını çözmek yerine işleyen sistemi de bozan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'de yolsuzluk ve israf skandalları da bitmek bilmiyor.
Göreve geldiği 2019 yılından bu yana İstanbul'un sorunlarını çözmek yerine işleyen sistemi de bozan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'de yolsuzluk ve israf skandalları da bitmek bilmiyor.
Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı seçilmeden önce diline doladığı 'israfı bitireceğiz' algısını işlerken seçimden sonra İstanbul'un kaynaklarını çarçur etti.
Seçim döneminde sürekli olarak "israf" yapıldığını iddia eden İmamoğlu yönetimindeki İBB'de milyonlarca liralık israflar yapılırken, yine bazı usulsüzlüklerle milyonluk vurgunlar da yapıldı.
YEREL SEÇİM YAKLAŞTI: REKLAM ŞOVA HIZ VERDİ
Yerel seçime 4 aydan kısa bir süre kala İmamoğlu reklam şovlarına adeta hız verdi.
"İSRAFI BİTİRDİK, HİZMETİ GETİRDİK" SLOGANI ALAY KONUSU OLDU
İBB'nin "İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik" sloganının olduğu reklamı İstanbul'un en pahalı açık hava reklam mecralarındaki kulede yayımlaması, ilginç bir ironi ortaya çıkarırken sosyal medyada ise alay konusu oldu.
İMAMOĞLU'NA İSRAF TEPKİSİ: MİLLETLE DALGA GEÇMEK DENİYOR
Bir sosyal medya kullancısı İmaoğlu'nun İBB'nin "İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik" sloganının olduğu reklama tepkis göstererek, "Buna da milletle dalga geçmek deniyor. Yazıklar olsun. O yol kenarlarında heba olacak tuzlar bile israf" ifadelerini kullandı.
"HAZIR İSRAF BİTTİ BİRAZ DA BİZ Mİ YÜZ BİNLERCE LİRAYI İSRAF EDELİM DEDİNİZ"
Bir sosyal medya kullancısı ise İmamoğluna, şu sözlerle tepki gösterdi; "İsrafı İstanbul'un en yoğun lokasyonda bulunan Avm ekranlarına ilan vererek mi bitirdiniz sayın ibb? Veya hazır israf bitti biraz da biz mi yüz binlerce lirayı israf edelim dediniz? "
İşte İmaoğlu'nun hizmet etmek yerine ettiği israflardan bazıları...
İBB iştiraki İSKİ'de 2022'de yapılan 220 milyon 166 bin TL'lik "açık ihale" usulü ihaleler iptal edilerek, "pazarlık usulü"ne çevrildi. Bu şekilde yapılan ihalelere 3 milyon 170 bin lira fazladan ödendi. İSKİ'deki skandallar bununla da bitmek bilmedi.
İhale edilen işlerin alt yükleniciler eliyle gördürülmesi nedeniyle de İSKİ kasasından 6 milyon 806 bin TL fazladan para çıktı.
PAZARLIK USULÜ İHALELERLE VURGUN
CHP'li İBB'nin iştirakı olan İSKİ'de 2022'de yapılan toplam bedeli 220 milyon 166 bin TL'yi bulan ihalelerde "açık ihale" usulü, kanuna uygun olmayan gerekçelerle terk edilerek ilan yapılmadan sadece belediyenin davet ettiği firmaların katılabildiği "pazarlık usulü" ihalelere çevrildi. 2022 yılı için hazırlanan İBB Denetim Komisyon Raporu'nda yer alan rakamlara göre yapılan 15 adet "pazarlık usulü" ihale ile İSKİ kasasından fazladan 3 milyon 170 bin lira çıktı.
KASADAN FAZLADAN 3 MİLYON 170 BİN LİRA ÇIKTI
4734 sayılı Kanunun 19. Maddesi kapsamında gerçekleştirilen 20.06.2022 tarih ve 2022/452585 ihale kayıt numaralı 22 milyon 965 bin 496 TL + KDV yaklaşık maliyetli "Ömerli İAT Dağıtım Merkezi Orta Gerilim (36 kV) SF6 Gaz İzoleli Modüler Hücre Temini ve Montaj İşi" ihalesi, ihale komisyonunda yer alan uzman üyelerin yaklaşık maliyetin güncelliğini kaybettiği, işin aciliyeti ve herhangi bir araştırma yapılmadan tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu değerlendirmesinin yapıldığı yönündeki şerhlerine rağmen tüm teklifler yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle iptal edildi.
Bu ihalede en avantajlı teklifin 23 milyon 900 bin TL+KDV olarak yapıldığı raporlarda yer alırken, daha sonra aynı işin 2020'den itibaren önem ve aciliyet arz etmesi gerekçesiyle 4734 sayılı Kanunun 21/B maddesi kapsamında 21.11.2022 tarih, 2022/1231252 İKN ile kapsamına 400 bin TL+KDV bedelli iş kalemi de eklenerek yeniden ihale edilmiş ve 27 milyon 470 bin TL+KDV bedelle ihalenin sonuçlandığı görüldü.
Denetim raporunda yeni eklenen iş kalemi çıkarılarak yapılan hesaplamada ilk ihalede, komisyon üyelerinin şerhlerinin dikkate alınmamasının belediyeye olan fazladan ödeme maliyetinin 3 milyon 170 bin TL+KDV olduğu tespit edildi.
REKABET ŞARTI OLUŞTURULMADI 6 MİLYON 806 BİN TL FAZLADAN ÖDENDİ
İSKİ'deki skandallar bununla da bitmek bilmedi. İhale edilen işlerin alt yükleniciler eliyle gördürülmesi nedeniyle de İSKİ kasasından 6 milyon 806 bin TL fazladan para çıktı.
Tedarik edilen mal ve hizmetlere ilişkin olarak ihale bedelleri, alt yüklenici bilgileri ve alt yüklenici ihale bedellerine ilişkin bilgilerin yer aldığı tabloda ödenen fazla tutarlar tek tek ortaya döküldü.
Yapılan incelemede, ihalelere katılımın zorlaştırılarak rekabet şartlarının oluşturulmaması ve buna bağlı olarak işin tamamına yakınının alt yükleniciler eliyle gördürülmesi nedeniyle tedarik edilen mal ve hizmetlerin gerçek piyasa değerlerinden daha yüksek fiyatlara ihale edildiği, özetle bu yolla 79.196.660,90 TL+KDV bedelle piyasadan tedarik edilebilecek söz konusu mal ve hizmetlerin 72.390.000,00+KDV bedelle ihale edildiği tespit edildi.
Böylece doğrudan hizmeti veren firmalardan teklif alınmaması nedeniyle bu hizmetler için 6.806.660,90 TL+KDV daha fazla ödeme yapıldığı 2022 İBB Denetim Komisyon Raporu'nda yer aldı.
3 YILDA BORCU 39 KAT ARTTI
2019 sonu itibarıyla dış mali borcu bulunmayan ve sadece 350 milyon TL iç mali borcu bulunan İSKİ'nin toplam borcu 2022'de yüzde 160,03 oranında artarak 13 milyar 756 milyon 867 bin TL'ye yükseldi.
1 Ağustos 2022 onay belgesi tarihli İSKİ moral etkinliği için kurumun kasasından 3 milyon 168 bin TL+KDV bedelin çıktığı da raporda yer aldı.
MORAL ETKİNLİĞİNE 3 MİLYON 168 BİN TL
"Kurumumuz Personeline Ve Ailesine Yönelik Düzenlediğimiz; Moral, Motivasyon, Tanıtım Ve Küresel Isınma Kapsamında Bilinçli Su Tüketimi Ve Çevreyi Koruma Konulu Farkındalık Yaratma Ve Bilinçlendirme Etkinliği Hizmeti Alımı" işinin 3 milyon 168 bin TL+KDV bedelle Tema Ses Işık ve Görüntü Tekn. Ltd. Şti. uhdesinde gerçekleştiği de raporda yer alırken, 3 bin kişi için yapılan söz konusu organizasyonun kişi başı maliyetinin 1.056,00 TL+KDV olduğu tespit edildi.
Söz konusu organizasyonla ilgili olarak "4734 sayılı Kanunun 22/D maddesi; "Büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde bulunan idarelerin on beş milyar, diğer idarelerin beş milyar Türk Lirasını aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar" şeklinde tanımlanmış olup, söz konusu alımın kanun kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı kanaatine varılmıştır." ifadeleri raporda kendisine yer buldu.
ÇİKOLATAYA 1 MİLYON 680 BİN TL
22 Nisan 2022 onay belgesi tarihli "Madlen Çikolata Alımı" işi için ise 1 milyon 680 bin TL+KDV bedelle ihale yapıldığı ve Detay Gıda San. Ve Tic. A.Ş.'nin bu ihaleyi kazandığı ve böylece "çikolata" için İSKİ'nin kasasından 1 milyon 680 bin TL'den fazla bir tutarın çıktığı tespit edildi.
3,5 YILDA 35 YILLIK BORÇ! İETT VE İSKİ'DE GELİRDEN ÇOK GİDER!
Öte yandan İBB Meclisi nisan ayı toplantısının birinci oturumu, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Meclis'te, 2022 Yılı Denetim Raporunu meclise sunmak için söz alan Denetim Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İBB'nin, 2022 yılında 58 milyar 941 milyon lira gelir elde ettiğini, 64 milyar 314 milyon lira gider yapığını söylemişti.
İETT'nin 2022 yılında 6 milyar 710 milyon lira gelir elde ettiğini, 8 milyar 930 milyon lira gider yaptığını ifade eden Kaynar, İSKİ'nin 2022 yılında 12 milyar 809 milyon lira gelir elde ettiğini, 17 milyar 446 milyon lira gider yaptığını belirtti.
İSKİ ve İETT de dahil edildiğinde İBB'nin 2022 yılında toplam harcamasının 91 milyar lira olduğunu anlatan Kaynar, 2022 yılı bütçesinde merkezi idareden İBB'ye 50 milyar 750 milyon lira geldiğini ifade etti.
"3,5 YILDA, 35 YILDA YAPILAN BORÇTAN DAHA FAZLA BORÇ YAPILMIŞTIR"
İBB'nin borç miktarıyla ilgili Kaynar, şöyle konlmuştu:
"Ekrem Bey göreve geldiğinde toplam borç 28 milyar lira iken, belediyenin Haziran 2019'da 28 milyar lira olan borcu 31 Aralık 2019 tarihinde 30 milyar 858 milyon liraya, 31 Aralık 2020 tarihinde 43 milyar 402 milyon liraya, 31 Aralık 2021 tarihinde 57 milyar 602 milyon liraya, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 82 milyar 75 milyon liraya yükselmiştir.
Büyükşehir Belediyesinin kurulduğu 1984 yılından 2019 yılı haziran ayına kadar 35 yılda belediyenin toplam borcu 28 milyar lira olarak birikmişken Ekrem İmamoğlu'nun başkan seçildiği 2019 yılı Haziran ayından 2022 yılı sonuna kadar 3,5 yıllık dönemde da 54 milyar lira daha ilave borç yapılarak 82 milyar liraya çıkmıştır. Yani 3,5 yılda, 35 yılda yapılan borçtan daha fazla borç yapılmıştır. Borç, İBB'nin bir kaderi oldu ve aritmetik olarak artıyor. Muhtemelen 2023 sonunda 150 milyar liraya çıkacak gibi gözüküyor."
Ortaya çıkan rakamlara göre İBB 3 yılda 849 milyon lirayı sadece reklam ve organizasyonlara ayırdı.
Peki İstanbul'un kaynakları nasıl hiç edildi. İBB'nin israf bütçesi A Haber ekranlarında kalem kalem aktardı.
KENTSEL DÖNÜŞÜME AYRILAN BÜTÇE
2020 İBB BÜTÇESİ: 256 MİLYON TL
2021 İBB BÜTÇESİ: 257 MİLYON TL
2022 İBB BÜTÇESİ: 492 MİLYON TL
Bütçe her geçen yıl arttırılsa da faaliyetler azaldı.
REKLAM VE ORGANİZASYON BÜTÇESİ
Genellikle Ekrem İmamoğu'nun PR'ı için kullanıldığı bilinen reklam ve organizasyonlara 849 MİLYON TL'lik bütçe ayrıldı.
KENTSEL DÖNÜŞÜM REKLAM'A AYNI PARA
Ortaya çıkan rakamlar Kentsel Dönüşüm ve reklam bütçelerinin birbirine yakın olduğunu gösterdi.
İBB tarafından geçtiğimiz aylarda tepki çeken doğaçlama dans festivali gerçekleştirilmişti. Sdece o organizasyona 215 bin TL ödendi.
YAPILAN FAALİYETLERİN ÜZERİNE Mİ YATILIYOR?
İBB 2017 yılında bir tweet paylaştı. İstanbul'daki 220 okula spor salonu yapıldığının müjdesi verilmişti.
2022 yılına geldiğimizde Ekrem İmamoğlu bir paylaşım yaptı. Spor tesislerimizin sayısı artıyor denmiş 14 ilçede 35 okula daha spor salonu yapıldığı söylenmiş altındaki videoyua baktığımızda İlker Öztürk bir açıklama yapmış sayının 220'ye çıkarmış olduğu vaziyette olduğunu söylemiş.
2017'ya baktığımızda bu sayı 220 okul olarak belirtilmişken 2022'ye baktığımızda da 220'ye çıkarmış vaziyetteyiz denmesi akıllara yapılan faaliyetlerin üzerinde mi yatılıyor sorusunu getiriyor.
İBB İSRAF BÜTÇESİ
Danışmanlık hizmeti: 3.474.000.000 TL + KDV
Yurt dışı uçak bileti: 4.505.500.000 TL + KDV
Yurt içi uçak bileti: 120.900.500 TL + KDV
Konaklama hizmeti: 1.193.600.00 TL + KDV
Yemek + Kokteyl: 2.573.000.000 TL + KDV
TOPLAM İSRAF: 11.866.900.000
İBB'nin bütçesinde ayrılan paraları yemek, kokteyl, konaklama hizmeti, uçak biletleri ve danışmanlık hizmetlerine ayrılan bu sayının çok fazla olması da İBB'de israf sorununu gözler önüne sermişti.
CHP'li İBB'nin göreve başladığı günden bu yana İstanbul'un en büyük dertlerinden biri de toplu taşıma hatları oldu. Sürekli olarak bozulan İETT otobüsleri ve metrobüsler, arıza yapan metro ve tramvay hatları vatandaşı canından bezdirdi. Bakımsızlık nedeniyle birçok kaza da yaşanırken, bu kazalarda can kayıpları ve yaralanmalar da meydana geldi. Tüm bunlara rağmen, CHP'li İBB toplu taşıma aracı bakımları konusundaki ihaleyi yine yandaşı Özgür Karabat'a verdi.
YANDAŞA VERİLEN İHALELER TOPLU TAŞIMAYI BİTİRDİ
CHP'li İBB yönetiminin 2019, 2020 ve 2021 yıllarında İETT tarafından yapılan otobüs alım, bakım ve onarım ihalelerini tek firma olarak CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verdi.
3 YILDA 2 MİLYARLIK İHALE
İEET nin yaptığı ihalelerde, hukuka uygun olmayan gerekçeler yazılarak açık ihale yönteminin terk edilip, "pazarlık usulü" ile ihaleye çıkan yönetim, otobüslerin bakım ihalelerinde dahi otobüs firmasını 'yetersiz' bularak ihaleden çıkarttı
3 yılda yapılan bakım ihalelerinden toplam 2 milyar 114 milyon liralık 15 ihale, CHP milletvekilinin mali müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verildi.
İhalelerin Karabat'ın mali müşaviri olduğu firmaya verilmesinin ardından İstanbul toplu taşıma sistemi alarm vermeye başladı. Her gün onlarca metrobüs ve otobüs aracı yanma, kaza ve yolda kalma olaylarıyla gündeme geldi.
İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme ve Araştırma Komisyonu Raporu'nda 177 otobüsün hurdaya çıktığı, bakım ve onarımı yapılan 638 araçtan 378'inin sadece 1 ayda arıza sebebiyle garaja döndüğü tespit edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, İBB yönetiminin ise yolda kalan, bozulan araçları yoldan çekmek için sadece 2022 yılında yaklaşık 11 milyon TL ödediği ortaya çıktı.
2 MİLYARLIK İHALE
CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 14 ihale aldığı ve söz konusu ihalenin yaklaşık bedelinin 2 milyar TL olduğu görülmüştü.
KARABAT, SEÇİMDEN SONRA ŞİRKETİN MALİ MÜŞAVİRİ OLDU
Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmeden önce Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin mali müşavirinin Sema Yay olduğu öğrenilirken, Ekrem İmamoğlu'nun, 23 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Özgür Karabat şirketin mali müşaviri olduğu bildirildi.
Ticaret Sicil Gazetesi'nin; 25 Eylül 2020 tarihli sayısında Özgür Karabat'ın Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin mali müşaviri olduğu açıkça gözüküyor.Ticaret Sicil Gazetesi'nin; 18 Aralık 2020 tarihli sayısında Özgür Karabat'ın Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin mali müşaviri olduğu gözüküyor. Şirketin sermaye artımının Özgür Karabat'ın raporuyla tespit edildiğine dikkat çekiliyor.
İŞTE O 14 İHALE
Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Ekrem İmamoğlu döneminde 20 Eylül 2019-16 Haziran 2021 tarihleri arasında 14 ayrı ihale aldığı bildirildi.
Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde aldığı ihalelerin tarihleri şöyle:
20 Eylül 2019- 531 Adet Otokar Kent 290LF Model Otobüsün Bakımı, Arıza ve Hasar Onarımı, Servise Hazırlanması, Yol Yardımı ve Garaj İşletimi) (Pazarlık Usulü İhale)
23 Eylül 2019- 385 Adet Citaro Solo Otobüsün Bakımı, Arıza ve Hasar Onarımı, Servise Hazırlanması (Pazarlık Usulü İhale)
20 Kasım 2019- 24.258.000 Kilometre Otobüs, Bakım ve Onarımı (Açık İhale)
21 Kasım 2019- 23.427.00 Kilometre Otobüs Bakım Onarımı (Açık İhale)
27 Aralık 2019- 2.639.000 Kilometre 139 Adet Karsan 74 Adet Connectog Otobüslerin Bakım Onarımı (Pazarlık Usulü İhale) 23 Aralık 2020-1.938.750 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)
23 Aralık 2020- 1.890.600 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)
22 Ocak 2021- 3.740.300 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)
22 Ocak 2021- 3.781.200 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)
9 Şubat 2021- Ayazağa Garajı İşlettirme (Açık İhale) 9 Mart 2021- 40.689.000 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarım (Açık İhale)
11 Mart 2021- 137.621.000 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Açık İhale)
11 Mart 2021- 37.191.00 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Açık İhale)
16 Haziran 2021- BMC Procity Model Ağır Hasarlı Aracın Onarımı (Açık İhale)
MERCEDES-BENZ OTOMOBİL TAMİR İÇİN YETERLİ OLMADIĞI GEREKÇESİYLE İHALEDEN ELENDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; otobüsü imal eden Mercedes-Benz firmasını tamir için yeterli olmadığı gerekçesiyle ihaleden elediği ifade edildi.