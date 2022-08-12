İşte İBB'nin israf bütçesi! İstanbullunun parası nasıl çarçur ediliyor?

İBB tarafından geçtiğimiz aylarda tepki çeken doğaçlama dans festivali gerçekleştirilmişti. Sdece o organizasyona 215 bin TL ödendi.

YAPILAN FAALİYETLERİN ÜZERİNE Mİ YATILIYOR?

İBB 2017 yılında bir tweet paylaştı. İstanbul'daki 220 okula spor salonu yapıldığının müjdesi verilmişti.

2022 yılına geldiğimizde Ekrem İmamoğlu bir paylaşım yaptı. Spor tesislerimizin sayısı artıyor denmiş 14 ilçede 35 okula daha spor salonu yapıldığı söylenmiş altındaki videoyua baktığımızda İlker Öztürk bir açıklama yapmış sayının 220'ye çıkarmış olduğu vaziyette olduğunu söylemiş.

2017'ya baktığımızda bu sayı 220 okul olarak belirtilmişken 2022'ye baktığımızda da 220'ye çıkarmış vaziyetteyiz denmesi akıllara yapılan faaliyetlerin üzerinde mi yatılıyor sorusunu getiriyor.