İşte İBB'nin israf bütçesi! İstanbullunun parası nasıl çarçur ediliyor?

Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı seçilmeden önce diline doladığı 'israfı bitireceğiz' algısını işlerken seçimden sonra İstanbul'un kaynaklarını çarçur etti.
Ortaya çıkan rakamlara göre İBB 3 yılda 849 milyon lirayı sadece reklam ve organizasyonlara ayırdı.
Peki İstanbul'un kaynakları nasıl hiç edildi. İBB'nin israf bütçesi A Haber ekranlarında kalem kalem aktardı.
KENTSEL DÖNÜŞÜME AYRILAN BÜTÇE
2020 İBB BÜTÇESİ: 256 MİLYON TL
2021 İBB BÜTÇESİ: 257 MİLYON TL
2022 İBB BÜTÇESİ: 492 MİLYON TL
Bütçe her geçen yıl arttırılsa da faaliyetler azaldı.
REKLAM VE ORGANİZASYON BÜTÇESİ
Genellikle Ekrem İmamoğu'nun PR'ı için kullanıldığı bilinen reklam ve organizasyonlara 849 MİLYON TL'lik bütçe ayrıldı.
KENTSEL DÖNÜŞÜM REKLAM'A AYNI PARA
Ortaya çıkan rakamlar Kentsel Dönüşüm ve reklam bütçelerinin birbirine yakın olduğunu gösterdi.
İBB tarafından geçtiğimiz aylarda tepki çeken doğaçlama dans festivali gerçekleştirilmişti. Sdece o organizasyona 215 bin TL ödendi.
YAPILAN FAALİYETLERİN ÜZERİNE Mİ YATILIYOR?
İBB 2017 yılında bir tweet paylaştı. İstanbul'daki 220 okula spor salonu yapıldığının müjdesi verilmişti.
2022 yılına geldiğimizde Ekrem İmamoğlu bir paylaşım yaptı. Spor tesislerimizin sayısı artıyor denmiş 14 ilçede 35 okula daha spor salonu yapıldığı söylenmiş altındaki videoyua baktığımızda İlker Öztürk bir açıklama yapmış sayının 220'ye çıkarmış olduğu vaziyette olduğunu söylemiş.
2017'ya baktığımızda bu sayı 220 okul olarak belirtilmişken 2022'ye baktığımızda da 220'ye çıkarmış vaziyetteyiz denmesi akıllara yapılan faaliyetlerin üzerinde mi yatılıyor sorusunu getiriyor.