CHP'li Mustafa Adıgüzel'den skandal! PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a "sayın" dedi

CHP içindeki Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu kavgasına ve yerel seçimlerde CHP-HDP/DEM ittifakına ilişkin konuşan Mustafa Adıgüzel, parti olarak İmamoğlu'nun kazanması için çalışacaklarını söyledi.

MUSTAFA ADIGÜZEL'DEN SKANDAL: ABDULLAH ÖCALAN İÇİN SAYIN DEDİ

Mustafa Adıgüzel, "Burada bir de şöyle bir şey var. Sayın Demirtaş İstanbul'da CHP'ye oy istedi geçen seçimde. İşte Kandil'den... Belki Kandil'den ters algı yaratılmak isteniyor. Yapılmadı mı Sayın Abdullah Öcalan da CHP için vermeyin dedi." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Daha sonra bebek katili Öcalan'a sayın dediği için uyarılan Mustafa Adıgüzel, "Bu detaylarla uğraşmayın. Demirtaş sivil siyaset yapıyor. Hatırlamıyorum, demişsem de geri alırım." diyerek üste çıkmaya çalıştı.

CHP HDP/DEM İLE PAZARLIK PEŞİNDE

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13 yıldır oturduğu Genel Başkanlık koltuğundan eden Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisi "değişim" dese de aynı yoldan devam ediyor.

SELO'YA KAVALA'YA SELAM ÇAKTI TÜRKİYE DÜŞMANININ ELİNİ ÖPTÜ

Özel kurultayda HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çaktı.