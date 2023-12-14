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CHP'li Mustafa Adıgüzel'den skandal! PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a "sayın" dedi

Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel büyük bir skandala imza attı. Mustafa Adıgüzel katıldığı bir canlı yayında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan "Sayın" diyerek bahsetti. Adıgüzel uyarılınca üste çıkmaya çalıştı.

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 23:19 Güncelleme 15 Aralık 2023, 00:10
CHP’li Mustafa Adıgüzel’den skandal! PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a sayın dedi

Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel büyük bir skandala imza attı.

Mustafa Adıgüzel katıldığı bir canlı yayında bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan "Sayın" diyerek bahsetti.

CHP içindeki Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu kavgasına ve yerel seçimlerde CHP-HDP/DEM ittifakına ilişkin konuşan Mustafa Adıgüzel, parti olarak İmamoğlu'nun kazanması için çalışacaklarını söyledi.

MUSTAFA ADIGÜZEL'DEN SKANDAL: ABDULLAH ÖCALAN İÇİN SAYIN DEDİ
Mustafa Adıgüzel, "Burada bir de şöyle bir şey var. Sayın Demirtaş İstanbul'da CHP'ye oy istedi geçen seçimde. İşte Kandil'den... Belki Kandil'den ters algı yaratılmak isteniyor. Yapılmadı mı Sayın Abdullah Öcalan da CHP için vermeyin dedi." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

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Daha sonra bebek katili Öcalan'a sayın dediği için uyarılan Mustafa Adıgüzel, "Bu detaylarla uğraşmayın. Demirtaş sivil siyaset yapıyor. Hatırlamıyorum, demişsem de geri alırım." diyerek üste çıkmaya çalıştı.

CHP HDP/DEM İLE PAZARLIK PEŞİNDE
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13 yıldır oturduğu Genel Başkanlık koltuğundan eden Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisi "değişim" dese de aynı yoldan devam ediyor.

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Özel kurultayda HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çaktı.

Özgür Özel takip eden süreçte DEM/HDP'li Pervin Buldan ile birlikte operaya giderek Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Pervin Chakar'ın elini öptü.

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Skandalı daha da ileri götüren CHP'nin yeni genel başkanı "Onurumdur gururumdur" diyerek Türkiye düşmanı Chakar'ın elini öpmesini savundu.

ÖZGÜR ÖZEL AYAKLARINA GİTTİ
Yaşananlar sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün HDP/DEM'i ziyaret etti.

Özgür Özel'in DEM ziyareti sonrası Özgür Özel, Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları açıklama yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL'E EŞ BAŞKAN GÖNDERMESİ
DEM Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları Özgür Özel için, "CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi..." ifaelerini kullanarak güldü. Bilindiği üzere Özgür Özel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında savuruluyor. Ekremci kalemşorler her fırsatta Ekrem İmamoğlu'nun "fiili eş başkan" ilan ediyor.

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DEM CHP'DEN BELEDİYE İSTİYOR
Görüşmede yerel seçimlerde ittifak için pazarlık yapıldı. DEM Eş Başkanı Tuncer Bakırhan "İttifak olacaksa açık şeffak olacak" ifadeleriyle CHP'ye şart koşmuş Özgür Özel de "Görüşmelerin kamuoyundan saklanmaması gibi talebini makul ve mantıklı buluyorum" diyerek şartı kabul etmişti.

Özel kayyuma karşı olduğunu belirterek bu meselede de HDP/DEM'e tam destek veriyor. Ancak HDP/DEM 2019'daki gibi kayıtsız şartsız vermeyecek parti yönetimi başta İstanbul, Mersin ve Adana başta olmak üzere CHP'den ilçe talebinde bulunacağı konuşuluyor.

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CHP’li Mustafa Adıgüzel’den skandal! PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a sayın dedi
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