CHP'li Mustafa Adıgüzel'den skandal! PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a "sayın" dedi

Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel büyük bir skandala imza attı.
Mustafa Adıgüzel katıldığı bir canlı yayında bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan "Sayın" diyerek bahsetti.
CHP içindeki Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu kavgasına ve yerel seçimlerde CHP-HDP/DEM ittifakına ilişkin konuşan Mustafa Adıgüzel, parti olarak İmamoğlu'nun kazanması için çalışacaklarını söyledi.
MUSTAFA ADIGÜZEL'DEN SKANDAL: ABDULLAH ÖCALAN İÇİN SAYIN DEDİ
Mustafa Adıgüzel, "Burada bir de şöyle bir şey var. Sayın Demirtaş İstanbul'da CHP'ye oy istedi geçen seçimde. İşte Kandil'den... Belki Kandil'den ters algı yaratılmak isteniyor. Yapılmadı mı Sayın Abdullah Öcalan da CHP için vermeyin dedi." şeklinde skandal ifadeler kullandı.
Daha sonra bebek katili Öcalan'a sayın dediği için uyarılan Mustafa Adıgüzel, "Bu detaylarla uğraşmayın. Demirtaş sivil siyaset yapıyor. Hatırlamıyorum, demişsem de geri alırım." diyerek üste çıkmaya çalıştı.
CHP HDP/DEM İLE PAZARLIK PEŞİNDE
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13 yıldır oturduğu Genel Başkanlık koltuğundan eden Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisi "değişim" dese de aynı yoldan devam ediyor.
SELO'YA KAVALA'YA SELAM ÇAKTI TÜRKİYE DÜŞMANININ ELİNİ ÖPTÜ
Özel kurultayda HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çaktı.
Özgür Özel takip eden süreçte DEM/HDP'li Pervin Buldan ile birlikte operaya giderek Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Pervin Chakar'ın elini öptü.
Skandalı daha da ileri götüren CHP'nin yeni genel başkanı "Onurumdur gururumdur" diyerek Türkiye düşmanı Chakar'ın elini öpmesini savundu.