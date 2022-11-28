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    • 28.11.2022 16:09
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    • 28.11.2022 17:16
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    Yenikapı'da israf şovu yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bak sen! Halk Ekmek AŞ'ye 32 milyon TL'lik sıfır kilometre araç!

    Göreve geldiği gibi israf şovu yapıp Yenikapı’ya belediye araçlarının hepsini dizen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Halk Ekmek AŞ için 32 milyon TL bedelle sıfır kilometre makam aracı kiralayacağı ortaya çıktı. İhale şartlarında kiralık otomobilin "konfor paketli", "Üç bölgeli klimalı" gibi özelliklere sahip olması gerektiği vurgulandı.

    Halk Ekmek AŞ’ye 32 milyon TL’lik sıfır kilometre araç!

    Halk Ekmek büfelerinin sayısı ve üretim kapasitesini düşürerek vatandaşları ekmek kuyruğuna mahkum eden, açılışını yapılan Hadımköy Ekmek Fabrikası'nda ekmek üretmeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek (İHE) A.Ş.'nin; 32 milyon TL bedelle sıfır kilometre makam aracı kiralaması tepki topladı.

    ÖZGEN NAMA, SON İHALEDE KENDİSİ İÇİN BENZERSİZ ÖZELLİKLERE SAHİP ARAÇ SİPARİŞ ETTİRDİ
    İBB iştiraki Halk Ekmek A.Ş, 2023 yılı araç ihalesine çıktı. Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, son ihalede kendisi için benzersiz özelliklere sahip araç sipariş ettirdi.

    2022 yılında kullanılmak üzere hizmet aracı adı altında ihalesi yapılan binek otomobillerde istenilen donanım ve özellikler ise şaşırttı. Araç kiralama bedelinin yaklaşık 32 milyon lirayı bulduğu ihale, 'Araç Kiralama Hizmet Alımı' dökümüne yansıdı.

    Araçta istenen donanım ve özellikler ise şöyle:

    -Üst segment araçlarda bulunan yorgunluk tespit sistemi

    -Elektrikli ve ısıtmalı dış ayna,

    -LCD ekran, geri görüş kamerası, LED gündüz far sistemi, alüminyum alaşımlı jant, follow me home (refakatçi aydınlatma),

    -Yağmur ve park sensörü ile krom ön üst ızgara

    -19' Canopus alüminyum alaşım cantlar

    -Krom yan cam çerçeveleri

    -Bagaj kapağı, kapılar ve ön tamponda krom dekor

    -Dijital gösterge paketi

    -Arka koltuk konfor paketi

    -Isıtmalı ön ve arka koltuklar

    -Üç bölgeli elektronik klima

    HADIMKÖY HALK EKMEK FABRİKASI'NDA EKMEK ÜRETİMİNİN OLMADIĞI BELGENMİŞTİ
    Türkiye'nin en büyük ve en modern ekmek fabrikası olduğu iddia edilen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 23 Temmuz 2022 tarihinde açılan Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nda ekmek üretiminin olmadığı belgelenmişti.

    22 Ekim 2022 tarihinde Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'ndaki makinelerin üzerinin naylon brandayla örtüldüğü ve tek ekmek üretilmediğini görüntüledi. Gazetemizin haberinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek (İHE) A.Ş. yöneticileri fabrika pencereleri de perdelerle kapattı.

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Halk Ekmek skandalını kabul etti. Ongun, 23 Temmuz'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun açtığı Halk Ekmek Fabrikası'nın 29 Ekim'e kadar hiç ekmek üretmediğini açıkladı.

        Ongun, fabrikanın 4 banttan oluştuğunu belirterek, "Zaten bir bandı çalışıyor ama yazın talep azaldığı için İstanbul'da insanlar memlekete veya tatile gittiği için orada herhangi bir üretim yapmak ihtiyacı hissetmedik" ifadelerini kullandı

        Murat Ongun, üretim miktarı sorusunu ise, "Çok fazla değildir. Ekmek günlük bir madde. 250 bin ekmek üretme kapasitesi var. Şu anda bunu yapabilir. Peki, şu anda öyle bir talep yoksa bunu yapması normal mi?" diye yanıtladı.

        HALK EKMEK BÜFELERİNİN SAYISI VE ÜRETİM KAPASİTESİ DÜŞÜRÜLDÜ
        Halk Ekmek büfelerinin sayısı ve üretim kapasitesinin Ekrem İmamoğlu'nun yönetime gelmesiyle organize bir şekilde düşürüldü ve ekmek satışlarının kasıtlı olarak yavaşlatıldı.

        2 BİN 945 OLAN DAĞITIM NOKTASI 910'A DÜŞÜRÜLDÜ: AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek (İHE) A.Ş.'nin 2 bin 945 dağıtım noktasının bulunduğu bildirildi.

        2019 yılında 536 adet büfe ve 2 bin 409 zincir market ve bakkallarla halk ekmek vatandaşa ulaştırıldı. Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesiyle dağıtım noktası 910'a düşürüldü. Halk Ekmek A.Ş.'nin 603 büfe ve 307 değişik noktalarda ekmek dağıtımı yaptığı öğrenildi.

        MECLİSİN ONAYLADIĞI 142 BÜFENİN SADECE 57'Sİ AÇILDI: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 14 Ocak 2021 tarihinde toplandı ve 142 noktada halk ekmek büfesi koyma yetkisini Halk Ekmek A.Ş.'ye verdi. Halk Ekmek A.Ş.'nin, İBB Meclisi'nin onayladığı 142 büfenin sadece 57'sini açtığı ortaya çıktı.

        İBB BAKKALLARDA HALK EKMEK SATIŞI YAPTIRMIYOR: İBB Meclisi, 14 Ocak 2021'de Halk Ekmek'in bakkallarda da satışına izin verdi.

        Kararda, Halk Ekmek'in İstanbul halkı için daha ulaşılabilir olmasının sağlanması amacıyla talep eden tüm bakkallara satış yetkisi verilmesinin gerekliliği vurgulandı. İBB'nin CHP'li yönetimi ise karardan 11 ay geçmesine rağmen bakkallarda Halk Ekmek'in satışını hâlâ gerçekleştirmiyor.

            AK PARTİ DÖNEMİNDE 2.5 MİLYON EKMEK ÜRETİMİ YAPILDI AK Parti döneminde Halk Ekmek A.Ş.'nin günlük ekmek üretim sayısının 1 milyon 944 bin olduğu, fazla mesai uygulaması ile 2 milyon 500 bin üretim kapasitesine çıkıldığı ifade edildi.

            ÜÇ KEZ YAPILAN DAĞITIM İKİYE İNDİRİLDİ: Halk Ekmek A.Ş.'nin AK Parti döneminde üç defa yapılan ekmek dağıtımını ikiye indirdiği öğrenildi. Şirketin iki defa yaptığı servis saatlerinin de düzenli olmaması vatandaşların soğukta uzun süre sıra beklemesine neden oluyor.

            3 YILDA YAPTIKLARINA BAKIN

            CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık koltuğuna oturalı tam 3 yıl oldu.



            Geçen bu süreçte İstanbul, temel atmama törenlerinden, işçi kıyımına, ulaşımda yaşanan sıkıntılardan çevre felaketlerine kadar pek çok istenmeyen olayla karşı karşıya kaldı. A Haber, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 3 yıllık karnesini araştırdı ve vatandaşla konuştu.



            İşte çarpıcı sonuçlar...

            3 yıl önce göreve başlayan CHP'li yönetim, İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki ilk hamlesi işçi kıyımı oldu. Medya AŞ.'den 50 kişinin atılmasıyla başlayan süreç, diğer iştiraklardan yüzlerce işçinin çıkarılmasıyla devam etti.



                İŞÇİ KIYIMIYLA BAŞLADI
                İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Selim Bilmen, çıkarılan işçilere ödenen tazminatın milyonları bulduğunu söyledi.

                Bilmen yaptığı açıklamada, "Mesela 56 milyon civarında tazminat ödemesi yapıldı. Ne için haksız olarak çıkarttığı emekçi arkadaşlarımız kardeşlerimiz için 56 milyon tazminat ödemesi yaptı. 140 milyon lira 50 tane deniz taksiye ödeme yaptı." dedi.

                YAĞMURLARLA ÇİLELER DE BAŞLADI
                İstanbullu yeni yönetim döneminde bir yandan işçi kıyımını yaşarken, diğer yandan sağanak ve kar yağışları sonrası çileyi yaşadı.



                Yeni İBB yönetiminin ikinci ayında İstanbul Eminönü alt geçidi sağanak sonrası su altında kalmıştı. Alt geçitteki Çarşı esnafı mağdur oldu.
                Vatandaşın sağanak çilesini umursamayan İBB Başkanı, Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi.



                    VATANDAŞ KARLA CEBELLEŞİRKEN O BALIK ZİYAFETİNDE
                    Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, İstanbul kar esaretindeyken bu defa bir balıkçıda çıktı.

                    Bu defa yanında ingiltere büyükelçisi de vardı. Tepki çeken bu fotoğraf karesi, günlerce konuşuldu.



                    "İSRAF DÜZENİ" DEDİ, FAHİŞ FİYATLARLA 5 BİN ARAÇ KİRALADI
                    Seçim öncesinde, sık sık israf düzeni üzerinden kampanya yürüten CHP'li İmamoğlu, icraatlarıyla yine şaşırttı. İBB yönetimi hizmet aracı diye Yenikapıya dizdiği araçların israf olduğunu ve bin 500 aracın sözleşmesinin sonlandırıldığını duyurdu.

                    Ancak çok geçmeden fahiş fiyatlarla 5 binin üzerinde araç ibb tarafından kiralandı ve milyonlarca lira heba edildi.



                    İSTANBULLUNUN KABUSU OLAN ULAŞIM SORUNU
                    Yanan otobüsler, duran metrolar, bozulan ve kaza sonrası adeta şaha kalkan metrobüsler, duraklardan taşan insanlar, bitmeyen yol çalışmaları,,
                    çökmüş bir ulaşım sistemi ve en önemlisi de verilen sözlerin yerine getirilmemesi ve ard arda yapılan zam nedeniyle ulaşımda mağdur olan öğrenciler.

                    İBB Ulaşım Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir, "İETT otobüslerinin her tarafından sesler geliyor otobüsler yolda kalıyor bakım onarım işleri maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilinin iltisaklı olduğu bir firmaya verildi bütün neredeyse ulaşım bakım onarım işleri İETT aynı firmaya verildi" ifadelerine yer verdi.



                        Abdullah Özdemir sözlerine şu ifadelerle devam etti;

                        "CHP'nin adayı çok çok iddialı bir vaatte girdim İstanbul'da birisi trafiği sorun olmaktan çıkaracağız gibi bir vaatte girdi. Başka vaatleri de vardı aslı İstanbul'daki ulaşımla ilgili mesela İstanbul'daki ulaşımın ücretleri çok sembolik hale getireceğiz, İstanbul'da vatandaşların bu ücretlerle yüksek ücretler de ulaşım yapması çok doğru değil demişti. Hatta öğrencilere ücretsiz ulaşım vaadinde bulunmuştu. Yine megabüs yani yeni bir metrobüs vaadinde bulunmuştu. İstanbul için en önemli ulaşım enstrüman olan metro olarak mevcut metroların iki katına çıkaracağız gibi bir vaatte bulmuştu maalesef ifade edebilirim net bir şekilde hiçbir vadini tutmamak ile beraber tam tersi uygulamalarla İstanbul halkının ulaşımla ilgili problemlerinin katlanarak artmasına da sebep oldular"



                        AK PARTİ'NİN BAŞLATTIĞI PROJELERİ DURDURDULAR
                        CHP'li İBB yönetimi yapımına AK Parti döneminde başlanan birçok projeyi de durdurdu. Bunlardan biri de Dolmabahçe-Levazım Tüneli...

                        İBB Ulaşım Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir, "Levazım Tüneli 40-50 bin araç geçecek diye ben bu tüneli yapmam ifadesini kullanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı o tünel İstanbul'un en sıkışık trafiğinin olduğu yerde Dolmabahçe'den Levazım'a 55 dakikalık trafiği 5 dakikaya düşürecek oraya 220 milyon eski para eski dönemdeki rakamlı bugün belki de milyarlara yakın bugün yapılsa bir bütün yatırıldı 100'de 28 yüzde otuzu bitirildi buradan maalesef orası akamete uğratıldı." dedi.

                        Büyük tepki çeken İBB'nin uygulamalarından biri de yapımı devam eden metro hatlarının betonla kapatılması oldu.

                        Peki ya her geçen gün nüfusu artan megakentte 3 yılda kaç otobüs envantere eklendi?

                        Özdemir, "2013/2018 yıllarında 5 yıllık periyotta 2.250 otobüs aldık biz 2250 otobüs yıla vurdunuz ortalama 450 otobüs sayısına tekabül ediyor yeni dönemde kaç otobüs geliyor katıldı derseniz 3 yıllık süreçte sadece 30 otobüs yıllık ortalama 10 otobüs bir tarafta ak parti yönetimi 450 otobüs alırken ortalama yıllık bir tarafta cumhuriyet halk partisi yönetimi ortalama yıllık 10 otobüs." ifadelerine yer verdi.



                        İŞTE CHP'Lİ İBB'NİN ÇEVRE KATLİAMI
                        İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta silahtarağa ileri biyolojik arıtma tesisi olmak üzere birçok projeyi de iptal etti gecen 3 yılda..bu kararların bedelı de ağır oldu.. İstanbul'da çevre kirliliğinin önüne geçilemedi.

                        İstanbullu 3 yıllık süre zarfında ilgisizlik nedeniyle rengarenk akan derelerle tanıştı. Kentte birçok dere, şu an adeta kirlilik nedeniyle can çekişirken çevresinde yaşan vatandaşlar için de tehdit oluşturuyor.

                        Başta İstanbul'un altın boynuzu Haliç, Riva deresi, Küçüksu deresi ve çeşitli sahillerde çöp adacıkları oluştu.

                        Bir başka dikkat çeken ve günlerce konuşulan başlıklardan biri de Hamidiye Kaynak Suyu'nda yaşanan skandal oldu.

                        Öyle ki kuyu suyunun vatandaşa Hamidiye Su diye satıldığı ortaya çıktı.



                            İstanbul'un yüz yıllık anıt ağaçları ve dikey bahçeleri de İBB yönetimi tarafından kaldırıldı ya da kesilerek yok edildi.

                            Gezi parkında birkaç ağaç üzerinden hareket ederek ülke ekonomisini 100 milyar dolar zarara uğratan çevreler İBB'nin ağaç katlimalarına sessiz kaldı.
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                            İmamoğlu şekilden şekile girdi
                            Haberler Güncel Yenikapı'da israf şovu yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bak sen! Halk Ekmek AŞ'ye 32 milyon TL'lik sıfır kilometre araç!
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