Yenikapı'da israf şovu yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bak sen! Halk Ekmek AŞ'ye 32 milyon TL'lik sıfır kilometre araç!

Halk Ekmek büfelerinin sayısı ve üretim kapasitesini düşürerek vatandaşları ekmek kuyruğuna mahkum eden, açılışını yapılan Hadımköy Ekmek Fabrikası'nda ekmek üretmeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek (İHE) A.Ş.'nin; 32 milyon TL bedelle sıfır kilometre makam aracı kiralaması tepki topladı.
ÖZGEN NAMA, SON İHALEDE KENDİSİ İÇİN BENZERSİZ ÖZELLİKLERE SAHİP ARAÇ SİPARİŞ ETTİRDİ
İBB iştiraki Halk Ekmek A.Ş, 2023 yılı araç ihalesine çıktı. Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, son ihalede kendisi için benzersiz özelliklere sahip araç sipariş ettirdi.
2022 yılında kullanılmak üzere hizmet aracı adı altında ihalesi yapılan binek otomobillerde istenilen donanım ve özellikler ise şaşırttı. Araç kiralama bedelinin yaklaşık 32 milyon lirayı bulduğu ihale, 'Araç Kiralama Hizmet Alımı' dökümüne yansıdı.
Araçta istenen donanım ve özellikler ise şöyle:
-Üst segment araçlarda bulunan yorgunluk tespit sistemi
-Elektrikli ve ısıtmalı dış ayna,
-LCD ekran, geri görüş kamerası, LED gündüz far sistemi, alüminyum alaşımlı jant, follow me home (refakatçi aydınlatma),
-Yağmur ve park sensörü ile krom ön üst ızgara
-19' Canopus alüminyum alaşım cantlar
-Krom yan cam çerçeveleri
-Bagaj kapağı, kapılar ve ön tamponda krom dekor
-Dijital gösterge paketi
-Arka koltuk konfor paketi
-Isıtmalı ön ve arka koltuklar
-Üç bölgeli elektronik klima
HADIMKÖY HALK EKMEK FABRİKASI'NDA EKMEK ÜRETİMİNİN OLMADIĞI BELGENMİŞTİ
Türkiye'nin en büyük ve en modern ekmek fabrikası olduğu iddia edilen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 23 Temmuz 2022 tarihinde açılan Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nda ekmek üretiminin olmadığı belgelenmişti.
22 Ekim 2022 tarihinde Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'ndaki makinelerin üzerinin naylon brandayla örtüldüğü ve tek ekmek üretilmediğini görüntüledi. Gazetemizin haberinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek (İHE) A.Ş. yöneticileri fabrika pencereleri de perdelerle kapattı.