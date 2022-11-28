Yenikapı'da israf şovu yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bak sen! Halk Ekmek AŞ'ye 32 milyon TL'lik sıfır kilometre araç!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Halk Ekmek skandalını kabul etti. Ongun, 23 Temmuz'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun açtığı Halk Ekmek Fabrikası'nın 29 Ekim'e kadar hiç ekmek üretmediğini açıkladı.

Ongun, fabrikanın 4 banttan oluştuğunu belirterek, "Zaten bir bandı çalışıyor ama yazın talep azaldığı için İstanbul'da insanlar memlekete veya tatile gittiği için orada herhangi bir üretim yapmak ihtiyacı hissetmedik" ifadelerini kullandı

Murat Ongun, üretim miktarı sorusunu ise, "Çok fazla değildir. Ekmek günlük bir madde. 250 bin ekmek üretme kapasitesi var. Şu anda bunu yapabilir. Peki, şu anda öyle bir talep yoksa bunu yapması normal mi?" diye yanıtladı.