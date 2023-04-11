Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na oy isteme mitinglerinde CHP'li İBB borç batağında! 3,5 yılda 35 yıllık borç! İETT ve İSKİ'de gelirden çok gider!

Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken 7'li koalisyon tarafından Cumhurbaşkanı yardımcısı seçilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u unutup il il mitinglere başladı.
İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na oy isteme seanslarındayken İBB Meclisi'nde 2022 yılı denetim raporu tartışıldı.
İBB Meclisi nisan ayı toplantısının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Meclis'te, 2022 Yılı Denetim Raporunu meclise sunmak için söz alan Denetim Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İBB'nin, 2022 yılında 58 milyar 941 milyon lira gelir elde ettiğini, 64 milyar 314 milyon lira gider yapığını söyledi.
İETT'nin 2022 yılında 6 milyar 710 milyon lira gelir elde ettiğini, 8 milyar 930 milyon lira gider yaptığını ifade eden Kaynar, İSKİ'nin 2022 yılında 12 milyar 809 milyon lira gelir elde ettiğini, 17 milyar 446 milyon lira gider yaptığını belirtti.
İSKİ ve İETT de dahil edildiğinde İBB'nin 2022 yılında toplam harcamasının 91 milyar lira olduğunu anlatan Kaynar, 2022 yılı bütçesinde merkezi idareden İBB'ye 50 milyar 750 milyon lira geldiğini ifade etti.