İstanbullunun bitmeyen ulaşım çilesi! Adrese teslim ihale: Her şey çok bozuk olacak

Cumhuriyet Halk Partisi'nin göreve başaldığı 23 Haziran seçiminden bu yana İstanbul'da en büyük sorunlardan biri de ulaşım. Adrese teslim ihalesi nedeniyle otobüs arızaları, yangın ve kazalara adeta sıradan hale geldi. Yaşananlardan ders almayan İmamoğlu yönetimi, toplu taşıma aracı bakımları ihalesini CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın şirketine vermekten çekinmedi.

İBB'den adrese teslim ulaşım ihalesi | Video

BAKIM ONARIMLARINI YAPMAMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, geçtiğimiz yıl CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye 14 ihale ile İETT araçlarının bakım, onarım ve işletmesini vermişti.