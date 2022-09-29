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    • 29.09.2022 14:07
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    İstanbullunun bitmeyen ulaşım çilesi! Adrese teslim ihale: Her şey çok bozuk olacak

    CHP’li İBB’nin göreve başladığı günden bu yana İstanbul’un en büyük dertlerinden biri de toplu taşıma hatları oldu. Sürekli olarak bozulan İETT otobüsleri ve metrobüsler, arıza yapan metro ve tramvay hatları vatandaşı canından bezdirdi. Bakımsızlık nedeniyle birçok kaza da yaşanırken, bu kazalarda can kayıpları ve yaralanmalar da meydana geldi. Tüm bunlara rağmen, CHP’li İBB toplu taşıma aracı bakımları konusundaki ihaleyi yine yandaşı Özgür Karabat’a verdi.

    İstanbullunun bitmeyen ulaşım çilesi!

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin göreve başaldığı 23 Haziran seçiminden bu yana İstanbul'da en büyük sorunlardan biri de ulaşım. Adrese teslim ihalesi nedeniyle otobüs arızaları, yangın ve kazalara adeta sıradan hale geldi. Yaşananlardan ders almayan İmamoğlu yönetimi, toplu taşıma aracı bakımları ihalesini CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın şirketine vermekten çekinmedi.

    İBB'den adrese teslim ulaşım ihalesi | Video

    BAKIM ONARIMLARINI YAPMAMIŞTI
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, geçtiğimiz yıl CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye 14 ihale ile İETT araçlarının bakım, onarım ve işletmesini vermişti.

    Şirket İBB'den 14 ihaleyle 2 milyar lira değerinde bir kazanç elde etmiş ancak otobüslere gereken bakım tamirat işlemleri yapılmadığı ve bir yıl içinde İETT otobüsleri 158 bin 657 kere arızalanmıştı.

    İHALE YİNE AYNI ŞİRKETE VERİLDİ
    Buna rağmen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden aynı şirkete ihale verdiği ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; Yeterli ve gerekli bakımları yapamadığı için İETT otobüslerinin yolda kalmasına neden olan şirkete İBB yönetimi, 4 ay için 76 milyon 180 bin 500 lira ödeyecek.

    TEK İHALE TEKLİFİ GEÇERLİ SAYILDI
    İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Halit Cebeci, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu:
    2019 - 2022 yılları arasında 2 milyar 144 milyon TL'lik ihale alan ve yaklaşık 15 tane ihale alan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın danışmanlığını yapmış olan firma ne hikmetse yine bu ihaleyi de kendisi 9 tane teklif ihale dosyası alan 2 tane teklif verilen ve sadece 1 tanesi geçerli sayılan bir ihaleyle yine aynı firmaya bu ihaleye veriyorlar.

        SORU ÖNERGELERİ VERİYORUZ
        74 milyon TL'lik bir ihaleden bahsediyoruz. Burada ihalenin verilişiyle alakalı durumlar bir tarafa aslında burada bakmamız gereken ihalenin sonucunda yapılan işlemlerin ne aşamada olduğu. Biz bununla ilgili zaman zaman İBB meclisinde komisyon üyeleri arkadaşlarımızla beraber soru önergeleri veriyoruz.

        Maalesef bu bakımı onarımı yapılması yapıldığı söylenen otobüsleri sizler de görüyorsunuz yanan otobüsler freni patlayan otobüsler bunların hepsinin bakım onarım ihalesiyle alakalı olduğunu kamuoyuna bildirmek durumundayız.

        İSTANBUL'A YAKIŞMIYOR
        Mercedes firması yaklaşık İBB'deki 380 tane aracı 2021'in birinci ayından 12. ayına kadar bakım onarımı yapılamadığı için şu anda garajlarda yatırılıyor. Mercedes firmasına siz teknik yeterliliğe sahip değilsiniz diye ihaleye almadılar. Tek başına girdikleri ihalelerin hepsini kendileri kazanıyorlar. Bu diyet borçlarını bu şekilde ödemeye devam ediyorlar.

            İstanbul'a yakışmıyor. Sadece ihale vermek bir firmayı kayırmak bu işin bir tarafı. Asıl tarafı İstanbul'daki vatandaşlarımızın seyahatlerinde yaşadıkları sorunlar.

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