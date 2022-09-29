İstanbullunun bitmeyen ulaşım çilesi! Adrese teslim ihale: Her şey çok bozuk olacak

Cumhuriyet Halk Partisi'nin göreve başaldığı 23 Haziran seçiminden bu yana İstanbul'da en büyük sorunlardan biri de ulaşım. Adrese teslim ihalesi nedeniyle otobüs arızaları, yangın ve kazalara adeta sıradan hale geldi. Yaşananlardan ders almayan İmamoğlu yönetimi, toplu taşıma aracı bakımları ihalesini CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın şirketine vermekten çekinmedi.
İBB'den adrese teslim ulaşım ihalesi | Video
BAKIM ONARIMLARINI YAPMAMIŞTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, geçtiğimiz yıl CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye 14 ihale ile İETT araçlarının bakım, onarım ve işletmesini vermişti.
İHALE YİNE AYNI ŞİRKETE VERİLDİ
Buna rağmen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden aynı şirkete ihale verdiği ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; Yeterli ve gerekli bakımları yapamadığı için İETT otobüslerinin yolda kalmasına neden olan şirkete İBB yönetimi, 4 ay için 76 milyon 180 bin 500 lira ödeyecek.
TEK İHALE TEKLİFİ GEÇERLİ SAYILDI
İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Halit Cebeci, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu:
2019 - 2022 yılları arasında 2 milyar 144 milyon TL'lik ihale alan ve yaklaşık 15 tane ihale alan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın danışmanlığını yapmış olan firma ne hikmetse yine bu ihaleyi de kendisi 9 tane teklif ihale dosyası alan 2 tane teklif verilen ve sadece 1 tanesi geçerli sayılan bir ihaleyle yine aynı firmaya bu ihaleye veriyorlar.