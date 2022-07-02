SON DAKİKA: İBB kertenkeleleri! CHP'li Ekrem İmamoğlu Doğaçlama Dans Festivali'ne 215 bin TL ödedi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir kez daha gündemde. İmamoğlu, bu sefer İstanbullunun paralarını çarçur etmekle tepki topluyor. İstanbul'daki metrobüsler arızalanırken ve birbir yanarken Ekrem İmamoğlu 'Doğaçlama Dans Festivali' adı verilen etkinlik için kaç para ödediği ortaya çıktı.
215 BİN TL
CHP'li İBB yönetiminin Doğaçlama Dans Festivali için Vera Müzik Organizasyon Tanıtım San ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı şirkete 215 bin TL ödeme yaptığı ortaya çıktı.
İŞTE O BELGE
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un ulaşım, trafik gibi sıkıntılarını çözmek bir yana İstanbullunun parasını adeta har vurup harman savuruyor.
Doğaçlama Dans Festivali adı altında düzenlenen etkinlikte Alman dansçı Ingo Reulecke'nin "Instant Composition" gösterisi tepki çekerken yeni bir görüntü daha ortaya çıktı.
VAPURUN RAFINI KIRDI
Şehir Hatları vapurunda dans eden bir dansçı figürlerini sergilemek için hareket yaptığı esnada yolcuların üstünde bulunan ve can yeleklerini taşıyan rafa tutundu.