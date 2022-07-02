SON DAKİKA: İBB kertenkeleleri! CHP'li Ekrem İmamoğlu Doğaçlama Dans Festivali'ne 215 bin TL ödedi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir kez daha gündemde. İmamoğlu, bu sefer İstanbullunun paralarını çarçur etmekle tepki topluyor. İstanbul'daki metrobüsler arızalanırken ve birbir yanarken Ekrem İmamoğlu 'Doğaçlama Dans Festivali' adı verilen etkinlik için kaç para ödediği ortaya çıktı.

215 BİN TL

CHP'li İBB yönetiminin Doğaçlama Dans Festivali için Vera Müzik Organizasyon Tanıtım San ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı şirkete 215 bin TL ödeme yaptığı ortaya çıktı.

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